УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11382 відвідувача онлайн
Новини
6 118 52

Суд не продовжив термін дії зобов'язань, покладених на народну депутатку Федину в справі про погрозу вбивством Зеленському

Суд не продовжив термін дії зобов'язань, покладених на народну депутатку Федину в справі про погрозу вбивством Зеленському

Печерський районний суд Києва не продовжив народній депутатці фракції "Європейська солідарність" Софії Федині запобіжний захід у справі про погрози на адресу президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це нардепка написала в Фейсбуці.

"Суд не продовжив запобіжний захід, оскільки терміни минули. Державне бюро розслідувань дало папір, що досудове слідство завершено і достатньо доказів для обвинувального акта і передачі справи в суд", - написала Федина.

"Слідчий анонсував клопотання про новий запобіжний захід - навіщо? Він думає, що я в суд не прийду?" - додала вона.

Федина також уточнила, що судовий розгляд по суті має відбуватися у Львові.

Читайте також: Суд зняв із волонтера і ветерана Звіробій запобіжний захід, - адвокат

Нагадаємо, Маруся Звіробій - волонтерка, ветеранка. ДБР вручило їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Також ГБР вручило підозру в "погрозі вбивством президенту Зеленському" нардепці Федині.

27 жовтня Звіробій разом з нардепкою Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Автор: 

погрози (492) Федина Софія (72) Звіробій Маруся (43)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+51
Суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на нардепа Федыну в деле об угрозе убийства Зеленскому - Цензор.НЕТ 5668
показати весь коментар
12.05.2020 18:35 Відповісти
+33
Недомірок пересрав не на жарт.
показати весь коментар
12.05.2020 18:35 Відповісти
+31
Суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на нардепа Федыну в деле об угрозе убийства Зеленскому - Цензор.НЕТ 3605
показати весь коментар
12.05.2020 18:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми взагалі смажимо маленьких кацапів з різними смачними приправами!
показати весь коментар
12.05.2020 18:40 Відповісти
Таке враження, що ЗЕ ретельно готується стати "українським Чаушеску" і докладає для цього максимум зусиль......
показати весь коментар
12.05.2020 20:32 Відповісти
Дякуем Пани....
показати весь коментар
12.05.2020 18:43 Відповісти
Так, а ти рашистка!
показати весь коментар
12.05.2020 18:46 Відповісти
Ми бандери, а це ще страшніше.
показати весь коментар
12.05.2020 18:47 Відповісти
Ja, ja!
показати весь коментар
12.05.2020 18:48 Відповісти
Угадала.
показати весь коментар
12.05.2020 18:50 Відповісти
Я так розумію, це комплімент? 😁
показати весь коментар
12.05.2020 18:53 Відповісти
Нет, это вы тролли кацапские фашисты, воры и убийцы!
показати весь коментар
12.05.2020 19:00 Відповісти
Первый "+" за столько лет !
показати весь коментар
12.05.2020 18:34 Відповісти
Провалюються інсинуації щодо погроз Звіробій і Федини!
https://m.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
показати весь коментар
12.05.2020 18:34 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2020 18:37 Відповісти
Блазень:
- Доктор, с тех пор, как я стал президентом, я постоянно обсираюсь…
-Попробуйте попринимать «Зверобой»…
- Доктор, Вы издеваетесь?!!!
показати весь коментар
12.05.2020 19:06 Відповісти
Суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на нардепа Федыну в деле об угрозе убийства Зеленскому - Цензор.НЕТ 1353
показати весь коментар
12.05.2020 18:38 Відповісти
Суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на нардепа Федыну в деле об угрозе убийства Зеленскому - Цензор.НЕТ 3605
показати весь коментар
12.05.2020 18:41 Відповісти
Дивіться щоби до закінчення процесу, не виникла необхідність їх за ці "погрози" нагороджувати...
показати весь коментар
12.05.2020 18:34 Відповісти
Суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на нардепа Федыну в деле об угрозе убийства Зеленскому - Цензор.НЕТ 5668
показати весь коментар
12.05.2020 18:35 Відповісти
Недомірок пересрав не на жарт.
показати весь коментар
12.05.2020 18:35 Відповісти
В черговий раз вильеться, і не безпідставно , все зЭ-гівно на зЭбЭлю...- чекаем...
Дівчата - ви зЄ-бЄст
показати весь коментар
12.05.2020 18:39 Відповісти
У нас "суд" пока в недоумении. Местная "вата" и их кацапские надсмотрщики окончательно рулят или ещё нет? Пока прокацапские д'ермаки звонят и указания раздают-можно Федыну и Ко попридержать. А в случае чего "на больничный" всегда спетлять можно. А соблюдение законности?.... бхухахахахахахахахахааа...
показати весь коментар
12.05.2020 18:42 Відповісти
Им не выкрутиться, провели анализ памперсов и подтвердилось, что г на них Зе...
показати весь коментар
12.05.2020 18:44 Відповісти
Какое же ссыкливое и мерзкое ничтожество получило от дебилов булаву Гетьмана Украины!! Блевотина.
показати весь коментар
12.05.2020 18:47 Відповісти
Так и необходимо к суду над ней придти на поддержку в памперсах...
показати весь коментар
12.05.2020 18:49 Відповісти
...поверх одежды...
показати весь коментар
12.05.2020 18:50 Відповісти
Це правда. Кортеж із 40!!!!! машин - тому підтвердження.
показати весь коментар
12.05.2020 18:56 Відповісти
Печерский районный суд Киева не продлил / хозяин гневается и ножкой топать на слугу-пианиста изволит: побоялся шибздик отдавать 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни российско-израильские руки. /Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского .
показати весь коментар
12.05.2020 18:51 Відповісти
Суд только во Львове по месту совершения т.н."преступления" с прямой трансляцией допроса Бубочки по Украине.Это будет новый хит 95 кывартала.Анонс хотя бы за неделю.
показати весь коментар
12.05.2020 18:56 Відповісти
Янелох оманский воюет с патриотами, а не с путиным! Враги у него патриоты, волонтеры! Позорище!
показати весь коментар
12.05.2020 18:58 Відповісти
Спесь сбили. Пусть выдохнет и будет новая мера, воспитательная уже, потом закрепляющая, на зону.
показати весь коментар
12.05.2020 19:02 Відповісти
попу подотри, ******** рашколядь гигиену
показати весь коментар
12.05.2020 19:37 Відповісти
Дуже хочеться подивиться на допит у судовому засіданні "потерпідлого". Ото ще "цирк на дроті", буде!!! (Вдарив, помилково, не ту клавішу, дописав слово,потім прочитав і "махнув рукою", не став виправлять - недалеко від правди...).
показати весь коментар
12.05.2020 19:13 Відповісти
Это ты о парне, которого за перевернутый портретик лолиты посадили?
показати весь коментар
12.05.2020 19:41 Відповісти
Не строй из себя идиота... Я о "Блазне"... А твоего "парня" посадили не за "портретик перевёрнутый", а за участие в штурме здания Управления СБУ... Очень активно там свою морду "засветил"... Хватит тут "лахтинское дерьмо" толочь, то, что это - "фейк", уже давно все знают... Твой куратор - лентяй... Даже методички вам не обновляет...
показати весь коментар
12.05.2020 19:48 Відповісти
никто его не посадил, не ведитесь на провокаторов. Там была хулиганка за разбитое стекло, но аппеляционный суд снял все обвинения с него.
показати весь коментар
12.05.2020 20:04 Відповісти
Честно говоря, после суда первой инстанции я не отслеживал судьбу дела - оно совсем неинтересное было... Тут суть в том, что фабула обвинения была именно за то, что я писал... А "вата" из него пыталась "великомученика" сделать...
"Тащат петуха к колоде. Тот орёт:
- Сатрапы! Опричники! Да здравствует свобода!!!...
Свинья из хлева:
- Петька, так ты что, "политический"?
- Да! Я пионера в жопу клюнул!!!"
показати весь коментар
12.05.2020 20:13 Відповісти
Я доверяю данному источнику.
https://censor.net.ua/news/315688/v_vinnitse_na_60_sutok_arestovali_aktivista_yuriya_pavlenko_porvavshego_portret_poroshenko?_gl=1*qdwhhg*_ga*U0p1QUpUekZfNE0wQVByZ3JPc0QzdDJlQXd0azcwSUxCektWNU5Va0Fyem5DSXJKZzYtbTBXbkR6WGFrMVp1MQ..
показати весь коментар
12.05.2020 20:14 Відповісти
А я опираюсь на обвинительное заключение... В статье "журнашлюхи" что-угодно могут накарябать - они за это не несут даже административной ответственности, а следак может и под "криминал" влететь...
показати весь коментар
12.05.2020 20:18 Відповісти
Замість нього в суд прийде мама Гимма, пославшись на те, що Бубочка, не може бути присутнім з поважних причин, а саме: коли він бачить і чує цих злих фурій, від страху втрачає дар мови і паскудить під себе.
показати весь коментар
12.05.2020 23:53 Відповісти
Печерский суд -самый справедливый?.Кто судья? Мужчина или женщина?
показати весь коментар
12.05.2020 19:43 Відповісти
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks

Львовский метрополитен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1260215926714241027 2 ч

5 апреля 2019. Зеленский: "Кумовства не будет".
12 мая 2020. Зеленский назначает главу пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко (сестру нардепа "слуги народа" Ольги Руденко) членом Нацсовета по телерадиовещанию.
Ну шо, 73%, покушали говна? Нравится? Вкусно? Приятного аппетита!
показати весь коментар
12.05.2020 20:11 Відповісти
Это ж надо 5 месяцев расследовать такое дело, с такими темпами ещё и судебного следствия потерпевший может до вынесения приговора и состариться.
показати весь коментар
12.05.2020 20:15 Відповісти
"...На могилі моїй посадіть Звіробій і Федину,
На роялі зіграйте РУКАМИ, де грав колись я.
Перед тим кілька раз акуратно протріть піаніну
Бо на ній де-не-де залишилась провина моя..."
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
показати весь коментар
12.05.2020 20:26 Відповісти
самое разумное - вообще не обращать на федын внимания.
истеричкам всегда нужен зритель.
нет зрителя - нет истерики.
показати весь коментар
12.05.2020 20:57 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
показати весь коментар
12.05.2020 21:07 Відповісти
 
 