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Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется 27 или 28 мая, - Мининфраструктуры

Продажа билетов на рейсы

Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется в среду или четверг по тем направлениям, где есть положительные решения комиссий областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

"Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется в среду или четверг. Сегодня должны стать известны направления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что продажа начнется по тем направлениям, где есть положительные решения комиссий областей.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожное сообщение в Украине возобновят на этой неделе.

Также читайте: С 1 июня "Укрзализныця" готова возобновить пассажирские перевозки, - Криклий

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