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Новини Рік Зеленського
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Не всі чиновники часів Януковича є його людьми, - Зеленський

Не всі чиновники часів Януковича є його людьми, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі, хто працював за часів президентства Віктора Януковича, є людьми президента-втікача.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви кажете, що я проводжу старих людей із системи Януковича. Може бути, але скажіть тоді, будь ласка, хто? Любченко (Олексій Любченко - новопризначений глава Державної податкової служби. - Ред.) не був керівником Податкової. Ми з вами теж жили у часи Януковича, ви теж були журналісткою, і я теж жив. У нас не всі люди, які були за часів Януковича, є людьми Януковича", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, 29 квітня Кабмін призначив Любченка главою Державної податкової служби.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Янукович Віктор (10778) Любченко Олексій (114)


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Топ коментарі
+20
Не все чиновники времен Януковича являются его людьми, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3318
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20.05.2020 14:01
+17
Особенно те, которые принимали антимайданные законы и по заявлениям которого ты брехал на Порошенко.
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20.05.2020 14:02
+15
Через 4 минуты, после того, как оманское чмо прокукарекало что оно героически строит мосты -"Днепропетровской области в реку рухнул мост."
Совпадение? Не думаю!
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20.05.2020 14:09
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Не все чиновники времен Януковича являются его людьми, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3318
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20.05.2020 14:01 Відповісти
Особенно те, которые принимали антимайданные законы и по заявлениям которого ты брехал на Порошенко.
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20.05.2020 14:02 Відповісти
Через 4 минуты, после того, как оманское чмо прокукарекало что оно героически строит мосты -"Днепропетровской области в реку рухнул мост."
Совпадение? Не думаю!
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20.05.2020 14:09 Відповісти
Карлик, в момент, коли писало свій коммент, в селі Кулибабинці Вінницької області курка хотіла знести яйце, але тільки всралась. Співпадіння? Не думаю.
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20.05.2020 14:59 Відповісти
После того как петя повёл Украину в Европу , а привёл в Африку-думаю это продуманный шаг
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20.05.2020 15:12 Відповісти
Особенно символически было падение руки с буловой на памятнике Богдану Хмельницкому в его родном городе во время инаугурации...
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20.05.2020 16:08 Відповісти
ОООО Новые лица на подходе.
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20.05.2020 14:02 Відповісти
Что не фраза, то зашквар. КАК! Как, млять вы могли ЭТО выбрать?
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20.05.2020 14:03 Відповісти
Хуже нібудіт казали зебіли.
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20.05.2020 14:04 Відповісти
а пятак,шо каже?
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20.05.2020 14:08 Відповісти
Шо хотів сказати, те і сказав, Сруль.
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20.05.2020 14:21 Відповісти
За шо ж тебя так?
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20.05.2020 14:22 Відповісти
Вихри враждебные веют над нами
Тёмные силы нас злобно гнетут.
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20.05.2020 14:25 Відповісти
Так ты,еще и кампазитыр?!
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20.05.2020 14:32 Відповісти
кого он уговаривает этими словами?
людей януковоща или овощей ЗЕленых ???
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20.05.2020 14:04 Відповісти
На сайте Министерства Образования разместили информацию о том, какие качества должны быть у человека с начальным школьным образованием. Там один из пунктов гласит, что "человек должен ясно излагать свои мысли". Судя по выступлению Зеээээ, у него даже с начальным школьным образованием проблема. Кто ясно мыслит,тот ясно излагает!
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20.05.2020 14:04 Відповісти
Не всі випускники вишів мають вищу освіту... Не всі, хто отримав юридичний диплом, є юристами (тут збіглося)... Не всі, хто отримав водійськи права, мають право водити машину... Воно не менш йо@нуте, ніж ху@ло!
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20.05.2020 14:06 Відповісти
Зате всі порошенки, які були на побігеньках в Януковоча, в зручний момент назвали себя пацріотами.
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20.05.2020 15:00 Відповісти
І хто ж з тих, хто попав під люстрацію, був в уряді Петі та його адміністрації?
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20.05.2020 15:30 Відповісти
Пеця. Він себе не люстрував.
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20.05.2020 18:20 Відповісти
Не все чиновники времен Януковича являются его людьми, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7633
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20.05.2020 14:06 Відповісти
Такое впечатление, что я смотрю сериал "Слуга народа", четвертый сезон, где главный герой, в результате покушения, выжил, но получил осложнения, на голову...
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20.05.2020 14:06 Відповісти
Не каждый клоун бухал на брудершафт с Януковичем.
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20.05.2020 14:06 Відповісти
Петюнчик та Яйценюх, нє??))
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20.05.2020 14:08 Відповісти
Верните назад Азирова, Арбузова и т.д. а можно еще и Садовника!!!
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20.05.2020 14:06 Відповісти
и,взад парашенку
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20.05.2020 14:09 Відповісти
какой гостеприимный у тебя зад ...
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20.05.2020 14:15 Відповісти
можешь заехать языком
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20.05.2020 14:19 Відповісти
Треба б було в ті часи не карьеру робити , після вищої освіти , а двірниками та токарями чи сантехніками працювати, лейтенантами зоставатися...
Чисто по пролетарськи...
🤣
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20.05.2020 14:07 Відповісти
19.05.20 23:21 https://censor.net/news/3196630/u_menya_est_oschuschenie_chto_yanukovich_jertva_gordon_zayavil_chto_budet_ochen_interesnoe_intervyu
Було зрозуміло, що ганд.он гавкає з дозволу і за командою зЕ. А ось і підтвердження.
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20.05.2020 14:08 Відповісти
Крепкие хозяйственники в изгнании почувствовали, что ещё не всё потеряно.
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20.05.2020 14:09 Відповісти
Але всі чиновники часів Порошенка були його кумами)
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20.05.2020 14:12 Відповісти
Не всі чиновники часів Януковича є його людьми, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5576
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20.05.2020 14:37 Відповісти
Не все чиновники времен Януковича являются его людьми, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5332
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20.05.2020 14:13 Відповісти
искажённая реальность ... эти люди были составляющей той системы управления , которая привела страну к её нынешнему положению , и теперь они снова будут руководить выстраивая ровно то , что они умели при януке
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20.05.2020 14:14 Відповісти
Есть закон о люстрации. Если зеленый чмырь считает, что он выше закона, то тогда он должен сидеть.
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20.05.2020 14:17 Відповісти
читати між строк, були там люди олігархів тепер вони "працюють" з ЗЕ, #какая разница.
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20.05.2020 14:19 Відповісти
Ну да ну да, и времен парашенко то же.. Кому ты пытаешься втереть эту дичь, бывших рыгов не бывает!
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20.05.2020 14:20 Відповісти
А что должен был сказать клоун ЗЕ, который был на побегушках у Януковича?
Не всі чиновники часів Януковича є його людьми, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2397
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20.05.2020 14:30 Відповісти
Вот поэтому нельзя больше повторять ошибок прошлого.

Власть ЗЕ должна быть физически уничтожена под корень. Мертвые не подают в суд, не возвращаются и не устраивают реванш.
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20.05.2020 14:32 Відповісти
Зачем? Эти слизняки только выполняют роль. Сценарий им пишут портновы и опзажопники. Уничтожать надо врагов Украины, а не имбецилов и клоунов.
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20.05.2020 14:39 Відповісти
Пєтя являєтся - 100%. Создатєль партії Янека точно єго чілавєк.
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20.05.2020 14:42 Відповісти
Ты всё забыл .
Мальдивская Лолита и есть один из фундаторов ПР .
Он и есть основатель .
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20.05.2020 14:45 Відповісти
Ти хоч би почитало історію створення тієї партії і коли з неї Порошенко вийшов.
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20.05.2020 15:13 Відповісти
Гораздо интереснее , как он туда вошёл .
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20.05.2020 15:15 Відповісти
Да всегда интересно человеку то во что он свято верит))) вы прям как Зеленский вот хочу что б Порошенко сел и все... Как ребёнок которому в магазине понравилась игрушка а родители не хотят купить... Каждый человек проживши хотя бы до 40 лет не является чистым в любом его направлении... Всегда лично я буду уважать Порошенко за то что Украину начали уважать на международном поприще, за то что не растерялся с агресинй и войной и это не закончилось ещё более масштабнее, за Украинский язык ( не нано говорить мне сейчас что я пишу на русском и тд...так сложилась моя жизнь), за то что наконец то вопрос газа снят с манипуляциями годами им, за безвиз без вступления в EU во время войны...
И хоть сейчас пишите гадости, плюйтесь но оно неизменно!
Так же будут итоги и после 5 лет Зеленского
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20.05.2020 15:35 Відповісти
Армия и её востоновление вместе с волонтерами!
И наконец начали делать дороги
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20.05.2020 15:40 Відповісти
Зеле надо постоянно врать. Если он перестанет врать, то скончается. У него редкая болезнь.
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20.05.2020 14:52 Відповісти
Это он про близкого друга и министра экономики времён Януковича- Порошенко?
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20.05.2020 15:10 Відповісти
Цензор докатился до откровенно помоечного уровня .
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20.05.2020 15:26 Відповісти
Вот возьмем товарища Портнова - ведь это вовсе не человек Януковича, хоть и работал у него. Тут бери выше, это человек расиюшки
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20.05.2020 15:36 Відповісти
Не всі чиновники часів Януковича є його людьми, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3744
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20.05.2020 15:53 Відповісти
На даний момент Зеленський дуже непоганий варіант для України. Не ідеальний, так. Проте він діє в інтересах країни. І ще - чудово, що вигнали свинорилих.
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20.05.2020 16:17 Відповісти
В інтересах якої країни він діє? Ми вже виганяти втомились але доведеться продовжувати, бо непотріб лізе і лізе.
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20.05.2020 16:38 Відповісти
 
 