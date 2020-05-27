УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10689 відвідувачів онлайн
Новини
2 872 52

Разумков про легалізацію грального бізнесу: Законопроєкт потребує доопрацювання, тривають гарячі дискусії

Разумков про легалізацію грального бізнесу: Законопроєкт потребує доопрацювання, тривають гарячі дискусії

Законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" не буде виноситися на розгляд Верховної Ради в другому читанні наступного тижня, оскільки ще потребує доопрацювання.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання, чи буде на наступному тижні розглядатися законопроєкт про гральний бізнес, спікер відповів: "Я думаю, що на наступному тижні ще ні. Важко зараз до кінця відповісти, тому що він потребує доопрацювання. Сьогодні ви бачите палкі дискусії – вони йдуть і в суспільстві, і серед наших колег".

За словами Разумкова, "надмірна зарегульованість" у законопроєкті не може сприяти ефективності.

Дивіться також: Саакашвілі: Гральний бізнес треба легалізувати без винаходу "годівниць", інакше бюджет отримає "дірку від бублика". ВIДЕО

"Є спірні моменти – я з цими пропозиціями теж погоджуюся… Тому що занадто зарегульованість не додає завжди ефективності процесу. Це не означає, що повинна бути вседозволеність, але повинно працювати ефективно, швидко і якісно. Чим менше бар'єрів, тим можливостей буде більше. Але як тільки буде готово, будемо виносити в зал цей законопроєкт", - зазначив Голова ВР.

Нагадуємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. Його підтримали 260 народних депутатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу плануємо ухвалити до кінця травня, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

гральний бізнес (286) Разумков Дмитро (1526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Разумков о легализации игорного бизнеса: Законопроект нуждается в доработке, идут горячие дискуссии - Цензор.НЕТ 3275
показати весь коментар
27.05.2020 22:07
+6
О чем хоть дискутируют?Кто крышевать будет?
показати весь коментар
27.05.2020 22:14
+5
Да легализуйте сразу уже наркоманию, разделите области между ахметкой, коломойшей, порохом, пинчуком и теми кого я не знаю по имени, и пусть барыжат крокодилом и анашой среди народонаселения, один хрен у людей остается денег только на еду, отобрать их можно только силой, или подсадив на иглу. Точняк, помимо легализации, нужно в школах ввести уроки наркотического воспитания, и принудительно вводить первую бесплатную дозу. А то ж экономика загнется, прибыли упадут, дефолты один за другим, экономика важнее народа, это ж всем ясно.
показати весь коментар
27.05.2020 22:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Разумков о легализации игорного бизнеса: Законопроект нуждается в доработке, идут горячие дискуссии - Цензор.НЕТ 3275
показати весь коментар
27.05.2020 22:07 Відповісти
Неужели вы ничего не можете придумать?
Только госсектор может наполнить бюджет Украины, а не какая-то шваль подмявшая под себя все. С шестого места по ВВП на последнее и не только в Европе. ВДУМАЙТЕСЬ!!!
показати весь коментар
27.05.2020 22:12 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2020 22:18 Відповісти
Чем недоволен? Или неправда?
показати весь коментар
27.05.2020 22:20 Відповісти
Да этот идиот всем подзатыльники раздает. Такой у него образ. Мне уже штук 50 таких картинок отправил
показати весь коментар
27.05.2020 22:50 Відповісти
Не обижайте Йулю. Останетесь без 5 копеек.
показати весь коментар
27.05.2020 22:54 Відповісти
О чем хоть дискутируют?Кто крышевать будет?
показати весь коментар
27.05.2020 22:14 Відповісти
этот закон продвигает отмывание грязных денег через онлайн казино , спецом накатали 70 листов , чтобы никто не успел разобраться в деталях , но удалось разобраться и заблокировать эту гадость
показати весь коментар
27.05.2020 22:15 Відповісти
На крови игроманов хотят зарабатывать. На короне уже наши олигархи и мировой олигархат заработали 1,5 триллиона долларов, надо еще на игорном бизнесе.А что ждать от зеленых, за год ни одного нормального закона.
показати весь коментар
27.05.2020 22:49 Відповісти
Да легализуйте сразу уже наркоманию, разделите области между ахметкой, коломойшей, порохом, пинчуком и теми кого я не знаю по имени, и пусть барыжат крокодилом и анашой среди народонаселения, один хрен у людей остается денег только на еду, отобрать их можно только силой, или подсадив на иглу. Точняк, помимо легализации, нужно в школах ввести уроки наркотического воспитания, и принудительно вводить первую бесплатную дозу. А то ж экономика загнется, прибыли упадут, дефолты один за другим, экономика важнее народа, это ж всем ясно.
показати весь коментар
27.05.2020 22:16 Відповісти
Цензор, вимикай офтопні теми.
Зараз треба освітлювати головне: Ілон Маск вичавує рашу з космосу.
Як співала колись Вєрка Сєрдючка: "Раша, гудбай".
Запрошую:
https://www.youtube.com/watch?v=Aymrnzianf0
показати весь коментар
27.05.2020 22:19 Відповісти
Изздєєєваєєєшся??
😂😂
показати весь коментар
27.05.2020 22:25 Відповісти
Іздєваєтся Ілон Маск. Особливо над Рогозіним...
показати весь коментар
27.05.2020 22:32 Відповісти
Спасибо! Интересно.
показати весь коментар
27.05.2020 22:34 Відповісти
Температуру меряйте..
Если больше- совковая лопата сбить"корону" паамаагаєт..по бестолковке..
😷
показати весь коментар
27.05.2020 22:23 Відповісти
чрезмерная зарегулированность мешает на кон сфинктеры зелёные поставить...
показати весь коментар
27.05.2020 22:30 Відповісти
так это ж ЗРАДАААААААААААААА!!!!!!!
показати весь коментар
27.05.2020 22:33 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2020 22:45 Відповісти
Скорее врядли легализуют. Там сурово очень стоят за спиной. Поздно просто. Мимо бюджета столько утекло. Тут только между Одессой и Измаилом 10 кв. км отдать 50/50 иностранному инвестору, что бы Лас-Вегас открыли и зону Дюти-фри типа там же. Тогда в конкуренции с таким высоким классом сами сдохнут базарные интернет-клубы и крыша их. А ещё в тех местах столько же отдать под базу ВМС США. Пусть Окинаву-2 построят. Крым заржавеет весь включая баркасы и яхты в Балаклаве что кгб себе за 20 лет накупило. Шутка!
показати весь коментар
27.05.2020 22:36 Відповісти
Дерибан продолжается !
показати весь коментар
27.05.2020 22:39 Відповісти
а тебе и крошки не достанется
показати весь коментар
27.05.2020 22:48 Відповісти
А мне и не надо я достаточно зарабатываю
показати весь коментар
28.05.2020 22:18 Відповісти
Ото бюджет после дискуссий взлетит!
Интересно, чей?!
показати весь коментар
27.05.2020 22:41 Відповісти
разумков, чючєло, а з приводу що економіка країни в жоп... гарячих дискусій нема?
показати весь коментар
27.05.2020 22:42 Відповісти
кухарка, ты хочешь давать советы по управлению Государством?
показати весь коментар
27.05.2020 22:49 Відповісти
Нужно сначала закрыть нелегальный, посадить нарушителей. А потом только легализировать и давать лицензию только кристально чистым людям, без связи с криминалом, политикой, и силовиками.
показати весь коментар
27.05.2020 22:44 Відповісти
Предлагаешь не открывать)
показати весь коментар
27.05.2020 22:50 Відповісти
Та лучше не открывать. Всё равно у нас ничего нормального не сделают на данном этапе. Особенно зелёные.
показати весь коментар
27.05.2020 22:55 Відповісти
замечаю,как начинают приводить в порядок законсервированные игорные рыгаловки - значит,дело на мази..
показати весь коментар
27.05.2020 22:44 Відповісти
Зрада!!!!!!!
показати весь коментар
27.05.2020 22:48 Відповісти
Конченные! Какие такие дискуссии?
А Тимошенко в свое время здорово прищучила игровой бизнес и таможне досталось здорово, а мамочкам какие деньги платили, возраст пенсионный не подымала. Ешьте теперь только не подавитесь, гниды безмозглые.
показати весь коментар
27.05.2020 22:48 Відповісти
начала она вообще с плюс 4 млрд. долларов, просто забрав и перепродав. ВОт то сила, Михо, Пальчевский
показати весь коментар
27.05.2020 22:51 Відповісти
Михо остановил, в интервью сказал что этот закон 30-40 млн. долларов принесёт, а нужно 400
Михо сказал Зеле, тот дал заднюю. Вообще есть надежда на простые решения. В этом болоте мало людей которые могут что-то реально сделать.
показати весь коментар
27.05.2020 22:49 Відповісти
Разумков про легалізацію грального бізнесу: Законопроєкт потребує доопрацювання, тривають гарячі дискусії - Цензор.НЕТ 8798
показати весь коментар
27.05.2020 22:54 Відповісти
Вчера умер миллиардер и король мирового игорного бизнеса Стэнли Хо.
показати весь коментар
27.05.2020 22:58 Відповісти
В АДу его заждались уже, как и всех остальных "деловых".
показати весь коментар
27.05.2020 23:15 Відповісти
А если он церковь построил
показати весь коментар
28.05.2020 08:33 Відповісти
Пока не отменили карантин надо срочно принимать закон об игровом бизнесе, так необходимом народу Украины.
Будь вы прокляты, твари!!!
Ведь доведете же народ Украины.
показати весь коментар
27.05.2020 23:10 Відповісти
цікаво коли??
показати весь коментар
27.05.2020 23:36 Відповісти
Игорный бизнес как и проституция вечен... Сколько люди живут, столько и лезут в эти соблазны. Само собой туда же и лезет мафия. И если влада чешет типа решают, совещаются и прочее- это пока не подерибанили кому и сколько. Эти сферы неубиваемы никак, никем и никогда.Но я к тому, что если летят заявы типа "думаем, решаем" то это следует понимать что мафиози уже полностью во владе и уже шустрят, и в кибитку не ходи...
показати весь коментар
27.05.2020 23:52 Відповісти
Мало, і не всім позолтили зеленню руку, от і загальмувало.
показати весь коментар
28.05.2020 06:40 Відповісти
Что-то начинают напрягать эти "горячие и тяжелые" дискусии по второму гражданству, языку, а теперь и по игорному бизнесу.
показати весь коментар
28.05.2020 06:44 Відповісти
А что там с проституцией?
показати весь коментар
28.05.2020 08:19 Відповісти
Дискусія хто кому має заносити
показати весь коментар
28.05.2020 10:38 Відповісти
 
 