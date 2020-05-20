Не все чиновники времен Януковича являются его людьми, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все работавшие во времена президентства Виктора Януковича являются людьми беглого президента.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Вы говорите, что я провожу старых людей из системы Януковича. Может быть, но скажите тогда, пожалуйста, кто? Любченко (Алексей Любченко - новоназначенный глава Государственной налоговой службы. - Ред.) не был руководителем Налоговой. Мы с вами тоже жили во времена Януковича, вы тоже были журналисткой, и я тоже жил. У нас не все люди, которые были во времена Януковича, являются людьми Януковича", - подчеркнул глава государства.
Напомним, 29 апреля Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы.
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Совпадение? Не думаю!
Тёмные силы нас злобно гнетут.
людей януковоща или овощей ЗЕленых ???
Чисто по пролетарськи...
🤣
Було зрозуміло, що ганд.он гавкає з дозволу і за командою зЕ. А ось і підтвердження.
Власть ЗЕ должна быть физически уничтожена под корень. Мертвые не подают в суд, не возвращаются и не устраивают реванш.
Мальдивская Лолита и есть один из фундаторов ПР .
Он и есть основатель .
И хоть сейчас пишите гадости, плюйтесь но оно неизменно!
Так же будут итоги и после 5 лет Зеленского
И наконец начали делать дороги