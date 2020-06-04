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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський: Програма діяльності Кабміну потребує доопрацювання, адже була розроблена до пандемії COVID-19

Зеленський: Програма діяльності Кабміну потребує доопрацювання, адже була розроблена до пандемії COVID-19

Програма діяльності Кабінету Міністрів потребує доопрацювання, оскільки вона була розроблена ще до пандемії коронавірусу і не враховує запровадження обмежувальних заходів і втрат економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це журналістам заявив Володимир Зеленський під час робочого візиту на Хмельниччину.

"Програма уряду була розроблена, але ніхто не очікував коронавірусу. Тому він (прем’єр-міністр Денис Шмигаль. – Ред.) звернувся до людей і сказав: у нас коронавірус, карантинні заходи, і програма уряду мала змінитися через COVID-19. Треба її оновити", – зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що прем’єр-міністр сам попросив Верховну Раду відправити програму діяльності уряду на доопрацювання.

Нагадаємо, раніше Рада відправила на доопрацювання Програму дій Кабміну.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Кабмін (14072) карантин (18172) Шмигаль Денис (4557) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
А де можна прочитати текст програми, яка нуждається в пєрєрабокє.
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04.06.2020 12:35
+8
Когда он молчал , была интрига . Сегодня только смешно .
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04.06.2020 12:36
+6
джопа в экономике началась между выборами и пандемией. Причину джопы искать надо там же.
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04.06.2020 12:36
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А де можна прочитати текст програми, яка нуждається в пєрєрабокє.
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04.06.2020 12:35 Відповісти
Він ще не напічятаний, бо опєратор машинного набора єщьо нє вишел із карантіна.
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04.06.2020 12:37 Відповісти
Эта секрет, здоровая голова этого не перенесёт, ну или бухнуть надо или чего то стимулирующего для открытия параллельной Украины.
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04.06.2020 12:37 Відповісти
можно переписать текст задом наперед или все гласные выбросить, результат будет тот же...
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04.06.2020 12:38 Відповісти
Так будет понятнее.
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04.06.2020 12:40 Відповісти
так word меньше ошибок подчеркнет.
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04.06.2020 12:45 Відповісти
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04.06.2020 12:48 Відповісти
500 000 робочих місць за травень.
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04.06.2020 12:41 Відповісти
5000 грн - не бедность!
домохозяин - рабочее место!
бизнесмены не олигархи!
в глазах ***** мир!
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04.06.2020 12:44 Відповісти
у Вовы опять сеча из головы пошла - великий Уринодоктор замироточил хренью

Кабмин Шмыгаля выбирали ВО ВРЕМЯ карантина
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04.06.2020 12:46 Відповісти
Т- турборєжим!
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04.06.2020 12:36 Відповісти
Когда он молчал , была интрига . Сегодня только смешно .
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04.06.2020 12:36 Відповісти
да оно даже шаурмишную реформировать не в состоянии ....
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04.06.2020 12:36 Відповісти
Бред зелёный....Какая программа? Рефераты уже который раз преписывают, на вольную тему За фсё харошее и Протиф Фсего плахого!
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04.06.2020 12:36 Відповісти
так ви ж, 73/43%зебілів, за це "За фсё харошее и Протиф Фсего плахого" і наголосували всі разом!
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04.06.2020 13:36 Відповісти
джопа в экономике началась между выборами и пандемией. Причину джопы искать надо там же.
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04.06.2020 12:36 Відповісти
А зачем ее "искать". Как минимум 73-м процентам народонаселения достаточно взглянуть в зеркало.
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04.06.2020 12:38 Відповісти
Какой пересмотр??? Всех собрать и в Трускавец, на перепоттверждение!
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04.06.2020 12:40 Відповісти
А я шо то нє понял... А яким боком кабмін Шмигаля до минулорічної рєхворми?
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04.06.2020 12:41 Відповісти
І програми Гончарука?
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04.06.2020 12:41 Відповісти
мама любит скорость(с)
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04.06.2020 12:47 Відповісти
сына любит корысть...
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04.06.2020 12:47 Відповісти
Зеленський: Програма діяльності Кабміну потребує доопрацювання, адже була розроблена до пандемії COVID-19 - Цензор.НЕТ 2071
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04.06.2020 12:54 Відповісти
Зелю - в **зду на переработку!
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04.06.2020 12:45 Відповісти
зелю можно переработать только в зелю, это уже низшая форма.
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04.06.2020 12:46 Відповісти
Не в доработке, а в переработке нуждается не програма, а Кабмин и не только.
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04.06.2020 12:50 Відповісти
взагалі то найпершою проблемою України є наявність всіх вас, 73/43%-них зебілів...
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04.06.2020 13:32 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3155459.html Это тот самый Гетманцев, который предлагает обложить всех налогом на недвижимость в 5%...

Зеленський: Програма діяльності Кабміну потребує доопрацювання, адже була розроблена до пандемії COVID-19 - Цензор.НЕТ 8801
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04.06.2020 12:54 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3155271.html Париж та Берлін послали ЗЕлепня далеко і надовго

Попередні підсумки роботи нашої делегації в Берліні за заявою Єрмака.

По-перше, з'явилась інформація, що мінімум півроку, - до кінця 2020-го, - зустрічей у форматі Нормандської четвірки не буде.
Тобто, Європа не має про що з нами говорити. Виходить, що Зеленському не вдалось переконати ні Берлін, ні Париж в тому, що він спроможний контролювати ситуацію хоча би частково на рівні п'ятого президента.
З іншого боку, це означає, що Меркель і Макрон після спілкування з Путіним впевнені, що мінімум до кінця 2020-го на російсько-українському фронті нічого не зміниться, Кремль не змінить своїх задач і планів. І не поступиться нічим.
Отже, і обговорювати не буде чого.

Це - програш України, бо Нормандський формат, крім того, що нагадував світові про наявність посеред Європи повноцінної війни через збройну агресію Росії, ще й дозволяв здійснити певні кроки для захисту інтересів України в інших сферах.

Крім того, Єрмак, як і Зеленський, демонстративно акцентував на питанні обміну полонених як центральній проблемі - це замість припинення військової агресії як такої.
Це також негативна новина на тлі кардинальної зміни «якості» полонених, «звільнюваних» окупантами - всі вже знають, що тепер це не так бійці, як звичайні кримінальні елементи, чиї життя і свобода точно не варті жодних зусиль України, а тим більше - жодних поступок у війні.
А заради них, Україна позбавляється військових злочинців, катів і важливих свідків для майбутнього трибуналу.

Згадка про важливість «розведення сил» так само не вселяє оптимізму: є висока ймовірність, що це на практиці означатиме чергові втрати території Україною.
А «гуманітарна необхідність відкриття додаткових КПВВ з окупованими територіями» - в перекладі на реалії є «більш вільним доступом терористів і агентів ворога на територію України, вільніший обмін даними, ресурсами тощо. Тобто - знов удар по нацбезпеці України.

Узагальнюючи: формально Єрмак не домігся нічого, підтвердив для Європи правильність її рішення поки дистанціюватись від проблем України.
А от результати неформальних домовленостей нам ще доведеться уважно спостерігати. І, ймовірно, оперативно нівелювати.

Alex Golobuckij
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04.06.2020 12:59 Відповісти
Боже, що воно несе?! Вже 3 місяці епідемія в Україні, в світі - півроку. Ви не встигли створити програму? Зате встигли угробити економіку, спустошити бюджет, згризти стратегічний запас зерна, освоїти шалені гроші "на боротьбу" з коронавірусом і зробити ще багато згубного для країни. Під керівництвом "найвеличнішого" та його шобли з єрмаком на чолі країна несеться у прірву.
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04.06.2020 13:02 Відповісти
Тільки кончений зебіл може заявити "Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса" - це при тому, що ще до вступу Шмигаля на посаду прем'єра, вже наприкінці лютого ц.р. в Європі вже бушувала пандемія.
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04.06.2020 13:28 Відповісти
Ага. А только карантин у нас с 15 марта. Два с половиной месяца уже прошло. Очнитесь, пан президент....
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04.06.2020 16:38 Відповісти
 
 