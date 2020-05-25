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Новини Убивство Шеремета
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Прокуратура подала клопотання про продовження запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві Шеремета Кузьменко, засідання призначене поспіхом, - адвокат Безпалий

Прокуратура подала клопотання про продовження запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві Шеремета Кузьменко, засідання призначене поспіхом, - адвокат Безпалий

Прокуратура подала клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою Юлії Кузьменко, підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив її адвокат Тарас Безпалий, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, засідання призначене на сьогодні, на 14:00 в Печерському райсуді столиці. Розглядати буде суддя Писанець.

"Сталося, як ми і припускали: на засідання зі зміни запобіжного заходу прокурори не з'явилися, зате за їхнім клопотанням призначили засідання дуже швидко та ще й на зручного для ГПУ суддю ...

Прошу всіх поручителів прибути на засідання, ми повинні нарешті припинити зґвалтування прав людини, Конституції і норм процесуального права", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваним у вбивстві Шеремета вручають документи про закінчення розслідування, - адвокат Безпалий

У коментарі Цензор.НЕТ адвокат уточнив, що в п'ятницю 22 травня 2020 року у Печерському райсуді м.Києва мало відбутися засідання за клопотанням сторони захисту про зміну запобіжного заходу, Кузьменко готові були взяти на поруки колишні і чинні народні депутати. Але воно не відбулося, оскільки до суду не прийшли прокурори і не доставили саму Кузьменко.

"Прокурори не з'явилися в п'ятницю на засідання і його перенесли на середу. При цьому прокуратура подала клопотання сьогодні і на сьогодні ж поспіхом призначено засідання", - зазначив Безпалий.

За його словами, в п'ятницю Кузьменко повідомили про закінчення досудового розслідування. Тепер слідство має надати підозрюваної та її адвокату можливість ознайомитися з матеріалами слідства. Але поки їм не вдається це зробити, правоохоронці доступ до матеріалів справи не надали.

Він також підкреслив, що сьогодні в судове засідання планує з'явитися ще більше людей, які готові стати поручителями, ніж минулого разу. І крім депутатів, це будуть діячі культури і представники медичної спільноти, які мають авторитет.

Читайте також: "Була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень", - Кузьменко про затримання у справі Шеремета

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, правоохоронці також вимагають змінити запобіжний захід для іншої підозрюваної в цій справі - медсестри Яни Дугарь.

"Було вручено клопотання про зміну запобіжного заходу на заставу, згідно з яким сторона звинувачення просить визначити заставу в розмірі 80 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто 168 тис. грн", - зазначив її адвокат Денис Ломанов.

Як відомо, 31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Автор: 

Шеремет Павло (520) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+34
фабрикування справи продовжується
Тим часом Кожара на волі, Альперін - на волі, я вже не кажу про усіляких штеп та єфрємових..
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25.05.2020 12:09
+29
да конечно! она ведь не мент, убивший 5-летнего ребёнка.
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25.05.2020 12:00
+24
теперь полный комплект охраны кодлана Коломойского -к безобразиям Авакова и Баканова присоединилась Венедиктова.
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25.05.2020 12:05
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да конечно! она ведь не мент, убивший 5-летнего ребёнка.
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25.05.2020 12:00 Відповісти
Орджоникидзевский суд Харькова вынес приговор отцу и сыну, которые убили и съели собутыльника.
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25.05.2020 12:14 Відповісти
теперь полный комплект охраны кодлана Коломойского -к безобразиям Авакова и Баканова присоединилась Венедиктова.
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25.05.2020 12:05 Відповісти
Ох як Главзебіла коробило від питань на тему Шеремета...
https://www.youtube.com/watch?v=ktA18GcRL5E&list=LLiup0-cfCti0ppKmne1XS9g&index=5&t=0s Перепалка Зеленского и Мокрика по расследованию дела Павла Шеремета
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25.05.2020 12:06 Відповісти
Зєлю чути, а Бігусу мікрофона не дали. Зєлє треба було просто вибачитись за свою присутність на тому бріфінгу Авакова і сказати, що він зробив помилку, бо баран в юрипруденції, і все. Ну і потім подивитись правді в очі і визнати, що Аваков натягує сову на глобус, бо навіть по зросту вбивці з відіо різняться з затриманими. Але Зєлє треба, щоб добровольці і волонтери боялись, що їх раптом звинуватять у будь якому абсурдному звинуваченню, незважаючи на алібі і обставини. Геть чмирка зеленого
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25.05.2020 13:27 Відповісти
фабрикування справи продовжується
Тим часом Кожара на волі, Альперін - на волі, я вже не кажу про усіляких штеп та єфрємових..
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25.05.2020 12:09 Відповісти
Кожара грохнул чувака в нетрезвом состоянии, своего кореша, у себя дома. Пашинский ранил в ногу бухого лоха, посреди леса, ночью, который кидался на него с бутылкой. Разные подходы, разные....
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25.05.2020 12:42 Відповісти
які такі "підходи"?
Справа у тому, що "докази", на які посилається прокурватура, принаймні ті, які були винесені на загал, виявилися нікчемними. Але запобіжний захід не послаблюють, намагаючися зліпити на ходу хочь щось схоже на правду, або просто зламати обвинувачених та змусити їх погодитися "співпрацювати зі слідством".
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25.05.2020 12:51 Відповісти
Не рви сердце! Причем тут дело Шеремета? Я о разных подходах к аналогичным делам. Считаю, что даже если завалили они, этого росийского шпиона, надо было просто вызвать, спросить-да, нет, и отпустить.
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25.05.2020 13:01 Відповісти
а, Ви у цьому сенсі))
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25.05.2020 13:23 Відповісти
а что там насчет 7 пристрелянных орлов Авакова ?
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25.05.2020 12:12 Відповісти
Зеленский войдёт в историю ,как президент ,которого таки да ,люстрируют на стадионе или на Крещатике🤦🐸🐸🐸
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25.05.2020 12:19 Відповісти
Прокуратура подала клопотання про продовження запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві Шеремета Кузьменко, засідання призначене поспіхом, - адвокат Безпалий - Цензор.НЕТ 2410
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25.05.2020 12:37 Відповісти
Якщо не помиляюся, жінку зліва звали Єлєною?
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25.05.2020 12:45 Відповісти
Саме так!
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25.05.2020 12:51 Відповісти
"Помер тот, помрет и этот" ?
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25.05.2020 13:49 Відповісти
зе вперто ..
бути ватою так поповній
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25.05.2020 12:20 Відповісти
Да Кожара убийца и врун отпущен под залог, это правосудие???🤣😂
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25.05.2020 12:21 Відповісти
с Зелей закон и правосудие погибло
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25.05.2020 12:23 Відповісти
а коли воно було?
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26.05.2020 11:13 Відповісти
Лицемерные мрази...
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25.05.2020 12:23 Відповісти
Луценко, Шокин, дурвдиктова нашё всё, нужны коррупционеры чтобы посадить коррупционеров, а Сакварелидзе улетел с самолетом денег, 5й канал и 1+1 не соврут. Сидите дальше на допе когда за ГП голосуют, не выходите на майдан, вам олигархи и ********* выбирут ГП который их посадит, уж на этот 15й раз точно. Это ж не ваше дело, страна и жизнь, дяди всё порешают за 40 миллионов терпил.
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25.05.2020 12:29 Відповісти
Йшов 20.. рік, на екранах крутили 1.... серію "Слуги народу", рекламні паузи були зайняті відосиками вже далеко не 42-річного преЗедента. Печерський суд 1... раз продовжував термін попереднього затримання пенсіонери Кузьменко у справі вбивства Шеремета, якого пам'ятали деякі громадяни пенсійного віку. Зачарований електорат 40 відсотками готувався підтримати хорошого пацана на чергових президентських виборах, щоб завадити дорватися до корита барищі Порошенку, який вже давно відійшов від політики. Епоха кінця зубожіння демонструвалася разючу стабільність.
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25.05.2020 12:44 Відповісти
Зєлє час визнати відкрито, що Антоненка і Кузьменко судять за те, що перший - доброволець, а друга - волонтер і більше не розмазувати кашу по столу. Бо до вбивства Шеремета вони не мають жодного стосунку, це зрозуміло вже і козі. Навіть ексгенпрокурор Рябошапка це визнав.
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25.05.2020 13:04 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові. Але кого оберем на дострокових цього літа? Є консенсус в українців?
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25.05.2020 13:06 Відповісти
они сидят по прямому указанию охметовского квартальщика
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25.05.2020 13:12 Відповісти
охметозеленский
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25.05.2020 13:11 Відповісти
Вы представляете, что творилось бы в стране, если бы на месте преЗедента был бы не юрЫст, а какой-то дурачок!?
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25.05.2020 13:27 Відповісти
А за кого пан голосував у першому турі?
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25.05.2020 13:29 Відповісти
Из 39 кандидатов, достойных не было!
Хотел за Габера, но я его не знаю...
П.С. Народ захотел юрЫста.....
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25.05.2020 13:42 Відповісти
Гарбар - реєструється для того, щоб продати місця в виборчих комісіях. Це мені знайомо ще з 2004-го року.
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25.05.2020 14:18 Відповісти
А если "два в одном", как сейчас? Я уже не только представляю, я это вижу каждый день.
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25.05.2020 13:50 Відповісти
Справа Шеремета: у Києві відбудуться судові засідання щодо Антоненка, Кузьменко і Дугарь
Сьогодні, 25 травня 2020 року, на 15:00 призначено судове засідання з розгляду слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва Писанцем клопотання сторони обвинувачення про продовження тримання під вартою підозрюваного Андрія Антоненка. Про це пише користувач Free Riff у https://www.facebook.com/FreeAntonenko/posts/161644042013042 Facebook .
Також на 14:00 призначили судове засідання для Юлії Кузьменко.
У Яни Дугарь засідання о 15:30, та наступне о 16:00. Всі засідання відбудуться сьогодні.
"Зустрінемось під судом. Печерський суд м. Києва, Володимирська 15", - йдеться у поведомленні.
https://www.5.ua/suspilstvo/sprava-sheremeta-u-kyievi-vidbudutsia-sudovi-zasidannia-shchodo-antonenka-kuzmenko-i-duhar-215762.html
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25.05.2020 14:11 Відповісти
Все уже давно прекрасно понимают что дело не в отсутствии доказательств, а в том что не знают что делать в таком случае с Аваковым. Сам он признать свою ошибку пока не собирается( слишком большой резонанс), а его увольнение сопряжено с другими рисками. Зе рассчитывает что оно ( это дело) или само разрешится, или рассосется.
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25.05.2020 15:34 Відповісти
выпускайте - доказательств нет- а они не признаются.
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25.05.2020 18:39 Відповісти
 
 