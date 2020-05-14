Тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва не підвищуватимуться, - Кличко

Тарифи на проїзд у громадському транспорті столиці підвищувати не збираються.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не розглядаємо питання підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Для нас зараз головне - без ексцесів поновити повноцінну роботу транспорту. Але, знову ж таки: ми, як і багато інших країн, продовжуємо жити в режимі надзвичайної ситуації", - сказав Кличко.

Він закликав киян, задля їхньої безпеки, користуватися громадським транспортом тільки, щоб дістатися на роботу та з роботи. А також – у нагальних справах.

"Ми досі не застраховані від інфекційного вибуху. Підкреслю, що підприємство "Київпастранс" продовжує дезінфекцію рухомого складу. Робить це тричі на добу. І робитиме надалі", - наголосив Кличко.

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