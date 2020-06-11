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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Особый статус Донбасса вряд ли вынесут на референдум, - Разумков

Особый статус Донбасса вряд ли вынесут на референдум, - Разумков

В случае принятия Закона "О народовластии через всеукраинский референдум" вопросы, касающиеся целостности Украины, в частности предоставление ОРДЛО "особого статуса", на референдум вряд ли будут выноситься.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Изменения, которые будут предусматривать собой изменение территориальной целостности государства, вряд ли будут рассматриваться и тем более приниматься украинским народом. Очень много мы, как государство, отдали за территорию Украины, которая пока находится не под контролем украинской власти. Но ключевым здесь является "пока". И каждый на своем месте должен делать все, чтобы это "пока" становилось все короче", - отметил Разумков, отвечая на вопрос, может ли через механизм референдума быть принят "особый статус Донбасса".

Напомним, ранее сообщалось, что текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3612 о референдуме опубликован на сайте Верховной Рады. Зеленский предлагает проводить всеукраинский референдум по инициативе народа, если за это высказываются не менее 3 млн избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На референдум следует выносить общественно значимые вопросы, такие как о земле и сокращении депутатов в парламенте, - "слуга народа" Верещук

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Топ комментарии
+15
Разумков тупой идиот!!!.. в Конституции Украины нет такой правовой дефиниции как "особый статус региона/области".. Более того, подобный разговоры про особый статус подпадают под ст. 110,111 УК Украины о посягательстве на суверенитет и территориальную целостность..
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11.06.2020 14:18
+12
"Вряд лі"? Тобто однозначно "ні" він сказати не може? Значить, зебіли готують чергове на...лово.
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11.06.2020 14:16
+11
А она, как и все войны, когда-то окончится.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
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11.06.2020 14:21
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Нюнюню..
ПерестраХувався, на всякий випадок??
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11.06.2020 14:13 Ответить
а єрмак вже під разумкова копає...так пишуть
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11.06.2020 14:58 Ответить
Особый статус Донбасса вряд ли вынесут на референдум, - Разумков - Цензор.НЕТ 5687
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11.06.2020 14:16 Ответить
Там, під цим фото, були пости дамбассітов і лугандяо...
Вони за Бобіка (слєва) прокляли Русь- Україну, аж до Данила Романовича Галицького.
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11.06.2020 14:59 Ответить
Да скорее бы. Ров с водой еще бы вокруг и крокодилов туда, чтобы ни одна с.у.к.а. ни туда ни обратно не шастала
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11.06.2020 14:17 Ответить
Особливий статус і так є- окупована зона. Після звільнення має бути особливий статус років на 15-20. Жодних виборів і військово-цивільна адміністрація поки не відбудують та не стануть жити як люди
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11.06.2020 14:16 Ответить
"Вряд лі"? Тобто однозначно "ні" він сказати не може? Значить, зебіли готують чергове на...лово.
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11.06.2020 14:16 Ответить
Особый статус бурятско-удмуртскому автономному округу...))
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11.06.2020 14:18 Ответить
Разумков тупой идиот!!!.. в Конституции Украины нет такой правовой дефиниции как "особый статус региона/области".. Более того, подобный разговоры про особый статус подпадают под ст. 110,111 УК Украины о посягательстве на суверенитет и территориальную целостность..
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11.06.2020 14:18 Ответить
Недопрацював Ющ а потім Порох...- ох недопрацювали...
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11.06.2020 14:31 Ответить
Вы действительно думаете, что он умеет читать? Да ещё Конституцию?
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11.06.2020 21:25 Ответить
ВРЯД ЛИ???
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11.06.2020 14:18 Ответить
Пора закрывать все КПВВ с дырляндией. Лет на 20.
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11.06.2020 14:20 Ответить
Сказал, что вопрос украинских территорий будет решаться в весёлом еврейском междусобойчике.
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11.06.2020 14:20 Ответить
******** мацу жЕвать - всухомятку...
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11.06.2020 14:30 Ответить
А тебе, ******** руССкой проститутки, всё евреи мерещатся, везде ? Это хорошо!)))
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11.06.2020 14:49 Ответить
Та ты не гадас, ты пидас. Иди ***** отсюда, ****** маланский. Тебе, гандон, среди братьев-жидов занятия не нашлось, что ты сюда свой хобот суёшь?.
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11.06.2020 15:02 Ответить
А тебе, ******** руССкой проститутки/ что за народ : в Умани-гадит, в цензоре-гадит.
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11.06.2020 15:24 Ответить
врядлі винесуть (бо свідомі не дадуть), тому будемо пропіхівать самі, в турборежимі!
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11.06.2020 14:20 Ответить
Особий статус Донбасу це резервація на 10 років без права голосування , і це не має бути референдум, це має бути закон і на цьому кропка , більше жодних курва особих стасусів
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11.06.2020 14:20 Ответить
А она, как и все войны, когда-то окончится.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
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11.06.2020 14:21 Ответить
К сожалению, большая часть высказанная в сердцах Баксом -" Правда", хотя есть надежда, что хоть 20-30 % из одурманенного и оболваненного и обездоленного населения Донбасса поняла свою ошибку, когда они звали Рюзький мир к себе в дом: эти татаро-монгольские фашисты пришли, разрушили и ограбили ихний дом, и поиздевались и понасильничали их жителей, выжгли их села и опустошили их души. И в этом путену помогали маасковские попы, которые хранили оружие в своих церквях и освящали Грады из которых рашисты затем убивали Украинцев!
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11.06.2020 15:21 Ответить
Как ни прискорбно, но в реалии такое возможно, если допустим
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11.06.2020 16:01 Ответить
Злой я, и память хорошая. Так что, не прокатит.
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11.06.2020 21:31 Ответить
а зачем вы тогда в турборежиме это приняли
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11.06.2020 14:23 Ответить
Дамбас завжди тримався особняком. Мьі нарот Думбаса.
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11.06.2020 14:24 Ответить
Да!!! Домбас независим !!
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11.06.2020 14:49 Ответить
Особый статус возле параши сепарам и колаборантам разве что светит. Такой вопрос как целостность границ страны не может выноситься на голосование, так как каждый украинец имеет право на кусок своей страны независимо будет он в большинстве или меньшинстве. Ето все равно что жители многоквартирного дома проголосуют чтобы забрать квартиру у одного из жителя или сделать из жилого дома мусорную свалку.
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11.06.2020 14:28 Ответить
Вирішити питання особливого статусу ордло без народу України просто неможливо, а Разумков не повинен вирішувати що виноситься на референдум.
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11.06.2020 14:29 Ответить
А чому ні....- можливо тоді і Стіна скорішше буде "побудована"...
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11.06.2020 14:29 Ответить
Сдачу суверенитета на референдум? Хватит уже охлократии. При таком количестве пророссисйких коллаборантских медиа помоек и медиашлюх, я боюсь за результат такого референдума.
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11.06.2020 14:30 Ответить
Особый статус для Бамбасса должен заключаться в следующем: лишение права голосовать и избираться в органы власти, запрет покидать территорию области, запрет работать на госслужбе и в силовых органах, увеличить НДФЛ на 2%, ЕСВ на 3%, военный сбор в 2 раза. Указанные положения закрепить для исполнения сроком на 20 лет.
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11.06.2020 14:33 Ответить
Живёт Донбасс,верней этот "клапоть", что из него осталось в сердцах людей, благодаря политикам,которые используют его для своих понятных целей. А ведь,что он из себя представляет сейчас,застиранный до дыр---ничего: ни мы не нужны им,ни нам они.
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11.06.2020 14:38 Ответить
Лише за ідею такого референдуму розумчику слід запхати в горляку його яйкі
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11.06.2020 14:39 Ответить
вже є децентралізація. навчаться користуватися - буде їм щастя.
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11.06.2020 14:44 Ответить
Хто повірить "зененим", тим паче Разумнікову, той сам себе обдурить. Звичайно висунуть цю тему на референдум. Слово "навряд чи" означає не сьогодні, а попізже, як казав Кіля Бімба.
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11.06.2020 14:50 Ответить
вряд ли вынесут / а может и вынесут . Хрен его знает. Да какая разница.Философствует барыга, озабоченный законом о игорном бизнесе./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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11.06.2020 14:52 Ответить
ЗЕленоботик обещал скоро закончить войну, и ему очень поверил глупый народ Украины. Но за пустыми обещаниями следует пустой популизм о "НАРОДОВЛАСТИИ". НЕУМЕЛОМУ ПУСТОБРЕХУ ЗЕ пора опять возвращаться НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ. ГОСУДАРСТВОМ УПРАВЛЯТЬ- это не языком базикать!
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11.06.2020 15:03 Ответить
Значит точно вынесут...
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11.06.2020 15:12 Ответить
Тогда придется заносить.
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11.06.2020 16:02 Ответить
А в нас чомусь жодного питання ще не винесли на референдум.
Лише чуємо порожні мантри про "волю народу".
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11.06.2020 15:28 Ответить
вот это вот они зря так ...ибо вместе с вынесением подобного на референдум вынесли бы и их ...а многие этого уже ждут ...и я в том числе
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11.06.2020 17:41 Ответить
Звичайно, не винесуть, бо не знайдуть підтримки.
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11.06.2020 18:40 Ответить
 
 