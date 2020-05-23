Відносини із США торпедуються, щоб зірвати двопартійну підтримку військової допомоги Україні, - Герасимов

"Європейська Солідарність" ініціює створення ТСК для розслідування спроби підірвати українсько-американське партнерство, послабити міжнародну підтримку, завдати шкоди обороноздатності та сприяти поверненню у сферу впливу країни-агресора.

Про це співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов заявив в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він зазначив, що торпедування українсько-американських відносин, яке відбувається останніми днями, грає на користь Росії.

"За п’ять років Петру Порошенку й українському народові вдалося відновити армію, створити потужну міжнародну коаліцію на підтримку України. Санкції були результатом титанічної роботи Порошенка і його дипломатичної команди. І в критичні моменти, коли скарбниця була порожньою, ми отримали гроші від міжнародних стратегічних партнерів як допомогу. Зеленський отримав зростаючу країну, потужну армію, яка входить до європейської десятки, зростаючу економіку. Що стосується міжнародної політики, то помилка за помилкою. Він накоїв купу біди, починаючи від образ Меркель і Макрона, закінчуючи тим, що коїться зараз", - наголосив Герасимов.

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Він зазначив, що "плівки Деркача" спрямовані на підрив двопартійної підтримки України в США, адже незабаром буде вирішуватися питання про надання чергової партії військової допомоги.

"Цим вони підставляють не самих себе, а всю Україну. Бо санкції та військова підтримка Сполучених Штатів дуже багато важить для України. Є пряма залежність: більше санкцій, більше озброєнь - менше гинуть на фронті. Якщо зменшуються санкції і військова допомога Україні, то збільшується кількість смертей на фронті. Зеленський заплутався в тому, що він робить у міжнародній політиці. Замість того, щоб воювати з Росією і Кремлем, він воює зі Сполученими Штатами. Замість того, щоб виставляти жорсткі умови Путіну і стискати кільце санкцій, він йому дивиться в очі, і кількість загиблих на фронті збільшується. У нього всіляко намагаються уникати слів "Росія - агресор", - зауважив Герасимов.

"Це не просто так з’явилося зараз, бо зараз у США триває обговорення надання чергової військової допомоги Україні на наступний термін. Наші вороги розуміють, що треба зламати двопартійну підтримку, адже коли порушувалось питання про допомогу Україні, про протидію Кремлю, республіканці і демократи сідали за один стіл і приймали рішення на користь України. Зараз намагаються всіляко цю підтримку зламати", - додав співголова фракції "Європейська Солідарність".

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Герасимов заявив, що "Європейська Солідарність" ініціює створення ТСК у парламенті з метою розслідування спроб підірвати партнерство України та США, зашкодити обороноздатності країни та посиленню впливу Росії на Україну.

"У Верховній Раді "Європейська Солідарність" ініціюватиме створення тимчасової слідчої комісії, яка займатиметься розслідуванням спроби підірвати українсько-американське стратегічне партнерство, спроби послабити міжнародну підтримку України, спроби завдати шкоди її обороноздатності та сприяти поверненню у сферу впливу Росії як країни-агресора", – підкреслив народний депутат.