Влада Чорногорії офіційно підтвердила завершення епідемії COVID-19

Національний координаційний комітет Чорногорії оголосив про закінчення епідемії COVID-19 у країні, оскільки впродовж останніх 28 днів нових випадків захворювання не виявили, а всі, хто були госпіталізовані, - одужали.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, рішенням уряду в Чорногорії дозволена діяльність театрів і кіно, а також весілля та інші збори за участю не більше 200 осіб, інформує Цензор.НЕТ.

Кордон Чорногорії відкрито для громадян усіх країн, де кількість інфікованих не перевищує 25 осіб на 100 тисяч населення.

Влада сусідньої Сербії висловила обурення, оскільки країна не потрапила до списку 120 країн, чиїм громадян дозволено в'їзд у Чорногорію без тестування на COVID-19 і 14-денного карантину.

Нагадаємо, влада Чорногорії ще наприкінці травня заявила, що стала першою в Європі, яка подолала COVID-19, але офіційно про кінець епідемії обіцяли оголосити в разі, якщо нових захворювань не буде до 2 червня - 28 днів після останньої появи.

У Чорногорії з приблизно 600 тисячами жителів було зафіксовано 324 інфіковані коронавирусом, 9 осіб померло. Перший випадок коронавірусу в Чорногорії зареєстрували 17 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чорногорія розпочала підготовку до туристичного сезону, - прем'єр Маркович