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Новини Коронавірус і карантин
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Влада Чорногорії офіційно підтвердила завершення епідемії COVID-19

Влада Чорногорії офіційно підтвердила завершення епідемії COVID-19

Національний координаційний комітет Чорногорії оголосив про закінчення епідемії COVID-19 у країні, оскільки впродовж останніх 28 днів нових випадків захворювання не виявили, а всі, хто були госпіталізовані, - одужали.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, рішенням уряду в Чорногорії дозволена діяльність театрів і кіно, а також весілля та інші збори за участю не більше 200 осіб, інформує Цензор.НЕТ.

Кордон Чорногорії відкрито для громадян усіх країн, де кількість інфікованих не перевищує 25 осіб на 100 тисяч населення.

Влада сусідньої Сербії висловила обурення, оскільки країна не потрапила до списку 120 країн, чиїм громадян дозволено в'їзд у Чорногорію без тестування на COVID-19 і 14-денного карантину.

Нагадаємо, влада Чорногорії ще наприкінці травня заявила, що стала першою в Європі, яка подолала COVID-19, але офіційно про кінець епідемії обіцяли оголосити в разі, якщо нових захворювань не буде до 2 червня - 28 днів після останньої появи.

У Чорногорії з приблизно 600 тисячами жителів було зафіксовано 324 інфіковані коронавирусом, 9 осіб померло. Перший випадок коронавірусу в Чорногорії зареєстрували 17 березня.

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Автор: 

карантин (18172) Чорногорія (201) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Как можно завершить то, чего не было?
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03.06.2020 00:14
+4
Кармановирус и не был эпидемией.
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02.06.2020 23:52
+4
Заварившая всю эту кашу Италия - тем не менее принимает уже отдыхающих! Это - самое лучшее подтверждение тому, что весь этот театр с covid 19 - был только цирковым представлением с далеко идущими целями!
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03.06.2020 01:56
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Ну, возмущение Сербии понятно, типа, баба яга всегда против
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02.06.2020 23:29 Відповісти
Проезжая через Сербию из той же Черногории - видно что SBR - та еще помойка .....хоть архитектура местами и интересная.
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03.06.2020 00:06 Відповісти
А COVID-19 вкурсе?
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02.06.2020 23:34 Відповісти
навряд ли
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02.06.2020 23:52 Відповісти
Тільки би вони не пустили кацапів цього сезону.
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02.06.2020 23:37 Відповісти
пустим всех, и украинцев тоже
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02.06.2020 23:45 Відповісти
В Мацкве тоже подтвердили завершение эпидемии COVID-19, там 24 июня с дедами на палочках будут ходить и устраивать очередные пьянки в честь Победы,может и французы устроят парад в честь дня сожжения Мацквы
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02.06.2020 23:50 Відповісти
Кармановирус и не был эпидемией.
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02.06.2020 23:52 Відповісти
Как можно завершить то, чего не было?
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03.06.2020 00:14 Відповісти
Это как вообще им удалось, если большинство переносят болезнь легко и не заметно, но являются скрытыми носителями вируса, опасного к примеру, в случае заражения, для стариков
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03.06.2020 00:16 Відповісти
Заварившая всю эту кашу Италия - тем не менее принимает уже отдыхающих! Это - самое лучшее подтверждение тому, что весь этот театр с covid 19 - был только цирковым представлением с далеко идущими целями!
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03.06.2020 01:56 Відповісти
Так что, не Китай это все заварил? Вы в какой реальности живете?
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03.06.2020 08:12 Відповісти
Коронабесие в Европе заварила Италия. Это всем известно. По-этому не надо косить по дурачка.)
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03.06.2020 11:09 Відповісти
А, тут же одни экстрасенсы собрались, они ж без туда читают Ваши мысли... А кто не сможет их читать, тот дурачек.
С Вами все ясно.
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03.06.2020 11:36 Відповісти
Страшный короновирус против которого нет вакцины,куда-то затерялся)))У нас знаю случаи где врачи дописывали больных простым воспалением как больных ковидом ,так как доплата)))
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03.06.2020 04:29 Відповісти
Ага и эти врачи всем рассказывали об этом направо-налево...
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03.06.2020 08:11 Відповісти
Haс всіх зухвало ДУРЯТЬ!

Приїхав до дитячого інтернату в Дарницькому районі для дівчаток , де за інформацією влади тиждень тому виник спалах корона вірусу .

По факту , люди не на камеру , повідомили , що чотирьох людей з інтернату забрали з якимись підозрами на ГРВІ і що ніяких 80 чоловік тут не захворіло.

Одним словом - #Кармановірус, штучна статистика.

Знущання над людьми.

#НПРУ #Дарниця
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03.06.2020 11:43 Відповісти
В коронавирус верят коронаистерички с промытыми мозгами
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03.06.2020 11:44 Відповісти
Детский сад.
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03.06.2020 12:04 Відповісти
Нет,у меня брат в таком отделении работает)))Так что немного в курсе))
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03.06.2020 22:33 Відповісти
Не переймайтеся. Незабаром ще щось подібне винайдуть (вигадають) . Бо дуже комусь сподобались ці іграшки з "пандемією".
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03.06.2020 07:58 Відповісти
 
 