З понеділка, 1 червня, в Україні - наступний етап пом'якшення карантину, - Степанов

З понеділка, 1 червня, в Україні починається черговий етап пом'якшення карантину.

Как передает Цензор.НЕТ, про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив під час традиційного брифінгу вранці в неділю, 31 травня.

За його словами, з понеділка, 1 червня, в Україні настає наступний етап пом'якшення карантинних заходів.

"Хотів би зосередити увагу на тому, що з завтрашнього дня у нас буде дозволена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, також починається міжобласне сполучення всіма видами транспорту", - сказав Степанов.

У зв'язку з цим МОЗ надав рекомендації, як убезпечити себе при користуванні цими сервісами.

Міністр назвав основні з них для спортивних установ:

вимір температури і обробка антисептиком на вході;

1 людина на 10 кв.м;

заборона на багаторазові рушники;

працівники мають носити маски;

заборонені СПА-зони і масажі.

Степанов нагадав, що перехід на цей етап ослаблення зможуть здійснити тільки регіони зі сприятливою епідемічною ситуацією.

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