Відносини із США торпедуються, щоб зірвати двопартійну підтримку військової допомоги Україні, - Герасимов
"Європейська Солідарність" ініціює створення ТСК для розслідування спроби підірвати українсько-американське партнерство, послабити міжнародну підтримку, завдати шкоди обороноздатності та сприяти поверненню у сферу впливу країни-агресора.
Про це співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов заявив в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він зазначив, що торпедування українсько-американських відносин, яке відбувається останніми днями, грає на користь Росії.
"За п’ять років Петру Порошенку й українському народові вдалося відновити армію, створити потужну міжнародну коаліцію на підтримку України. Санкції були результатом титанічної роботи Порошенка і його дипломатичної команди. І в критичні моменти, коли скарбниця була порожньою, ми отримали гроші від міжнародних стратегічних партнерів як допомогу. Зеленський отримав зростаючу країну, потужну армію, яка входить до європейської десятки, зростаючу економіку. Що стосується міжнародної політики, то помилка за помилкою. Він накоїв купу біди, починаючи від образ Меркель і Макрона, закінчуючи тим, що коїться зараз", - наголосив Герасимов.
Він зазначив, що "плівки Деркача" спрямовані на підрив двопартійної підтримки України в США, адже незабаром буде вирішуватися питання про надання чергової партії військової допомоги.
"Цим вони підставляють не самих себе, а всю Україну. Бо санкції та військова підтримка Сполучених Штатів дуже багато важить для України. Є пряма залежність: більше санкцій, більше озброєнь - менше гинуть на фронті. Якщо зменшуються санкції і військова допомога Україні, то збільшується кількість смертей на фронті. Зеленський заплутався в тому, що він робить у міжнародній політиці. Замість того, щоб воювати з Росією і Кремлем, він воює зі Сполученими Штатами. Замість того, щоб виставляти жорсткі умови Путіну і стискати кільце санкцій, він йому дивиться в очі, і кількість загиблих на фронті збільшується. У нього всіляко намагаються уникати слів "Росія - агресор", - зауважив Герасимов.
"Це не просто так з’явилося зараз, бо зараз у США триває обговорення надання чергової військової допомоги Україні на наступний термін. Наші вороги розуміють, що треба зламати двопартійну підтримку, адже коли порушувалось питання про допомогу Україні, про протидію Кремлю, республіканці і демократи сідали за один стіл і приймали рішення на користь України. Зараз намагаються всіляко цю підтримку зламати", - додав співголова фракції "Європейська Солідарність".
Герасимов заявив, що "Європейська Солідарність" ініціює створення ТСК у парламенті з метою розслідування спроб підірвати партнерство України та США, зашкодити обороноздатності країни та посиленню впливу Росії на Україну.
"У Верховній Раді "Європейська Солідарність" ініціюватиме створення тимчасової слідчої комісії, яка займатиметься розслідуванням спроби підірвати українсько-американське стратегічне партнерство, спроби послабити міжнародну підтримку України, спроби завдати шкоди її обороноздатності та сприяти поверненню у сферу впливу Росії як країни-агресора", – підкреслив народний депутат.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А у зюзи все не в лад- невпопад. И нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая.И кто там ему какой отпор организовал, если у него монобильшисть, СБУ, Прокурор и МВД 100% свои.
И не стыдно ему при этом жалиться?
И если ему какой-то там Падлашенка (не знаю кто это ), один человек против всей этой зюзиной 100% армады мешает, так грош ему цена.
Пусть пишет заявление об отставке и идет кривляться на сцене дальше, там у него лучше получалось
Памятник, Памятник при жизни и молиться денно и ношно за здоровье! Заслужил, заработал благодетель-то наш!
Жаль нарИд достался гнилой, отблагодарил волшебным пендалем....
А при Порошенко мы жили в Украине, а не в стране "Какая разница".
Вероятно правильнее так: С 1990 по 1993 гг., (в то время, когда Украина ещё была независимым государством) ...
В свое время он даже основал в парламенте депутатское объединение «В Европу вместе с Россией», секретарем которого, кстати, стал известный украинофоб Дмитрий Табачник.
Деркач даже предлагал сделать эту фразу девизом украинской внешней политики, утверждая, что евроинтеграция Украины без России невозможна.
Интересно, что одноименный раздел на личном сайте Деркача сейчас удален. Известно, что именно А.Деркач постоянно возглавляет кампании по блокированию направления украинских контингентов в международные миротворческие силы и дальнейшей интеграции в натовские структуры. Одновременно он, в контакте с рядом депутатов российской Госдумы и немецкого бундестага, активно продвигает идею создания в противовес НАТО так называемого континентального блока в который бы входили РФ, Германия и Украина.
http://topnews.pl.ua/society/2018/02/27/108421.html
Точнее, следят, чтобы она не слишком отходила от генеральной линии, определенной в Москве.
В январе 2009 года Андрей Деркач был одним из немногих мирян - делегатов Поместного собора Русской православной церкви, которых допустили к участию в выборах патриарха РПЦ.
Любопытно, что в во время последнего визита российского президента в Украину (февраль 2004 г.) и посещения им Киево-Печерской Лавры, А.Деркач был единственным отечественным политиком, который принимал участие в длительном келейном ******** Владимира Путина и митрополита Владимира.
Деркач активно лоббировал избрание одиозного митрополита Онуфрия главой УПЦ МП, с которым его связывают давние дружеские отношения.
Именно такой предстоятель нужен и Москве, и Деркачу, который является противником любой автокефалии УПЦ МП и выступает за более тесную интеграцию с Москвой.
http://topnews.pl.ua/society/2018/02/27/108421.html
24 июля 2017 года Андрей Деркач стал инициатором расследования Генеральной прокураторы Украины (ГПУ) по поводу незаконного вмешательства организованной преступной группы в составе руководства Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ), должностных лиц Украины, посольства Украины в США, общественных организаций в выборы президента США. По фактам, изложенным в его официальном обращении, ГПУ начала официальное уголовное производство.
По словам Деркача, «своими необдуманными действиями члены группировки нанесли серьезный вред украинско-американским отношениям,
Украина предстала в глазах США как ненадежный партнер».
https://gordonua.com/ukr/tags/andrej-derkach.html
а отношения с украиной...ну...лес рубят, щепки летят