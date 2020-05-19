Психлікарні недоотримують 50-80% фінансування внаслідок медреформи, - Степанов
Психіатрична служба опинилася під найбільшою загрозою, як і протитуберкульозна служба, під час імплементації другого етапу реформи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.
"Недофінансування шалене. На мою думку, з огляду на ті цифри, які закладені, у тому числі на тарифи без урахування особливостей надання психіатричної допомоги, реформа поставила під загрозу знищення психіатричну службу. Найстрашніше - це те, що в нас у багатьох психіатричних лікарнях є близько 22 тис. хворих, які мають хронічні психічні захворювання, тобто люди, певна кількість з яких уже втратила соціальні зв'язки та має перебувати під наглядом медичних працівників", - зазначив міністр Степанов.
За словами глави МОЗ, недофінансування багатьох спеціалізованих психлікарень сягає від 50% до 80% порівняно з минулим роком, що може призвести до закриття багатьох з них.
"Звісно, наша психіатрична служба потребує реформування, звісно, ми хочемо мати зовсім іншу як медицину, так і психіатричну службу, але це реформування має відбуватися за доволі чіткими критеріями та за чіткими планом та розрахунками. Всього цього не було зроблено ні щодо психіатричних лікарень, ні щодо багатьох протитуберкульозних диспансерів, ні щодо багатьох інфекційних лікарень. Не було враховано й особливостей районних лікарень, особливостей тих районів, в яких вони розташовані. Все це було зроблено поспіхом…", - пояснив Степанов.
Він нагадав, що в результаті аналізу МОЗ другого етапу медичної реформи стало зрозуміло, що система реформування потребує серйозних коригувань, щоб запобігти закриттю спеціалізованих лікарень чи звільненню медичних працівників.
"Зараз ми вже закінчуємо розрахунки того, яким чином будемо фінансувати, в тому числі психіатричні лікарні, щоб вони не позакривалися, щоб наші медичні працівники не були звільнені, і щоб вони нарешті отримали чіткий план і механізм реформування психіатричної служби", - наголосив Степанов.
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вы врали про "фельдшера супрун". теперь жрите дичь от санитара
Может реформа предполагала, что будет минус 300 миллиардов?
а там оно было?
300млрд. = 6млрд. долл.
бюджет - чет 25, ли чуть больше млрд.
Ну и к чему ты сказал это?
На армию - вполовину меньше выдают
какие 430, какие минусы, если бюджет еле 1 трлн.?
"окстись", как говорят кацапы
достаточно сказать что "надбавки" медикам платятся за счет средств, запланированных на их же зарплату в 4-ом квартале того года
тупо из-за вируса высрут: оп, а курс "Грушевский" за "Вашингтона" - это просто вирус сделал.
из-за чего тут сраться - я не понимаю.
Ты, очевидно, Гривны и Доллары США не различаешь или у тебя другая информация о минус 430 миллиардах?
т.е. то шо ты сказал 430млдр. грн., это половина бюджета, ну и что ты хошь сказать?
признать - ни-ни? что ты немного неправ.
да "звр" это тупо гарантия платежеспроможности дяржави(по-вашему скажу)
из "звр" ты тупо ниче и ни разу не вынимешь по хотению падишаха бабло.
я те за бюджет сказал - ты обосрался и переехал на "звр".
иди, шоле, помитингуй против вашей Пацьки, у которой "вирусанет - дохните от трактора"
Степанов - а ты подготовил иски к Китаю? А почему нет?
Кстати, кто-то пришел, а, это Наполеон, садись вон там, снимай хитон, возле Цезаря там вешалка для тог(халатов).
и тоже "был" кризис
"в мире экономический кризис, не обошел он стороной и Украину, мы работаем в условиях недофинансирования, в то время как качественная медицинская помощь требует дополнительных бюджетов."
Когда бы ни разрабатывалась реформа, главное-ее внедрение.
а вдрг проканает...
Про корпоративну єдність, самоповагу і відчуття самозбереження... Дивні часи настали, шановні колеги! От так собі працювали в єдиній команді, тяжко працювали, вкладали свій час, досвід, напрацюванні наукові і практичні надбання, власний емоційний ресурс, тішились з успіхів і перемог, сумували з невдач... І раптом виявилось, що все це непотрібно, непотрібно соціуму, непотрібно державі, нікому непотрібно, окрім єдиного - наших пацієнтів! Зберегти психіатричну службу в Україні - наше першочергове завдання! Це звучить як звучить, не думайте про пафос, саме так і є! Але..
Людське єство непереборне! Напевно, кожен з нас в ці нелегкі часи задумався над своєю власною професійною долею. Абсолютно справедливо задумався, адже кожен з нас, кожен! Вклав в цю професію, будь то лікар, медична сестра, психолог чи соціальний працівник занадто багато! Роки навчання, наполегливої праці, знову навчання, душевний ресурс, врешті решт! Випадкових людей в психіатрії не буває, випадкові йдуть, не затримуються... Після багатьох років в професії я це точно знаю. Я теж думаю і розмірковую... Спостерігаю, співчуваю, впадаю у відчай, злюсь, потім раптом промінець надії, і я готова до боротьби. Сподівання, сподівання...Зараз не про наших ворогів, не про тих, хто має на меті знищити психіатрію, і навіть не про наших пацієнтів! Я про нас з вами! Події останніх днів розчаровують, нажаль... Ну не головне зараз співати одне одному діфірамби або відмовчуватись в надії, що розсмокчеться без мене...Не на часі, щоб хтось комусь сподобався, а хтось впав в когось в немилість! Ми всі давно знаємо одне одного, знаємо слабкі і сильні сторони своїх колег! Ми всі щиро підтримуємо своє керівництво, розуміємо, що на передовій найскладніше! Закликаю Вас об'єднатись, зберегти колектив, що залишиться ( а я в це свято вірю), для професії, щоб потім не було соромно і гидко! Закликаю Вас зберегти себе для самого себе! Без самоповаги жити складно, а для більшості і неможливо!
Одному из лучших психиатров Украины скажу. Сохраняйте коллективы , ваша помощь скоро понадобится. Клиентская база из маленькой регистратуры со стеллажами карточек внезапно распространилась на всю страну. Наши власти сознательно вводят граждан в состояние короновирусной мании. Из карантина выйдут граждане с коронавирусными психозами, и лечить их придется долго и счастливо.
Вся надежда на вас, родимые. Власть только калечит, лечить придется вам.