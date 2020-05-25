Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі 122-мм артилерійських систем обстрілював околиці Кам'янки з напрямку окупованої Василівки.

Поруч з Авдіївкою ворог випустив 20 мін 82-мм калібру, а також застосував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

По околицях Красногорівки окупанти вели вогонь із 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а по захисниках Новотроїцького та тричі біля Старогнатівки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Водяне російські найманці з мінометів 120 мм і 82 мм випустили 13 мін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли дачі на Донбасі. ФОТО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Тут загарбники задіяли 120-мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

По українських воїнах неподалік Новолуганського від окупованого селища Байрак збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь, випустивши в бік оборонних укріплень Об'єднаних сил 30 снарядів зі ствольної артилерії 122-мм калібру, а також 26 мінометних боєприпасів 120-мм і 82-мм калібрів.

"Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

"Агресивна та злочинна поведінка російських найманців викликала негайну реакцію з боку Об’єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили ворожу активність. Українські воїни завжди готові надати ворогу адекватну відповідь", - зазначили в штабі.

За даними розвідки, 24 травня українські воїни знищили двох російських окупантів і щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Піски вели вогонь з мінометів 120-мм калібру, а біля Мар'їнки - зі станкових протитанкових гранатометів.

"Такі підступні дії без відповіді не залишилися - наші військовослужбовці у відповідь відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - повідомили в пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.



