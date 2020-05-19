Психбольницы недополучают 50-80% финансирования в результате медреформы, - Степанов

Психиатрическая служба оказалась под наибольшей угрозой, как и противотуберкулезная служба, во время имплементации второго этапа реформы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"Недофинансирование огромное. По моему мнению, исходя из заложенных цифр, в том числе на тарифы без учета особенностей оказания психиатрической помощи, реформа поставила под угрозу уничтожения психиатрической службы. Самое страшное - это то, что у нас во многих психиатрических больницах есть около 22 тыс. больных, у которых хронические психические заболевания, то есть люди, определенное количество которых уже потеряли социальные связи и должны находиться под наблюдением медицинских работников", - отметил министр Степанов.

По словам главы Минздрава, недофинансирование многих специализированных психбольниц составляет от 50% до 80% по сравнению с прошлым годом, что может привести к закрытию многих из них.

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"Конечно, наша психиатрическая служба нуждается в реформировании, конечно, мы хотим иметь совершенно другую как медицину, так и психиатрическую службу, но это реформирование должно происходить по достаточно четким критериям и по четкому плану и расчетам. Всего этого не было сделано ни по психиатрическим больницам, ни по многим противотуберкулезным диспансерам, ни по многим инфекционным больницам. Не были учтены и особенности районных больниц, особенности тех районов, в которых они находятся. Все это было сделано наспех...", - объяснил Степанов.

Он напомнил, что в результате анализа Минздравом второго этапа медицинской реформы стало понятно, что система реформирования требует серьезных корректировок, чтобы предотвратить закрытие специализированных больниц или увольнение медицинских работников.

"Сейчас мы уже заканчиваем расчеты того, каким образом будем финансировать, в том числе психиатрические больницы, чтобы они не закрылись, чтобы наши медицинские работники не были уволены, и чтобы они наконец получили четкий план и механизм реформирования психиатрической службы", - подчеркнул Степанов.

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