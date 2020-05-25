Прокуратура подала клопотання про продовження запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві Шеремета Кузьменко, засідання призначене поспіхом, - адвокат Безпалий

Прокуратура подала клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою Юлії Кузьменко, підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив її адвокат Тарас Безпалий, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, засідання призначене на сьогодні, на 14:00 в Печерському райсуді столиці. Розглядати буде суддя Писанець.

"Сталося, як ми і припускали: на засідання зі зміни запобіжного заходу прокурори не з'явилися, зате за їхнім клопотанням призначили засідання дуже швидко та ще й на зручного для ГПУ суддю ...

Прошу всіх поручителів прибути на засідання, ми повинні нарешті припинити зґвалтування прав людини, Конституції і норм процесуального права", - написав він.

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У коментарі Цензор.НЕТ адвокат уточнив, що в п'ятницю 22 травня 2020 року у Печерському райсуді м.Києва мало відбутися засідання за клопотанням сторони захисту про зміну запобіжного заходу, Кузьменко готові були взяти на поруки колишні і чинні народні депутати. Але воно не відбулося, оскільки до суду не прийшли прокурори і не доставили саму Кузьменко.

"Прокурори не з'явилися в п'ятницю на засідання і його перенесли на середу. При цьому прокуратура подала клопотання сьогодні і на сьогодні ж поспіхом призначено засідання", - зазначив Безпалий.

За його словами, в п'ятницю Кузьменко повідомили про закінчення досудового розслідування. Тепер слідство має надати підозрюваної та її адвокату можливість ознайомитися з матеріалами слідства. Але поки їм не вдається це зробити, правоохоронці доступ до матеріалів справи не надали.

Він також підкреслив, що сьогодні в судове засідання планує з'явитися ще більше людей, які готові стати поручителями, ніж минулого разу. І крім депутатів, це будуть діячі культури і представники медичної спільноти, які мають авторитет.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, правоохоронці також вимагають змінити запобіжний захід для іншої підозрюваної в цій справі - медсестри Яни Дугарь.

"Було вручено клопотання про зміну запобіжного заходу на заставу, згідно з яким сторона звинувачення просить визначити заставу в розмірі 80 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто 168 тис. грн", - зазначив її адвокат Денис Ломанов.

Як відомо, 31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.