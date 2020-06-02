Власти Черногории официально подтвердили завершение эпидемии COVID-19

Национальный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране, поскольку в течение прошедших 28 дней новых случаев заболевания не выявили, а все, кто был госпитализирован, - выздоровели.

Как передает корреспондент Радіо Свобода, решением правительства в Черногории разрешена деятельность театров и кино, а также свадьбы и другие собрания с участием не более 200 человек, информирует Цензор.НЕТ.

Границы Черногории открыты для граждан всех стран, где количество инфицированные не превышает 25 человек на 100 тысяч населения.

Власти соседней Сербии выразили возмущение, поскольку страна не попала в список 120 стран, чьим граждан разрешен въезд в Черногорию без тестирования на COVID-19 и 14-дневного карантина.

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Напомним, власти Черногории еще в конце мая заявили, что стала первой в Европе, преодолевшей COVID-19, но официально о конце эпидемии обещали объявить в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня - 28 дней после последнего появления.

В Черногории с примерно 600 тысячами жителей было зафиксировано 324 инфицированных коронавируса, 9 человек умерли. Первый случай коронавируса в Черногории зарегистрировали 17 марта.