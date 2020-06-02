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Новини Агресія Росії проти України
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Незабаром відбудеться розмова глав МЗС "нормандського формату", - Кулеба

Незабаром відбудеться розмова глав МЗС

Незабаром відбудеться розмова міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і РФ).

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжимо розмову в "нормандському форматі" на рівні міністрів. Вже незабаром відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати ті рішення, які можуть принести мир на Донбас", - повідомив він на спільній пресконференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Також читайте: Україна готова до компромісів щодо Донбасу, але не перетинатиме "червоних ліній", - Кулеба

Автор: 

перемовини (2854) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+2
На Донбассе правит Москва , не тупи !
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02.06.2020 15:13
+2
Хотите проще сформулировать ситуацию ? Дело сдвинется с мёртвой точки когда прекратится финансирование "ЛДНР" и их "народных милиций". Они исчезнут с политической карты; верхушка эвакуируется, простонародье получит поражение в правах минимум на пять лет.
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02.06.2020 15:23
+1
О чём ?
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02.06.2020 14:17
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та да, таким персонажам, як ****** - #какаяразніца
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02.06.2020 14:17 Відповісти
О чём ?
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02.06.2020 14:17 Відповісти
А яка різниця, головне це демонстрація бурхливої діяльності, а результат то питання сьоме !!!))
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02.06.2020 14:20 Відповісти
"вскорє состоіцца..." - новина перспективного зєформату
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02.06.2020 14:18 Відповісти
Нормандский формат - на сегодня единственньій єффективньій инструмент политического урегулирования ситуации на Донбассе , путем давления на Москву. Кремлю єто очень не нравится , но проигнорировать переговорьі Путин не отваживается , слишком вьісокая может бьіть цена.
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02.06.2020 14:24 Відповісти
На Донбассе не может быть никакого "политического урегулирования", просто потому что "ЛДНР" не считают себя частью Украины.
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02.06.2020 14:27 Відповісти
"ЛДНР" - не субьект переговоров и Кремлевская декорация , не более. Их никто и не спрашивает , не заметили? Только Москва пьітается втянуть своих марионеток в процесс политического урегулирования , больше никто.
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02.06.2020 14:57 Відповісти
Да, конечно. Именно поэтому никакое политическое урегулирование невозможно, потому что на Донбассе правят те кого Украина не считает легитимной властью.
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02.06.2020 15:00 Відповісти
На Донбассе правит Москва , не тупи !
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02.06.2020 15:13 Відповісти
Да, и именно поэтому разговоры являются пустыми пока существуют какие-то "ЛДНР".
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02.06.2020 15:20 Відповісти
Хотите проще сформулировать ситуацию ? Дело сдвинется с мёртвой точки когда прекратится финансирование "ЛДНР" и их "народных милиций". Они исчезнут с политической карты; верхушка эвакуируется, простонародье получит поражение в правах минимум на пять лет.
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02.06.2020 15:23 Відповісти
таки да но не скоро
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02.06.2020 20:24 Відповісти
Аквариум , тьі явно против Украиньі работашь. Про "поражение в правах" , которого нет в наших законах , пургу несешь , как лугандонские твари , запугивающие простой народ.
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02.06.2020 20:49 Відповісти
Безусловно нужно поражение в правах. Пять лет на прочистку мозгов от "русскомирства" - это минимум.
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03.06.2020 01:27 Відповісти
То , что делалась при Сталине в СССР ? Плохо маскируешься , портянка Аквариум .
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03.06.2020 09:11 Відповісти
Лапоть, запомни: никто и никогда не допустит к государственному управлению нелояльных людей.
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03.06.2020 09:29 Відповісти
Портянка Аквариум , "заткни фонтан" , воняешь "русским миром" и пригожинской троллятиной!
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03.06.2020 11:52 Відповісти
 
 