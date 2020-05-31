З понеділка, 1 червня, в Україні - наступний етап пом'якшення карантину, - Степанов
З понеділка, 1 червня, в Україні починається черговий етап пом'якшення карантину.
Как передает Цензор.НЕТ, про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив під час традиційного брифінгу вранці в неділю, 31 травня.
За його словами, з понеділка, 1 червня, в Україні настає наступний етап пом'якшення карантинних заходів.
"Хотів би зосередити увагу на тому, що з завтрашнього дня у нас буде дозволена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, також починається міжобласне сполучення всіма видами транспорту", - сказав Степанов.
У зв'язку з цим МОЗ надав рекомендації, як убезпечити себе при користуванні цими сервісами.
Міністр назвав основні з них для спортивних установ:
вимір температури і обробка антисептиком на вході;
1 людина на 10 кв.м;
заборона на багаторазові рушники;
працівники мають носити маски;
заборонені СПА-зони і масажі.
Степанов нагадав, що перехід на цей етап ослаблення зможуть здійснити тільки регіони зі сприятливою епідемічною ситуацією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Утром мажу бутерброд, сразу мысль... (с)
Иллюстрация к выражению "хороший понт дороже денег"
Пройдись по улицам Степанов из 10 встречных только пару человек увидишь в масках, перчатках и на трясущихся ногах, все остальные живут уже нормальной жизнью не забывая вас проклинать за созданную вами нищету.
Поражают имбецилы, которые воют, что не могут ходить в обычных масках!
иначе завтра потеряете деньги.
Я не знаю когда и как, но я уже переболел коронавирусом.
А ты зассал получить иммунитет!
Все всё равно рано или поздно переболеют! Лекарств от вирусов не существует, поэтому только иммунитет.
1. Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?
2. Чему равен квадратный корень из 100?
3. Сколько лет назад родился Иисус Христос?