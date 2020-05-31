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Новини Коронавірус і карантин
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З понеділка, 1 червня, в Україні - наступний етап пом'якшення карантину, - Степанов

З понеділка, 1 червня, в Україні - наступний етап пом'якшення карантину, - Степанов

З понеділка, 1 червня, в Україні починається черговий етап пом'якшення карантину.

Как передает Цензор.НЕТ, про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив під час традиційного брифінгу вранці в неділю, 31 травня.

За його словами, з понеділка, 1 червня, в Україні настає наступний етап пом'якшення карантинних заходів.

"Хотів би зосередити увагу на тому, що з завтрашнього дня у нас буде дозволена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, також починається міжобласне сполучення всіма видами транспорту", - сказав Степанов.

У зв'язку з цим МОЗ надав рекомендації, як убезпечити себе при користуванні цими сервісами.

Міністр назвав основні з них для спортивних установ:

вимір температури і обробка антисептиком на вході;
1 людина на 10 кв.м;
заборона на багаторазові рушники;
працівники мають носити маски;
заборонені СПА-зони і масажі.

Степанов нагадав, що перехід на цей етап ослаблення зможуть здійснити тільки регіони зі сприятливою епідемічною ситуацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ять областей і Київ не відповідають критеріям для ослаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

карантин (18172) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
Насмешил про следующий этап.
Пройдись по улицам Степанов из 10 встречных только пару человек увидишь в масках, перчатках и на трясущихся ногах, все остальные живут уже нормальной жизнью не забывая вас проклинать за созданную вами нищету.
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31.05.2020 14:02
+9
Одни маты в голову лезут от этого карантина.. лучше промолчу..
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31.05.2020 14:02
+8
Какие же они чмошники ... ни на что не способные ... только запретить и отнять
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31.05.2020 13:53
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Вирусы сами не ходят.
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31.05.2020 14:04 Відповісти
А конкретно ты,нет?
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31.05.2020 14:21 Відповісти
Білл Гейтс , є автор цього вірусу підковоносого кажана з Уханя, панголіна з Малайзії і СНІДУ з США. Прошу не чіпати його інтелектуальну власність, яку він подарува завдякі олігофрену Трампу світу. Чому Трампу, бо саме туполоба кухарка - Дональд дозволив Біллу фінасувати ВООЗ, з чим всіх і вітаю!
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31.05.2020 15:35 Відповісти
https://censor.net/user/413294 здесь водки нет! Брысь за поребрик.
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01.06.2020 00:27 Відповісти
Все врачи,во все времена ,особенно хирурги-рабы!!!
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31.05.2020 14:04 Відповісти
та да. все носят одну маску 2 месяца. на отье..ись.
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31.05.2020 14:16 Відповісти
Так для этого она и носится,чтобы твои слюни при тебе и остались.
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31.05.2020 14:19 Відповісти
Мы пахали,тебе к айболиту пора.
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31.05.2020 14:32 Відповісти
Очень приятно пообщаться с очередным Маском .
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31.05.2020 14:30 Відповісти
Идем четко по фильму "Кин-Дза-Дза". Цаки носить приучили. Желтым штанам давно поклоняемся. Не говорю уже про "КУ".
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31.05.2020 18:01 Відповісти
Министр назвал основные из них для спортивных учреждений: измерение температуры и обработка антисептиком на входе;1 человек на 10 кв.м;запрет на многоразовые полотенца;работники должны носить маски;запрещены СПА-зоны и массажи.

Утром мажу бутерброд, сразу мысль... (с)

Иллюстрация к выражению "хороший понт дороже денег"
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31.05.2020 13:52 Відповісти
Какие же они чмошники ... ни на что не способные ... только запретить и отнять
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31.05.2020 13:53 Відповісти
Степанов не хоче відповідати за інфікування медиків. Для чого його тримають на посаді?
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31.05.2020 13:57 Відповісти
зе предпочитает одноразовых министров
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31.05.2020 14:22 Відповісти
в Италии тоже много болеют врачей
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31.05.2020 14:46 Відповісти
А Києва це не стосується?
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31.05.2020 13:58 Відповісти
Загнать народ под шконку,как в мокшании не получится.
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31.05.2020 14:01 Відповісти
Насмешил про следующий этап.
Пройдись по улицам Степанов из 10 встречных только пару человек увидишь в масках, перчатках и на трясущихся ногах, все остальные живут уже нормальной жизнью не забывая вас проклинать за созданную вами нищету.
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31.05.2020 14:02 Відповісти
Одни маты в голову лезут от этого карантина.. лучше промолчу..
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31.05.2020 14:02 Відповісти
Как там на счёт штрафных санкций?Отсрочка до 22 или нет?
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31.05.2020 14:02 Відповісти
В понедельник, 1 июня, в Украине наступает следующий этап смягчения карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 8663
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31.05.2020 14:04 Відповісти
Только намордники пока спасают Украину.Даже продавцы торгуют с приспущенными.... масками.
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31.05.2020 14:06 Відповісти
Ели честно, не представляю, как продавец может высидеть 12 или 16 часов в наморднике. Даже просто за кассой.
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31.05.2020 18:03 Відповісти
вы странный? в чем проблема ходить целый день в обычной маске? вот наденьте ffp3 фирмы 3М, и через 3 часа просто завоете, а через 12 - будете делать селфи с кровоподтеками на лице.
Поражают имбецилы, которые воют, что не могут ходить в обычных масках!
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31.05.2020 18:33 Відповісти
Власть делает вид что они на что то влияют,смешные.Народ ложил на них и будет ложить.
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31.05.2020 14:09 Відповісти
Тобто ти проінформований про короновірус більше за Путіна, який ховається від нього в бункері.
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31.05.2020 14:15 Відповісти
сдавайте доллары сегодня.
иначе завтра потеряете деньги.
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31.05.2020 14:14 Відповісти
Повезло Украине со смягчением, чтобы 95 квартал успел к 6 июня на гастроли в Минск...
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31.05.2020 14:52 Відповісти
Оставьте их себе. Навечно. Пусть Луке ежедневно представления устраивают. У нас их уже не смотрят нормальные люди.
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31.05.2020 18:04 Відповісти
скажите может кто знает,когда заработает разрешительная система мвд ?
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31.05.2020 14:56 Відповісти
Собачья мечта - попробуйте сами в намордниках.
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31.05.2020 14:57 Відповісти
Если уверен, что короновирус это - страшилка, заразись и зарази родных, чтобы получить коллективный иммунитет...
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31.05.2020 15:00 Відповісти
Я сделал тест на антитела - он положительный. (цена вопроса 500 грн. а мне уже за 60)
Я не знаю когда и как, но я уже переболел коронавирусом.
А ты зассал получить иммунитет!
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31.05.2020 17:14 Відповісти
Конечно, зассал, ведь у кацапов не других аргументов.
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31.05.2020 17:24 Відповісти
Не прикидывайся белорусом, у меня друзья белорусы они умные.
Все всё равно рано или поздно переболеют! Лекарств от вирусов не существует, поэтому только иммунитет.
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31.05.2020 20:30 Відповісти
Чтобы узнать - кого ты считаешь умными, ответь на вопросы:
1. Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?
2. Чему равен квадратный корень из 100?
3. Сколько лет назад родился Иисус Христос?
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31.05.2020 21:23 Відповісти
Антитела есть. А иммунитет?
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31.05.2020 18:05 Відповісти
Или братскую могилу!
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31.05.2020 19:39 Відповісти
смягчение-то наступает, а количество возрастает))) парадокс))
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31.05.2020 16:00 Відповісти
Если бы все придерживались требований карантина, а не ложили на них, то давно уже забыли о вирусе. Из-за пофугуистов страдают все.
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31.05.2020 19:43 Відповісти
Альберт Камю (август 1937г.): "Всякий раз, как я слышу или читаю политические выступления тех, кто нами руководит, я с ужасом обнаруживаю, что в них нет ни единого человеческого слова. Вечно одни и те же фразы, повторяющие одну и ту же ложь. И если люди к этому привыкают, если народ ещё не растерзал марионеток, это, по моему убеждению, доказывает только одно: люди ни в грош не ставят своё правительство и превращают в игру - да-да, именно в игру - немалую часть своей жизни и своих так называемых жизненных интересов".
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31.05.2020 21:30 Відповісти
 
 