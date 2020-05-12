Суд не продовжив термін дії зобов'язань, покладених на народну депутатку Федину в справі про погрозу вбивством Зеленському
Печерський районний суд Києва не продовжив народній депутатці фракції "Європейська солідарність" Софії Федині запобіжний захід у справі про погрози на адресу президента України Володимира Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ, про це нардепка написала в Фейсбуці.
"Суд не продовжив запобіжний захід, оскільки терміни минули. Державне бюро розслідувань дало папір, що досудове слідство завершено і достатньо доказів для обвинувального акта і передачі справи в суд", - написала Федина.
"Слідчий анонсував клопотання про новий запобіжний захід - навіщо? Він думає, що я в суд не прийду?" - додала вона.
Федина також уточнила, що судовий розгляд по суті має відбуватися у Львові.
Нагадаємо, Маруся Звіробій - волонтерка, ветеранка. ДБР вручило їй підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Також ГБР вручило підозру в "погрозі вбивством президенту Зеленському" нардепці Федині.
27 жовтня Звіробій разом з нардепкою Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
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5 апреля 2019. Зеленский: "Кумовства не будет".
12 мая 2020. Зеленский назначает главу пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко (сестру нардепа "слуги народа" Ольги Руденко) членом Нацсовета по телерадиовещанию.
Ну шо, 73%, покушали говна? Нравится? Вкусно? Приятного аппетита!
На роялі зіграйте РУКАМИ, де грав колись я.
Перед тим кілька раз акуратно протріть піаніну
Бо на ній де-не-де залишилась провина моя..."
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истеричкам всегда нужен зритель.
нет зрителя - нет истерики.
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!