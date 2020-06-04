Зеленський: Програма діяльності Кабміну потребує доопрацювання, адже була розроблена до пандемії COVID-19
Програма діяльності Кабінету Міністрів потребує доопрацювання, оскільки вона була розроблена ще до пандемії коронавірусу і не враховує запровадження обмежувальних заходів і втрат економіки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це журналістам заявив Володимир Зеленський під час робочого візиту на Хмельниччину.
"Програма уряду була розроблена, але ніхто не очікував коронавірусу. Тому він (прем’єр-міністр Денис Шмигаль. – Ред.) звернувся до людей і сказав: у нас коронавірус, карантинні заходи, і програма уряду мала змінитися через COVID-19. Треба її оновити", – зазначив глава держави.
Зеленський зауважив, що прем’єр-міністр сам попросив Верховну Раду відправити програму діяльності уряду на доопрацювання.
Нагадаємо, раніше Рада відправила на доопрацювання Програму дій Кабміну.
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Попередні підсумки роботи нашої делегації в Берліні за заявою Єрмака.
По-перше, з'явилась інформація, що мінімум півроку, - до кінця 2020-го, - зустрічей у форматі Нормандської четвірки не буде.
Тобто, Європа не має про що з нами говорити. Виходить, що Зеленському не вдалось переконати ні Берлін, ні Париж в тому, що він спроможний контролювати ситуацію хоча би частково на рівні п'ятого президента.
З іншого боку, це означає, що Меркель і Макрон після спілкування з Путіним впевнені, що мінімум до кінця 2020-го на російсько-українському фронті нічого не зміниться, Кремль не змінить своїх задач і планів. І не поступиться нічим.
Отже, і обговорювати не буде чого.
Це - програш України, бо Нормандський формат, крім того, що нагадував світові про наявність посеред Європи повноцінної війни через збройну агресію Росії, ще й дозволяв здійснити певні кроки для захисту інтересів України в інших сферах.
Крім того, Єрмак, як і Зеленський, демонстративно акцентував на питанні обміну полонених як центральній проблемі - це замість припинення військової агресії як такої.
Це також негативна новина на тлі кардинальної зміни «якості» полонених, «звільнюваних» окупантами - всі вже знають, що тепер це не так бійці, як звичайні кримінальні елементи, чиї життя і свобода точно не варті жодних зусиль України, а тим більше - жодних поступок у війні.
А заради них, Україна позбавляється військових злочинців, катів і важливих свідків для майбутнього трибуналу.
Згадка про важливість «розведення сил» так само не вселяє оптимізму: є висока ймовірність, що це на практиці означатиме чергові втрати території Україною.
А «гуманітарна необхідність відкриття додаткових КПВВ з окупованими територіями» - в перекладі на реалії є «більш вільним доступом терористів і агентів ворога на територію України, вільніший обмін даними, ресурсами тощо. Тобто - знов удар по нацбезпеці України.
Узагальнюючи: формально Єрмак не домігся нічого, підтвердив для Європи правильність її рішення поки дистанціюватись від проблем України.
А от результати неформальних домовленостей нам ще доведеться уважно спостерігати. І, ймовірно, оперативно нівелювати.
Alex Golobuckij