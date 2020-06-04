Експеримент Зеленського з новими обличчями провалився, економіку довели до критичної ситуації, - Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що зараз економіка на землі. І щоб врятувати її, робочі місця, щоб захистити людей, діяти потрібно негайно. П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що зараз економіка на землі. І щоб врятувати її, робочі місця, щоб захистити людей, діяти потрібно негайно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Він зазначив, що саме Зеленський несе всю відповідальність за поточний стан справ. Порошенко також звернувся до керівництва Верховної Ради з вимогою надати підписні листи для висловлення недовіри Кабінету Міністрів.

"7 місяців тому в цьому залі вже розглядали програму діяльності уряду, але мало хто навіть в цьому залі згадає прізвище, хто доповідав тоді програму дій уряду. Бо уряд зараз це лише димова завіса, яка має прикрити реального господаря, людину, яка несе повну відповідальність за ситуацію в країні. І прізвище цієї людини – Володимир Зеленський. Він є прем’єр-міністром, він є міністром економіки, міністром соціальної політики, він є міністром внутрішніх справ і він є генеральним прокурором України", – наголосив Порошенко.

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П'ятий президент зазначив, що в травні минулого року його команда передала країну з економічним зростанням 4,5% річних і з повною скарбницею грошей.

"Вже в грудні місяці вони створили комітет рятування промисловості від самих себе. За вісім місяців їм вистачило для того, щоб довести ситуацію до поточного стану. В цьому залі звучали самокритичні слова президента. Я їх цитую "Економіка брала розгін, спіткнулася і ризикує проїхатися обличчям по землі. Це слова Зеленського, коли розглядалася програма", – нагадав Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що зараз економіка на землі. І щоб врятувати економіку, робочі місця, щоб захистити людей, діяти потрібно негайно.

"Потрібно визначити галузі, які потребують найбільшої підтримки. Потрібно захистити малий і середній бізнес з відстрочкою сплати банківських відсотків, відстрочкою сплати податків, припинити корупційні зловживання з ПДВ, припинити корупцію на митниці, припинити кризу в енергетиці. Припинити розмови і почати нарешті діяти" , - підкреслив Порошенко.

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П'ятий президент закликає Зеленського забезпечити формування професійного технократичного уряду.

"Експеримент з новими обличчями провалився. Україною управляти – це не вечір гумору чи конкурс краси. Це є високоінтелектуальна і високо фахова справа", – резюмував Порошенко.