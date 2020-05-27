Разумков про легалізацію грального бізнесу: Законопроєкт потребує доопрацювання, тривають гарячі дискусії
Законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" не буде виноситися на розгляд Верховної Ради в другому читанні наступного тижня, оскільки ще потребує доопрацювання.
Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На запитання, чи буде на наступному тижні розглядатися законопроєкт про гральний бізнес, спікер відповів: "Я думаю, що на наступному тижні ще ні. Важко зараз до кінця відповісти, тому що він потребує доопрацювання. Сьогодні ви бачите палкі дискусії – вони йдуть і в суспільстві, і серед наших колег".
За словами Разумкова, "надмірна зарегульованість" у законопроєкті не може сприяти ефективності.
"Є спірні моменти – я з цими пропозиціями теж погоджуюся… Тому що занадто зарегульованість не додає завжди ефективності процесу. Це не означає, що повинна бути вседозволеність, але повинно працювати ефективно, швидко і якісно. Чим менше бар'єрів, тим можливостей буде більше. Але як тільки буде готово, будемо виносити в зал цей законопроєкт", - зазначив Голова ВР.
Нагадуємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. Його підтримали 260 народних депутатів.
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Только госсектор может наполнить бюджет Украины, а не какая-то шваль подмявшая под себя все. С шестого места по ВВП на последнее и не только в Европе. ВДУМАЙТЕСЬ!!!
Зараз треба освітлювати головне: Ілон Маск вичавує рашу з космосу.
Як співала колись Вєрка Сєрдючка: "Раша, гудбай".
Запрошую:
https://www.youtube.com/watch?v=Aymrnzianf0
😂😂
Если больше- совковая лопата сбить"корону" паамаагаєт..по бестолковке..
😷
Интересно, чей?!
А Тимошенко в свое время здорово прищучила игровой бизнес и таможне досталось здорово, а мамочкам какие деньги платили, возраст пенсионный не подымала. Ешьте теперь только не подавитесь, гниды безмозглые.
Михо сказал Зеле, тот дал заднюю. Вообще есть надежда на простые решения. В этом болоте мало людей которые могут что-то реально сделать.
Будь вы прокляты, твари!!!
Ведь доведете же народ Украины.