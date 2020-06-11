Особый статус Донбасса вряд ли вынесут на референдум, - Разумков

В случае принятия Закона "О народовластии через всеукраинский референдум" вопросы, касающиеся целостности Украины, в частности предоставление ОРДЛО "особого статуса", на референдум вряд ли будут выноситься.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Изменения, которые будут предусматривать собой изменение территориальной целостности государства, вряд ли будут рассматриваться и тем более приниматься украинским народом. Очень много мы, как государство, отдали за территорию Украины, которая пока находится не под контролем украинской власти. Но ключевым здесь является "пока". И каждый на своем месте должен делать все, чтобы это "пока" становилось все короче", - отметил Разумков, отвечая на вопрос, может ли через механизм референдума быть принят "особый статус Донбасса".

Напомним, ранее сообщалось, что текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3612 о референдуме опубликован на сайте Верховной Рады. Зеленский предлагает проводить всеукраинский референдум по инициативе народа, если за это высказываются не менее 3 млн избирателей.

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