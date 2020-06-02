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Новости Коронавирус и карантин
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Власти Черногории официально подтвердили завершение эпидемии COVID-19

Власти Черногории официально подтвердили завершение эпидемии COVID-19

Национальный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране, поскольку в течение прошедших 28 дней новых случаев заболевания не выявили, а все, кто был госпитализирован, - выздоровели.

Как передает корреспондент Радіо Свобода, решением правительства в Черногории разрешена деятельность театров и кино, а также свадьбы и другие собрания с участием не более 200 человек, информирует Цензор.НЕТ.

Границы Черногории открыты для граждан всех стран, где количество инфицированные не превышает 25 человек на 100 тысяч населения.

Власти соседней Сербии выразили возмущение, поскольку страна не попала в список 120 стран, чьим граждан разрешен въезд в Черногорию без тестирования на COVID-19 и 14-дневного карантина.

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Напомним, власти Черногории еще в конце мая заявили, что стала первой в Европе, преодолевшей COVID-19, но официально о конце эпидемии обещали объявить в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня - 28 дней после последнего появления.

В Черногории с примерно 600 тысячами жителей было зафиксировано 324 инфицированных коронавируса, 9 человек умерли. Первый случай коронавируса в Черногории зарегистрировали 17 марта.

Автор: 

карантин (16729) Черногория (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Как можно завершить то, чего не было?
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03.06.2020 00:14
+4
Кармановирус и не был эпидемией.
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02.06.2020 23:52
+4
Заварившая всю эту кашу Италия - тем не менее принимает уже отдыхающих! Это - самое лучшее подтверждение тому, что весь этот театр с covid 19 - был только цирковым представлением с далеко идущими целями!
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03.06.2020 01:56
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Ну, возмущение Сербии понятно, типа, баба яга всегда против
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02.06.2020 23:29 Ответить
Проезжая через Сербию из той же Черногории - видно что SBR - та еще помойка .....хоть архитектура местами и интересная.
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03.06.2020 00:06 Ответить
А COVID-19 вкурсе?
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02.06.2020 23:34 Ответить
навряд ли
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02.06.2020 23:52 Ответить
Тільки би вони не пустили кацапів цього сезону.
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02.06.2020 23:37 Ответить
пустим всех, и украинцев тоже
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02.06.2020 23:45 Ответить
В Мацкве тоже подтвердили завершение эпидемии COVID-19, там 24 июня с дедами на палочках будут ходить и устраивать очередные пьянки в честь Победы,может и французы устроят парад в честь дня сожжения Мацквы
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02.06.2020 23:50 Ответить
Кармановирус и не был эпидемией.
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02.06.2020 23:52 Ответить
Как можно завершить то, чего не было?
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03.06.2020 00:14 Ответить
Это как вообще им удалось, если большинство переносят болезнь легко и не заметно, но являются скрытыми носителями вируса, опасного к примеру, в случае заражения, для стариков
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03.06.2020 00:16 Ответить
Заварившая всю эту кашу Италия - тем не менее принимает уже отдыхающих! Это - самое лучшее подтверждение тому, что весь этот театр с covid 19 - был только цирковым представлением с далеко идущими целями!
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03.06.2020 01:56 Ответить
Так что, не Китай это все заварил? Вы в какой реальности живете?
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03.06.2020 08:12 Ответить
Коронабесие в Европе заварила Италия. Это всем известно. По-этому не надо косить по дурачка.)
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03.06.2020 11:09 Ответить
А, тут же одни экстрасенсы собрались, они ж без туда читают Ваши мысли... А кто не сможет их читать, тот дурачек.
С Вами все ясно.
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03.06.2020 11:36 Ответить
Страшный короновирус против которого нет вакцины,куда-то затерялся)))У нас знаю случаи где врачи дописывали больных простым воспалением как больных ковидом ,так как доплата)))
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03.06.2020 04:29 Ответить
Ага и эти врачи всем рассказывали об этом направо-налево...
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03.06.2020 08:11 Ответить
Haс всіх зухвало ДУРЯТЬ!

Приїхав до дитячого інтернату в Дарницькому районі для дівчаток , де за інформацією влади тиждень тому виник спалах корона вірусу .

По факту , люди не на камеру , повідомили , що чотирьох людей з інтернату забрали з якимись підозрами на ГРВІ і що ніяких 80 чоловік тут не захворіло.

Одним словом - #Кармановірус, штучна статистика.

Знущання над людьми.

#НПРУ #Дарниця
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03.06.2020 11:43 Ответить
В коронавирус верят коронаистерички с промытыми мозгами
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03.06.2020 11:44 Ответить
Детский сад.
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03.06.2020 12:04 Ответить
Нет,у меня брат в таком отделении работает)))Так что немного в курсе))
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03.06.2020 22:33 Ответить
Не переймайтеся. Незабаром ще щось подібне винайдуть (вигадають) . Бо дуже комусь сподобались ці іграшки з "пандемією".
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03.06.2020 07:58 Ответить
 
 