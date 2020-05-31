Протесты из-за убийства в США: Трамп угрожает вмешательством федеральных властей
Президент США Дональд Трамп призвал руководство на местах ужесточить обращение с протестующими.
Иначе, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Трампа, "федеральное правительство вмешается и сделает то, что должно быть сделано, и это включает использование неограниченной мощи военных и множество арестов".
Отметим, что президент США и многие чиновники заявляют, что протестуют в разных штатах не местные жители, а приезжие.
В частности, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что "сторонние радикалы и агитаторы" захватили контроль за акциями протеста в американских городах, передает Голос Америки.
"Группы сторонних радикалов и агитаторов используют ситуацию, чтобы преследовать свои собственные интересы, связанные с насилием", - сказал Барр.
"Пересечение границы штатов или использование федеральных объектов для подстрекательства к насильственным беспорядкам или участия в них является федеральным преступлением, и мы будем применять эти законы", - подчеркнул генпрокурор.
Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.
ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлена чрезвычайная ситуация.
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Хотя быдловатые дебилы неспособны отличить погром от демонстрации.
И да, вопреки болтовне тутошних местных идиотов, полицию в США НИКТО не любит - по сути, это полубандисткая организация, о*уевшая от вседозволенности. Тот же убийца Флойда за 19 лет службы завалил не одного человека. Предпоследнего тупо застрелил, когда тот "пытался выхватить у него оружие".
https://www.youtube.com/watch?v=iOSjpTVynoA
время публикации: 30 мая 2020 г., 21:04
последнее обновление: 30 мая 2020 г., 22:01
ВСЕ ФОТО
https://twitter.com/MNNationalGuard/status/1266716558644125702?s=20
https://twitter.com/MNNationalGuard/status/1266795194135052288?s=20
https://twitter.com/CityMinneapolis/status/1266766264686477316?s=20
https://twitter.com/CityMinneapolis/status/1266766264686477316?s=20
Губернатор Миннесоты Тим Уолз объявил полную мобилизацию Национальной гвардии на территории штата впервые со времен Второй мировой войны, сообщил глава Нацгвардии США в Миннесоте генерал-майор Джон Дженсен. По его словам, размещение более 700 бойцов 29 мая в связи с массовыми протестами было самой крупной операцией правоохранительных органов в истории штата, но этого оказалось недостаточно.
Число задействованных бойцов может достигнуть 2500 человек, передает https://edition.cnn.com/us/live-news/george-floyd-protests-05-30-20/h_63b0bee1feb26157b0f14a0e05f8900a CNN . Дженсен также отметил, что штат запросил "ресурсы национального уровня".
Начальник патруля Миннесоты полковник Мэтт Лангер в свою очередь сообщил, что такой массовой мобилизации личного состава не было с 1929 года. По словам губернатора, ситуация в Миннеаполисе больше не имеет никакого отношения к реакции на убийство афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания. "Речь идет о нападении на гражданское общество, вселении страха и разрушении наших великих городов", - заявил Уолз на брифинге.
Он отметил, что в ходе беспорядков бессмысленным погромам подвергались предприятия и инфраструктура, которые создавались цветными общинами. Демонстранты разрушали публичные библиотеки и другую общественную инфраструктуру, а также сорвали доставку школьного питания сотням тысяч детей по всему штату, заявил Уолз.