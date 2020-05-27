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Доопрацьована програма дій уряду з'явиться в Раді наступного тижня, - Разумков

Доопрацьована програма дій уряду з'явиться в Раді наступного тижня, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує, що парламент найближчим часом побачить доопрацьовану програму дій уряду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, програма дій уряду потребує серйозного доопрацювання. Про це висловили позицію, якщо я не помиляюся, 13 комітетів з 23. Думаю, що інші колеги в тій чи іншій мірі поділяють цю думку. Я вам більше скажу, і уряд з цим погоджується. Думаю, що найближчим часом ми побачимо доопрацьовану програму дій уряду", - сказав спікер.

На уточнення, чи можливо це наступного тижня, Разумков відповів: "Так, я думаю, що це буде саме наступного тижня".

Голова ВР також зазначив, що уряд розпочав роботу на початку пандемії, "і було 2 варіанти – або писати обґрунтовану програму дій уряду, або займатися реальними речами".

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"У таких умовах не починав свою роботу жоден уряд України. Я думаю, що ті питання, які стояли і перед паном Шмигалем, і перед урядовцями, і ті зміни, які сьогодні необхідно буде вносити в програму дій уряду після проходження піку коронавірусної хвороби...не лише медичні питання, це і питання економіки. Тому я думаю, що ця програма потребуватиме доопрацювання", - зазначив Разумков.

Він також прокоментував недоукомплектованість уряду.

"Станом на сьогодні всі міністерства функціонують. Якщо ми говоримо про призначення міністрів, то дійсно по деяких позиціях це не відбулося. Однак функціонал і всі обов'язки виконуються у повному обсязі", - сказав Разумков.

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Автор: 

Кабмін (14057) Разумков Дмитро (1526) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+6
Даже до слуг начало доходит что "что-то проперделось в Датском королевстве" шута

Доработанная программа действий правительства появится в Раде на следующей неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 4817
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27.05.2020 21:29
+5
На гиляки все это правительство воров.
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27.05.2020 21:20
+3
Доработают,что дефицит бюджета будет не 300 миллиардов,а триллион.... а потом скажут виноват Карантин,Пандемия и Самозоляция...Стадо Швондеров...
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27.05.2020 21:31
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Когда закончатся єксперименты над Украиной.
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27.05.2020 21:20 Відповісти
Только когда украинцы эту саранчу остановят.
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27.05.2020 21:27 Відповісти
Доработанная программа действий правительства появится в Раде на следующей неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 5322
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27.05.2020 21:29 Відповісти
Даже до слуг начало доходит что "что-то проперделось в Датском королевстве" шута

Доработанная программа действий правительства появится в Раде на следующей неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 4817
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27.05.2020 21:29 Відповісти
На гиляки все это правительство воров.
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27.05.2020 21:20 Відповісти
Год работали - не доработали.
Теперь год будут дорабатывать.
Потом год перерабатывать.
Еще годик - переработанное испражнять.
А там и зелёной пятилетке конец.
Эй, зеленые, может пора вертолет прогревать?
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27.05.2020 21:26 Відповісти
Достаточно будет и воздушного шарика Пятачка.
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28.05.2020 06:51 Відповісти
Доработанная программа действий правительства появится в Раде на следующей неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 9356
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27.05.2020 21:26 Відповісти
Доработают,что дефицит бюджета будет не 300 миллиардов,а триллион.... а потом скажут виноват Карантин,Пандемия и Самозоляция...Стадо Швондеров...
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27.05.2020 21:31 Відповісти
Не, сначала скажут, шо Порох виноват, бо картинными галереями отвлекал власть от великих дел во благо всеобщего гешефта.
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27.05.2020 21:49 Відповісти
В Правительство набрали Специалистов , а в Верховную Раду фотографов поваров и т д .И если фотографы говорят о просчетах специалистов так Званных. То есть фильм , Тупой и еще Тупее.
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27.05.2020 21:36 Відповісти
_Они там чтобы грабить - и они грабят! А тупость - это думать будто они интересами народа и Украины руководствуются.
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27.05.2020 21:43 Відповісти
чёта наш ватный кабмин разбушевался в лице рАзумкова и прочей недоваты новых лиц партии рыгоаналов.
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27.05.2020 21:41 Відповісти
Через 1:50 Маск планирует запустить двух астронавтов на своем "Драгон Крю" на МКС. Это первый пилотируемый старт за 11 лет после шатлов
кому интересно - ссылкка на трансляцию с переводом и комментариями от ребят из Украины (Альфа Центравра)
https://thealphacentauri.net/54719-vse-o-pilotiruemom-zapuske-spacex-crew-dragon/ прямая трасляция
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27.05.2020 21:43 Відповісти
Вчера тут писал об этом
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27.05.2020 21:44 Відповісти
Отберем поделим
Всех накормим
Обогреем пристыдим
А кого то и посадим
Мы наш мы новый мир построим
Кто был дерьмом,тот станет Всем..
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27.05.2020 21:43 Відповісти
КАКАя пакость Нам исчо грозитца??
😁😁
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27.05.2020 21:50 Відповісти
На носу осень, вот тогда и узнаем, умницы запасайтесь продуктами на зиму 2020-2021 г.г.
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27.05.2020 22:07 Відповісти
Таки так..😳
Залишилося тільки закатаних по три трихлітрових бутиляк з $ та €…
Печалька...
😣
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27.05.2020 22:12 Відповісти
Немного философии.
ТЫ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ДОБРО ИЗ ЗЛА,ПОТОМУ ЧТО ЕГО БОЛЬШЕ НЕ ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ.
Роберт Пенн Уоррен.американский писатель и литературный критик.
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27.05.2020 21:59 Відповісти
В психологии есть понятие пограничного дискурса - то есть манеры психики видеть мир на гране психоза. Еще не болезнь - но сильное напряжение на грани срыва, отображенное в речи.
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27.05.2020 22:15 Відповісти
Ну вот проторенная стезя, если чего не знают и не понимают, что надо делать, то надо валить на коронавирус, который известен с 50-годов прошлого столетия.
Уничтоженную экономику Украины, как поднимать будете двоечники?
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27.05.2020 22:04 Відповісти
Месяц назад в Литве друг получил кредит на бизнес на 2 года под 0,15 % годовых, сумма 100000 Евро,а этот поц будет думать и что-то разрабатывать.
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27.05.2020 22:15 Відповісти
ЗРАДА!!!!!!!!!!!
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27.05.2020 22:45 Відповісти
Ця влада - це щось... Яка там програма? Про що ви? Про яку економіку може йти мова?

Он, https://prm.ua/za-sichen-berezen-byudzhet-nedootrimav-45-milyardiv-griven-rahunkova-palata/ Рахункова палата вже підрахувала, що бюджет України за січень-березень 2020 року недоотримав 45 мільярдів гривень запланованих надходжень до загального фонду вже раз секвестрованого в березні-квітні держбюдету!, з яких 27 млрд грн - митні та податкові платежі ! Нагадаю, що 13 квітня Верховна Рада завершила розпочатий ще в березні https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/13/659301/ після призначення уряду Шмигаля секвестр держбюджету з 1,096 трлн гривень до 975,8 млрд гривень дохідної частини! А планові видатки - навіть ще збільшені на 82,4 млрд грн, або на 7% до 1 266,4 млрд грн.
Це виходить, що щоквартально до секвестрованого бюджету має надходити 244млрд грн, але в першому кварталі надійшло лише 200... Тобто, доведеться ще раз проводити секвестр на 140 млрд; й так в бюджеті невистчає $11млрд, а ще $5 де брати?
Де гроші, Зе?
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28.05.2020 00:27 Відповісти
більше року пишуть програму - це вже просто ж триндець.
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28.05.2020 02:06 Відповісти
Побаиваюсь, что трындец будет, когда начнут "действовать" по программе.
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28.05.2020 06:53 Відповісти
 
 