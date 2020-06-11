Особливий статус Донбасу навряд чи винесуть на референдум, - Разумков

У разі ухвалення Закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" питання, що стосуються цілісності України, зокрема надання ОРДЛО "особливого статусу", на референдум навряд чи будуть виноситися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Зміни, які передбачатимуть зміну територіальної цілісності держави, навряд чи будуть розглядатися, і тим більше прийматися українським народом. Дуже багато ми як держава віддали за територію України, яка поки перебуває не під контролем української влади. Але ключовим тут є "поки". І кожен на своєму місці має робити все, щоб це "поки" ставало дедалі коротшим", - зазначив Разумков, відповідаючи на запитання, чи може через механізм референдуму бути ухвалено "особливий статус Донбасу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що текст законопроєкту президента Володимира Зеленського №3612 про референдум опубліковано на сайті Верховної Ради. Зеленський пропонує проводити всеукраїнський референдум з ініціативи народу, якщо за це висловлюються щонайменше 3 млн виборців.

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