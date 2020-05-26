Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется 27 или 28 мая, - Мининфраструктуры
Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется в среду или четверг по тем направлениям, где есть положительные решения комиссий областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
"Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется в среду или четверг. Сегодня должны стать известны направления", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что продажа начнется по тем направлениям, где есть положительные решения комиссий областей.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожное сообщение в Украине возобновят на этой неделе.
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