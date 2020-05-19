Психлікарні недоотримують 50-80% фінансування внаслідок медреформи, - Степанов

Психіатрична служба опинилася під найбільшою загрозою, як і протитуберкульозна служба, під час імплементації другого етапу реформи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

"Недофінансування шалене. На мою думку, з огляду на ті цифри, які закладені, у тому числі на тарифи без урахування особливостей надання психіатричної допомоги, реформа поставила під загрозу знищення психіатричну службу. Найстрашніше - це те, що в нас у багатьох психіатричних лікарнях є близько 22 тис. хворих, які мають хронічні психічні захворювання, тобто люди, певна кількість з яких уже втратила соціальні зв'язки та має перебувати під наглядом медичних працівників", - зазначив міністр Степанов.

За словами глави МОЗ, недофінансування багатьох спеціалізованих психлікарень сягає від 50% до 80% порівняно з минулим роком, що може призвести до закриття багатьох з них.

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"Звісно, наша психіатрична служба потребує реформування, звісно, ми хочемо мати зовсім іншу як медицину, так і психіатричну службу, але це реформування має відбуватися за доволі чіткими критеріями та за чіткими планом та розрахунками. Всього цього не було зроблено ні щодо психіатричних лікарень, ні щодо багатьох протитуберкульозних диспансерів, ні щодо багатьох інфекційних лікарень. Не було враховано й особливостей районних лікарень, особливостей тих районів, в яких вони розташовані. Все це було зроблено поспіхом…", - пояснив Степанов.

Він нагадав, що в результаті аналізу МОЗ другого етапу медичної реформи стало зрозуміло, що система реформування потребує серйозних коригувань, щоб запобігти закриттю спеціалізованих лікарень чи звільненню медичних працівників.

"Зараз ми вже закінчуємо розрахунки того, яким чином будемо фінансувати, в тому числі психіатричні лікарні, щоб вони не позакривалися, щоб наші медичні працівники не були звільнені, і щоб вони нарешті отримали чіткий план і механізм реформування психіатричної служби", - наголосив Степанов.

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