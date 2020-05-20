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Новости Год Зеленского
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Не все чиновники времен Януковича являются его людьми, - Зеленский

Не все чиновники времен Януковича являются его людьми, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все работавшие во времена президентства Виктора Януковича являются людьми беглого президента.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы говорите, что я провожу старых людей из системы Януковича. Может быть, но скажите тогда, пожалуйста, кто? Любченко (Алексей Любченко - новоназначенный глава Государственной налоговой службы. - Ред.) не был руководителем Налоговой. Мы с вами тоже жили во времена Януковича, вы тоже были журналисткой, и я тоже жил. У нас не все люди, которые были во времена Януковича, являются людьми Януковича", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 29 апреля Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Янукович Виктор (30785) Любченко Алексей (80)


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Топ комментарии
+20
Не все чиновники времен Януковича являются его людьми, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3318
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20.05.2020 14:01
+17
Особенно те, которые принимали антимайданные законы и по заявлениям которого ты брехал на Порошенко.
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20.05.2020 14:02
+15
Через 4 минуты, после того, как оманское чмо прокукарекало что оно героически строит мосты -"Днепропетровской области в реку рухнул мост."
Совпадение? Не думаю!
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20.05.2020 14:09
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Не все чиновники времен Януковича являются его людьми, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3318
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20.05.2020 14:01 Ответить
Особенно те, которые принимали антимайданные законы и по заявлениям которого ты брехал на Порошенко.
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20.05.2020 14:02 Ответить
Через 4 минуты, после того, как оманское чмо прокукарекало что оно героически строит мосты -"Днепропетровской области в реку рухнул мост."
Совпадение? Не думаю!
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20.05.2020 14:09 Ответить
Карлик, в момент, коли писало свій коммент, в селі Кулибабинці Вінницької області курка хотіла знести яйце, але тільки всралась. Співпадіння? Не думаю.
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20.05.2020 14:59 Ответить
После того как петя повёл Украину в Европу , а привёл в Африку-думаю это продуманный шаг
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20.05.2020 15:12 Ответить
Особенно символически было падение руки с буловой на памятнике Богдану Хмельницкому в его родном городе во время инаугурации...
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20.05.2020 16:08 Ответить
ОООО Новые лица на подходе.
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20.05.2020 14:02 Ответить
Что не фраза, то зашквар. КАК! Как, млять вы могли ЭТО выбрать?
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20.05.2020 14:03 Ответить
Хуже нібудіт казали зебіли.
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20.05.2020 14:04 Ответить
а пятак,шо каже?
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20.05.2020 14:08 Ответить
Шо хотів сказати, те і сказав, Сруль.
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20.05.2020 14:21 Ответить
За шо ж тебя так?
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20.05.2020 14:22 Ответить
Вихри враждебные веют над нами
Тёмные силы нас злобно гнетут.
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20.05.2020 14:25 Ответить
Так ты,еще и кампазитыр?!
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20.05.2020 14:32 Ответить
кого он уговаривает этими словами?
людей януковоща или овощей ЗЕленых ???
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20.05.2020 14:04 Ответить
На сайте Министерства Образования разместили информацию о том, какие качества должны быть у человека с начальным школьным образованием. Там один из пунктов гласит, что "человек должен ясно излагать свои мысли". Судя по выступлению Зеээээ, у него даже с начальным школьным образованием проблема. Кто ясно мыслит,тот ясно излагает!
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20.05.2020 14:04 Ответить
Не всі випускники вишів мають вищу освіту... Не всі, хто отримав юридичний диплом, є юристами (тут збіглося)... Не всі, хто отримав водійськи права, мають право водити машину... Воно не менш йо@нуте, ніж ху@ло!
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20.05.2020 14:06 Ответить
Зате всі порошенки, які були на побігеньках в Януковоча, в зручний момент назвали себя пацріотами.
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20.05.2020 15:00 Ответить
І хто ж з тих, хто попав під люстрацію, був в уряді Петі та його адміністрації?
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20.05.2020 15:30 Ответить
Пеця. Він себе не люстрував.
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20.05.2020 18:20 Ответить
Не все чиновники времен Януковича являются его людьми, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7633
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20.05.2020 14:06 Ответить
Такое впечатление, что я смотрю сериал "Слуга народа", четвертый сезон, где главный герой, в результате покушения, выжил, но получил осложнения, на голову...
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20.05.2020 14:06 Ответить
Не каждый клоун бухал на брудершафт с Януковичем.
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20.05.2020 14:06 Ответить
Петюнчик та Яйценюх, нє??))
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20.05.2020 14:08 Ответить
Верните назад Азирова, Арбузова и т.д. а можно еще и Садовника!!!
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20.05.2020 14:06 Ответить
и,взад парашенку
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20.05.2020 14:09 Ответить
какой гостеприимный у тебя зад ...
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20.05.2020 14:15 Ответить
можешь заехать языком
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20.05.2020 14:19 Ответить
Треба б було в ті часи не карьеру робити , після вищої освіти , а двірниками та токарями чи сантехніками працювати, лейтенантами зоставатися...
Чисто по пролетарськи...
🤣
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20.05.2020 14:07 Ответить
19.05.20 23:21 https://censor.net/news/3196630/u_menya_est_oschuschenie_chto_yanukovich_jertva_gordon_zayavil_chto_budet_ochen_interesnoe_intervyu
Було зрозуміло, що ганд.он гавкає з дозволу і за командою зЕ. А ось і підтвердження.
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20.05.2020 14:08 Ответить
Крепкие хозяйственники в изгнании почувствовали, что ещё не всё потеряно.
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20.05.2020 14:09 Ответить
Але всі чиновники часів Порошенка були його кумами)
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20.05.2020 14:12 Ответить
Не всі чиновники часів Януковича є його людьми, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5576
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20.05.2020 14:37 Ответить
Не все чиновники времен Януковича являются его людьми, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5332
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20.05.2020 14:13 Ответить
искажённая реальность ... эти люди были составляющей той системы управления , которая привела страну к её нынешнему положению , и теперь они снова будут руководить выстраивая ровно то , что они умели при януке
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20.05.2020 14:14 Ответить
Есть закон о люстрации. Если зеленый чмырь считает, что он выше закона, то тогда он должен сидеть.
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20.05.2020 14:17 Ответить
читати між строк, були там люди олігархів тепер вони "працюють" з ЗЕ, #какая разница.
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20.05.2020 14:19 Ответить
Ну да ну да, и времен парашенко то же.. Кому ты пытаешься втереть эту дичь, бывших рыгов не бывает!
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20.05.2020 14:20 Ответить
А что должен был сказать клоун ЗЕ, который был на побегушках у Януковича?
Не всі чиновники часів Януковича є його людьми, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2397
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20.05.2020 14:30 Ответить
Вот поэтому нельзя больше повторять ошибок прошлого.

Власть ЗЕ должна быть физически уничтожена под корень. Мертвые не подают в суд, не возвращаются и не устраивают реванш.
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20.05.2020 14:32 Ответить
Зачем? Эти слизняки только выполняют роль. Сценарий им пишут портновы и опзажопники. Уничтожать надо врагов Украины, а не имбецилов и клоунов.
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20.05.2020 14:39 Ответить
Пєтя являєтся - 100%. Создатєль партії Янека точно єго чілавєк.
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20.05.2020 14:42 Ответить
Ты всё забыл .
Мальдивская Лолита и есть один из фундаторов ПР .
Он и есть основатель .
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20.05.2020 14:45 Ответить
Ти хоч би почитало історію створення тієї партії і коли з неї Порошенко вийшов.
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20.05.2020 15:13 Ответить
Гораздо интереснее , как он туда вошёл .
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20.05.2020 15:15 Ответить
Да всегда интересно человеку то во что он свято верит))) вы прям как Зеленский вот хочу что б Порошенко сел и все... Как ребёнок которому в магазине понравилась игрушка а родители не хотят купить... Каждый человек проживши хотя бы до 40 лет не является чистым в любом его направлении... Всегда лично я буду уважать Порошенко за то что Украину начали уважать на международном поприще, за то что не растерялся с агресинй и войной и это не закончилось ещё более масштабнее, за Украинский язык ( не нано говорить мне сейчас что я пишу на русском и тд...так сложилась моя жизнь), за то что наконец то вопрос газа снят с манипуляциями годами им, за безвиз без вступления в EU во время войны...
И хоть сейчас пишите гадости, плюйтесь но оно неизменно!
Так же будут итоги и после 5 лет Зеленского
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20.05.2020 15:35 Ответить
Армия и её востоновление вместе с волонтерами!
И наконец начали делать дороги
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20.05.2020 15:40 Ответить
Зеле надо постоянно врать. Если он перестанет врать, то скончается. У него редкая болезнь.
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20.05.2020 14:52 Ответить
Это он про близкого друга и министра экономики времён Януковича- Порошенко?
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20.05.2020 15:10 Ответить
Цензор докатился до откровенно помоечного уровня .
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20.05.2020 15:26 Ответить
Вот возьмем товарища Портнова - ведь это вовсе не человек Януковича, хоть и работал у него. Тут бери выше, это человек расиюшки
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20.05.2020 15:36 Ответить
Не всі чиновники часів Януковича є його людьми, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3744
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20.05.2020 15:53 Ответить
На даний момент Зеленський дуже непоганий варіант для України. Не ідеальний, так. Проте він діє в інтересах країни. І ще - чудово, що вигнали свинорилих.
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20.05.2020 16:17 Ответить
В інтересах якої країни він діє? Ми вже виганяти втомились але доведеться продовжувати, бо непотріб лізе і лізе.
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20.05.2020 16:38 Ответить
 
 