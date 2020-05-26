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Продаж квитків на рейси "Укрзалізниці" почнеться 27 або 28 травня, - Мінінфраструктури

Продаж квитків на рейси

Продаж квитків на рейси "Укрзалізниці" почнеться в середу або четвер за тими напрямками, де є позитивні рішення комісій областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

"Продаж квитків на рейси "Укрзалізниці" почнеться в середу або четвер. Сьогодні мають стати відомі напрямки", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що продаж розпочнеться за тими напрямами, де є позитивні рішення комісій областей.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що залізничне сполучення в Україні відновлять цього тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 червня "Укрзалізниця" готова відновити пасажирські перевезення, - Криклій

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