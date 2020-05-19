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Психбольницы недополучают 50-80% финансирования в результате медреформы, - Степанов

Психбольницы недополучают 50-80% финансирования в результате медреформы, - Степанов

Психиатрическая служба оказалась под наибольшей угрозой, как и противотуберкулезная служба, во время имплементации второго этапа реформы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"Недофинансирование огромное. По моему мнению, исходя из заложенных цифр, в том числе на тарифы без учета особенностей оказания психиатрической помощи, реформа поставила под угрозу уничтожения психиатрической службы. Самое страшное - это то, что у нас во многих психиатрических больницах есть около 22 тыс. больных, у которых хронические психические заболевания, то есть люди, определенное количество которых уже потеряли социальные связи и должны находиться под наблюдением медицинских работников", - отметил министр Степанов.

По словам главы Минздрава, недофинансирование многих специализированных психбольниц составляет от 50% до 80% по сравнению с прошлым годом, что может привести к закрытию многих из них.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работаем над тем, чтобы психбольницы не закрылись после второго этапа медреформы, - Степанов. ВИДЕО

"Конечно, наша психиатрическая служба нуждается в реформировании, конечно, мы хотим иметь совершенно другую как медицину, так и психиатрическую службу, но это реформирование должно происходить по достаточно четким критериям и по четкому плану и расчетам. Всего этого не было сделано ни по психиатрическим больницам, ни по многим противотуберкулезным диспансерам, ни по многим инфекционным больницам. Не были учтены и особенности районных больниц, особенности тех районов, в которых они находятся. Все это было сделано наспех...", - объяснил Степанов.

Он напомнил, что в результате анализа Минздравом второго этапа медицинской реформы стало понятно, что система реформирования требует серьезных корректировок, чтобы предотвратить закрытие специализированных больниц или увольнение медицинских работников.

"Сейчас мы уже заканчиваем расчеты того, каким образом будем финансировать, в том числе психиатрические больницы, чтобы они не закрылись, чтобы наши медицинские работники не были уволены, и чтобы они наконец получили четкий план и механизм реформирования психиатрической службы", - подчеркнул Степанов.

Также читайте: Минздрав вскоре начнет закупки лекарств: поставки будут в конце года, - Степанов

Автор: 

Минздрав (4899) психбольница (156) Степанов Максим (2062) медреформа (122)


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Топ комментарии
+12
рассказал санитар
вы врали про "фельдшера супрун". теперь жрите дичь от санитара
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19.05.2020 10:29
+8
Это не повод трудоустраивать больных в Раду и правительство.
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19.05.2020 10:35
+5
Так реформа или недофинансирование?
Может реформа предполагала, что будет минус 300 миллиардов?
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19.05.2020 10:30
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рассказал санитар
вы врали про "фельдшера супрун". теперь жрите дичь от санитара
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19.05.2020 10:29 Ответить
Так реформа или недофинансирование?
Может реформа предполагала, что будет минус 300 миллиардов?
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19.05.2020 10:30 Ответить
минус 300 миллиардов?\\\\\\\

а там оно было?
300млрд. = 6млрд. долл.
бюджет - чет 25, ли чуть больше млрд.
Ну и к чему ты сказал это?
На армию - вполовину меньше выдают
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19.05.2020 10:33 Ответить
Ты прав, кто-то выложил, что уже минус 430 миллиардов...
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19.05.2020 10:36 Ответить
ниже смотри "Стрелка".
какие 430, какие минусы, если бюджет еле 1 трлн.?
"окстись", как говорят кацапы
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19.05.2020 10:51 Ответить
советую ознакомиться с понятием "дефицит бюджета 2020"
достаточно сказать что "надбавки" медикам платятся за счет средств, запланированных на их же зарплату в 4-ом квартале того года
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19.05.2020 10:52 Ответить
ну а то шо напечатают, наверное мы скажем "инфляции - нет"?
тупо из-за вируса высрут: оп, а курс "Грушевский" за "Вашингтона" - это просто вирус сделал.
из-за чего тут сраться - я не понимаю.
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19.05.2020 11:00 Ответить
Да, посмотрел, а ты?
Ты, очевидно, Гривны и Доллары США не различаешь или у тебя другая информация о минус 430 миллиардах?
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19.05.2020 10:54 Ответить
б*же, я же по долларам, как и всегда по оценкам идет, сказал.
т.е. то шо ты сказал 430млдр. грн., это половина бюджета, ну и что ты хошь сказать?
признать - ни-ни? что ты немного неправ.
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19.05.2020 10:58 Ответить
Так оказывается, что ЗВР надо забыть и делать вид, что этого не может быть, сравнивая с ВВП?
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19.05.2020 11:03 Ответить
Ты еврей?

да "звр" это тупо гарантия платежеспроможности дяржави(по-вашему скажу)
из "звр" ты тупо ниче и ни разу не вынимешь по хотению падишаха бабло.
я те за бюджет сказал - ты обосрался и переехал на "звр".
иди, шоле, помитингуй против вашей Пацьки, у которой "вирусанет - дохните от трактора"
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19.05.2020 11:08 Ответить
Так гарантия платёжеспособности не распространяется на финансирование реформ или выплаты зарплат медикам без задержки?
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19.05.2020 11:10 Ответить
ВВП Украины - 130,8 миллиарда USD (2018 г.)
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19.05.2020 10:37 Ответить
Извини, забыл произнести - Порошенко.
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19.05.2020 10:38 Ответить
Доходная часть бюджета Украины (2018) - 917 млрд грн
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19.05.2020 10:38 Ответить
и то есть не те же 25 млрд.?(в норм. валюте естественно, т.к. я имел в виду именно в долларах, как по умолчанию считают то)
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19.05.2020 10:49 Ответить
Как раз слушаю эфир из Рады, и мова за психлечебницы в т.ч., совпадение прикольное.

Степанов - а ты подготовил иски к Китаю? А почему нет?
Кстати, кто-то пришел, а, это Наполеон, садись вон там, снимай хитон, возле Цезаря там вешалка для тог(халатов).
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19.05.2020 10:31 Ответить
Это заметно...
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19.05.2020 10:32 Ответить
О какой реформе рассказывает этот дегенерат? Может о той, которую Райка Богатырева проводила еще в 2012 году . и самое интересное тогда тоже было недофинансирование
и тоже "был" кризис
"в мире экономический кризис, не обошел он стороной и Украину, мы работаем в условиях недофинансирования, в то время как качественная медицинская помощь требует дополнительных бюджетов."

Психбольницы недополучают 50-80% финансирования в результате медреформы, - Степанов - Цензор.НЕТ 704
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19.05.2020 10:35 Ответить
И где "реформа Богатыревой?" У нее в кармане, через фармфирмы, в которых, я думаю, была заинтересована лично или ее окружение.
Когда бы ни разрабатывалась реформа, главное-ее внедрение.
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19.05.2020 12:08 Ответить
Это не повод трудоустраивать больных в Раду и правительство.
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19.05.2020 10:35 Ответить
петрухе надо задуматься на будущее.
а вдрг проканает...
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19.05.2020 10:39 Ответить
вдруг
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19.05.2020 10:39 Ответить
Давайте угадаю, в недофинансировании медицины 2020 виновата опять Супрун. именно она ездит за бюджетные деньги по оманам, именно она стырила все маски из госрезерва и продала их в китай, именно она украла 300 млрд из бюджета 2020. А может зебилам уже следует признать факт, что тот писдец который творится сейчас в стране - 100% их вина, а не условной Супрун?!
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19.05.2020 10:51 Ответить
Медицинское обслуживание должны получать только те кто платит налоги остальные или впролете или за счет бюджета
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19.05.2020 10:51 Ответить
страной правят мрази, которых выбирает тупое население. поэтому у нас жопа все больше с каждым годом и не только в МОЗ. вы посмотрите на то что имеют эти правящие мрази и их родичи и что имеете вы, тупое народонаселение. вас имеют в извращенном виде регулярно 30 лет , но народонаселение продолжает наступать на грабли с упорством , достойным лучшего применения))))
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19.05.2020 10:54 Ответить
Это пишет один из лучших психиатров Украины
Про корпоративну єдність, самоповагу і відчуття самозбереження... Дивні часи настали, шановні колеги! От так собі працювали в єдиній команді, тяжко працювали, вкладали свій час, досвід, напрацюванні наукові і практичні надбання, власний емоційний ресурс, тішились з успіхів і перемог, сумували з невдач... І раптом виявилось, що все це непотрібно, непотрібно соціуму, непотрібно державі, нікому непотрібно, окрім єдиного - наших пацієнтів! Зберегти психіатричну службу в Україні - наше першочергове завдання! Це звучить як звучить, не думайте про пафос, саме так і є! Але..
Людське єство непереборне! Напевно, кожен з нас в ці нелегкі часи задумався над своєю власною професійною долею. Абсолютно справедливо задумався, адже кожен з нас, кожен! Вклав в цю професію, будь то лікар, медична сестра, психолог чи соціальний працівник занадто багато! Роки навчання, наполегливої праці, знову навчання, душевний ресурс, врешті решт! Випадкових людей в психіатрії не буває, випадкові йдуть, не затримуються... Після багатьох років в професії я це точно знаю. Я теж думаю і розмірковую... Спостерігаю, співчуваю, впадаю у відчай, злюсь, потім раптом промінець надії, і я готова до боротьби. Сподівання, сподівання...Зараз не про наших ворогів, не про тих, хто має на меті знищити психіатрію, і навіть не про наших пацієнтів! Я про нас з вами! Події останніх днів розчаровують, нажаль... Ну не головне зараз співати одне одному діфірамби або відмовчуватись в надії, що розсмокчеться без мене...Не на часі, щоб хтось комусь сподобався, а хтось впав в когось в немилість! Ми всі давно знаємо одне одного, знаємо слабкі і сильні сторони своїх колег! Ми всі щиро підтримуємо своє керівництво, розуміємо, що на передовій найскладніше! Закликаю Вас об'єднатись, зберегти колектив, що залишиться ( а я в це свято вірю), для професії, щоб потім не було соромно і гидко! Закликаю Вас зберегти себе для самого себе! Без самоповаги жити складно, а для більшості і неможливо!
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19.05.2020 11:37 Ответить
А кто определяет в какую больницу попадёт псих?
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19.05.2020 11:56 Ответить
Псих с Ковидом, это ядерная бомба. И в психиатрической клинике ему нереально оказать помощь, и в обычной больнице нужны решетки на окнах и пригляд, а то руины из палаты оставит и сопалатников покалечит.
Одному из лучших психиатров Украины скажу. Сохраняйте коллективы , ваша помощь скоро понадобится. Клиентская база из маленькой регистратуры со стеллажами карточек внезапно распространилась на всю страну. Наши власти сознательно вводят граждан в состояние короновирусной мании. Из карантина выйдут граждане с коронавирусными психозами, и лечить их придется долго и счастливо.

Вся надежда на вас, родимые. Власть только калечит, лечить придется вам.
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19.05.2020 13:06 Ответить
Теперь ясно почему повылазили такие придурки как "Кирил Лещенко " "Александр Лукашенко " , Дидовик " , " Поедатель зябликов " и другие свидетели мирового заговора во главе с Чипом , Дейлом и Гайкой
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19.05.2020 12:13 Ответить
Нічого страшного . Судячи по результатах виборів , 73% псіхів і сумашедших і так не знаходяться в психушках , а вільно бродять вулицями . Тож зміст фінансувати ?
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19.05.2020 12:53 Ответить
Странно. Потрохоботы здесь на голод ещё не жаловались.
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19.05.2020 14:52 Ответить
 
 