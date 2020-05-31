Протести через убивство в США: Трамп погрожує втручанням федеральної влади

Президент США Дональд Трамп закликав керівництво на місцях посилити вплив на протестувальників.

Інакше, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Трампа, "федеральний уряд втрутиться і зробить те, що має бути зроблено, і це включає використання необмеженої потужності військових і безліч арештів".

Зазначимо, що президент США і багато чиновників заявляють, що протестують у різних штатах не місцеві жителі, а приїжджі.

Зокрема, генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що "сторонні радикали і агітатори" захопили контроль за акціями протесту в американських містах, передає Голос Америки.

"Групи сторонніх радикалів і агітаторів використовують ситуацію, щоб переслідувати свої власні інтереси, пов'язані з насильством", - сказав Барр.

"Перетин кордону штатів або використання федеральних об'єктів для підбурювання до насильницьких заворушень або участі в них є федеральним злочином, і ми будемо застосовувати ці закони", - підкреслив генпрокурор.

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Нагадаємо, протести у США спалахнули після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер.

ФБР і прокуратура відкрили справу про правомірність дій поліції в Міннеаполісі. 28 травня губернатор Міннесоти видав указ про залучення Національної гвардії для підтримки порядку в штаті, в Міннеаполісі оголошено надзвичайну ситуацію.