Кримського татарина Меметова повторно затримали під час виїзду з окупованого Криму, тепер у нього пошкоджено документи, - адвокат Курбедінов

Кримський татарин Дилявер Меметов прописаний в Алушті, проте останнім часом працював в Україні. Сьогодні він не зміг покинути окупований Крим.

Близько 19:00 61-річний кримський татарин Дилявер Меметов знову спробував перетнути кордон на пункті пропуску "Джанкой" (відповідає українському пункту пропуску "Чонгар"), пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Кримської солідарності".

Чоловік прописаний в Алушті, проте останнім часом працював в Україні. Співробітники КПП не випускають його з Криму, оскільки за їхньою версією, чоловік прямував на материкову Україну з пошкодженими документами.

"Це його друга спроба за сьогодні. Перше затримання було в районі другої години дня. Зі слів Меметова, працівники КПП намагалися взяти у нього відбитки пальців. Потім відвезли до міжмуніципального відділу МВС Росії "Джанкойський, де він пробув до початку сьомої вечора. Нібито була якась наводка про правопорушення і їм потрібно було затримати його для з'ясування обставин", - прокоментував "Кримській солідарності" адвокат Еміль Курбедінов, який зараз перебуває на пункті пропуску "Джанкой".

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Після цього чоловік повторно попрямував до кордону, щоб виїхати на територію материкової України. Адвокати утім виїхали із Сімферополя, щоб переконатися в тому, що на кордоні не виникне повторного інциденту із затриманням.

"Уже в дорозі з нами знову зв'язалися родичі і повідомили, що Дилявер Меметов повторно утримується співробітниками КПП "Джанкой" і він виявив в паспортах вирвані сторінки. Він упевнений, що документи були цілісними до сьогоднішнього затримання на адмінмежі", - розповів Еміль Курбедінов.

Нагадаємо, 23 травня "Кримська солідарність" з посиланням на родичів повідомила, що російські силовики затримали літнього кримського татарина Ділявера Меметова на адмінмежі між Кримом і материковою Україною.