Кримського татарина Меметова повторно затримали під час виїзду з окупованого Криму, тепер у нього пошкоджено документи, - адвокат Курбедінов
Кримський татарин Дилявер Меметов прописаний в Алушті, проте останнім часом працював в Україні. Сьогодні він не зміг покинути окупований Крим.
Близько 19:00 61-річний кримський татарин Дилявер Меметов знову спробував перетнути кордон на пункті пропуску "Джанкой" (відповідає українському пункту пропуску "Чонгар"), пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Кримської солідарності".
Чоловік прописаний в Алушті, проте останнім часом працював в Україні. Співробітники КПП не випускають його з Криму, оскільки за їхньою версією, чоловік прямував на материкову Україну з пошкодженими документами.
"Це його друга спроба за сьогодні. Перше затримання було в районі другої години дня. Зі слів Меметова, працівники КПП намагалися взяти у нього відбитки пальців. Потім відвезли до міжмуніципального відділу МВС Росії "Джанкойський, де він пробув до початку сьомої вечора. Нібито була якась наводка про правопорушення і їм потрібно було затримати його для з'ясування обставин", - прокоментував "Кримській солідарності" адвокат Еміль Курбедінов, який зараз перебуває на пункті пропуску "Джанкой".
Після цього чоловік повторно попрямував до кордону, щоб виїхати на територію материкової України. Адвокати утім виїхали із Сімферополя, щоб переконатися в тому, що на кордоні не виникне повторного інциденту із затриманням.
"Уже в дорозі з нами знову зв'язалися родичі і повідомили, що Дилявер Меметов повторно утримується співробітниками КПП "Джанкой" і він виявив в паспортах вирвані сторінки. Він упевнений, що документи були цілісними до сьогоднішнього затримання на адмінмежі", - розповів Еміль Курбедінов.
Нагадаємо, 23 травня "Кримська солідарність" з посиланням на родичів повідомила, що російські силовики затримали літнього кримського татарина Ділявера Меметова на адмінмежі між Кримом і материковою Україною.
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Контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом будут закрыты до 22 июня.
Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, слова которого передает https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина Демченко напомнил, что на оккупированную территорию могут попасть люди, зарегистрированные там, а на материковую Украину - люди, прописанные за пределами оккупированной территории.
Мужчина прописан в Алуште, однако в последнее время работал в Украине. Источник: https://censor.net/n3197566
А может это мы в соответствии с постановлением не пустили Дилявера Меметова (куда прёшь кацапская морда) а валим на москалей?Не, ну точно кто то врёт.