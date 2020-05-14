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Тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва не підвищуватимуться, - Кличко

Тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва не підвищуватимуться, - Кличко

Тарифи на проїзд у громадському транспорті столиці підвищувати не збираються.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не розглядаємо питання підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Для нас зараз головне - без ексцесів поновити повноцінну роботу транспорту. Але, знову ж таки: ми, як і багато інших країн, продовжуємо жити в режимі надзвичайної ситуації", - сказав Кличко.

Він закликав киян, задля їхньої безпеки, користуватися громадським транспортом тільки, щоб дістатися на роботу та з роботи. А також – у нагальних справах.

"Ми досі не застраховані від інфекційного вибуху. Підкреслю, що підприємство "Київпастранс" продовжує дезінфекцію рухомого складу.  Робить це тричі на добу. І робитиме надалі", - наголосив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу 2 летальні випадки від COVID-19, 52 нових хворих, загалом 2012 інфікованих, - Кличко

Автор: 

Київ (19799) Кличко Віталій (3537) тарифи (2074)


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Топ коментарі
+4
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14.05.2020 12:14 Відповісти
+1
"а я всегда про них думаю" (с)
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14.05.2020 12:15 Відповісти
+1
Самый страшный взрыв - взрыв паники и истерии от вас. В Беларуси нет гор трупов и баранокарантина от лоховируса
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14.05.2020 12:17 Відповісти
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14.05.2020 12:14 Відповісти
Апередил)
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14.05.2020 12:16 Відповісти
а шо, собирались?
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14.05.2020 12:15 Відповісти
"а я всегда про них думаю" (с)
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14.05.2020 12:15 Відповісти
Самый страшный взрыв - взрыв паники и истерии от вас. В Беларуси нет гор трупов и баранокарантина от лоховируса
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14.05.2020 12:17 Відповісти
Тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва не підвищуватимуться, - Кличко - Цензор.НЕТ 553
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14.05.2020 12:57 Відповісти
Кличко очень добрый человек.
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14.05.2020 12:21 Відповісти
А шо так, Веталя?
Мо, хоть через пару месяцев повысишь?
Для приезжих докладаю.
Пассажирские перевозки в Киеве сверхприбыльные и между частниками за них часто ведется прям таки война. А тарифы на некоторых частных маршрутах даже ниже, чем на Киевпастрансовских.
Но, для Ветали это почему то сплошные убытки и головная боль.
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14.05.2020 12:27 Відповісти
Тарифы повышаться не будут-как был один жетон,так и останется один жетон
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14.05.2020 12:39 Відповісти
В 2014-м так же само заявлял. Через пару месяцев повысили тарифы )))
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14.05.2020 13:09 Відповісти
За безлимитные проездные(зеленые)почти на полмесяца сгорело в марте с 17 марта когда закрыли метро с вашей вины и до 1 апреля я так понимаю компенсировать или проезд никто не будет?
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14.05.2020 13:23 Відповісти
 
 