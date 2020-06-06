Найбільш уражений коронавірусом Монастириський район Тернопільської області вийшов з епідемії

За останні 19 днів (із 17 травня) в Монастириському районі Тернопільської області не зафіксовано жодного інфікованого коронавірусом SARS-CoV-2.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив глава Монастириської районої держадміністрації Павло Дронь.

"Сьогодні район вийшов зі стану епідемічної загрози і за запровадженого Кабміном України адаптивного карантину до 22 червня у нас є всі об'єктивні передумови (відповідно до рекомендацій МОЗ) для максимального обмеження карантинних заходів у місцях локалізації коронавірусної небезпеки, що ми і зробили", - написав Дронь.

За його словами, в Монастирському районі на Сovid-19 протестовано 1630 осіб. Одужали 188 із 194 інфікованих. Двоє дітей ще очікують повторних результатів тестів. 4 жителі району померли від коронавірусної хвороби.

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"Фактично ми першими вийшли з епідемії завдяки вчасно вжитим штабом ефективним заходам", - вважає Дронь.

Він нагадав, що жоден адміністративний район в Україні упродовж березня-квітня не був вражений коронавірусом настільки, як Монастириський.

"Темпи поширення інфекції, заповнення госпіталю хворими, навантаження на медперсонал тощо. Недарма ж ЗМІ назвали його "Уханем", - зазначив голова РДА.

Дронь заявив про підтримку наміру МОЗ провести на базі району всеукраїнський форум медиків із питань ефективної протидії COVID-19.

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