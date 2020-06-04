Зеленський: Програма діяльності Кабміну потребує доопрацювання, адже була розроблена до пандемії COVID-19

Програма діяльності Кабінету Міністрів потребує доопрацювання, оскільки вона була розроблена ще до пандемії коронавірусу і не враховує запровадження обмежувальних заходів і втрат економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це журналістам заявив Володимир Зеленський під час робочого візиту на Хмельниччину.

"Програма уряду була розроблена, але ніхто не очікував коронавірусу. Тому він (прем’єр-міністр Денис Шмигаль. – Ред.) звернувся до людей і сказав: у нас коронавірус, карантинні заходи, і програма уряду мала змінитися через COVID-19. Треба її оновити", – зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що прем’єр-міністр сам попросив Верховну Раду відправити програму діяльності уряду на доопрацювання.

Нагадаємо, раніше Рада відправила на доопрацювання Програму дій Кабміну.

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