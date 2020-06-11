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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Особливий статус Донбасу навряд чи винесуть на референдум, - Разумков

Особливий статус Донбасу навряд чи винесуть на референдум, - Разумков

У разі ухвалення Закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" питання, що стосуються цілісності України, зокрема надання ОРДЛО "особливого статусу", на референдум навряд чи будуть виноситися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Зміни, які передбачатимуть зміну територіальної цілісності держави, навряд чи будуть розглядатися, і тим більше прийматися українським народом. Дуже багато ми як держава віддали за територію України, яка поки перебуває не під контролем української влади. Але ключовим тут є "поки". І кожен на своєму місці має робити все, щоб це "поки" ставало дедалі коротшим", - зазначив Разумков, відповідаючи на запитання, чи може через механізм референдуму бути ухвалено "особливий статус Донбасу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що текст законопроєкту президента Володимира Зеленського №3612 про референдум опубліковано на сайті Верховної Ради. Зеленський пропонує проводити всеукраїнський референдум з ініціативи народу, якщо за це висловлюються щонайменше 3 млн виборців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не зволікатиме із законопроєктом про референдум, - "слуга народу" Верещук

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Топ коментарі
+15
Разумков тупой идиот!!!.. в Конституции Украины нет такой правовой дефиниции как "особый статус региона/области".. Более того, подобный разговоры про особый статус подпадают под ст. 110,111 УК Украины о посягательстве на суверенитет и территориальную целостность..
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11.06.2020 14:18
+12
"Вряд лі"? Тобто однозначно "ні" він сказати не може? Значить, зебіли готують чергове на...лово.
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11.06.2020 14:16
+11
А она, как и все войны, когда-то окончится.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
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11.06.2020 14:21
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Нюнюню..
ПерестраХувався, на всякий випадок??
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11.06.2020 14:13 Відповісти
а єрмак вже під разумкова копає...так пишуть
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11.06.2020 14:58 Відповісти
Особый статус Донбасса вряд ли вынесут на референдум, - Разумков - Цензор.НЕТ 5687
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11.06.2020 14:16 Відповісти
Там, під цим фото, були пости дамбассітов і лугандяо...
Вони за Бобіка (слєва) прокляли Русь- Україну, аж до Данила Романовича Галицького.
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11.06.2020 14:59 Відповісти
Да скорее бы. Ров с водой еще бы вокруг и крокодилов туда, чтобы ни одна с.у.к.а. ни туда ни обратно не шастала
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11.06.2020 14:17 Відповісти
Особливий статус і так є- окупована зона. Після звільнення має бути особливий статус років на 15-20. Жодних виборів і військово-цивільна адміністрація поки не відбудують та не стануть жити як люди
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11.06.2020 14:16 Відповісти
"Вряд лі"? Тобто однозначно "ні" він сказати не може? Значить, зебіли готують чергове на...лово.
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11.06.2020 14:16 Відповісти
Особый статус бурятско-удмуртскому автономному округу...))
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11.06.2020 14:18 Відповісти
Разумков тупой идиот!!!.. в Конституции Украины нет такой правовой дефиниции как "особый статус региона/области".. Более того, подобный разговоры про особый статус подпадают под ст. 110,111 УК Украины о посягательстве на суверенитет и территориальную целостность..
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11.06.2020 14:18 Відповісти
Недопрацював Ющ а потім Порох...- ох недопрацювали...
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11.06.2020 14:31 Відповісти
Вы действительно думаете, что он умеет читать? Да ещё Конституцию?
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11.06.2020 21:25 Відповісти
ВРЯД ЛИ???
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11.06.2020 14:18 Відповісти
Пора закрывать все КПВВ с дырляндией. Лет на 20.
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11.06.2020 14:20 Відповісти
Сказал, что вопрос украинских территорий будет решаться в весёлом еврейском междусобойчике.
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11.06.2020 14:20 Відповісти
******** мацу жЕвать - всухомятку...
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11.06.2020 14:30 Відповісти
А тебе, ******** руССкой проститутки, всё евреи мерещатся, везде ? Это хорошо!)))
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11.06.2020 14:49 Відповісти
Та ты не гадас, ты пидас. Иди ***** отсюда, ****** маланский. Тебе, гандон, среди братьев-жидов занятия не нашлось, что ты сюда свой хобот суёшь?.
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11.06.2020 15:02 Відповісти
А тебе, ******** руССкой проститутки/ что за народ : в Умани-гадит, в цензоре-гадит.
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11.06.2020 15:24 Відповісти
врядлі винесуть (бо свідомі не дадуть), тому будемо пропіхівать самі, в турборежимі!
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11.06.2020 14:20 Відповісти
Особий статус Донбасу це резервація на 10 років без права голосування , і це не має бути референдум, це має бути закон і на цьому кропка , більше жодних курва особих стасусів
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11.06.2020 14:20 Відповісти
А она, как и все войны, когда-то окончится.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
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11.06.2020 14:21 Відповісти
К сожалению, большая часть высказанная в сердцах Баксом -" Правда", хотя есть надежда, что хоть 20-30 % из одурманенного и оболваненного и обездоленного населения Донбасса поняла свою ошибку, когда они звали Рюзький мир к себе в дом: эти татаро-монгольские фашисты пришли, разрушили и ограбили ихний дом, и поиздевались и понасильничали их жителей, выжгли их села и опустошили их души. И в этом путену помогали маасковские попы, которые хранили оружие в своих церквях и освящали Грады из которых рашисты затем убивали Украинцев!
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11.06.2020 15:21 Відповісти
Как ни прискорбно, но в реалии такое возможно, если допустим
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11.06.2020 16:01 Відповісти
Злой я, и память хорошая. Так что, не прокатит.
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11.06.2020 21:31 Відповісти
а зачем вы тогда в турборежиме это приняли
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11.06.2020 14:23 Відповісти
Дамбас завжди тримався особняком. Мьі нарот Думбаса.
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11.06.2020 14:24 Відповісти
Да!!! Домбас независим !!
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11.06.2020 14:49 Відповісти
Особый статус возле параши сепарам и колаборантам разве что светит. Такой вопрос как целостность границ страны не может выноситься на голосование, так как каждый украинец имеет право на кусок своей страны независимо будет он в большинстве или меньшинстве. Ето все равно что жители многоквартирного дома проголосуют чтобы забрать квартиру у одного из жителя или сделать из жилого дома мусорную свалку.
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11.06.2020 14:28 Відповісти
Вирішити питання особливого статусу ордло без народу України просто неможливо, а Разумков не повинен вирішувати що виноситься на референдум.
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11.06.2020 14:29 Відповісти
А чому ні....- можливо тоді і Стіна скорішше буде "побудована"...
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11.06.2020 14:29 Відповісти
Сдачу суверенитета на референдум? Хватит уже охлократии. При таком количестве пророссисйких коллаборантских медиа помоек и медиашлюх, я боюсь за результат такого референдума.
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11.06.2020 14:30 Відповісти
Особый статус для Бамбасса должен заключаться в следующем: лишение права голосовать и избираться в органы власти, запрет покидать территорию области, запрет работать на госслужбе и в силовых органах, увеличить НДФЛ на 2%, ЕСВ на 3%, военный сбор в 2 раза. Указанные положения закрепить для исполнения сроком на 20 лет.
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11.06.2020 14:33 Відповісти
Живёт Донбасс,верней этот "клапоть", что из него осталось в сердцах людей, благодаря политикам,которые используют его для своих понятных целей. А ведь,что он из себя представляет сейчас,застиранный до дыр---ничего: ни мы не нужны им,ни нам они.
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11.06.2020 14:38 Відповісти
Лише за ідею такого референдуму розумчику слід запхати в горляку його яйкі
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11.06.2020 14:39 Відповісти
вже є децентралізація. навчаться користуватися - буде їм щастя.
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11.06.2020 14:44 Відповісти
Хто повірить "зененим", тим паче Разумнікову, той сам себе обдурить. Звичайно висунуть цю тему на референдум. Слово "навряд чи" означає не сьогодні, а попізже, як казав Кіля Бімба.
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11.06.2020 14:50 Відповісти
вряд ли вынесут / а может и вынесут . Хрен его знает. Да какая разница.Философствует барыга, озабоченный законом о игорном бизнесе./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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11.06.2020 14:52 Відповісти
ЗЕленоботик обещал скоро закончить войну, и ему очень поверил глупый народ Украины. Но за пустыми обещаниями следует пустой популизм о "НАРОДОВЛАСТИИ". НЕУМЕЛОМУ ПУСТОБРЕХУ ЗЕ пора опять возвращаться НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ. ГОСУДАРСТВОМ УПРАВЛЯТЬ- это не языком базикать!
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11.06.2020 15:03 Відповісти
Значит точно вынесут...
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11.06.2020 15:12 Відповісти
Тогда придется заносить.
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11.06.2020 16:02 Відповісти
А в нас чомусь жодного питання ще не винесли на референдум.
Лише чуємо порожні мантри про "волю народу".
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11.06.2020 15:28 Відповісти
вот это вот они зря так ...ибо вместе с вынесением подобного на референдум вынесли бы и их ...а многие этого уже ждут ...и я в том числе
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11.06.2020 17:41 Відповісти
Звичайно, не винесуть, бо не знайдуть підтримки.
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11.06.2020 18:40 Відповісти
 
 