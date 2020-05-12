Суд не продовжив термін дії зобов'язань, покладених на народну депутатку Федину в справі про погрозу вбивством Зеленському

Печерський районний суд Києва не продовжив народній депутатці фракції "Європейська солідарність" Софії Федині запобіжний захід у справі про погрози на адресу президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це нардепка написала в Фейсбуці.

"Суд не продовжив запобіжний захід, оскільки терміни минули. Державне бюро розслідувань дало папір, що досудове слідство завершено і достатньо доказів для обвинувального акта і передачі справи в суд", - написала Федина.

"Слідчий анонсував клопотання про новий запобіжний захід - навіщо? Він думає, що я в суд не прийду?" - додала вона.

Федина також уточнила, що судовий розгляд по суті має відбуватися у Львові.

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Нагадаємо, Маруся Звіробій - волонтерка, ветеранка. ДБР вручило їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Також ГБР вручило підозру в "погрозі вбивством президенту Зеленському" нардепці Федині.

27 жовтня Звіробій разом з нардепкою Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.