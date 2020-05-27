Доопрацьована програма дій уряду з'явиться в Раді наступного тижня, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує, що парламент найближчим часом побачить доопрацьовану програму дій уряду.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дійсно, програма дій уряду потребує серйозного доопрацювання. Про це висловили позицію, якщо я не помиляюся, 13 комітетів з 23. Думаю, що інші колеги в тій чи іншій мірі поділяють цю думку. Я вам більше скажу, і уряд з цим погоджується. Думаю, що найближчим часом ми побачимо доопрацьовану програму дій уряду", - сказав спікер.
На уточнення, чи можливо це наступного тижня, Разумков відповів: "Так, я думаю, що це буде саме наступного тижня".
Голова ВР також зазначив, що уряд розпочав роботу на початку пандемії, "і було 2 варіанти – або писати обґрунтовану програму дій уряду, або займатися реальними речами".
"У таких умовах не починав свою роботу жоден уряд України. Я думаю, що ті питання, які стояли і перед паном Шмигалем, і перед урядовцями, і ті зміни, які сьогодні необхідно буде вносити в програму дій уряду після проходження піку коронавірусної хвороби...не лише медичні питання, це і питання економіки. Тому я думаю, що ця програма потребуватиме доопрацювання", - зазначив Разумков.
Він також прокоментував недоукомплектованість уряду.
"Станом на сьогодні всі міністерства функціонують. Якщо ми говоримо про призначення міністрів, то дійсно по деяких позиціях це не відбулося. Однак функціонал і всі обов'язки виконуються у повному обсязі", - сказав Разумков.
Будь ласка, зачекайте...
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Теперь год будут дорабатывать.
Потом год перерабатывать.
Еще годик - переработанное испражнять.
А там и зелёной пятилетке конец.
Эй, зеленые, может пора вертолет прогревать?
кому интересно - ссылкка на трансляцию с переводом и комментариями от ребят из Украины (Альфа Центравра)
https://thealphacentauri.net/54719-vse-o-pilotiruemom-zapuske-spacex-crew-dragon/ прямая трасляция
Всех накормим
Обогреем пристыдим
А кого то и посадим
Мы наш мы новый мир построим
Кто был дерьмом,тот станет Всем..
😁😁
Залишилося тільки закатаних по три трихлітрових бутиляк з $ та €…
Печалька...
😣
ТЫ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ДОБРО ИЗ ЗЛА,ПОТОМУ ЧТО ЕГО БОЛЬШЕ НЕ ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ.
Роберт Пенн Уоррен.американский писатель и литературный критик.
Уничтоженную экономику Украины, как поднимать будете двоечники?
Он, https://prm.ua/za-sichen-berezen-byudzhet-nedootrimav-45-milyardiv-griven-rahunkova-palata/ Рахункова палата вже підрахувала, що бюджет України за січень-березень 2020 року недоотримав 45 мільярдів гривень запланованих надходжень до загального фонду вже раз секвестрованого в березні-квітні держбюдету!, з яких 27 млрд грн - митні та податкові платежі ! Нагадаю, що 13 квітня Верховна Рада завершила розпочатий ще в березні https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/13/659301/ після призначення уряду Шмигаля секвестр держбюджету з 1,096 трлн гривень до 975,8 млрд гривень дохідної частини! А планові видатки - навіть ще збільшені на 82,4 млрд грн, або на 7% до 1 266,4 млрд грн.
Це виходить, що щоквартально до секвестрованого бюджету має надходити 244млрд грн, але в першому кварталі надійшло лише 200... Тобто, доведеться ще раз проводити секвестр на 140 млрд; й так в бюджеті невистчає $11млрд, а ще $5 де брати?
Де гроші, Зе?