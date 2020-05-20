Не всі чиновники часів Януковича є його людьми, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі, хто працював за часів президентства Віктора Януковича, є людьми президента-втікача.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви кажете, що я проводжу старих людей із системи Януковича. Може бути, але скажіть тоді, будь ласка, хто? Любченко (Олексій Любченко - новопризначений глава Державної податкової служби. - Ред.) не був керівником Податкової. Ми з вами теж жили у часи Януковича, ви теж були журналісткою, і я теж жив. У нас не всі люди, які були за часів Януковича, є людьми Януковича", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, 29 квітня Кабмін призначив Любченка главою Державної податкової служби.

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