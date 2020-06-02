"Європейська Солідарність" вимагає звільнити керівництво ДБР та ініціює висловлення недовіри всьому Кабміну, - Герасимов
Фракція "Європейська Солідарність" закликає колег по парламенту висловити недовіру нинішньому уряду. Крім того, через події в Музеї Гончара нардепи вимагають звільнити керівництво Держбюро розслідувань.
Про це заявив з трибуни ВР нардеп "ЄС" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ.
"Минулого тижня режим Зеленського показав своє справжнє обличчя, нацькувавши ДБР на національний Музей Гончара. Вони злочинно штурмували музей, ламали майно, били журналістів, перешкоджали діяльності народних депутатів, порушивши щонайменше 5 статей Кримінального Кодексу. І все це, як виявилося, за прямими наказами Зеленського. Навіть Печерський суд відмовився надати індульгенцію цьому беззаконню. Дії правоохоронців вже визнано протиправними.
Штурм Музею Гончара – сигнал тривоги для всіх. Якщо сьогодні закрити очі на це свавілля – завтра вони будуть незаконно вдиратися в оселі будь-кого з наших громадян. Тому "Європейська Солідарність" вимагає звільнення керівництва ДБР. А усі посадові особи, причетні до злочинного захоплення музею без рішення суду, мають бути покарані", - зазначив Герасимов.
Він підкреслив, що за останній місяць уряд Зеленського втратив контроль над криміногенною ситуацією – це доводять злочини в Житомирі, Кагарлику, Броварах. Нагадаю, що саме Зеленський взяв під особисту відповідальність покращення криміногенної ситуації в країні.
Також нардеп розкритикував роботу Кабміну і закликав колег висловити недовіру всьому його складу.
"Подивіться на медичну сферу, де забезпечення лікарень усіма необхідними засобами індивідуального захисту лікарів лягло головним чином на плечі меценатів і волонтерів – це попри виділені уряду майже 65 млрд грн.
Рекордний дефіцит бюджету у 300 млрд грн, тотальне падіння промисловості і зупинка блоків АЕС в енергетиці – все це почалось задовго до епідемії. А сумнозвісна так звана програма дій уряду? А брехня про 500 тисяч нових робочих місць?
Всі ці провали свідчать, що другий уряд Зеленського лише поглиблює кризу, яку почав перший уряд Зеленського.
Саме тому "Європейська Солідарність" ініціює висловлення недовіри всьому уряду. Питання не в конкретних міністрах. Система управлінського хаосу і непрофесійності, створена Зеленським, може продукувати лише проблеми. Закликаємо усіх парламентарів долучитися, бо інакше їхня некомпетентність остаточно доб’є країну. Колеги, час виправляти їхні помилки!"- сказав Герасимов.
Герасимов також заявив, що "ЄС" пропонує парламенту прийняти законопроєкт №3533 про страхування медиків.
"Нагадаю, Зеленський спочатку взагалі не хотів їх страхувати. Потім "Європейська Солідарність" змусила владу застрахувати життя медичних працівників. Сьогодні час відновити справедливість щодо всіх лікарів, яких монобільшість банально обдурила. Наша пропозиція: в разі захворювання медика коронавірусом - він повинен отримати близько 200 000 дол. страховки", - сказав нардеп.
"Нарешті, закликаємо всіх небайдужих приєднатися до ТСК з розслідування фактів неналежної підготовки медичної галузі до епідемії. Де 10 млн обіцяних Зеленським тестів? Вкрали дорогою або просто збрехали? Чому використання державних коштів було неефективним? Всі ці питання вимагають ретельного парламентського контролю", - резюмував Герасимов.
"Європейська Солідарність" вимагає звільнити керівництво ДБР і ініціює висловлення недовіри всьому Кабміну, - Герасимов
Фракція "Європейська Солідарність" закликає колег по парламенту висловити недовіру нинішньому уряду. Крім того, через події в Музеї Гончара нардепи вимагають звільнити керівництво Держбюро розслідувань.
Про це заявив з трибуни ВР нардеп "ЄС" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ.
"Минулого тижня режим Зеленського показав своє справжнє обличчя, нацькувавши ДБР на національний Музей Гончара. Вони злочинно штурмували музей, ламали майно, били журналістів, перешкоджали діяльності народних депутатів, порушивши щонайменше 5 статей Кримінального Кодексу. І все це, як виявилося, за прямими наказами Зеленського. Навіть Печерський суд відмовився надати індульгенцію цьому беззаконню. Дії правоохоронців вже визнано протиправними.
Штурм Музею Гончара – сигнал тривоги для всіх. Якщо сьогодні закрити очі на це свавілля – завтра вони будуть незаконно вдиратися в оселі будь-кого з наших громадян. Тому "Європейська Солідарність" вимагає звільнення керівництва ДБР. А усі посадові особи, причетні до злочинного захоплення музею без рішення суду, мають бути покарані", - зазначив Герасимов.
Він підкреслив, що за останній місяць уряд Зеленського втратив контроль над криміногенною ситуацією – це доводять злочини в Житомирі, Кагарлику, Броварах. Нагадаю, що саме Зеленський взяв під особисту відповідальність покращення криміногенної ситуації в країні.
Також нардеп розкритикував роботу Кабміну і закликав колег висловити недовіру всьому його складу.
"Подивіться на медичну сферу, де забезпечення лікарень усіма необхідними засобами індивідуального захисту лікарів лягло головним чином на плечі меценатів і волонтерів – це попри виділені уряду майже 65 млрд грн.
Рекордний дефіцит бюджету у 300 млрд грн, тотальне падіння промисловості і зупинка блоків АЕС в енергетиці – все це почалось задовго до епідемії. А сумнозвісна так звана програма дій уряду? А брехня про 500 тисяч нових робочих місць?
Всі ці провали свідчать, що другий уряд Зеленського лише поглиблює кризу, яку почав перший уряд Зеленського.
Саме тому "Європейська Солідарність" ініціює висловлення недовіри всьому уряду. Питання не в конкретних міністрах. Система управлінського хаосу і непрофесійності, створена Зеленським, може продукувати лише проблеми. Закликаємо усіх парламентарів долучитися, бо інакше їхня некомпетентність остаточно доб’є країну. Колеги, час виправляти їхні помилки!"- сказав Герасимов.
Герасимов також заявив, що "ЄС" пропонує парламенту прийняти законопроєкт №3533 про страхування медиків.
"Нагадаю, Зеленський спочатку взагалі не хотів їх страхувати. Потім "Європейська Солідарність" змусила владу застрахувати життя медичних працівників. Сьогодні час відновити справедливість щодо всіх лікарів, яких монобільшість банально обдурила. Наша пропозиція: в разі захворювання медика коронавірусом - він повинен отримати близько 200 000 дол. страховки", - сказав нардеп.
"Нарешті, закликаємо всіх небайдужих приєднатися до ТСК з розслідування фактів неналежної підготовки медичної галузі до епідемії. Де 10 млн обіцяних Зеленським тестів? Вкрали дорогою або просто збрехали? Чому використання державних коштів було неефективним? Всі ці питання вимагають ретельного парламентського контролю", - резюмував Герасимов.
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После выхода в свет декларации преЗедента стало понятно зачем были манипуляции с Форбсом. Да-да.Отвлечь внимание от очень странной декларации четырежды уклониста и дважды потерпевшего величайшего лидера современности.
А потому что мальчик наш, из народа который, не так прост, как казался.
Зеленский - миллионер. У него в декларации 28,5 миллионов гривен даже в легальной части, без офшоров.
А есть ведь и нелегальная. Это та, где доходы компаний из офшорок, которые не попали в декларацию.
Например. В 2018 году Зеленский владел акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, которые зарегистрированы на Кипре. И Film Heritage inc, которая в офшоре Белиз.
А в декларации за 2019 год компании Aldorante Limited, GREEN FAMILY LTD и Film Heritage inc этих компаний нет, они переоформлены.
Жена Зеленского до сих пор владеет двумя офшорами на Кипре, одну из которых купила у мужа за два дня до выборов. 19 апреля 2019 года. И никто, заметьте, не кричал про кипрскую фабрику.
Декларация Зеленского - очень интересна для изучения. Но, к сожалению, наше НАЗК не объективно и считает, что преЗедент - тушка неприкасаемая.
Но у нас и свой антирекорд. У нас первый керманыч в Европе, у которого офшорный бизнес на жене. Это в цивилизованных странах не принято. А у нас некоторым можно.
В Европе такого нарванного президента уже отправили бы в отставку. Там принято платить налоги своей стране. Вроде правил хорошего тона и примера для граждан.
Мы посмотрели чуть глубже в прошлое. В военный и кризисный 2014 год.
Так вот, пользуясь падением цен и ростом доллара, семейство Зеленских скупало недвижимость. Более чем на 130 миллионов гривен. Кое чего прикупили и за границей. На всякий случай, вдруг пришлось бы когти рвать.
Да. Когда страна скидывалась на броники и тепловизоры, Порошенко восстанавливал ПВО и покупал винтовки за свои, Зеленские думали о своих жопах. Что бы в тепле и комфорте.
Виллу в Форте-дей-Марми Зеленский купил летом 2015-го. Стоила она примерно $3.500.000. Это в то время, когда Порошенко отдал сумму в 10 раз большую на обеспечение армии. На защиту всех нас от российской агрессии.
Про эту виллу на 15 спален в итальянском городке Форте-дей-Марми в декларации преЗедента нынче ни слова.
Скорее всего вилла зарегистрирована тоже на офшорную компанию. Или записана на одну из украинских компаний, которые Зеленский переоформил за символические 250 тысяч гривен на родню своего первого помощника Шефира.
Кстати, я напомню, что наш "народный преЗедент" в 2015 году был в сплошных убытках и прибыли или не показывал вообще, или показывал 3 копейки. То есть, официальных доходов на покупку имения в Италии у него не было.
Голобородько нам достался с золотой ложкой во рту. (Гусары! Молчите!). Выбирали простого учителя, как в сериале, а выбрали... Миллионера с кучей офшоров, с мутными схемами, неуплатой налогов, бизнесом в стране-агрессоре.
Вместо "своего в доску пацыка" на велике выбрали быдло на Рейнж Ровере с маленьким писюном, комплекс от которого оно компенсирует длинным кортежем из Мерседесов.
Особенно доставила его коллекция часов, прям как у путина. Часы дорогие. Там суммы в десятки тысяч долларов за штуку.
Насмеялись с мятых костюмов Порошенко? Ну так это тело в мятом ходить не будет. Он себя холит и лелеет. А на людей он страть хотел.
И не важно ему про ваши пенсии и зарплаты. 5 тысяч гривен хватит, что бы с голоду не сдохнуть. А кому не хватит - ваши проблемы. И у кого 5 не выходит - тоже сами решайте, как вам выжить.
Главное, что у Зе жопа в тепле и роскоши.
остальное мелочи