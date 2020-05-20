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Не всі чиновники часів Януковича є його людьми, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі, хто працював за часів президентства Віктора Януковича, є людьми президента-втікача.
Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви кажете, що я проводжу старих людей із системи Януковича. Може бути, але скажіть тоді, будь ласка, хто? Любченко (Олексій Любченко - новопризначений глава Державної податкової служби. - Ред.) не був керівником Податкової. Ми з вами теж жили у часи Януковича, ви теж були журналісткою, і я теж жив. У нас не всі люди, які були за часів Януковича, є людьми Януковича", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, 29 квітня Кабмін призначив Любченка главою Державної податкової служби.
Топ коментарі
+20 wake up-UA
показати весь коментар20.05.2020 14:01
+17 ВКЛ_это_мы_01
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+15 Злой Карлик
показати весь коментар20.05.2020 14:09
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Совпадение? Не думаю!
Тёмные силы нас злобно гнетут.
людей януковоща или овощей ЗЕленых ???
Чисто по пролетарськи...
🤣
Було зрозуміло, що ганд.он гавкає з дозволу і за командою зЕ. А ось і підтвердження.
Власть ЗЕ должна быть физически уничтожена под корень. Мертвые не подают в суд, не возвращаются и не устраивают реванш.
Мальдивская Лолита и есть один из фундаторов ПР .
Он и есть основатель .
И хоть сейчас пишите гадости, плюйтесь но оно неизменно!
Так же будут итоги и после 5 лет Зеленского
И наконец начали делать дороги