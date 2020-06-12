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Новини Коронавірус і карантин
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Сьогодні ухвалюватимуть рішення про можливе посилення карантинних заходів у Києві, - КМДА

Сьогодні ухвалюватимуть рішення про можливе посилення карантинних заходів у Києві, - КМДА

У Києві збираються посилити карантинні заходи через епідеміологічну ситуацію. Сьогодні штаб з надзвичайних ситуацій ухвалюватиме рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив радник мера міста Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Станом на сьогодні ми десь посередині між жовтим і чорним сценарієм, це означає, що хвороба входить у новий пік, не вийшовши ще до кінця з попереднього", - заявив він.

Бондаренко говорить, що літній сезон не приніс зменшення кількості хворих, тому послаблення карантину будуть переглядати.

"Місто точно не готове до наступних етапів, які були заплановані урядом 5 і 10 червня", - заявив він.

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Радник мера міста говорить, що сьогодні о 9:30 відбудеться штаб НС міста, на якому будуть приймати рішення про можливість посилення певних обмежень, які були послаблені з 23 травня.

"Ми не можемо говорити про відкриття закладів громадського харчування в приміщеннях, ми не можемо говорити про будь-які масові заходи з кількістю людей 1 на 5 кв. метрів, ми не можемо говорити про повноцінне відкриття закладів культури. Це якраз ті моменти, які мали відбутися 5 червня по Україні", - додав він.

Бондаренко зазначив, що сьогодні будуть результати епідеміологічного аналізу Держпродспоживслужби і приймуть рішення.

"Станом на сьогодні не можна сказати, що якась одна галузь міського господарства є передумовою для збільшення кількості хворих. Тут є дві сторони. Об’єктивна сторона - ми відкрили магазини, ТРЦ, транспорт", - сказав він.

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Суб’єктивною стороною він назвав те, що багато українців вирішили, що з моментом, коли вони можуть вийти на роботу, для них карантин закінчився.

Сьогодні на засіданні штабу також можуть прийняти рішення про жорсткі обмеження стосовно відвідування пляжів, або повне їх закриття.

Втім, питання по обмеженням стосовно громадського транспорту не стоїть.

Автор: 

Бондаренко Володимир (54) карантин (18172) Київ (19457) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Кстати, вот устроили голодомор в Украине в 30е годы именно дедушки шмыгалей, они же коммунизм строили оболванивая болванов, история повторяется почему? потому, что нужно учить историю. Теперь вот начали с карантина - закончат трудовыми лагерями и трудоднями, не конечно называться это будет как-то по современному и красиво, а суть будет та же. **********, зробылы це разом
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12.06.2020 09:34
+4
а это очередная мера запугивания и унижения людей:
https://news.liga.net/society/news/adaptivnyy-karantin-spetsialisty-otsenili-riski-zarajeniya-koronavirusom-na-plyajah

вот почему заставляют носить намордники, а очки нет? потому что ношение очков не унизительно!
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12.06.2020 09:24
+4
не... ну на геноцид это пока не тянет. но скотство величайшее. авторы дурантина должны сидеть. в масках без права прогулки и свиданий, температуру в камере держать не ниже +35.
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12.06.2020 09:26
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транспорт ходит, бизнес это видит и гонит своих рабов на работу.
Закрыть пляжи при толпах в транспорте????
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12.06.2020 09:18 Відповісти
а это очередная мера запугивания и унижения людей:
https://news.liga.net/society/news/adaptivnyy-karantin-spetsialisty-otsenili-riski-zarajeniya-koronavirusom-na-plyajah

вот почему заставляют носить намордники, а очки нет? потому что ношение очков не унизительно!
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12.06.2020 09:24 Відповісти
Зебіл, хто тобі забороняє носити окуляри?
Маски - це найдешевший і мінімально необхідний засіб.
Якщо всі будуть носити маски потреби у окулярах не буде!
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12.06.2020 11:45 Відповісти
хоть закрьівай, хоть нет мегаполисьі всегда бьіли у будут центром єпидемий.
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12.06.2020 10:25 Відповісти
пляжи это, конечно же , основной источник заразы. не электрички, не метро, а ПЛЯЖИ!
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12.06.2020 10:28 Відповісти
Они сами себе противоречат, зачем усиливать карантин если уверяют что рост заболевших исключительно из-за ликвидации очередей тестов в лабораториях.
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12.06.2020 09:19 Відповісти
"Карантин" чтобы быдло держать в стойле.
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12.06.2020 09:50 Відповісти
наше бидло в стойлі не втримати. це тобі не Європа
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12.06.2020 11:19 Відповісти
Хорош издеваться над народом.. карантин - это геноцид УКРАИНСКОГО НАРОДА..
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12.06.2020 09:20 Відповісти
не... ну на геноцид это пока не тянет. но скотство величайшее. авторы дурантина должны сидеть. в масках без права прогулки и свиданий, температуру в камере держать не ниже +35.
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12.06.2020 09:26 Відповісти
Сьогодні в Україні антирекорд.ТОму відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.


ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.


Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
ua Александр Айвазян("зашкварився" і самоліквідувався)
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ОО
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12.06.2020 09:50 Відповісти
тупо "работаешь". держи 11.80 на рюмку стекломоя. шоб у тя маска к морде приросла.
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12.06.2020 09:59 Відповісти
і знову "дурантинофіли " всплили,як гівно наверх...... (((
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12.06.2020 09:42 Відповісти
Автомобилей скорой помощи уже не хватает?
Новые очаги Covid-19 появились в Минске, сообщает телеграм-канал https://t.me/bnkbel/6335 «Баста!» .
Канал опубликовал фото с улиц Гинтовта, 16, Логойский тракт, 1, Панченко, 14, Плеханова, 117, Райниса, 1В.
В Заводском районе на улице Нестерова медики приезжают к зараженным Covid-19 на маршрутках.
«Возможно, берут в аренду или помощь от волонтеров. Но очевидно, что автомобилей скорой помощи не хватает», - пишет читатель канала.
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12.06.2020 10:01 Відповісти
внимательно отслеживая информационные сообщения о ковиде могу сказать, что все эти питеры, которые показывали какие-то заполненные переполненные реанимации, рожи свои фоткали и рассказывали о горах трупов - в результате оказались банальными брехунами, ито есть просто сволочи, которые хайповали на теме либо в угоду своим желаниям либо за бабло купленные твари
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12.06.2020 10:17 Відповісти
Если народ стадо - то почему бы и нет? Можно установить вечный карантин))) как сэсэсэре - зебики схавают и спасибо скажут
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12.06.2020 09:30 Відповісти
многие "порохоботы" симпатизируют дурантину
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12.06.2020 09:35 Відповісти
це природньо,що порохоботи,як і ольгінські зараз проти будь-чого ,що походить від "ЗЕ"...

опозиція (і ,особливо маргінес)часто мають спільний інтерес з ворогами Держави...
працюють на одну мету -Знести Владу..
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12.06.2020 09:44 Відповісти
ты бы почитал перед тем как отвечать.
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12.06.2020 09:53 Відповісти
"ЗЕ" - это что вобще такое??? От него только может "походить" запах шаурмы
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12.06.2020 09:54 Відповісти
быдло выбрало
Сьогодні ухвалюватимуть рішення про можливе посилення карантинних заходів у Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 9927
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12.06.2020 09:51 Відповісти
Це, схоже, не порохоботи, це ті, хто знає, шо Порох ніколи не буде президентом, і можуть топити хоч за Кенеді - байдуже. Я не хочу Пороха в президентах з однієї причини - він понадіявся на совість, розум і мудрість народу... Лояльність до дурнів - це не вихід для країни в стані війни.
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12.06.2020 10:00 Відповісти
а на кого тоді спиратись як не на народ?
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12.06.2020 11:51 Відповісти
От інший і оперся. Здається, в будь-якому випадку, з виборами в Україні зкінчено.
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12.06.2020 11:58 Відповісти
главное- транспорт не трогайте.
а кафешки хоть вообще бульдозерами снесите - у народа уже давно нет денег на кафешки.

деньги водились, когда при власти были плохие барыги (Порох и т.п.)
а как пришли хорошие зебилы, то кафешки уже не нужны.
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12.06.2020 09:31 Відповісти
тупий пі..дьож.

Це в Києві закінчилось бабло ?
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12.06.2020 09:46 Відповісти
Кстати, вот устроили голодомор в Украине в 30е годы именно дедушки шмыгалей, они же коммунизм строили оболванивая болванов, история повторяется почему? потому, что нужно учить историю. Теперь вот начали с карантина - закончат трудовыми лагерями и трудоднями, не конечно называться это будет как-то по современному и красиво, а суть будет та же. **********, зробылы це разом
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12.06.2020 09:34 Відповісти
Погуляли и хватит 😉😉😉
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12.06.2020 09:45 Відповісти
Сьогодні ухвалюватимуть рішення про можливе посилення карантинних заходів у Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 2028
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12.06.2020 09:48 Відповісти
Призывающие карантин смело игнорировать стесняются рассказать о собственном опыте преодолении болезни коронавирус.Это не правильно.
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12.06.2020 09:48 Відповісти
карантин - научно-обоснованные рекомендации для населения - это понятно. Пока что это: повязка в местах скопления, соблюдение дистанции и регулярное обеззараживание рук.
Это дополнительные меры для работы с общепитов.

Всё остальное - это оскотинивание быдла.


нэ пэрэпутай, Кутузов.
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12.06.2020 09:57 Відповісти
карантин - научно-обоснованные рекомендации для населения - это понятно. Пока что это: повязка в местах скопления, соблюдение дистанции и регулярное обеззараживание рук.
Это дополнительные меры для работы с общепитов.Всё остальное - это оскотинивание быдла. /Всё остальное -это что?Несколько примеров .Конкретных и реальных.
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12.06.2020 10:28 Відповісти
пожалуйста:
- посадить под домашний арест людей старше 60 лет ( это пипец - без решения суда посадить под домашний арест несколько миллионов - у меня на голову не налазит)
- запрет заходить в прибережную зону (я молчу про скверы и парки)...
... и т.п.

Быдлу просто срут на голову - а оно радуется "заботе"...
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12.06.2020 11:26 Відповісти
Обращение Ивана Петровича Сидорова адресовано переболевшим коронавирусом.Чтобы они из своего опыта рассказали о вреде или пользе карантина.
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12.06.2020 12:25 Відповісти
так быдло же даже это малое тупо делать не желает
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12.06.2020 10:32 Відповісти
если бы было доверие - то делали бы.
А если они видят, что какое то чмо, непонятно откуда взявшееся (у него есть эти полномочия в соответствии с Конституцией?) плоковырвшись у себя в жопе даёт дебильные указания и брешет при этом - то...
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12.06.2020 11:28 Відповісти
Антинародная власть использует карантин для сдерживания протестных настроений общества, ибо на воре и шапка горит. А ещё антинародная власть проосто издевается над людьми.
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12.06.2020 09:59 Відповісти
Если не преодолен эпидемиологический порог то это Тероризм над жителями .Владу на свалку истории.
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12.06.2020 10:17 Відповісти
После карантина под КМДА повалили акции протестов! А у Виталика выборы! конечно лучше всех закрыть!
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12.06.2020 10:24 Відповісти
 
 