"Європейська Солідарність" вимагає звільнити керівництво ДБР та ініціює висловлення недовіри всьому Кабміну, - Герасимов

Фракція "Європейська Солідарність" закликає колег по парламенту висловити недовіру нинішньому уряду. Крім того, через події в Музеї Гончара нардепи вимагають звільнити керівництво Держбюро розслідувань.

Про це заявив з трибуни ВР нардеп "ЄС" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня режим Зеленського показав своє справжнє обличчя, нацькувавши ДБР на національний Музей Гончара. Вони злочинно штурмували музей, ламали майно, били журналістів, перешкоджали діяльності народних депутатів, порушивши щонайменше 5 статей Кримінального Кодексу. І все це, як виявилося, за прямими наказами Зеленського. Навіть Печерський суд відмовився надати індульгенцію цьому беззаконню. Дії правоохоронців вже визнано протиправними.

Штурм Музею Гончара – сигнал тривоги для всіх. Якщо сьогодні закрити очі на це свавілля – завтра вони будуть незаконно вдиратися в оселі будь-кого з наших громадян. Тому "Європейська Солідарність" вимагає звільнення керівництва ДБР. А усі посадові особи, причетні до злочинного захоплення музею без рішення суду, мають бути покарані", - зазначив Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обшуки в Центрі Довженка, напад силовиків на Музей Гончара й атаки на українську мову - це небезпечна тенденція нинішньої влади, - Порошенко

Він підкреслив, що за останній місяць уряд Зеленського втратив контроль над криміногенною ситуацією – це доводять злочини в Житомирі, Кагарлику, Броварах. Нагадаю, що саме Зеленський взяв під особисту відповідальність покращення криміногенної ситуації в країні.

Також нардеп розкритикував роботу Кабміну і закликав колег висловити недовіру всьому його складу.

"Подивіться на медичну сферу, де забезпечення лікарень усіма необхідними засобами індивідуального захисту лікарів лягло головним чином на плечі меценатів і волонтерів – це попри виділені уряду майже 65 млрд грн.

Рекордний дефіцит бюджету у 300 млрд грн, тотальне падіння промисловості і зупинка блоків АЕС в енергетиці – все це почалось задовго до епідемії. А сумнозвісна так звана програма дій уряду? А брехня про 500 тисяч нових робочих місць?

Всі ці провали свідчать, що другий уряд Зеленського лише поглиблює кризу, яку почав перший уряд Зеленського.

Також читайте: Спецпризначенці ДБР скоїли збройний напад на музей Гончара, - офіційна заява "ЄС"

Саме тому "Європейська Солідарність" ініціює висловлення недовіри всьому уряду. Питання не в конкретних міністрах. Система управлінського хаосу і непрофесійності, створена Зеленським, може продукувати лише проблеми. Закликаємо усіх парламентарів долучитися, бо інакше їхня некомпетентність остаточно доб’є країну. Колеги, час виправляти їхні помилки!"- сказав Герасимов.

Герасимов також заявив, що "ЄС" пропонує парламенту прийняти законопроєкт №3533 про страхування медиків.

"Нагадаю, Зеленський спочатку взагалі не хотів їх страхувати. Потім "Європейська Солідарність" змусила владу застрахувати життя медичних працівників. Сьогодні час відновити справедливість щодо всіх лікарів, яких монобільшість банально обдурила. Наша пропозиція: в разі захворювання медика коронавірусом - він повинен отримати близько 200 000 дол. страховки", - сказав нардеп.

"Нарешті, закликаємо всіх небайдужих приєднатися до ТСК з розслідування фактів неналежної підготовки медичної галузі до епідемії. Де 10 млн обіцяних Зеленським тестів? Вкрали дорогою або просто збрехали? Чому використання державних коштів було неефективним? Всі ці питання вимагають ретельного парламентського контролю", - резюмував Герасимов.

"Європейська Солідарність" вимагає звільнити керівництво ДБР і ініціює висловлення недовіри всьому Кабміну, - Герасимов

Фракція "Європейська Солідарність" закликає колег по парламенту висловити недовіру нинішньому уряду. Крім того, через події в Музеї Гончара нардепи вимагають звільнити керівництво Держбюро розслідувань.

Про це заявив з трибуни ВР нардеп "ЄС" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня режим Зеленського показав своє справжнє обличчя, нацькувавши ДБР на національний Музей Гончара. Вони злочинно штурмували музей, ламали майно, били журналістів, перешкоджали діяльності народних депутатів, порушивши щонайменше 5 статей Кримінального Кодексу. І все це, як виявилося, за прямими наказами Зеленського. Навіть Печерський суд відмовився надати індульгенцію цьому беззаконню. Дії правоохоронців вже визнано протиправними.

Штурм Музею Гончара – сигнал тривоги для всіх. Якщо сьогодні закрити очі на це свавілля – завтра вони будуть незаконно вдиратися в оселі будь-кого з наших громадян. Тому "Європейська Солідарність" вимагає звільнення керівництва ДБР. А усі посадові особи, причетні до злочинного захоплення музею без рішення суду, мають бути покарані", - зазначив Герасимов.

Він підкреслив, що за останній місяць уряд Зеленського втратив контроль над криміногенною ситуацією – це доводять злочини в Житомирі, Кагарлику, Броварах. Нагадаю, що саме Зеленський взяв під особисту відповідальність покращення криміногенної ситуації в країні.

Також нардеп розкритикував роботу Кабміну і закликав колег висловити недовіру всьому його складу.

"Подивіться на медичну сферу, де забезпечення лікарень усіма необхідними засобами індивідуального захисту лікарів лягло головним чином на плечі меценатів і волонтерів – це попри виділені уряду майже 65 млрд грн.

Рекордний дефіцит бюджету у 300 млрд грн, тотальне падіння промисловості і зупинка блоків АЕС в енергетиці – все це почалось задовго до епідемії. А сумнозвісна так звана програма дій уряду? А брехня про 500 тисяч нових робочих місць?

Всі ці провали свідчать, що другий уряд Зеленського лише поглиблює кризу, яку почав перший уряд Зеленського.

Саме тому "Європейська Солідарність" ініціює висловлення недовіри всьому уряду. Питання не в конкретних міністрах. Система управлінського хаосу і непрофесійності, створена Зеленським, може продукувати лише проблеми. Закликаємо усіх парламентарів долучитися, бо інакше їхня некомпетентність остаточно доб’є країну. Колеги, час виправляти їхні помилки!"- сказав Герасимов.

Герасимов також заявив, що "ЄС" пропонує парламенту прийняти законопроєкт №3533 про страхування медиків.

"Нагадаю, Зеленський спочатку взагалі не хотів їх страхувати. Потім "Європейська Солідарність" змусила владу застрахувати життя медичних працівників. Сьогодні час відновити справедливість щодо всіх лікарів, яких монобільшість банально обдурила. Наша пропозиція: в разі захворювання медика коронавірусом - він повинен отримати близько 200 000 дол. страховки", - сказав нардеп.

"Нарешті, закликаємо всіх небайдужих приєднатися до ТСК з розслідування фактів неналежної підготовки медичної галузі до епідемії. Де 10 млн обіцяних Зеленським тестів? Вкрали дорогою або просто збрехали? Чому використання державних коштів було неефективним? Всі ці питання вимагають ретельного парламентського контролю", - резюмував Герасимов.