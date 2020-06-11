Особливий статус Донбасу навряд чи винесуть на референдум, - Разумков
У разі ухвалення Закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" питання, що стосуються цілісності України, зокрема надання ОРДЛО "особливого статусу", на референдум навряд чи будуть виноситися.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.
"Зміни, які передбачатимуть зміну територіальної цілісності держави, навряд чи будуть розглядатися, і тим більше прийматися українським народом. Дуже багато ми як держава віддали за територію України, яка поки перебуває не під контролем української влади. Але ключовим тут є "поки". І кожен на своєму місці має робити все, щоб це "поки" ставало дедалі коротшим", - зазначив Разумков, відповідаючи на запитання, чи може через механізм референдуму бути ухвалено "особливий статус Донбасу".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що текст законопроєкту президента Володимира Зеленського №3612 про референдум опубліковано на сайті Верховної Ради. Зеленський пропонує проводити всеукраїнський референдум з ініціативи народу, якщо за це висловлюються щонайменше 3 млн виборців.
Будь ласка, зачекайте...
ПерестраХувався, на всякий випадок??
Вони за Бобіка (слєва) прокляли Русь- Україну, аж до Данила Романовича Галицького.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
Лише чуємо порожні мантри про "волю народу".