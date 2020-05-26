Спецпризначенці ДБР скоїли збройний напад на музей Гончара, - офіційна заява "ЄС"

Партія "Європейська солідарність" виступила із заявою за фактом втручання спецпризначенців ДБР у роботу музею Івана Гончара.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби "ЄС".

У заяві партії сказано: "Озброєні до зубів спецпризначенці Державного бюро розслідувань скоїли розбійний напад на Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара". Це – один із найкращих музейних закладів країни.

Ці держиморди публічно принижували його директора Петра Гончара, довгий час не пропускаючи його до приміщення.

ДБР здійснило спробу викрасти приватну колекцію картин Порошенків, яку родина, провівши презентацію для ЗМІ, виставила для вільного доступу відвідувачів після завершення карантину.

Спецпризначенці здійснили напад на журналіста і перешкоджали народним депутатам виконувати свої обов’язки.

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ДБР не має санкції суду ані на проникнення у приміщення, ані тим більше на арешт колекції. Вночі чи завтра вони намагатимуться це отримати заднім числом, викручуючи руки суддям.

Адвокати Петра Порошенка дадуть правову оцінку бандитським діям ДБР подадуть відповідні позови та скарги. Ми вже подали чотири заяви до поліції.

Але політичні висновки очевидні вже зараз.

Після погроз Володимира Зеленського на адресу Петра Порошенка, які минулого тижня пролунали на прес-конференції глави держави, ясно як день, що переслідування п’ятого Президента носять суто політичний характер і відбувається за наказом і тиском Президента шостого.

У прямому ефірі на очах всієї України та всього світу Зеленський прямо вимагав вироку людині, яку вважає своїм конкурентом. Цілком обгрунтовано міжнародна преса вже провела паралелі між Зеленським та Януковичем, відзначаючи подібний стиль ставлення до опозиції. Це дуже точна паралель.

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Головна причина, – намагання влади відволікти увагу людей від власної некомпетентності. Річниця перебування Зеленського на посаді зайвий раз нагадала країні, що всі свої передвиборчі обіцянки він провалив.

З пікового моменту у вересні минулого року рейтинг влади обвалився майже вдвічі. Якщо технологи "Слуг" рекомендують поправити його кримінальним переслідуванням попередників, то їхні розрахунки хибні. "Злочини Порошенка" – такі ж міфічні, як і "досягнення Зеленського": про них багато хто говорить, але знайти те, чого нема – неможливо.

Показово, за рік бурхливих детективних розшуків "зелені шерлоки холмси" не знайшли нічого кримінального в президентській діяльності Порошенка і не виявили жодних підстав пред’явити підозру. Тому найсвіжіша сфабрикована кримінальна справа стосується вже допрезидентського періоду, а надалі, очевидно, візьмуться за юність та дитинство. Чи законно він пішов до школи.

У бездарної влади здають слабкі нерви: до кінця їхньої другої весни залишилося лише п’ять днів. І настав час не з попередників питати, а самим відповідати за власні дії, в тому числі і корупційні, старанно ігноровані правоохоронними органами.

"Європейська Солідарність" вимагає від Володимира Зеленського негайно повернутися у правове конституційні поле, припинити використання правоохоронної системи для полювання на опозицію, припинити знищення стратегічного партнерства України із західними партнерами, і врешті решт почати робити для держави щось більш предметне, аніж низькопробні видовища.

Як нагадує Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.

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