Протесты из-за убийства в США: Трамп угрожает вмешательством федеральных властей

Президент США Дональд Трамп призвал руководство на местах ужесточить обращение с протестующими.

Иначе, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Трампа, "федеральное правительство вмешается и сделает то, что должно быть сделано, и это включает использование неограниченной мощи военных и множество арестов".

Отметим, что президент США и многие чиновники заявляют, что протестуют в разных штатах не местные жители, а приезжие.

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В частности, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что "сторонние радикалы и агитаторы" захватили контроль за акциями протеста в американских городах, передает Голос Америки.

"Группы сторонних радикалов и агитаторов используют ситуацию, чтобы преследовать свои собственные интересы, связанные с насилием", - сказал Барр.

"Пересечение границы штатов или использование федеральных объектов для подстрекательства к насильственным беспорядкам или участия в них является федеральным преступлением, и мы будем применять эти законы", - подчеркнул генпрокурор.

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Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе объявлена чрезвычайная ситуация.