Найбільш уражений коронавірусом Монастириський район Тернопільської області вийшов з епідемії
За останні 19 днів (із 17 травня) в Монастириському районі Тернопільської області не зафіксовано жодного інфікованого коронавірусом SARS-CoV-2.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив глава Монастириської районої держадміністрації Павло Дронь.
"Сьогодні район вийшов зі стану епідемічної загрози і за запровадженого Кабміном України адаптивного карантину до 22 червня у нас є всі об'єктивні передумови (відповідно до рекомендацій МОЗ) для максимального обмеження карантинних заходів у місцях локалізації коронавірусної небезпеки, що ми і зробили", - написав Дронь.
За його словами, в Монастирському районі на Сovid-19 протестовано 1630 осіб. Одужали 188 із 194 інфікованих. Двоє дітей ще очікують повторних результатів тестів. 4 жителі району померли від коронавірусної хвороби.
"Фактично ми першими вийшли з епідемії завдяки вчасно вжитим штабом ефективним заходам", - вважає Дронь.
Він нагадав, що жоден адміністративний район в Україні упродовж березня-квітня не був вражений коронавірусом настільки, як Монастириський.
"Темпи поширення інфекції, заповнення госпіталю хворими, навантаження на медперсонал тощо. Недарма ж ЗМІ назвали його "Уханем", - зазначив голова РДА.
Дронь заявив про підтримку наміру МОЗ провести на базі району всеукраїнський форум медиків із питань ефективної протидії COVID-19.
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