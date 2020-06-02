Незабаром відбудеться розмова глав МЗС "нормандського формату", - Кулеба
Незабаром відбудеться розмова міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і РФ).
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми продовжимо розмову в "нормандському форматі" на рівні міністрів. Вже незабаром відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати ті рішення, які можуть принести мир на Донбас", - повідомив він на спільній пресконференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.
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