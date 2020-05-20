Не все чиновники времен Януковича являются его людьми, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все работавшие во времена президентства Виктора Януковича являются людьми беглого президента.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы говорите, что я провожу старых людей из системы Януковича. Может быть, но скажите тогда, пожалуйста, кто? Любченко (Алексей Любченко - новоназначенный глава Государственной налоговой службы. - Ред.) не был руководителем Налоговой. Мы с вами тоже жили во времена Януковича, вы тоже были журналисткой, и я тоже жил. У нас не все люди, которые были во времена Януковича, являются людьми Януковича", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 29 апреля Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы.

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