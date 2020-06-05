Наглядова рада "Укрексімбанку" відповіла на дзвінок Зеленського: Закликаємо якомога швидше розпочати офіційну і прозору комунікацію
Наглядова рада "Укрексімбанку" відкрита до звернень клієнтів і готова розглядати будь-які питання, "які будуть доведені до її відома за офіційними каналами комунікації".
Про це йдеться в зверненні наглядової ради банку, передає Цензор.НЕТ.
"Ми налаштовані підтримувати своїх клієнтів на шляху виходу з кризи та закликаємо їх якнайшвидше розпочати офіційну та прозору комунікацію з відповідними органами управління Банку", - відзначають в повідомленні.
В "Укрексімбанку" нагадують, що що до компетенції оновленого Правління Банку належить вирішення поточних бізнес-справ таким чином, аби врахувати як інтереси Банку, так і інтереси клієнта.
У банку підкреслюють, що "контроль за ефективністю роботи правління є виключною компетенцією наглядової ради, а не акціонера або будь-якого іншого політичного органу".
3 червня під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського в Хмельницьку область підприємці поскаржилися йому, що не можуть реструктуризувати кредити в "Укрексімбанку". Зеленський публічно зателефонував главі банку Євгену Мецгеру і сказав: "Будь ласка, ухваліть таке рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них зараз немає грошей через коронавірус".
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И давай ещё так посмотрим:
"Совки", за свои 40-50 лет прониклись пропагандой, почти все, против НАТО, за братский нарИд и т.п.
Зебилы прониклись быстрее "против". А теперь есть время давить их в сторону "за"
К след. Выборам кто-то сменит имя на ли Куан ю и зебилы проголосуют!
ключевое слово "официальная коммуникация". а не всякие "Жень, слышишь, ну ептыть чо ты как не свой...."
Браво, Эксимбанк!
И сказала кроха:
"отмени нахрен проценты по кредиту,
проценты - это плохо!"
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Богдан
@boikobogdan1
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Бачив сьогодні частину брифінгу Єрмака /Козиря стосовно неприпустимості телефонного права ,у звязку із звінком Зелупи у банк.Тут ясно .Сам зміст звінка Зелупи вказує на те ,що він ОЛІГОФРЕН, А ВІДПОВІДЬ ФАКТИЧНОГО КЕРІВНИКА УКРАЇНИ ВКАЗУЄ НА ТЕ ЩО ВІН ДЕБІЛ .КЕРУТЬ ДВА ВИРОДКИ .