Протести через убивство в США: Трамп погрожує втручанням федеральної влади
Президент США Дональд Трамп закликав керівництво на місцях посилити вплив на протестувальників.
Інакше, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Трампа, "федеральний уряд втрутиться і зробить те, що має бути зроблено, і це включає використання необмеженої потужності військових і безліч арештів".
Зазначимо, що президент США і багато чиновників заявляють, що протестують у різних штатах не місцеві жителі, а приїжджі.
Зокрема, генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що "сторонні радикали і агітатори" захопили контроль за акціями протесту в американських містах, передає Голос Америки.
"Групи сторонніх радикалів і агітаторів використовують ситуацію, щоб переслідувати свої власні інтереси, пов'язані з насильством", - сказав Барр.
"Перетин кордону штатів або використання федеральних об'єктів для підбурювання до насильницьких заворушень або участі в них є федеральним злочином, і ми будемо застосовувати ці закони", - підкреслив генпрокурор.
Нагадаємо, протести у США спалахнули після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер.
ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.
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Хотя быдловатые дебилы неспособны отличить погром от демонстрации.
И да, вопреки болтовне тутошних местных идиотов, полицию в США НИКТО не любит - по сути, это полубандисткая организация, о*уевшая от вседозволенности. Тот же убийца Флойда за 19 лет службы завалил не одного человека. Предпоследнего тупо застрелил, когда тот "пытался выхватить у него оружие".
https://www.youtube.com/watch?v=iOSjpTVynoA
время публикации: 30 мая 2020 г., 21:04
последнее обновление: 30 мая 2020 г., 22:01
ВСЕ ФОТО
https://twitter.com/MNNationalGuard/status/1266716558644125702?s=20
https://twitter.com/MNNationalGuard/status/1266795194135052288?s=20
https://twitter.com/CityMinneapolis/status/1266766264686477316?s=20
https://twitter.com/CityMinneapolis/status/1266766264686477316?s=20
Губернатор Миннесоты Тим Уолз объявил полную мобилизацию Национальной гвардии на территории штата впервые со времен Второй мировой войны, сообщил глава Нацгвардии США в Миннесоте генерал-майор Джон Дженсен. По его словам, размещение более 700 бойцов 29 мая в связи с массовыми протестами было самой крупной операцией правоохранительных органов в истории штата, но этого оказалось недостаточно.
Число задействованных бойцов может достигнуть 2500 человек, передает https://edition.cnn.com/us/live-news/george-floyd-protests-05-30-20/h_63b0bee1feb26157b0f14a0e05f8900a CNN . Дженсен также отметил, что штат запросил "ресурсы национального уровня".
Начальник патруля Миннесоты полковник Мэтт Лангер в свою очередь сообщил, что такой массовой мобилизации личного состава не было с 1929 года. По словам губернатора, ситуация в Миннеаполисе больше не имеет никакого отношения к реакции на убийство афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания. "Речь идет о нападении на гражданское общество, вселении страха и разрушении наших великих городов", - заявил Уолз на брифинге.
Он отметил, что в ходе беспорядков бессмысленным погромам подвергались предприятия и инфраструктура, которые создавались цветными общинами. Демонстранты разрушали публичные библиотеки и другую общественную инфраструктуру, а также сорвали доставку школьного питания сотням тысяч детей по всему штату, заявил Уолз.