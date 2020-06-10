Впровадження пропозицій Мінсоцполітики про накопичувальну пенсію загрожує втратою до 100 млрд грн вже зароблених пільгових виплат, - фахівці страхової математики

Впровадження професійних накопичувальних пенсійних програм у рамках пенсійної реформи призведе до знецінення пенсій, вже накопичених працівниками.

Про це заявив голова Товариства актуаріїв України (фахівці страхової математики. - Ред.) Юрій Іванько за результатами розгляду проєкту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи", оприлюдненого Міністерством соціальної політики України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз організації.

"Законопроєкт Мінсоцполітики як "пілотний проєкт" для формування накопичень для пенсій пільгових категорій, за умови прийняття в такому вигляді, спричинить значне навантаження на держбюджет і за прогнозами може втричі зменшити пільгові пенсії, що призведе до дискредитації самої ідеї пенсійної реформи - запуску обов'язкового накопичувального рівня, яку країна очікує з 2003 року", - зазначив Іванько.

Запропонований підхід до участі в накопичувальній професійній пенсійній системі виключно за віковим принципом працівників до 35 років не враховує фактичний стаж роботи за списками важких професій (Списки №1-2) і фактично позбавляє пільгових пенсій від 10% до 40% працівників віком до 35 років.

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Для працівників старше 35 років є ризики втрати пенсійних виплат в результаті щорічного зростання дефіциту Пенсійного фонду, оскільки кількість платників, за яких буде виплачуватися додатковий єдиний внесок, буде щорічно зменшуватися, а кількість пенсіонерів буде залишатися приблизно постійною величиною протягом 10-15 років.

Ще одна спірна норма законопроєкту полягає в тому, що зобов'язання фінансувати пільгові пенсії частини працівників старше 35 років переводяться з їхніх колишніх роботодавців на Державний бюджет України.

"Зобов'язання таких підприємств за міжнародними стандартами фінансової звітності оцінюються в 50-100 млрд. Мінсоцполітики замість цієї називає цифру тільки їх заборгованості перед Пенсійним фондом в 14,5 млрд грн і пропонує перекрити її підвищенням єдиного соціального внеску до 15% і 7%. Наші актуарії провели розрахунки і можемо сказати, що такий механізм компенсує лише до 30% майбутніх витрат Пенсійного фонду і не вирішує потребу виплати людям пенсії, яку вони вже заробили у шкідливих умовах на приватних підприємствах", - зазначає Іванько.

За його словами, списання великих сум зобов'язань підприємств на державний бюджет буде означати, що українці фактично будуть платити податки для виплати майбутнім пільговикам замість їхніх роботодавців.

Товариство актуаріїв України зазначає, що механізм нарахування пенсій, викладений у проєкті закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи", є математично необґрунтованим, може істотно вплинути на фінансову безпеку держави і викликати негативний соціальний резонанс як щодо зазначеного проєкту, так і на подальше впровадження в країні накопичувальної пенсійної системи.

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Нагадаємо, Міністерство соціально політики розробило законопроєкт про впровадження накопичувальної професійної пенсійної системи (НППС) для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення, і оцінює обсяг накопичень по ній в 15,6 млрд грн в перші п'ять років від більш ніж 135 тис. осіб

Федерація роботодавців України виступила з відкритим зверненням щодо ризиків впровадження в Україні загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (другого рівня пенсійної системи).