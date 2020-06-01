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Експоліцейський стріляв у перехожих на Київщині через зауваження про неправильне паркування, - поліція

Експоліцейський стріляв у перехожих на Київщині через зауваження про неправильне паркування, - поліція

У Вишневому Київської області ексспівробітник поліції стріляв у перехожих, які зробили йому зауваження через неправильне паркування.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Опівночі на спецлінію "102" надійшло повідомлення від жителів м. Вишневе про те, що чутно звуки пострілів. На місце події оперативно прибув наряд групи реагування патрульної поліції. Поліцейські опитали учасників інциденту та викликали постраждалим швидку медичну допомогу. Також на місці події правоохоронці вилучили гільзи.

З’ясувалося, що на вулиці сталася сварка між перехожими та водієм з ознаками алкогольного сп’яніння, з приводу неправильного паркування його автівки.

Конфлікт переріс у бійку, а в подальшому водій дістав пістолет та здійснив з нього декілька хаотичних пострілів. Чоловік добровільно віддав поліцейським зброю – пристрій для відстрілу гумовими кулями, який у подальшому буде направлено проведення експертизи.

Після огляду лікарів усі учасники інциденту залишили медичний заклад.

Також дивіться: Поліцейські встановлюють обставини загибелі матері та 6-місячної дитини, які випали з вікна 19 поверху в Харкові. ВIДЕО

Зловмисником виявився 34-річний громадянин, із ним наразі працюють слідчі.

Усіх фігурантів конфлікту направлено на проведення судово-медичної експертизи щодо встановлення ступеню тяжкості спричинення тілесних ушкоджень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Зазначається, що хуліганом є колишній працівник поліції. Цей чоловік був звільнений з лав Національної поліції за низку порушень службової дисципліни, за поведінку, яка паплюжить честь та гідність працівника поліції та за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Також читайте: Стрілянина в Броварах: затримано 30 осіб, з них 25 - оголошено підозри, - Нацполіція

Автор: 

Вишневе (37) Нацполіція (15132) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+22
Мусор бывшим не бывает.
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01.06.2020 12:53
+20
А из органов он был уволен за 5 минут до инцидента?
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01.06.2020 12:53
+14
а оружие ему оставили видимо за особоые заслуги.
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01.06.2020 12:52
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01.06.2020 12:51 Відповісти
Пора разрешать огнестрельное оружие. Резиновые пули как-то несерьезно для ментов, даже бывших. Автоматы, как у Танюхи Чорновол, будут в самый раз.
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01.06.2020 13:16 Відповісти
Как В Минесоте?
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01.06.2020 15:22 Відповісти
Даже лучше. Если государство даже среди своих ментов порядок не может навести, пусть хоть люди сами защищаются.
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01.06.2020 15:30 Відповісти
а оружие ему оставили видимо за особоые заслуги.
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01.06.2020 12:52 Відповісти
Мусор бывшим не бывает.
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01.06.2020 12:53 Відповісти
Мусор, это диагноз.
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01.06.2020 13:12 Відповісти
Аваков-где пост в Фейсбуке?
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01.06.2020 12:53 Відповісти
А из органов он был уволен за 5 минут до инцидента?
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01.06.2020 12:53 Відповісти
Обычно после инцидента, но вчерашним числом.
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01.06.2020 13:18 Відповісти
написал заявление и пошел палить куда ни попадя.
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01.06.2020 13:54 Відповісти
а "бывшие"... бывают?
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01.06.2020 12:54 Відповісти
щось з людьми таке робиться, наче якийсь масовий психоз. Ображають одне одного, кричать ще і стріляють. Так не годиться!
Народ, треб тримати нерви в руках!
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01.06.2020 12:55 Відповісти
"мусора не люди .Аваков®."
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01.06.2020 13:05 Відповісти
********** є придурки зі СтопХама, які, не маючи на те ніяких прав, чіпляються до водіїв і розказують їм, що можна робити, а що ні. Як правило, це молоді люди чоловічої статі з яскраво вираженими садистськими нахилами і бажанням контролювати інших.
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01.06.2020 13:04 Відповісти
...походу, ты потерпевший?
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01.06.2020 13:18 Відповісти
СтопХам - це у москалів)))
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01.06.2020 13:19 Відповісти
у нас ЗупиниЛося
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01.06.2020 13:33 Відповісти
Ага, класні чуваки - це я кажу, як автомобіліст)
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01.06.2020 13:46 Відповісти
Хорошо, что не изнасиловал хоть прохожих
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01.06.2020 13:09 Відповісти
А мог бы, если б не уволили.
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01.06.2020 13:23 Відповісти
Чи є ще ті, що хоче роздавати усім зброю? Хіба що ті які хочуть, щоб хтось поп'яні постріляв би їх дітей чи онуків.
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01.06.2020 13:14 Відповісти
чому роздавати усім? давати дозвіл на придбання за відсутності судимості та наявності довідки від психіатра. також бажано зелебобікам не давати дозволів - вони один одного перестріляють
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01.06.2020 13:35 Відповісти
Ви не забувайте що у США гинуть тисячі на рік від зброї придбаної з дозвілами на придбання за відсутності судимості та наявності довідки від психіатра, але у них населення без проблем поновлюється завдяки шаленої іміграції. Друге питання, якщо у вас дозволену зброю викрали та вбили нею 5-10 і більше осіб. Чи допоміг би дозвіл? Моя думка, що травматичного пістолета більше ніж достатньо для самозахисту!
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01.06.2020 13:55 Відповісти
травматичні пістолети допоможуть захиститись хіба що від кота або пудєля або від голої тонкошкірої жінки, якщо хтось схоче від неї захищатись ))
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01.06.2020 14:15 Відповісти
Не забувайте, що в США на 100 тис населення від вогнепальних поранень гинуло на 10% менше, ніж в Україні до 2014 року.
Порог застосування травмату дуже низький.
ПС Як думаєте, що буде, як різко вихопити травмата і навести на людину, а збоку стоїть поліцейський зі справжнею зброєю і не знає, що у Вас трамат?
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01.06.2020 14:30 Відповісти
"США гинуть тисячі на рік від зброї придбаної з дозвілами" - Ну да, истину Вам говорю. Верьте мне.
" Более 2/3 смертей от оружия в США являются следствием самоубийств."
"Согласно данным Департамента юстиции США и Совета по внешним сношениям, за период с 2001 по 2011 гг. в среднем в США в результате применения огнестрельного оружия ежегодно погибали 11 385 человек." - сами осилите посчитать?
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01.06.2020 14:31 Відповісти
Ну, в Канаді ліваки почали гайки закручувати. В той час, як в США громадяни здаватися не збираються. https://www.youtube.com/post/Ugyd_1Epsf0oAnoa7gl4AaABCQ Ось з сайту Руденко
Експоліцейський стріляв у перехожих на Київщині через зауваження про неправильне паркування, - поліція - Цензор.НЕТ 6210
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01.06.2020 15:06 Відповісти
Я за те аби зброю мав кожен ментально здоровий громадянин. Тоді таких випадків було б на багато менше. Цей би добре подумав де паркуватися, для початку.
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01.06.2020 15:00 Відповісти
Коли у вас"помилково" вб'ють з надлишкової зброї яка у легальному чи нелегальному обігу вб'ють випадково вб'ють ваших рідних чи близьких, то ви координально зміните свою думку. Травмат це максимум!
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01.06.2020 19:37 Відповісти
Якщо у вас випадково переїдуть когось з рідних то, ви будете виступати за заборону всіх автомобілів чи тільки конкретних моделей? Чи не пора вам почати привентивну боротьбу з автотранспортом аби убезпечити рідних? Від автотранспорта гине на багато більше людей але ваше лицемірство виступає тільки проти атрибутів вільної людини.
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02.06.2020 09:29 Відповісти
Приклад не корректний!
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02.06.2020 14:58 Відповісти
Ось приклад безконтрольного використання зброї: Війна під Києвом. Сотні людей стріляють у житловому масиві міста Бровари https://www.youtube.com/watch?v=nYlP5XCfBnE
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03.06.2020 12:59 Відповісти
Для прикладу у США під час відомих подій з реєстроааної та викраденої зброї загинуло 11 людей https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/3/7254274/
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04.06.2020 22:54 Відповісти
Если бы и у оппонентов были бы пистолеты , то несколькими дураками стало бы меньше .
Так это работает .
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01.06.2020 13:17 Відповісти
Одним стало би менше це, точно. Та й тоді б він подумав би три рази перед паркуванням.
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01.06.2020 14:57 Відповісти
Вспоминая инфу про Житомирскую стрельбу - не факт, что хулиган.
Защищался.
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01.06.2020 13:20 Відповісти
До речі, по закону, якщо бухий скористався травматом, то відповідальність у будь-якому випадку - навіть якщо буде доказувати, що оборонявся!
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01.06.2020 13:21 Відповісти
Как Пашинский ?
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01.06.2020 13:22 Відповісти
Так Пашинський навпаки зробив зауваження тим, хто припаркувався неправильно))
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01.06.2020 13:48 Відповісти
34 года. До работы в полиции наверное был нормальным человеком.
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01.06.2020 13:24 Відповісти
Він вже до школи перестав бути нормальним.
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01.06.2020 14:56 Відповісти
Помню , уже несколько лет назад , где-то в генделеке судья чего-то там не поделил с другими выпивающими . Достал Макарова и выпустил обойму в оппонентов . Экспертиза показала , что 6 пуль были выпущенны в уже в лежащие тела .
И что ?
Судье грамоту дали на работе .
Закон , он такой ...
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01.06.2020 13:26 Відповісти
Це, зайвий раз доводить що, в Україні сформувалася торгово-феодальна система. Суддя відноситься до вищої касти і не підлягає законам для бидла. Бидло не має права на зброю аби не зашкодити "вельмишановним".
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01.06.2020 15:12 Відповісти
А где подевались "активисты"? Или они ночью, да за бесплатно под пули не лезут???
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01.06.2020 13:26 Відповісти
кацап?
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01.06.2020 14:55 Відповісти
Це, тому що, колишній мусор був впевнений що, решта зброї не має у відповідб не шмальне у нього згідно статті 36 ККУ.
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01.06.2020 14:54 Відповісти
Лайно екс небуває
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01.06.2020 16:48 Відповісти
 
 