Експоліцейський стріляв у перехожих на Київщині через зауваження про неправильне паркування, - поліція

У Вишневому Київської області ексспівробітник поліції стріляв у перехожих, які зробили йому зауваження через неправильне паркування.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Опівночі на спецлінію "102" надійшло повідомлення від жителів м. Вишневе про те, що чутно звуки пострілів. На місце події оперативно прибув наряд групи реагування патрульної поліції. Поліцейські опитали учасників інциденту та викликали постраждалим швидку медичну допомогу. Також на місці події правоохоронці вилучили гільзи.

З’ясувалося, що на вулиці сталася сварка між перехожими та водієм з ознаками алкогольного сп’яніння, з приводу неправильного паркування його автівки.

Конфлікт переріс у бійку, а в подальшому водій дістав пістолет та здійснив з нього декілька хаотичних пострілів. Чоловік добровільно віддав поліцейським зброю – пристрій для відстрілу гумовими кулями, який у подальшому буде направлено проведення експертизи.

Після огляду лікарів усі учасники інциденту залишили медичний заклад.

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Зловмисником виявився 34-річний громадянин, із ним наразі працюють слідчі.

Усіх фігурантів конфлікту направлено на проведення судово-медичної експертизи щодо встановлення ступеню тяжкості спричинення тілесних ушкоджень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Зазначається, що хуліганом є колишній працівник поліції. Цей чоловік був звільнений з лав Національної поліції за низку порушень службової дисципліни, за поведінку, яка паплюжить честь та гідність працівника поліції та за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.

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