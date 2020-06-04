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Експеримент Зеленського з новими обличчями провалився, економіку довели до критичної ситуації, - Порошенко

Експеримент Зеленського з новими обличчями провалився, економіку довели до критичної ситуації, - Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що зараз економіка на землі. І щоб врятувати її, робочі місця, щоб захистити людей, діяти потрібно негайно. П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що зараз економіка на землі. І щоб врятувати її, робочі місця, щоб захистити людей, діяти потрібно негайно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Він зазначив, що саме Зеленський несе всю відповідальність за поточний стан справ. Порошенко також звернувся до керівництва Верховної Ради з вимогою надати підписні листи для висловлення недовіри Кабінету Міністрів.

"7 місяців тому в цьому залі вже розглядали програму діяльності уряду, але мало хто навіть в цьому залі згадає прізвище, хто доповідав тоді програму дій уряду. Бо уряд зараз це лише димова завіса, яка має прикрити реального господаря, людину, яка несе повну відповідальність за ситуацію в країні. І прізвище цієї людини – Володимир Зеленський. Він є прем’єр-міністром, він є міністром економіки, міністром соціальної політики, він є міністром внутрішніх справ і він є генеральним прокурором України", – наголосив Порошенко.

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П'ятий президент зазначив, що в травні минулого року його команда передала країну з економічним зростанням 4,5% річних і з повною скарбницею грошей.

"Вже в грудні місяці вони створили комітет рятування промисловості від самих себе. За вісім місяців їм вистачило для того, щоб довести ситуацію до поточного стану. В цьому залі звучали самокритичні слова президента. Я їх цитую "Економіка брала розгін, спіткнулася і ризикує проїхатися обличчям по землі. Це слова Зеленського, коли розглядалася програма", – нагадав Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що зараз економіка на землі. І щоб врятувати економіку, робочі місця, щоб захистити людей, діяти потрібно негайно.

"Потрібно визначити галузі, які потребують найбільшої підтримки. Потрібно захистити малий і середній бізнес з відстрочкою сплати банківських відсотків, відстрочкою сплати податків, припинити корупційні зловживання з ПДВ, припинити корупцію на митниці, припинити кризу в енергетиці. Припинити розмови і почати нарешті діяти" , - підкреслив Порошенко.

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П'ятий президент закликає Зеленського забезпечити формування професійного технократичного уряду.

"Експеримент з новими обличчями провалився. Україною управляти – це не вечір гумору чи конкурс краси. Це є високоінтелектуальна і високо фахова справа", – резюмував Порошенко.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Кабмін (14072) Порошенко Петро (15163)


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Топ коментарі
+36
Бідна Бубачка. З усіх боків отримує пенделя.
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04.06.2020 11:37
+33
Зебіл, 6000 гривень на місяць маєш?
Эксперимент Зеленского с новыми лицами провален, экономику довели до критической ситуации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 420
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04.06.2020 11:43
+30
Новые лица все смешные . Экономика в жопе , согласен .
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04.06.2020 11:38
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Как погода в Рімє?
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04.06.2020 13:02 Відповісти
А ты нарколог, чтоб диагнозы ставить?
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04.06.2020 15:06 Відповісти
Та да. Навіть один арсенал підірвати - треба багато розуму. А Пєця аж шість висадив у повітря. Пєця - майстер.
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04.06.2020 12:54 Відповісти
А я вважаю що то справа рук опозиції в обличчі Юльки Тимошенко і її дружбана Медведчука.
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04.06.2020 13:04 Відповісти
Ніяких фактів "дружби" Медведчука і Юлі нема, а Пєця Медведчуку кум, як і пуйло. Він його молодшого хрестив Михайла. Починав в одній партії, мали спільний бізнес, Пєця подарував куму три інформаційні ТВ канали, дві монополії газу і дизелю і цілий магістральний бензопровід.
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04.06.2020 13:14 Відповісти
Ой, у них таки щось більше, ніж дружба.
Експеримент Зеленського з новими обличчями провалився, економіку довели до критичної ситуації, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8682
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04.06.2020 13:17 Відповісти
ти ще сажи що Капітельманша до х...ла на поклон не їздила і він кримінальні справи проти неї не закрив, коли вОна газовий контракт підписала на х...ловських умовах.
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04.06.2020 15:16 Відповісти
Кантрак був типовий, який підписували всі європейці. І ціна газу для України була найменьшою. Тільки їх прем'єри отримували за свою роботу європейську зарплатню, а українці свого прем'єра посадили. А тепер платять мільони доларів пройдисвіту, який по юліному контракту виграв суд у Стокгольмі.
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04.06.2020 15:38 Відповісти
тюльканутий а для чого було підписувати новий контракт, якщо діяв ще старий і ціна була набагато менша? і чому по цьому типовому контракту ціна виявилася найвищою і кацапам переплатили лярди доларів, які з них успішно стягнули при Петру і пробачили при шмарклі?
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04.06.2020 18:28 Відповісти
ваня-дурник навіть не доганяє твого сарказму. Даремна справа йому щось доводити...
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04.06.2020 13:17 Відповісти
Він хвора людина і перебуває на обліку. У нього видіння і Юлька.
От тільки такі хворі не мають права голосувати. А він проголосував.
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04.06.2020 13:18 Відповісти
А я вважаю що ти від дебіла вірус підхопив.
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04.06.2020 13:40 Відповісти
разводящий пачуял запах жаренного, нервничает.
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04.06.2020 12:59 Відповісти
По моему они разные но уних много общего: оба считают народ быдлом, оба очень ценят и лелеют корупцию, оба способствуют освобождению сепаратистов и убийц и дружно стараются сптятать за решётку патриотов. И это далеко не полный список. Разве что офшоры разные и то не уверен.
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04.06.2020 13:08 Відповісти
Ніякої різниці між ними нема. Вони тільки удають суперництво, а насправді це Пєця Зєлю привів. Мала Юля вийти у другий тур і виграти. Пєцін ЦВК сфальшував вибори.
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04.06.2020 13:29 Відповісти
Петі на допити треба ходити як до школи, а він все Україну спасає і спасає. Вже його ніхто і не просить, а воно все одно лізе без мила в сраку.
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04.06.2020 13:11 Відповісти
Треба, треба. Так ведіть же, накінець! Цілий рік "водять", "доведуть", що сам прийде і буде проситися, щоб "посадили"
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04.06.2020 13:25 Відповісти
Попошенко
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04.06.2020 13:26 Відповісти
Чья бы корова мычала. Когда работал на телевидении довелось с Порохом поехать в Детский дом, где он пиарился на сиротах. Ещё та лицемерная тварь. Брала сиротку на руки, делала умиляющее лицо перед фотовидеокамерами. Когда съёмка заканчивалась менялось и лицо у Пеци. Дитё ставилось на пол, лицо становилось жёстким и неприятным, брался второй ребенок на руки. И опять это умилительное выражение перед объективами. Да...актерище!
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04.06.2020 14:05 Відповісти
Зєля теж вміє сцяти в очі. Вони обоє-рябоє
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04.06.2020 14:17 Відповісти
А куди ж поділося ;Вовік, так їх, Вовік, ще, Вовік, ну що ж в тебе такий закоханий!;?
Пройшла любов?
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04.06.2020 14:31 Відповісти
Він їх що, потім не їв?
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04.06.2020 14:29 Відповісти
Какой ужас!
Какие идиоты работают на телевидении! Сопли про сироток желают искренне!
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04.06.2020 14:32 Відповісти
Не большие идиоты, чем ты, топящие здесь за барыгу-офшорника.
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04.06.2020 15:41 Відповісти
Ой, ещё один идиот активный!
Ну-ка, расскажы нам про значение слова "барыга"!
Или хоть о Мальдивском Офшоре!
(Убитого в Приднестровье брата оставим на потом)
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04.06.2020 15:48 Відповісти
Я тебе полудурку, ничего рассказывать не собираюсь.Потому шизофреников, секты Свидетелей святого Пороха, переубедить невозможно.
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04.06.2020 16:17 Відповісти
Ты, похоже,их секты свидетелей Барыги.
Тебе же написали: Какие идиоты работают на телевидении! Сопли про сироток желают искренне!
Потому у нас и телевидение и вообще журналистика ниже дна, что там работают не пойми кто. Веселые люди. Руководствуются личными впечатлениями, логика не нужна.
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04.06.2020 17:10 Відповісти
Гав-гав, пук-пук....
Полудурки превращаясь в полных дураков употребляя слова, смысла которых они не понимают, но очень нравятся...
Давай ещё чего-то покрасивше, ну там "онтологический", или "мародёр"!
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04.06.2020 18:12 Відповісти
Петя тут правий. Не розумію візгу зе-бобіків.
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04.06.2020 14:09 Відповісти
А кацапські кізяки і вищать, коли їх кавказці чпокають.
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04.06.2020 14:29 Відповісти
"Эксперимент Зеленского с новыми лицами провален, экономику довели до критической ситуации, - Порошенко"
_Брехня какая... Не до критической, а до катастрофической! И не эксперимент довёл, а конкретные зелёные грабители, у которых есть мама внуки фамилии.
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04.06.2020 14:21 Відповісти
Ай, ребята, авось проскочим!
МВФ кредит даёт, доллар меньше 27 грн.....
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04.06.2020 14:33 Відповісти
Кайся Петя на рассвете.
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04.06.2020 15:43 Відповісти
Эх вернуть бы 2018-й...😔
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04.06.2020 15:59 Відповісти
чия б корова мичала
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04.06.2020 16:08 Відповісти
А в чем проблема, голодали при Порошенко?
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04.06.2020 17:11 Відповісти
8%.
пнутая под зад потужная обиженка
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04.06.2020 17:57 Відповісти
"За апрель падение экономики Украины ускорилось с 1,5% до 5%."
https://ru.slovoidilo.ua/2020/06/04/novost/finansy/ukraine-rezko-uskorilos-padenie-ekonomiki
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04.06.2020 20:28 Відповісти
Нас всех совсем скоро ждет коллапс...
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04.06.2020 21:09 Відповісти
зачем унижаться пусть роблят каку я б ваще срулил на время в канны..потом будут просить пороха вернуться спасти все
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04.06.2020 22:11 Відповісти
ЗЕ епоха авторитарного ідіотизму.
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04.06.2020 23:20 Відповісти
Експеримент Зеленського з новими обличчями провалився, економіку довели до критичної ситуації, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9327
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05.06.2020 00:16 Відповісти
Зе своим показушным звонком главе "Укрэксимбанка" показал, что так и не понял, кто такой президент, какие его задачи и в какой системе координат находится законность. Если его предшественнику безуспешно "шьют" превышение полномочий, то действия Владимирсаныча для будущего генпрокурора - юридическая задачка первокурсника. Человек уже положил экономику, осталось добить банковскую систему. Лучше бы он в мою котельную позвонил, чтобы воду горячую дали.

"У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов." ©
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05.06.2020 09:21 Відповісти
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