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Протесты из-за убийства в США: Трамп угрожает вмешательством федеральных властей

Президент США Дональд Трамп призвал руководство на местах ужесточить обращение с протестующими.

Иначе, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Трампа, "федеральное правительство вмешается и сделает то, что должно быть сделано, и это включает использование неограниченной мощи военных и множество арестов".

Протесты из-за убийства в США: Трамп угрожает вмешательством федеральных властей 01

Отметим, что президент США и многие чиновники заявляют, что протестуют в разных штатах не местные жители, а приезжие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что протесты под Белым домом "имеют мало общего с памятью о Джордже Флойде", убитом в Миннеаполисе 25 мая

В частности, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что "сторонние радикалы и агитаторы" захватили контроль за акциями протеста в американских городах, передает Голос Америки.

"Группы сторонних радикалов и агитаторов используют ситуацию, чтобы преследовать свои собственные интересы, связанные с насилием", - сказал Барр.

"Пересечение границы штатов или использование федеральных объектов для подстрекательства к насильственным беспорядкам или участия в них является федеральным преступлением, и мы будем применять эти законы", - подчеркнул генпрокурор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В США вспыхнули массовые беспорядки после убийства афроамериканца полицейскими: есть первая жертва. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлена чрезвычайная ситуация.

Автор: 

протест (5854) США (26381) Трамп (5075) Барр (8)


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Топ комментарии
+24
Твиты очень знаменательные; жаль что цензор не дал перевод. Например, первый твит говорит о том что 80% "повстанцев" - это приезжие, из-за пределов Миннесоты. Ужасно похоже на "туристов" из Белгорода и Ростова, куролесивших на Донбассе в 2014-м.
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31.05.2020 01:16
+13
Слышь, мурза, мне на$рать каких именно чернож*пых мочат в Миннесоте - местных или залётных. Когда они полезли громить магазины и амбулансы - все разговоры с ними должны быть сведены лишь методам нейтрализации: дихлофос, М-16, напалм - всё сгодится.
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31.05.2020 01:39
+10
"сторонние радикалы и агитаторы" захватили контроль за акциями протеста

И кто же это так мог подсуетиться?

Уж не те ли, что "желтые жилеты" во Франции подзуживали?
Протесты из-за убийства в США: Трамп угрожает вмешательством федеральных властей - Цензор.НЕТ 6830
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31.05.2020 01:36
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На Западе почему-то все протестующие сразу объявляются бандитами.
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31.05.2020 07:08 Ответить
На Сході також, небандитами стають переможні протестувальники.
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31.05.2020 07:57 Ответить
Если ты сожжешь магазин соседа, то тебя посадят в любой стране!
Хотя быдловатые дебилы неспособны отличить погром от демонстрации.
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31.05.2020 09:05 Ответить
ПИ..ди...ть их нужно!! Это аналог наших Евробляхеров, разных копачей!!!! Это не граждане это быдло!!! Это те кто сидит на пособия и "борется за свои права", вместо того, чтобы пойти на работу, пойти в армию и т.д и т.п.!!! Рим развалили не варвары!!! Рим развалили бездельники римские плебеи требовавшие "хлеба и зрелищ"!!! И устраивавшие постоянные бунты! Это такое же быдло как приведшее к власти клоуна в Украине!!!
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31.05.2020 07:09 Ответить
Зібрати всіх і вивезти додомку в Африку. Хай попід пальмами за слонами ганяються і мавп кохають.
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31.05.2020 07:09 Ответить
могу сказать только одну вещь - в зависимости от района полицейское комьюнити ведет себя по-разному СО ВСЕМИ, кто там находится - даже гранжево-бомжеватый придурок,нассавший возле магазина может оказаться очень состоятельным человеком...и уж поэтому его никто мордой в землю класть не будет, тем более что публично удушать - да-да, именно так в случае с Флойдом и было....более того, подобная удушающая фиксация ВООБЩЕ запрещена во многих крупнейших городах - даже в мегабандитских ЛА и Вашингтоне...
И да, вопреки болтовне тутошних местных идиотов, полицию в США НИКТО не любит - по сути, это полубандисткая организация, о*уевшая от вседозволенности. Тот же убийца Флойда за 19 лет службы завалил не одного человека. Предпоследнего тупо застрелил, когда тот "пытался выхватить у него оружие".
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31.05.2020 07:38 Ответить
Справедливості заради, поліцейський переборщив, нащо 8 хвилин стояти на горлянці.
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31.05.2020 07:59 Ответить
Кто здесь кому угрожает?Последствия своих погромов уже восстанавливают,аж гай шумит!Да и пополнение дороги строить набрали нехилое.
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31.05.2020 08:28 Ответить
За этими безпорядками стоят демократы, так называемое "глубинное государство".
https://www.youtube.com/watch?v=iOSjpTVynoA
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31.05.2020 08:37 Ответить
Угрожать в подобной ситуации, это самое тупое, что можно сделать? Кому угрожает? Толпе?
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31.05.2020 09:04 Ответить
Эскалация насилия будет только на руку украинцу Байдену,будет смешно если друг ******** путина проиграет выборы по причине смерти черного наркоши от банального передоза.
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31.05.2020 09:30 Ответить
Херня, будет смешно, если Трампуша, опираясь на реднеков и расистов устроит конституционный переворот в СШП, и похерив либерализм в его самом уродливом проявлении наконец-то начнет отыгрывать мирового жандарма.
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31.05.2020 11:34 Ответить
"В Миннесоте из-за протестов впервые со времен Второй мировой войны объявлена полная мобилизация НацгвардииПротести через убивство в США: Трамп загрожує втручанням федеральної влади - Цензор.НЕТ 2957
время публикации: 30 мая 2020 г., 21:04
последнее обновление: 30 мая 2020 г., 22:01

Протести через убивство в США: Трамп загрожує втручанням федеральної влади - Цензор.НЕТ 2957 Протести через убивство в США: Трамп загрожує втручанням федеральної влади - Цензор.НЕТ 2957
ВСЕ ФОТО

https://twitter.com/MNNationalGuard/status/1266716558644125702?s=20

https://twitter.com/MNNationalGuard/status/1266795194135052288?s=20

https://twitter.com/CityMinneapolis/status/1266766264686477316?s=20

https://twitter.com/CityMinneapolis/status/1266766264686477316?s=20

Губернатор Миннесоты Тим Уолз объявил полную мобилизацию Национальной гвардии на территории штата впервые со времен Второй мировой войны, сообщил глава Нацгвардии США в Миннесоте генерал-майор Джон Дженсен. По его словам, размещение более 700 бойцов 29 мая в связи с массовыми протестами было самой крупной операцией правоохранительных органов в истории штата, но этого оказалось недостаточно.
Число задействованных бойцов может достигнуть 2500 человек, передает https://edition.cnn.com/us/live-news/george-floyd-protests-05-30-20/h_63b0bee1feb26157b0f14a0e05f8900a CNN . Дженсен также отметил, что штат запросил "ресурсы национального уровня".
Начальник патруля Миннесоты полковник Мэтт Лангер в свою очередь сообщил, что такой массовой мобилизации личного состава не было с 1929 года. По словам губернатора, ситуация в Миннеаполисе больше не имеет никакого отношения к реакции на убийство афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания. "Речь идет о нападении на гражданское общество, вселении страха и разрушении наших великих городов", - заявил Уолз на брифинге.
Он отметил, что в ходе беспорядков бессмысленным погромам подвергались предприятия и инфраструктура, которые создавались цветными общинами. Демонстранты разрушали публичные библиотеки и другую общественную инфраструктуру, а также сорвали доставку школьного питания сотням тысяч детей по всему штату, заявил Уолз.
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31.05.2020 12:32 Ответить
Кому на руку любые беспорядки в враждебной стране?
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31.05.2020 12:33 Ответить
путєн памагі
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31.05.2020 13:17 Ответить
С неграми церемониться не будут.
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31.05.2020 13:57 Ответить
Судя по искусственному коронавирусу они со всем миром не церемонятся.
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31.05.2020 14:10 Ответить
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