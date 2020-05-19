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Психлікарні недоотримують 50-80% фінансування внаслідок медреформи, - Степанов

Психлікарні недоотримують 50-80% фінансування внаслідок медреформи, - Степанов

Психіатрична служба опинилася під найбільшою загрозою, як і протитуберкульозна служба, під час імплементації другого етапу реформи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

"Недофінансування шалене. На мою думку, з огляду на ті цифри, які закладені, у тому числі на тарифи без урахування особливостей надання психіатричної допомоги, реформа поставила під загрозу знищення психіатричну службу. Найстрашніше - це те, що в нас у багатьох психіатричних лікарнях є близько 22 тис. хворих, які мають хронічні психічні захворювання, тобто люди, певна кількість з яких уже втратила соціальні зв'язки та має перебувати під наглядом медичних працівників", - зазначив міністр Степанов.

За словами глави МОЗ, недофінансування багатьох спеціалізованих психлікарень сягає від 50% до 80% порівняно з минулим роком, що може призвести до закриття багатьох з них.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Працюємо над тим, щоб психлікарні не закрилися після другого етапу медреформи, - Степанов. ВIДЕО

"Звісно, наша психіатрична служба потребує реформування, звісно, ми хочемо мати зовсім іншу як медицину, так і психіатричну службу, але це реформування має відбуватися за доволі чіткими критеріями та за чіткими планом та розрахунками. Всього цього не було зроблено ні щодо психіатричних лікарень, ні щодо багатьох протитуберкульозних диспансерів, ні щодо багатьох інфекційних лікарень. Не було враховано й особливостей районних лікарень, особливостей тих районів, в яких вони розташовані. Все це було зроблено поспіхом…", - пояснив Степанов.

Він нагадав, що в результаті аналізу МОЗ другого етапу медичної реформи стало зрозуміло, що система реформування потребує серйозних коригувань, щоб запобігти закриттю спеціалізованих лікарень чи звільненню медичних працівників.

"Зараз ми вже закінчуємо розрахунки того, яким чином будемо фінансувати, в тому числі психіатричні лікарні, щоб вони не позакривалися, щоб наші медичні працівники не були звільнені, і щоб вони нарешті отримали чіткий план і механізм реформування психіатричної служби", - наголосив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ незабаром почне закупівлі ліків: поставки будуть наприкінці року, - Степанов

Автор: 

МОЗ (5390) психлікарня (87) Степанов Максим (2196) медреформа (129)


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Топ коментарі
+12
рассказал санитар
вы врали про "фельдшера супрун". теперь жрите дичь от санитара
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19.05.2020 10:29
+8
Это не повод трудоустраивать больных в Раду и правительство.
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19.05.2020 10:35
+5
Так реформа или недофинансирование?
Может реформа предполагала, что будет минус 300 миллиардов?
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19.05.2020 10:30
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рассказал санитар
вы врали про "фельдшера супрун". теперь жрите дичь от санитара
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19.05.2020 10:29 Відповісти
Так реформа или недофинансирование?
Может реформа предполагала, что будет минус 300 миллиардов?
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19.05.2020 10:30 Відповісти
минус 300 миллиардов?\\\\\\\

а там оно было?
300млрд. = 6млрд. долл.
бюджет - чет 25, ли чуть больше млрд.
Ну и к чему ты сказал это?
На армию - вполовину меньше выдают
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19.05.2020 10:33 Відповісти
Ты прав, кто-то выложил, что уже минус 430 миллиардов...
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19.05.2020 10:36 Відповісти
ниже смотри "Стрелка".
какие 430, какие минусы, если бюджет еле 1 трлн.?
"окстись", как говорят кацапы
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19.05.2020 10:51 Відповісти
советую ознакомиться с понятием "дефицит бюджета 2020"
достаточно сказать что "надбавки" медикам платятся за счет средств, запланированных на их же зарплату в 4-ом квартале того года
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19.05.2020 10:52 Відповісти
ну а то шо напечатают, наверное мы скажем "инфляции - нет"?
тупо из-за вируса высрут: оп, а курс "Грушевский" за "Вашингтона" - это просто вирус сделал.
из-за чего тут сраться - я не понимаю.
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19.05.2020 11:00 Відповісти
Да, посмотрел, а ты?
Ты, очевидно, Гривны и Доллары США не различаешь или у тебя другая информация о минус 430 миллиардах?
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19.05.2020 10:54 Відповісти
б*же, я же по долларам, как и всегда по оценкам идет, сказал.
т.е. то шо ты сказал 430млдр. грн., это половина бюджета, ну и что ты хошь сказать?
признать - ни-ни? что ты немного неправ.
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19.05.2020 10:58 Відповісти
Так оказывается, что ЗВР надо забыть и делать вид, что этого не может быть, сравнивая с ВВП?
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19.05.2020 11:03 Відповісти
Ты еврей?

да "звр" это тупо гарантия платежеспроможности дяржави(по-вашему скажу)
из "звр" ты тупо ниче и ни разу не вынимешь по хотению падишаха бабло.
я те за бюджет сказал - ты обосрался и переехал на "звр".
иди, шоле, помитингуй против вашей Пацьки, у которой "вирусанет - дохните от трактора"
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19.05.2020 11:08 Відповісти
Так гарантия платёжеспособности не распространяется на финансирование реформ или выплаты зарплат медикам без задержки?
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19.05.2020 11:10 Відповісти
ВВП Украины - 130,8 миллиарда USD (2018 г.)
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19.05.2020 10:37 Відповісти
Извини, забыл произнести - Порошенко.
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19.05.2020 10:38 Відповісти
Доходная часть бюджета Украины (2018) - 917 млрд грн
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19.05.2020 10:38 Відповісти
и то есть не те же 25 млрд.?(в норм. валюте естественно, т.к. я имел в виду именно в долларах, как по умолчанию считают то)
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19.05.2020 10:49 Відповісти
Как раз слушаю эфир из Рады, и мова за психлечебницы в т.ч., совпадение прикольное.

Степанов - а ты подготовил иски к Китаю? А почему нет?
Кстати, кто-то пришел, а, это Наполеон, садись вон там, снимай хитон, возле Цезаря там вешалка для тог(халатов).
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19.05.2020 10:31 Відповісти
Это заметно...
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19.05.2020 10:32 Відповісти
О какой реформе рассказывает этот дегенерат? Может о той, которую Райка Богатырева проводила еще в 2012 году . и самое интересное тогда тоже было недофинансирование
и тоже "был" кризис
"в мире экономический кризис, не обошел он стороной и Украину, мы работаем в условиях недофинансирования, в то время как качественная медицинская помощь требует дополнительных бюджетов."

Психбольницы недополучают 50-80% финансирования в результате медреформы, - Степанов - Цензор.НЕТ 704
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19.05.2020 10:35 Відповісти
И где "реформа Богатыревой?" У нее в кармане, через фармфирмы, в которых, я думаю, была заинтересована лично или ее окружение.
Когда бы ни разрабатывалась реформа, главное-ее внедрение.
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19.05.2020 12:08 Відповісти
Это не повод трудоустраивать больных в Раду и правительство.
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19.05.2020 10:35 Відповісти
петрухе надо задуматься на будущее.
а вдрг проканает...
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19.05.2020 10:39 Відповісти
вдруг
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19.05.2020 10:39 Відповісти
Давайте угадаю, в недофинансировании медицины 2020 виновата опять Супрун. именно она ездит за бюджетные деньги по оманам, именно она стырила все маски из госрезерва и продала их в китай, именно она украла 300 млрд из бюджета 2020. А может зебилам уже следует признать факт, что тот писдец который творится сейчас в стране - 100% их вина, а не условной Супрун?!
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19.05.2020 10:51 Відповісти
Медицинское обслуживание должны получать только те кто платит налоги остальные или впролете или за счет бюджета
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19.05.2020 10:51 Відповісти
страной правят мрази, которых выбирает тупое население. поэтому у нас жопа все больше с каждым годом и не только в МОЗ. вы посмотрите на то что имеют эти правящие мрази и их родичи и что имеете вы, тупое народонаселение. вас имеют в извращенном виде регулярно 30 лет , но народонаселение продолжает наступать на грабли с упорством , достойным лучшего применения))))
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19.05.2020 10:54 Відповісти
Это пишет один из лучших психиатров Украины
Про корпоративну єдність, самоповагу і відчуття самозбереження... Дивні часи настали, шановні колеги! От так собі працювали в єдиній команді, тяжко працювали, вкладали свій час, досвід, напрацюванні наукові і практичні надбання, власний емоційний ресурс, тішились з успіхів і перемог, сумували з невдач... І раптом виявилось, що все це непотрібно, непотрібно соціуму, непотрібно державі, нікому непотрібно, окрім єдиного - наших пацієнтів! Зберегти психіатричну службу в Україні - наше першочергове завдання! Це звучить як звучить, не думайте про пафос, саме так і є! Але..
Людське єство непереборне! Напевно, кожен з нас в ці нелегкі часи задумався над своєю власною професійною долею. Абсолютно справедливо задумався, адже кожен з нас, кожен! Вклав в цю професію, будь то лікар, медична сестра, психолог чи соціальний працівник занадто багато! Роки навчання, наполегливої праці, знову навчання, душевний ресурс, врешті решт! Випадкових людей в психіатрії не буває, випадкові йдуть, не затримуються... Після багатьох років в професії я це точно знаю. Я теж думаю і розмірковую... Спостерігаю, співчуваю, впадаю у відчай, злюсь, потім раптом промінець надії, і я готова до боротьби. Сподівання, сподівання...Зараз не про наших ворогів, не про тих, хто має на меті знищити психіатрію, і навіть не про наших пацієнтів! Я про нас з вами! Події останніх днів розчаровують, нажаль... Ну не головне зараз співати одне одному діфірамби або відмовчуватись в надії, що розсмокчеться без мене...Не на часі, щоб хтось комусь сподобався, а хтось впав в когось в немилість! Ми всі давно знаємо одне одного, знаємо слабкі і сильні сторони своїх колег! Ми всі щиро підтримуємо своє керівництво, розуміємо, що на передовій найскладніше! Закликаю Вас об'єднатись, зберегти колектив, що залишиться ( а я в це свято вірю), для професії, щоб потім не було соромно і гидко! Закликаю Вас зберегти себе для самого себе! Без самоповаги жити складно, а для більшості і неможливо!
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19.05.2020 11:37 Відповісти
А кто определяет в какую больницу попадёт псих?
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19.05.2020 11:56 Відповісти
Псих с Ковидом, это ядерная бомба. И в психиатрической клинике ему нереально оказать помощь, и в обычной больнице нужны решетки на окнах и пригляд, а то руины из палаты оставит и сопалатников покалечит.
Одному из лучших психиатров Украины скажу. Сохраняйте коллективы , ваша помощь скоро понадобится. Клиентская база из маленькой регистратуры со стеллажами карточек внезапно распространилась на всю страну. Наши власти сознательно вводят граждан в состояние короновирусной мании. Из карантина выйдут граждане с коронавирусными психозами, и лечить их придется долго и счастливо.

Вся надежда на вас, родимые. Власть только калечит, лечить придется вам.
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19.05.2020 13:06 Відповісти
Теперь ясно почему повылазили такие придурки как "Кирил Лещенко " "Александр Лукашенко " , Дидовик " , " Поедатель зябликов " и другие свидетели мирового заговора во главе с Чипом , Дейлом и Гайкой
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19.05.2020 12:13 Відповісти
Нічого страшного . Судячи по результатах виборів , 73% псіхів і сумашедших і так не знаходяться в психушках , а вільно бродять вулицями . Тож зміст фінансувати ?
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19.05.2020 12:53 Відповісти
Странно. Потрохоботы здесь на голод ещё не жаловались.
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19.05.2020 14:52 Відповісти
 
 