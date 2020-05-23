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Новини Репресії в окупованому Криму
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Кримського татарина Меметова повторно затримали під час виїзду з окупованого Криму, тепер у нього пошкоджено документи, - адвокат Курбедінов

Кримського татарина Меметова повторно затримали під час виїзду з окупованого Криму, тепер у нього пошкоджено документи, - адвокат Курбедінов

Кримський татарин Дилявер Меметов прописаний в Алушті, проте останнім часом працював в Україні. Сьогодні він не зміг покинути окупований Крим.

Близько 19:00 61-річний кримський татарин Дилявер Меметов знову спробував перетнути кордон на пункті пропуску "Джанкой" (відповідає українському пункту пропуску "Чонгар"), пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Кримської солідарності".

Чоловік прописаний в Алушті, проте останнім часом працював в Україні. Співробітники КПП не випускають його з Криму, оскільки за їхньою версією, чоловік прямував на материкову Україну з пошкодженими документами.

"Це його друга спроба за сьогодні. Перше затримання було в районі другої години дня. Зі слів Меметова, працівники КПП намагалися взяти у нього відбитки пальців. Потім відвезли до міжмуніципального відділу МВС Росії "Джанкойський, де він пробув до початку сьомої вечора. Нібито була якась наводка про правопорушення і їм потрібно було затримати його для з'ясування обставин", - прокоментував "Кримській солідарності" адвокат Еміль Курбедінов, який зараз перебуває на пункті пропуску "Джанкой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ затримала кримського татарина Меметова на адмінмежі з окупованим Кримом, - правозахисники

Після цього чоловік повторно попрямував до кордону, щоб виїхати на територію материкової України. Адвокати утім виїхали із Сімферополя, щоб переконатися в тому, що на кордоні не виникне повторного інциденту із затриманням.

"Уже в дорозі з нами знову зв'язалися родичі і повідомили, що Дилявер Меметов повторно утримується співробітниками КПП "Джанкой" і  він виявив в паспортах вирвані сторінки. Він упевнений, що документи були цілісними до сьогоднішнього затримання на адмінмежі", - розповів Еміль Курбедінов.

Кримського татарина Меметова повторно затримали під час виїзду з окупованого Криму, тепер у нього пошкоджено документи, - адвокат Курбедінов 01

Нагадаємо, 23 травня "Кримська солідарність" з посиланням на родичів повідомила, що російські силовики затримали літнього кримського татарина Ділявера Меметова на адмінмежі між Кримом і материковою Україною.

затримання (4336) Крим (14134) кримські татари (2004) Курбедінов (80)


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Так ему специально страницы вырвали, чтобы был предлог не выпустить по причине поврежденных документов.
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23.05.2020 23:46 Відповісти
Не верьте кацапам, а если сможете и адвокатам продажным тоже не верьте. Это всё провокация против Украины. Подставили и запутали старенького дедушку. Не смог бы с дедушка въехать на территорию Украины, а вдруг у него короновирус? Тока через Италию.
Контрольные пункты въезда-выезда на административной границе с временно оккупированным Россией Крымом будут закрыты до 22 июня.
Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, слова которого передает https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина Демченко напомнил, что на оккупированную территорию могут попасть люди, зарегистрированные там, а на материковую Украину - люди, прописанные за пределами оккупированной территории.
Мужчина прописан в Алуште, однако в последнее время работал в Украине. Источник: https://censor.net/n3197566
А может это мы в соответствии с постановлением не пустили Дилявера Меметова (куда прёшь кацапская морда) а валим на москалей?Не, ну точно кто то врёт.
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24.05.2020 01:03 Відповісти
у меня был друг Дилявер Меметов уроженец г Коканд Узбекистан.не виделись с 1978го года .Может это он!!?
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24.05.2020 10:14 Відповісти
 
 