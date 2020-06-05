Наглядова рада "Укрексімбанку" відповіла на дзвінок Зеленського: Закликаємо якомога швидше розпочати офіційну і прозору комунікацію

Наглядова рада "Укрексімбанку" відкрита до звернень клієнтів і готова розглядати будь-які питання, "які будуть доведені до її відома за офіційними каналами комунікації".

Про це йдеться в зверненні наглядової ради банку, передає Цензор.НЕТ.

"Ми налаштовані підтримувати своїх клієнтів на шляху виходу з кризи та закликаємо їх якнайшвидше розпочати офіційну та прозору комунікацію з відповідними органами управління Банку", - відзначають в повідомленні.

В "Укрексімбанку" нагадують, що що до компетенції оновленого Правління Банку належить вирішення поточних бізнес-справ таким чином, аби врахувати як інтереси Банку, так і інтереси клієнта.

У банку підкреслюють, що "контроль за ефективністю роботи правління є виключною компетенцією наглядової ради, а не акціонера або будь-якого іншого політичного органу".

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3 червня під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського в Хмельницьку область підприємці поскаржилися йому, що не можуть реструктуризувати кредити в "Укрексімбанку". Зеленський публічно зателефонував главі банку Євгену Мецгеру і сказав: "Будь ласка, ухваліть таке рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них зараз немає грошей через коронавірус".