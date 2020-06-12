Сьогодні ухвалюватимуть рішення про можливе посилення карантинних заходів у Києві, - КМДА

У Києві збираються посилити карантинні заходи через епідеміологічну ситуацію. Сьогодні штаб з надзвичайних ситуацій ухвалюватиме рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив радник мера міста Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Станом на сьогодні ми десь посередині між жовтим і чорним сценарієм, це означає, що хвороба входить у новий пік, не вийшовши ще до кінця з попереднього", - заявив він.

Бондаренко говорить, що літній сезон не приніс зменшення кількості хворих, тому послаблення карантину будуть переглядати.

"Місто точно не готове до наступних етапів, які були заплановані урядом 5 і 10 червня", - заявив він.

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Радник мера міста говорить, що сьогодні о 9:30 відбудеться штаб НС міста, на якому будуть приймати рішення про можливість посилення певних обмежень, які були послаблені з 23 травня.

"Ми не можемо говорити про відкриття закладів громадського харчування в приміщеннях, ми не можемо говорити про будь-які масові заходи з кількістю людей 1 на 5 кв. метрів, ми не можемо говорити про повноцінне відкриття закладів культури. Це якраз ті моменти, які мали відбутися 5 червня по Україні", - додав він.

Бондаренко зазначив, що сьогодні будуть результати епідеміологічного аналізу Держпродспоживслужби і приймуть рішення.

"Станом на сьогодні не можна сказати, що якась одна галузь міського господарства є передумовою для збільшення кількості хворих. Тут є дві сторони. Об’єктивна сторона - ми відкрили магазини, ТРЦ, транспорт", - сказав він.

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Суб’єктивною стороною він назвав те, що багато українців вирішили, що з моментом, коли вони можуть вийти на роботу, для них карантин закінчився.

Сьогодні на засіданні штабу також можуть прийняти рішення про жорсткі обмеження стосовно відвідування пляжів, або повне їх закриття.

Втім, питання по обмеженням стосовно громадського транспорту не стоїть.