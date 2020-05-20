Бойовики, які в нас стріляють, - громадяни Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про те, хто стріляє в захисників України на Донбасі.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойовики, які в нас стріляють - хто вони? Вони вже взяли паспорти, вони вже громадяни Росії", - сказав Зеленський.

"І є багато доказів причетності, там, російська десантура, різні, які на тій території, які стріляють по наших людях - ми всі це розуміємо. Немає ніякої "зради" від президента України. Нічого немає. Ми точно знаємо, хто там є. Точно знаємо їхню кількість. І знаємо, чому вони стріляють. Там всі є: і російські військові, і російські громадяни. Там всі вони є", - додав президент.

Зеленський розповів, що представники незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" на переговорах в Мінську з усіх важливих питань консультуються з керівництвом з РФ.

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"Якщо ці люди, які там в Мінську сидять, і коли якесь складне питання, вони кудись - почекайте, нам треба вийти - і вони виходять, дзвонять, ми розуміємо, куди вони дзвонять. Ми розуміємо, звідки з Росії йдуть команди", - сказав Зеленський.

Президент також висловився про масову роздачу російських паспортів на Донбасі.

"Там є росіяни, там є українці, які взяли паспорти, і тепер вони громадяни Росії, тому що там була паспортизація. Я навіть не знаю, хто вони, ці люди, які з паспортами українським і з російським. Ну, якщо там дійсно цивільні люди, які взяли через те, що вони не можуть жити в умовах - взяли другий паспорт через те, що складні умови - Бог з ними", - сказав Зеленський.

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