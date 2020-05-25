Прокуратура подала клопотання про продовження запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві Шеремета Кузьменко, засідання призначене поспіхом, - адвокат Безпалий
Прокуратура подала клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою Юлії Кузьменко, підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив її адвокат Тарас Безпалий, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, засідання призначене на сьогодні, на 14:00 в Печерському райсуді столиці. Розглядати буде суддя Писанець.
"Сталося, як ми і припускали: на засідання зі зміни запобіжного заходу прокурори не з'явилися, зате за їхнім клопотанням призначили засідання дуже швидко та ще й на зручного для ГПУ суддю ...
Прошу всіх поручителів прибути на засідання, ми повинні нарешті припинити зґвалтування прав людини, Конституції і норм процесуального права", - написав він.
У коментарі Цензор.НЕТ адвокат уточнив, що в п'ятницю 22 травня 2020 року у Печерському райсуді м.Києва мало відбутися засідання за клопотанням сторони захисту про зміну запобіжного заходу, Кузьменко готові були взяти на поруки колишні і чинні народні депутати. Але воно не відбулося, оскільки до суду не прийшли прокурори і не доставили саму Кузьменко.
"Прокурори не з'явилися в п'ятницю на засідання і його перенесли на середу. При цьому прокуратура подала клопотання сьогодні і на сьогодні ж поспіхом призначено засідання", - зазначив Безпалий.
За його словами, в п'ятницю Кузьменко повідомили про закінчення досудового розслідування. Тепер слідство має надати підозрюваної та її адвокату можливість ознайомитися з матеріалами слідства. Але поки їм не вдається це зробити, правоохоронці доступ до матеріалів справи не надали.
Він також підкреслив, що сьогодні в судове засідання планує з'явитися ще більше людей, які готові стати поручителями, ніж минулого разу. І крім депутатів, це будуть діячі культури і представники медичної спільноти, які мають авторитет.
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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, правоохоронці також вимагають змінити запобіжний захід для іншої підозрюваної в цій справі - медсестри Яни Дугарь.
"Було вручено клопотання про зміну запобіжного заходу на заставу, згідно з яким сторона звинувачення просить визначити заставу в розмірі 80 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто 168 тис. грн", - зазначив її адвокат Денис Ломанов.
Як відомо, 31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.
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https://www.youtube.com/watch?v=ktA18GcRL5E&list=LLiup0-cfCti0ppKmne1XS9g&index=5&t=0s Перепалка Зеленского и Мокрика по расследованию дела Павла Шеремета
Тим часом Кожара на волі, Альперін - на волі, я вже не кажу про усіляких штеп та єфрємових..
Справа у тому, що "докази", на які посилається прокурватура, принаймні ті, які були винесені на загал, виявилися нікчемними. Але запобіжний захід не послаблюють, намагаючися зліпити на ходу хочь щось схоже на правду, або просто зламати обвинувачених та змусити їх погодитися "співпрацювати зі слідством".
бути ватою так поповній
Хотел за Габера, но я его не знаю...
П.С. Народ захотел юрЫста.....
Сьогодні, 25 травня 2020 року, на 15:00 призначено судове засідання з розгляду слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва Писанцем клопотання сторони обвинувачення про продовження тримання під вартою підозрюваного Андрія Антоненка. Про це пише користувач Free Riff у https://www.facebook.com/FreeAntonenko/posts/161644042013042 Facebook .
Також на 14:00 призначили судове засідання для Юлії Кузьменко.
У Яни Дугарь засідання о 15:30, та наступне о 16:00. Всі засідання відбудуться сьогодні.
"Зустрінемось під судом. Печерський суд м. Києва, Володимирська 15", - йдеться у поведомленні.
https://www.5.ua/suspilstvo/sprava-sheremeta-u-kyievi-vidbudutsia-sudovi-zasidannia-shchodo-antonenka-kuzmenko-i-duhar-215762.html