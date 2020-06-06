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Новини Коронавірус і карантин
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Найбільш уражений коронавірусом Монастириський район Тернопільської області вийшов з епідемії

Найбільш уражений коронавірусом Монастириський район Тернопільської області вийшов з епідемії

За останні 19 днів (із 17 травня) в Монастириському районі Тернопільської області не зафіксовано жодного інфікованого коронавірусом SARS-CoV-2.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив глава Монастириської районої держадміністрації Павло Дронь.

"Сьогодні район вийшов зі стану епідемічної загрози і за запровадженого Кабміном України адаптивного карантину до 22 червня у нас є всі об'єктивні передумови (відповідно до рекомендацій МОЗ) для максимального обмеження карантинних заходів у місцях локалізації коронавірусної небезпеки, що ми і зробили", - написав Дронь.

За його словами, в Монастирському районі на Сovid-19 протестовано 1630 осіб. Одужали 188 із 194 інфікованих. Двоє дітей ще очікують повторних результатів тестів. 4 жителі району померли від коронавірусної хвороби.

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"Фактично ми першими вийшли з епідемії завдяки вчасно вжитим штабом ефективним заходам", - вважає Дронь.

Він нагадав, що жоден адміністративний район в Україні упродовж березня-квітня не був вражений коронавірусом настільки, як Монастириський.

"Темпи поширення інфекції, заповнення госпіталю хворими, навантаження на медперсонал тощо. Недарма ж ЗМІ назвали його "Уханем", - зазначив голова РДА.

Дронь заявив про підтримку наміру МОЗ провести на базі району всеукраїнський форум медиків із питань ефективної протидії COVID-19.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+3
ахаха .але й єресь! та не було там хворих .родичі в мене там жиють
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06.06.2020 02:57
+2
Ухань? 😆😂 Да что Ухань. У вас там вторая Италия. А кто эти 4 жертвы? 90 летние дедушки?
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06.06.2020 02:58
+2
Секта проповедует только ковид 19. А что с другими болезнями и какие там успехи говорить не велено. Блажен кто верует. А еще гоаворят что религия отделена от государства. Не плохо и от шаахраив ковида отделить.
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06.06.2020 06:16
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И мы узнали об этом... первыми?!
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06.06.2020 02:29 Відповісти
Как вышел, так и зашел.
Марк Аврелий...
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06.06.2020 10:07 Відповісти
ахаха .але й єресь! та не було там хворих .родичі в мене там жиють
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06.06.2020 02:57 Відповісти
Ухань? 😆😂 Да что Ухань. У вас там вторая Италия. А кто эти 4 жертвы? 90 летние дедушки?
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06.06.2020 02:58 Відповісти
Да уж...ЭТО ПРОСТО ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ там понятно почему непорядок...Интересно..что делается в мужском???
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06.06.2020 03:02 Відповісти
в поряде все в мужском.... - молимся, до господа пытаемся достучатся,
пока одни маты из за двери - занят господь значит....
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06.06.2020 04:52 Відповісти
как мне у Вас нравится..Можно пофилософствовать...АТО этот фейспук --не могу понять он говарит шо ДНЕПР берет начало сначала из Москвы...Москва присоединила к КИЕВУ ДНЕПР..???и шо ДНЕПР --ЭТО МОСКВА...Вот поэтому не понимаю...ВСТРЕЧАТЬ ПУТИНА как ГИТЛЕРА..или как НАПОЛЕОНА??
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06.06.2020 13:20 Відповісти
Ви хочете сказати що 90 річний дідусь не вартий щоб жити? Чи ваше саркастичне повідомлення написане щоб заспокоїти молодих людей, наче вони не помруть а помруть їх батьки з дідусями і бабусями, квартирку звільнять, так?
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06.06.2020 08:26 Відповісти
Ні, дідусь заслужив на те, шоб його ховали в мішку.
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06.06.2020 09:19 Відповісти
людина хоче сказати .що під ковід списують тих людей .які і так вже одною ногою були в могилі.
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06.06.2020 10:18 Відповісти
Секта проповедует только ковид 19. А что с другими болезнями и какие там успехи говорить не велено. Блажен кто верует. А еще гоаворят что религия отделена от государства. Не плохо и от шаахраив ковида отделить.
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06.06.2020 06:16 Відповісти
да..я сама видела...шо другие болезни гуляют...А ДОКТОРА ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЬЮТ.....я как увидела...шо делают доктора.....Я ТОЖЕ ПОЖАЛЕЛА ШО НЕ ДОКТОР.
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06.06.2020 13:23 Відповісти
Результаты вскрытия показали, что Флойд был болен коронавирусом. Однако болезнь, скорее всего, проходила у него бессимптомно.
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06.06.2020 07:58 Відповісти
Спокуха! приЗЕдент из Штатов еще пару самолетов больных подкинет.
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06.06.2020 08:20 Відповісти
ще би тобі мозгів хто підкинув і було би просто чудесно)
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06.06.2020 10:16 Відповісти
Що - зєлєбобік? Торкнуло? Нічого, скоро попусте.
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06.06.2020 11:30 Відповісти
писати навчись культурно .бидлото...
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06.06.2020 15:46 Відповісти
Зачепило, зачепило.... Нічого, вилікуєм. Розпеченим залізом.
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06.06.2020 15:50 Відповісти
в задницю собі засунь розпечене залізо .даун ти недороблений
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06.06.2020 15:55 Відповісти
Навіщо мені? Є ж твоя. Розроблена.
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06.06.2020 15:58 Відповісти
 
 