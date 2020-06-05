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Наглядова рада "Укрексімбанку" відповіла на дзвінок Зеленського: Закликаємо якомога швидше розпочати офіційну і прозору комунікацію

Наглядова рада

Наглядова рада "Укрексімбанку" відкрита до звернень клієнтів і готова розглядати будь-які питання, "які будуть доведені до її відома за офіційними каналами комунікації".

Про це йдеться в зверненні наглядової ради банку, передає Цензор.НЕТ.

"Ми налаштовані підтримувати своїх клієнтів на шляху виходу з кризи та закликаємо їх якнайшвидше розпочати офіційну та прозору комунікацію з відповідними органами управління Банку", - відзначають в повідомленні.

В "Укрексімбанку" нагадують, що що до компетенції оновленого Правління Банку належить вирішення поточних бізнес-справ таким чином, аби врахувати як інтереси Банку, так і інтереси клієнта.

У банку підкреслюють, що "контроль за ефективністю роботи правління є виключною компетенцією наглядової ради, а не акціонера або будь-якого іншого політичного органу".

Також читайте: Дзвінок Зеленського очільнику "Укрексімбанку" - тиск на посадову особу, фракція "ЄС" звернулася до правоохоронних органів, - Ар'єв. ДОКУМЕНТ

3 червня під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського в Хмельницьку область підприємці поскаржилися йому, що не можуть реструктуризувати кредити в "Укрексімбанку". Зеленський публічно зателефонував главі банку Євгену Мецгеру  і сказав: "Будь ласка, ухваліть таке рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них зараз немає грошей через коронавірус".

Автор: 

бізнес (1974) Зеленський Володимир (23719) кредит (3817) Укрексімбанк (478) реструктуризація (324)


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Топ коментарі
+17
Вместо тысячи слов - "ПНХ"
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05.06.2020 15:37
+17
иск уже в суде от ЕС
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05.06.2020 15:46
+15
Предлагаю проще вариант:
Набсовет "Укрэксимбанка" ответил на звонок Зеленского: Призываем как можно быстрее начать официальную и прозрачную коммуникацию - Цензор.НЕТ 2336
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05.06.2020 15:37
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Вместо тысячи слов - "ПНХ"
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05.06.2020 15:37 Відповісти
Предлагаю проще вариант:
Набсовет "Укрэксимбанка" ответил на звонок Зеленского: Призываем как можно быстрее начать официальную и прозрачную коммуникацию - Цензор.НЕТ 2336
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05.06.2020 15:37 Відповісти
9 лет впереди... вот как это трудно терпеть?
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05.06.2020 15:38 Відповісти
Слабо в это верится.
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05.06.2020 15:39 Відповісти
Признаться я не верил в мудрость нарида.
И давай ещё так посмотрим:
"Совки", за свои 40-50 лет прониклись пропагандой, почти все, против НАТО, за братский нарИд и т.п.
Зебилы прониклись быстрее "против". А теперь есть время давить их в сторону "за"
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05.06.2020 15:48 Відповісти
Мне нравится проще вариант:
Наглядова рада "Укрексімбанку" відповіла на дзвінок Зеленського: Закликаємо якомога швидше розпочати офіційну і прозору комунікацію - Цензор.НЕТ 9478
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05.06.2020 15:50 Відповісти
вы меня спамите, а я правду пишу=)
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05.06.2020 16:10 Відповісти
Прекрати!!! Убери картинку!!!
К след. Выборам кто-то сменит имя на ли Куан ю и зебилы проголосуют!
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05.06.2020 19:29 Відповісти
А повинен був відповісти судовим позовом про тиск на роботу банку від державної посадової особи!
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05.06.2020 15:39 Відповісти
иск уже в суде от ЕС
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05.06.2020 15:46 Відповісти
Знаю, але й банк повинен був хоч трохи рипнутись. Інакше виходить, що для керівництва банку все норм, нормальна робота, нормальна ситуація, коли якесь недолуге втручається в роботу...
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05.06.2020 15:59 Відповісти
Читай уважніше: В банке подчеркивают, что "контроль за эффективностью работы правления является исключительной компетенцией набсовета, а не акционера или любого другого политического органа".Источник: https://censor.net/n3200307
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05.06.2020 16:20 Відповісти
Тобто тиск на правління банку державною посадовою особою (з перевищенням службових повноважень) в обхід наглядової ради - то норм, так і повинно бути? Ви впевнені в цьому?
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05.06.2020 16:48 Відповісти
ЗЄ думав, що це як "позвоніть Баканову"
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05.06.2020 16:04 Відповісти
Похоже Напольена послали так шо он и хрен понял)
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05.06.2020 15:40 Відповісти
уже и бенки мокают бедосика
ключевое слово "официальная коммуникация". а не всякие "Жень, слышишь, ну ептыть чо ты как не свой...."
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05.06.2020 15:43 Відповісти
бенки=банки
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05.06.2020 15:45 Відповісти
Надо ему табличку выдать для таких случаев "Я не лох. Мне уже 43 годика"
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05.06.2020 15:47 Відповісти
Наглядова рада "Укрексімбанку" відповіла на дзвінок Зеленського: Закликаємо якомога швидше розпочати офіційну і прозору комунікацію - Цензор.НЕТ 9949
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05.06.2020 15:45 Відповісти
Звиздиш.Причому по обох напрямках.
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05.06.2020 18:27 Відповісти
Изучай

Наглядова рада "Укрексімбанку" відповіла на дзвінок Зеленського: Закликаємо якомога швидше розпочати офіційну і прозору комунікацію - Цензор.НЕТ 9850
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05.06.2020 18:44 Відповісти
І тут видно, що звиздиш.
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05.06.2020 22:08 Відповісти
Зеньки повыпучивало?
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05.06.2020 22:57 Відповісти
Со стороны зеленского- это чистые ст.ст.364-365 УК Украины только по этому конкретному случаю. А вообще на прокремлевском клоуне коломойского уголовного клейма негде будет поставить.
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05.06.2020 16:00 Відповісти
Зелю вежливо послали в пешее эротическое путешествие.
Браво, Эксимбанк!
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05.06.2020 16:03 Відповісти
Поправочка: набсовет, а не сам банк в лице корефана за-гнома с соседней улицы по кривому рогу
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05.06.2020 16:45 Відповісти
Виправили недоумка.
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05.06.2020 17:07 Відповісти
Там слишком много непонятных буков для Бубочки. Куда проще-"взять и поделить"!
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05.06.2020 17:09 Відповісти
Крошка сын пришёл к отцу
И сказала кроха:
"отмени нахрен проценты по кредиту,
проценты - это плохо!"
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05.06.2020 17:26 Відповісти
https://twitter.com/boikobogdan1
https://twitter.com/boikobogdan1

Богдан

@boikobogdan1

·https://twitter.com/boikobogdan1/status/1268973062269083648 47 мин

Бачив сьогодні частину брифінгу Єрмака /Козиря стосовно неприпустимості телефонного права ,у звязку із звінком Зелупи у банк.Тут ясно .Сам зміст звінка Зелупи вказує на те ,що він ОЛІГОФРЕН, А ВІДПОВІДЬ ФАКТИЧНОГО КЕРІВНИКА УКРАЇНИ ВКАЗУЄ НА ТЕ ЩО ВІН ДЕБІЛ .КЕРУТЬ ДВА ВИРОДКИ .
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05.06.2020 22:18 Відповісти
 
 