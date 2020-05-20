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Новини Агресія Росії проти України
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Бойовики, які в нас стріляють, - громадяни Росії, - Зеленський

Бойовики, які в нас стріляють, - громадяни Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про те, хто стріляє в захисників України на Донбасі.

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойовики, які в нас стріляють - хто вони? Вони вже взяли паспорти, вони вже громадяни Росії", - сказав Зеленський.

"І є багато доказів причетності, там, російська десантура, різні, які на тій території, які стріляють по наших людях - ми всі це розуміємо. Немає ніякої "зради" від президента України. Нічого немає. Ми точно знаємо, хто там є. Точно знаємо їхню кількість. І знаємо, чому вони стріляють. Там всі є: і російські військові, і російські громадяни. Там всі вони є", - додав президент.

Зеленський розповів, що представники незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" на переговорах в Мінську з усіх важливих питань консультуються з керівництвом з РФ.

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"Якщо ці люди, які там в Мінську сидять, і коли якесь складне питання, вони кудись - почекайте, нам треба вийти - і вони виходять, дзвонять, ми розуміємо, куди вони дзвонять. Ми розуміємо, звідки з Росії йдуть команди", - сказав Зеленський.

Президент також висловився про масову роздачу російських паспортів на Донбасі.

"Там є росіяни, там є українці, які взяли паспорти, і тепер вони громадяни Росії, тому що там була паспортизація. Я навіть не знаю, хто вони, ці люди, які з паспортами українським і з російським. Ну, якщо там дійсно цивільні люди, які взяли через те, що вони не можуть жити в умовах - взяли другий паспорт через те, що складні умови - Бог з ними", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23689) росія (64926) Донбас (22354) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+14
Бубочка, ты шо со своей головой не дружишь? Ты же говорил, что в твоей голове война закончилась. А теперь про каких-то стреляющих боевиков говоришь
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20.05.2020 13:17
+14
не змоглр із себе видавити що там кацапські кадрові- що там все командування та спецслужби пУтлера- не змогло....
От вам і все про ото оманське...
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20.05.2020 13:18
+10
Зеля, с 20.02.2014 идёт война параши с Украиной. А ты, идиот, 6 лет пытаешься угадать, кто там стреляет.
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20.05.2020 13:19
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А ваши людзі шо? Вони білі й пухнасті, пенсію від бандёравцев чекають?
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20.05.2020 13:17 Відповісти
Бубочка, ты шо со своей головой не дружишь? Ты же говорил, что в твоей голове война закончилась. А теперь про каких-то стреляющих боевиков говоришь
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20.05.2020 13:17 Відповісти
Мировоззрение человека может сильно меняться под действием внешних факторов. Одно дело иметь сведения из различного рода СМИ с точки зрения простого гражданина и только догадываться - совсем другое иметь прямые сведения спецслужб будучи на должности президента.
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20.05.2020 13:22 Відповісти
Обычные граждане это кто? Те кто поддерживает Порошенко, те кто Зеленского или те кто вообще ОПЗЖ? Видите как много граждан - равно как и много мнений. И информация какая - украинских патриотических СМИ, русвесны, или 112 канала? Видите сколько разной направленности СМИ.
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20.05.2020 14:28 Відповісти
Факт. Но как показала практика не для всех. Есть отдельные "красавцы" которые иначе считают. Даже в политике таковые присутствуют.
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20.05.2020 14:52 Відповісти
100%
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21.05.2020 00:52 Відповісти
В ЗЄ вислови залежать від ситуації і людей, з якими він говорить.Якщо він говорить з путіним,то в Україні громадянська війна і потрібно тільки перестати стріляти.Якщо перед електоратом,то зовсім інша петрушка.Ну, ви прочитали.
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20.05.2020 13:28 Відповісти
И даже не боевиков, а круче - "Граждане России"... Сказано "в точку"! Плохо, что такие "точки" не складываются в "политическую линию"... и тогда это может восприниматься "дымовой завесой" для прикрытия "истинной линии поведения в отношении Путинского режима" - "линии Ермака".
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20.05.2020 16:06 Відповісти
не змоглр із себе видавити що там кацапські кадрові- що там все командування та спецслужби пУтлера- не змогло....
От вам і все про ото оманське...
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20.05.2020 13:18 Відповісти
Скажи, Вовка, а чому вони вирішили стати громадянами Росії?
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20.05.2020 13:18 Відповісти
потому что они - сталинские консервы, приехали из России, неужели неясно.
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20.05.2020 13:23 Відповісти
Причины могут быть разные. К примеру кто-то воевал за фейковые республики, а кто-то просто чтобы с голоду там не сдохнуть и иметь возможность получать хотя бы какие то скудные пенсии и помощь. Ситуация может быть различна. К примеру та же Германия в годы второй мировой на оккупированных территориях свои аусвайсы раздавала. И попробуй откажись.
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20.05.2020 13:25 Відповісти
Всё верно ! Есть война, есть оккупация. Сейчас важно вернуть туда законную власть Киева. А дальше уже СБУ разберётся, кто там и чего
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20.05.2020 13:32 Відповісти
Ну так сходи поясни Вовці, що громадяни вони вимушені, і стріляють, бо змушені. Тому їх треба пожаліти й відвести війська. Це я перекрутив твої слова.
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20.05.2020 13:48 Відповісти
Прежде чем кого либо обвинять - сначала как минимум нужно побывать в шкуре того кто там. А стрелять или не стрелять - лично выбор каждого. И в свое время каждый ответит за то стрелял он или не стрелял. Спецслужбы думаю с этим разберутся. Я так понимаю, что ты сейчас из окопа свои посты строчишь?
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20.05.2020 13:52 Відповісти
Некорректное сравнение. Чикатило никто ни к чему не принуждал. Он был волен в своих поступках.
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20.05.2020 14:33 Відповісти
Ты хочеш, Щоб я тобі з окопа пости писав? З окопа стріляють, гляди б в пику б кулю отримав, а не поста.
Спецслужби? Українські спецслужби просрали Крим і Донбас. Якщо б не прості добровольці - просрали б і більше. Спочатку думай - потім кажи. Чи у тебе папа Віслюк?
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20.05.2020 14:38 Відповісти
Не. Ничего я не хочу. Просто мне нравятся диванные "воены". Бравые, такие, агрессивные, вумные шо ппц. Думаю если бы их на передовую - они бы в два счета войну закончили и умыли кацапов кровью.
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20.05.2020 14:44 Відповісти
"Боевики, которые в нас стреляют - кто они? Они уже взяли паспорта, они уже граждане России", - сказал Зеленский. - немогу налюбоваться, как же тонко этот клавишник делает зебилов.
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20.05.2020 13:18 Відповісти
Зеля, с 20.02.2014 идёт война параши с Украиной. А ты, идиот, 6 лет пытаешься угадать, кто там стреляет.
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20.05.2020 13:19 Відповісти
кацапы стреляют, кацапы мародерят, кацапы захватывают нашу землю, ...
но, "в глазах Путина он видит МИР"!!!!
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20.05.2020 13:20 Відповісти
а остальные лугондонцы НЕ ВИНОВАТЫ - они берет русский паспорт по принуждению.

але, по какому принуждения взяли паспорта 200 тыс. лугандонцев
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20.05.2020 13:20 Відповісти
по простому- чем ты семью кормить будешь
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20.05.2020 13:21 Відповісти
ты дурачок или прикидываешься ? Идёт война, люди в оккупации. Средств к существованию - никаких. Это ты сидишь в своём селе где-нибудь под Тернополем, и думаешь тебя это никогда не коснётся. А им шо делать ? Выехать на подконтрольную Украине территорию ? Все, кто могли - давно выехали. Остались пенсионеры и те, кому некуда ехать. Нет родственников, например. А жить на какие шиши ? Вот и берут паспорт агрессора, чтобы получать хоть какие-то выплаты.
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20.05.2020 13:39 Відповісти
и тут вова виляет мля
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20.05.2020 13:20 Відповісти
Это трудно представить, но Земля круглая. И что дальше делать с этим печальным знанием?
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20.05.2020 13:20 Відповісти
что они не могут жить в условиях - взяли второй паспорт из-за того, что сложные условия - Бог с ними", - сказал Зеленский_ перевожу на понятный язык ,,какаяразница,, украинский или русский паспорт будет у народа,нет все таки населения
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20.05.2020 13:22 Відповісти
Ну вообще-то на время оккупации украинские законы на неподконтрольной Украине территории не действуют.
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20.05.2020 13:48 Відповісти
Какое же убогое, бескультурное, бестактное быдло есть среди журналистов.
Какое же убогое, бестактное быдло так называемый модератор этого действа. При полной несимпатии к Мандель стыдно за нашу державу, за низкий уровень организации и ведения этого балагана.
Это какой-то позор!
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20.05.2020 13:22 Відповісти
Значит украинская армия, которая согласно КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ И ВОИНСКОЙ ПРИСЯГЕ отстаивает территориальную целостность страны, провоцирует несчастненьких российских оккупантиков? Вавий ищако ты оманское чёрноногая монико что своим афедроном освяшает Канамара-мацури , ты с велосипеда упал?
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20.05.2020 13:23 Відповісти
А порохоботы говорят о каких-то нашихбратьях
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20.05.2020 13:35 Відповісти
Родило наконец то ! У Пепса - повстанцы . у Бубочки - наши люди .Мерзские вы и ничтожные люди .
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20.05.2020 13:54 Відповісти
Китайські мудреці говорили - як предмет назвеш тим він і є. Коли війну назвали АТО чи ООС то збрехали і почали боротись не з ворогом, а з міфічними бойовиками чи террористами. Отже, невірна оцінка ситуації (в угоду гешефту олігархату з окупантом) продукує невірні дії влади, що призведе до поразки.
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20.05.2020 15:18 Відповісти
правильный ответ.
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20.05.2020 16:07 Відповісти
не может быть ? а 6 лет там кто стрелял ?
Дебил *****
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20.05.2020 16:16 Відповісти
Там , крім кацапів вистачає і лугандонських колаборантів.
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20.05.2020 17:15 Відповісти
 
 