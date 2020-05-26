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Спецпризначенці ДБР скоїли збройний напад на музей Гончара, - офіційна заява "ЄС"

Спецпризначенці ДБР скоїли збройний напад на музей Гончара, - офіційна заява

Партія "Європейська солідарність" виступила із заявою за фактом втручання спецпризначенців ДБР у роботу музею Івана Гончара.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби "ЄС".

У заяві партії сказано: "Озброєні до зубів спецпризначенці Державного бюро розслідувань скоїли розбійний напад на Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара". Це – один із найкращих музейних закладів країни.

Ці держиморди публічно принижували його директора Петра Гончара, довгий час не пропускаючи його до приміщення.

ДБР здійснило спробу викрасти приватну колекцію картин Порошенків, яку родина, провівши презентацію для ЗМІ, виставила для вільного доступу відвідувачів після завершення карантину.

Спецпризначенці здійснили напад на журналіста і перешкоджали народним депутатам виконувати свої обов’язки.

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ДБР не має санкції суду ані на проникнення у приміщення, ані тим більше на арешт колекції. Вночі чи завтра вони намагатимуться це отримати заднім числом, викручуючи руки суддям.

Адвокати Петра Порошенка дадуть правову оцінку бандитським діям ДБР подадуть відповідні позови та скарги. Ми вже подали чотири заяви до поліції.

Але політичні висновки очевидні вже зараз.

Після погроз Володимира Зеленського на адресу Петра Порошенка, які минулого тижня пролунали на прес-конференції глави держави, ясно як день, що переслідування п’ятого Президента носять суто політичний характер і відбувається за наказом і тиском Президента шостого.

У прямому ефірі на очах всієї України та всього світу Зеленський прямо вимагав вироку людині, яку вважає своїм конкурентом. Цілком обгрунтовано міжнародна преса вже провела паралелі між Зеленським та Януковичем, відзначаючи подібний стиль ставлення до опозиції. Це дуже точна паралель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор музею ім. Гончара поскаржився в поліцію на псування майна під час прориву ДБР

Головна причина, – намагання влади відволікти увагу людей від власної некомпетентності. Річниця перебування Зеленського на посаді зайвий раз нагадала країні, що всі свої передвиборчі обіцянки він провалив.

З пікового моменту у вересні минулого року рейтинг влади обвалився майже вдвічі. Якщо технологи "Слуг" рекомендують поправити його кримінальним переслідуванням попередників, то їхні розрахунки хибні. "Злочини Порошенка" – такі ж міфічні, як і "досягнення Зеленського": про них багато хто говорить, але знайти те, чого нема – неможливо.

Показово, за рік бурхливих детективних розшуків "зелені шерлоки холмси" не знайшли нічого кримінального в президентській діяльності Порошенка і не виявили жодних підстав пред’явити підозру. Тому найсвіжіша сфабрикована кримінальна справа стосується вже допрезидентського періоду, а надалі, очевидно, візьмуться за юність та дитинство. Чи законно він пішов до школи.

У бездарної влади здають слабкі нерви: до кінця їхньої другої весни залишилося лише п’ять днів. І настав час не з попередників питати, а самим відповідати за власні дії, в тому числі і корупційні, старанно ігноровані правоохоронними органами.

"Європейська Солідарність" вимагає від Володимира Зеленського негайно повернутися у правове конституційні поле, припинити використання правоохоронної системи для полювання на опозицію, припинити знищення стратегічного партнерства України із західними партнерами, і врешті решт почати робити для держави щось більш предметне, аніж низькопробні видовища.

Як нагадує Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому відбувається виставка картин з особистої колекції Порошенка. ВIДЕО

Автор: 

картина (111) музей (441) ДБР (3482) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+76
трызда вам зебараны. это начало конца
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26.05.2020 19:16
+63
Порошенко просто красава. Красота игры просто зашкаливает!!!
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26.05.2020 19:17
+45
Спецназ ГБР совершил вооруженное нападение на музей Гончара, - официальное заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 7470
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26.05.2020 19:20
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Ваня, иди в ср"ку
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26.05.2020 21:58 Відповісти
Андрюша-любитель олигархов, я не ваня, а вот тебе крыть-то нечем...правду про Петюню не скроешь... В отличии от вас, бесноватой своры чоколятных узколобов, соревнующихся в брехне, мне брехать просто не интересно... и знаешь почему ?
Мы все считали кацапню, брешущую с начала войны, брехливыми тварюками, а оказалось...
вы (чоколяторы) - точно такие же.
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27.05.2020 09:28 Відповісти
Вероломно напали, без объявления войны
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26.05.2020 20:14 Відповісти
От же брехня, каждое ихнее слово. И Пе против Зе не конкурент. 10% супротив 40%.
Это полный разгром.
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26.05.2020 20:17 Відповісти
Зе-тыпил, свои "40%" ты сможешь сейчас увидеть только под дозой кокса.
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26.05.2020 20:38 Відповісти
Хорошо ты сам себе о себе написал, только небольшое уточнение нужно.
На вот прочти правильные текст сам себе о себе: "ПЕ-тыпил, свои "10%" ты сможешь сейчас увидеть только под дозой кокса."
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26.05.2020 20:42 Відповісти
Зурбиена ПНХ зеркалозалежное
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27.05.2020 11:20 Відповісти
Хорошо ты сам себе о себе написал, вата копеечная.
На вот прочти правильные текст сам себе о себе: "Зурбиена ПНХ зеркалозалежное"
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27.05.2020 17:55 Відповісти
Также нардеп "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз рассказал: "Вот так начинается Россия. Запомните вот это все. Мы это видели, как в Крыму начиналось гораздо раньше в 2014 году. Как собирали для того, чтобы свободу и демократию подавлять, собирали собак, для которых нет ни чести, ни достоинства. Я прошел через них. Вот так начиналась Россия в Крыму. То, что я вижу сейчас, что делают в ГБР, называя это правоохранительными органами - это начало России в Крыму, вот этот беспредел. Не выполняйте преступных приказов. Бросьте удостоверение в лицо. Несколько удостоверений бросьте - и они поймут, что они не собрали здесь для себя стаю, которая будет выполнять все незаконные действия".
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26.05.2020 20:17 Відповісти
Ну нифига себе!Такой наезд и без Табачника
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26.05.2020 20:18 Відповісти
Чоколадний вереск. Відповідать треба
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26.05.2020 20:20 Відповісти
Спецназ ГБР совершил вооруженное нападение на музей Гончара, - официальное заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 5116
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26.05.2020 20:23 Відповісти
Так,шо там картины живы?
Спецназ ГБР совершил вооруженное нападение на музей Гончара, - официальное заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 5887
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26.05.2020 20:26 Відповісти
Прям битурборежим
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26.05.2020 20:33 Відповісти
Ну в принципе,можно нанести удар по капитализации Пети.Картины это,не только произведения искусства и достояние человечества,но и гроши.Стоит их поместить в неблагоприятную среду,например комнату,где случайно случится пожар....И вот Петя попал на гроши.Ну,а потом с умным видом,задвинуть,що Мистер Бин уснул на работе и прогавил возгорание.И можно даже посадить Мистера Бина,пока оригиналы картину,которые считаются сгоревшими,обретают нового владельца,а Петя считает убытки
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26.05.2020 20:38 Відповісти
Ви вірите в це розводілово для прибулих? Пєця сам замовив собі такий піар. Українці жаліють гнаних за правду, і Пєця це знає. Чому ДБР не розслідує 10 млн. дол. хабаря від "хорошего парня Колі(Злочевського)". А там картина маслом, краще ніж в музею: і рух грошей, і свідки, і аудіо матеріал, і мотив... Хоч ший до купи і неси в суд.
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26.05.2020 20:53 Відповісти
Во времена Пороха с обыском врывались в библиотеку украинской литературы. Это было в Москве. Во времена Зели с обыском врываются в музей украинской культуры. И это уже в Киеве. Закономерный результат "разведения сторон" и не только на фронте. Что ждет страну дальше?
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26.05.2020 21:17 Відповісти
Пам*ятаєте, як зебіли вищали і ретранслювали московитську пропаганду до 21.04.2019: =ворог не в кремлі, ворог - на Банковій= ?
От тепер він справді там.
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26.05.2020 23:17 Відповісти
и Жулька верещала : ворог не в кремлі, ворог - на Банковій=
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27.05.2020 00:23 Відповісти
ЗЄ - президент шестьорка ,а не шостий.
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26.05.2020 21:18 Відповісти
Пол-шестого
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26.05.2020 21:31 Відповісти
Синок комуняки за чесні гроші купив картини? Крадій !!!!
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26.05.2020 21:34 Відповісти
Напиши ще - РОЗКУЛАЧИТИ ЙОГО
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26.05.2020 21:42 Відповісти
Не розкулачити,а націоналізувати.
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27.05.2020 19:39 Відповісти
Також націоналізувати все у Ахтки,Пінчука,Медведчука,Комолої та інших олігархів. Все,що нажито шляхом обманним шляхом,все націоналізувати.
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27.05.2020 19:41 Відповісти
А якщо ти в своєму житті щось надбав обманим шляхом то у тебе теж націоналізувати? )
Олігархи згоден, Порох далеко не олігарх.
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28.05.2020 12:44 Відповісти
Порох олігарх і він на 3-му місці найбагатших людей України,так що не звезди. Все що я заробив,то заробив своїми мозолями і мізками.І батько в мене простий роботяга,а не такий комуняка-крадій,як у Петра.
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28.05.2020 22:20 Відповісти
Слухай ти Артём, не палився би своїм кацапським погонялом, українець хрєнов ))
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28.05.2020 23:59 Відповісти
точно! отнять и поделить!
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27.05.2020 00:16 Відповісти
Не поділити,а націоналізувати.Це різні речі !!!
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27.05.2020 19:43 Відповісти
На Вову срачка напала
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26.05.2020 21:41 Відповісти
Клован опять напудил в труселя и обоссал стул. Срочно сушите, товаришчь Пендель!
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26.05.2020 21:45 Відповісти
Оцените красоты игры!
Порошенко контрабандой ввез в Украину картин почти на 5 миллионов фунтов, при этом заплатив эти деньги самому себе, выведя их на Сейшелы на свой же счет.
А тебя, лоха педального, вывернут наизнанку за Опель 2002 года.
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26.05.2020 21:54 Відповісти
О как ! Допросить Порошенко нельзя , потому , как он прячется и повестки "не получает"? Смотреть нужно в корень , а музей и картиньі Петра - дело десятое. За шкирку - и на допрос "святого" !
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26.05.2020 21:57 Відповісти
К мертветчуку почему -то нет желания приехать ни у ДБР , ни у Генпрокуратуры . Никого не интересуют регулярные полёты предателя Украины на московию , ни его провокационные и брехливые обвинения в адрес Украины. У Зели нет желания узнать как Пинчук получил в подарок от тестя Кучмы 32 000 !!! предприятий , которые он перепродал разным каломойшам . За какие заслуги Пинчуку принадлежит " Интерпайп " ? Почему ахметка контролирует 80% шахт и 85% генерации тепловой энергии в Украине ? Как это всё забрать у ворюг и национализировать нет желания решить у зебобиков ?
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26.05.2020 22:12 Відповісти
Те що побачив--це вже часи гестапо, коли болвани мовчки хватали і все забирали. Це повне ігнорування законів,та елементарну повагу до людей. В істуканів у формі повна відсутність поваги навіть до себе--гидко і противно було дивитись на цю цинічну і брехливу виставу.
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26.05.2020 22:37 Відповісти
Зелена шмаркля уже лезет на гиляку? Швидкий пацанчик!
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26.05.2020 23:49 Відповісти
Спецпризначенці ДБР скоїли збройний напад на музей Гончара, - офіційна заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 5814
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26.05.2020 23:56 Відповісти
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27.05.2020 10:48 Відповісти
самый примитивный способ избавления от конкурентов - их физическое уничтожение. метод доведен до совершенства в расее и пользуется заслуженным интересом, спросом и уважением у зе-команды.
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27.05.2020 00:14 Відповісти
Барыга не может успокоиться. Клептомания мешает
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27.05.2020 04:55 Відповісти
Зелені дебіли промоутери беззаконня.
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27.05.2020 06:52 Відповісти
Спецпризначенці ДБР скоїли збройний напад на музей Гончара і згвалтували жінку Потроха на очах в Потроха! Гончаренко теж був свідком!
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27.05.2020 09:32 Відповісти
гениально , шизофреник
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27.05.2020 22:45 Відповісти
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