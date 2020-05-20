Бойовики, які в нас стріляють, - громадяни Росії, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про те, хто стріляє в захисників України на Донбасі.
Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.
"Бойовики, які в нас стріляють - хто вони? Вони вже взяли паспорти, вони вже громадяни Росії", - сказав Зеленський.
"І є багато доказів причетності, там, російська десантура, різні, які на тій території, які стріляють по наших людях - ми всі це розуміємо. Немає ніякої "зради" від президента України. Нічого немає. Ми точно знаємо, хто там є. Точно знаємо їхню кількість. І знаємо, чому вони стріляють. Там всі є: і російські військові, і російські громадяни. Там всі вони є", - додав президент.
Зеленський розповів, що представники незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" на переговорах в Мінську з усіх важливих питань консультуються з керівництвом з РФ.
"Якщо ці люди, які там в Мінську сидять, і коли якесь складне питання, вони кудись - почекайте, нам треба вийти - і вони виходять, дзвонять, ми розуміємо, куди вони дзвонять. Ми розуміємо, звідки з Росії йдуть команди", - сказав Зеленський.
Президент також висловився про масову роздачу російських паспортів на Донбасі.
"Там є росіяни, там є українці, які взяли паспорти, і тепер вони громадяни Росії, тому що там була паспортизація. Я навіть не знаю, хто вони, ці люди, які з паспортами українським і з російським. Ну, якщо там дійсно цивільні люди, які взяли через те, що вони не можуть жити в умовах - взяли другий паспорт через те, що складні умови - Бог з ними", - сказав Зеленський.
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От вам і все про ото оманське...
Спецслужби? Українські спецслужби просрали Крим і Донбас. Якщо б не прості добровольці - просрали б і більше. Спочатку думай - потім кажи. Чи у тебе папа Віслюк?
но, "в глазах Путина он видит МИР"!!!!
але, по какому принуждения взяли паспорта 200 тыс. лугандонцев
Какое же убогое, бестактное быдло так называемый модератор этого действа. При полной несимпатии к Мандель стыдно за нашу державу, за низкий уровень организации и ведения этого балагана.
Это какой-то позор!
Дебил *****