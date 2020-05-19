Психбольницы недополучают 50-80% финансирования в результате медреформы, - Степанов
Психиатрическая служба оказалась под наибольшей угрозой, как и противотуберкулезная служба, во время имплементации второго этапа реформы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-брифинга.
"Недофинансирование огромное. По моему мнению, исходя из заложенных цифр, в том числе на тарифы без учета особенностей оказания психиатрической помощи, реформа поставила под угрозу уничтожения психиатрической службы. Самое страшное - это то, что у нас во многих психиатрических больницах есть около 22 тыс. больных, у которых хронические психические заболевания, то есть люди, определенное количество которых уже потеряли социальные связи и должны находиться под наблюдением медицинских работников", - отметил министр Степанов.
По словам главы Минздрава, недофинансирование многих специализированных психбольниц составляет от 50% до 80% по сравнению с прошлым годом, что может привести к закрытию многих из них.
"Конечно, наша психиатрическая служба нуждается в реформировании, конечно, мы хотим иметь совершенно другую как медицину, так и психиатрическую службу, но это реформирование должно происходить по достаточно четким критериям и по четкому плану и расчетам. Всего этого не было сделано ни по психиатрическим больницам, ни по многим противотуберкулезным диспансерам, ни по многим инфекционным больницам. Не были учтены и особенности районных больниц, особенности тех районов, в которых они находятся. Все это было сделано наспех...", - объяснил Степанов.
Он напомнил, что в результате анализа Минздравом второго этапа медицинской реформы стало понятно, что система реформирования требует серьезных корректировок, чтобы предотвратить закрытие специализированных больниц или увольнение медицинских работников.
"Сейчас мы уже заканчиваем расчеты того, каким образом будем финансировать, в том числе психиатрические больницы, чтобы они не закрылись, чтобы наши медицинские работники не были уволены, и чтобы они наконец получили четкий план и механизм реформирования психиатрической службы", - подчеркнул Степанов.
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вы врали про "фельдшера супрун". теперь жрите дичь от санитара
Может реформа предполагала, что будет минус 300 миллиардов?
а там оно было?
300млрд. = 6млрд. долл.
бюджет - чет 25, ли чуть больше млрд.
Ну и к чему ты сказал это?
На армию - вполовину меньше выдают
какие 430, какие минусы, если бюджет еле 1 трлн.?
"окстись", как говорят кацапы
достаточно сказать что "надбавки" медикам платятся за счет средств, запланированных на их же зарплату в 4-ом квартале того года
тупо из-за вируса высрут: оп, а курс "Грушевский" за "Вашингтона" - это просто вирус сделал.
из-за чего тут сраться - я не понимаю.
Ты, очевидно, Гривны и Доллары США не различаешь или у тебя другая информация о минус 430 миллиардах?
т.е. то шо ты сказал 430млдр. грн., это половина бюджета, ну и что ты хошь сказать?
признать - ни-ни? что ты немного неправ.
да "звр" это тупо гарантия платежеспроможности дяржави(по-вашему скажу)
из "звр" ты тупо ниче и ни разу не вынимешь по хотению падишаха бабло.
я те за бюджет сказал - ты обосрался и переехал на "звр".
иди, шоле, помитингуй против вашей Пацьки, у которой "вирусанет - дохните от трактора"
Степанов - а ты подготовил иски к Китаю? А почему нет?
Кстати, кто-то пришел, а, это Наполеон, садись вон там, снимай хитон, возле Цезаря там вешалка для тог(халатов).
и тоже "был" кризис
"в мире экономический кризис, не обошел он стороной и Украину, мы работаем в условиях недофинансирования, в то время как качественная медицинская помощь требует дополнительных бюджетов."
Когда бы ни разрабатывалась реформа, главное-ее внедрение.
а вдрг проканает...
Про корпоративну єдність, самоповагу і відчуття самозбереження... Дивні часи настали, шановні колеги! От так собі працювали в єдиній команді, тяжко працювали, вкладали свій час, досвід, напрацюванні наукові і практичні надбання, власний емоційний ресурс, тішились з успіхів і перемог, сумували з невдач... І раптом виявилось, що все це непотрібно, непотрібно соціуму, непотрібно державі, нікому непотрібно, окрім єдиного - наших пацієнтів! Зберегти психіатричну службу в Україні - наше першочергове завдання! Це звучить як звучить, не думайте про пафос, саме так і є! Але..
Людське єство непереборне! Напевно, кожен з нас в ці нелегкі часи задумався над своєю власною професійною долею. Абсолютно справедливо задумався, адже кожен з нас, кожен! Вклав в цю професію, будь то лікар, медична сестра, психолог чи соціальний працівник занадто багато! Роки навчання, наполегливої праці, знову навчання, душевний ресурс, врешті решт! Випадкових людей в психіатрії не буває, випадкові йдуть, не затримуються... Після багатьох років в професії я це точно знаю. Я теж думаю і розмірковую... Спостерігаю, співчуваю, впадаю у відчай, злюсь, потім раптом промінець надії, і я готова до боротьби. Сподівання, сподівання...Зараз не про наших ворогів, не про тих, хто має на меті знищити психіатрію, і навіть не про наших пацієнтів! Я про нас з вами! Події останніх днів розчаровують, нажаль... Ну не головне зараз співати одне одному діфірамби або відмовчуватись в надії, що розсмокчеться без мене...Не на часі, щоб хтось комусь сподобався, а хтось впав в когось в немилість! Ми всі давно знаємо одне одного, знаємо слабкі і сильні сторони своїх колег! Ми всі щиро підтримуємо своє керівництво, розуміємо, що на передовій найскладніше! Закликаю Вас об'єднатись, зберегти колектив, що залишиться ( а я в це свято вірю), для професії, щоб потім не було соромно і гидко! Закликаю Вас зберегти себе для самого себе! Без самоповаги жити складно, а для більшості і неможливо!
Одному из лучших психиатров Украины скажу. Сохраняйте коллективы , ваша помощь скоро понадобится. Клиентская база из маленькой регистратуры со стеллажами карточек внезапно распространилась на всю страну. Наши власти сознательно вводят граждан в состояние короновирусной мании. Из карантина выйдут граждане с коронавирусными психозами, и лечить их придется долго и счастливо.
Вся надежда на вас, родимые. Власть только калечит, лечить придется вам.