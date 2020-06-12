Сьогодні ухвалюватимуть рішення про можливе посилення карантинних заходів у Києві, - КМДА
У Києві збираються посилити карантинні заходи через епідеміологічну ситуацію. Сьогодні штаб з надзвичайних ситуацій ухвалюватиме рішення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив радник мера міста Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Станом на сьогодні ми десь посередині між жовтим і чорним сценарієм, це означає, що хвороба входить у новий пік, не вийшовши ще до кінця з попереднього", - заявив він.
Бондаренко говорить, що літній сезон не приніс зменшення кількості хворих, тому послаблення карантину будуть переглядати.
"Місто точно не готове до наступних етапів, які були заплановані урядом 5 і 10 червня", - заявив він.
Радник мера міста говорить, що сьогодні о 9:30 відбудеться штаб НС міста, на якому будуть приймати рішення про можливість посилення певних обмежень, які були послаблені з 23 травня.
"Ми не можемо говорити про відкриття закладів громадського харчування в приміщеннях, ми не можемо говорити про будь-які масові заходи з кількістю людей 1 на 5 кв. метрів, ми не можемо говорити про повноцінне відкриття закладів культури. Це якраз ті моменти, які мали відбутися 5 червня по Україні", - додав він.
Бондаренко зазначив, що сьогодні будуть результати епідеміологічного аналізу Держпродспоживслужби і приймуть рішення.
"Станом на сьогодні не можна сказати, що якась одна галузь міського господарства є передумовою для збільшення кількості хворих. Тут є дві сторони. Об’єктивна сторона - ми відкрили магазини, ТРЦ, транспорт", - сказав він.
Суб’єктивною стороною він назвав те, що багато українців вирішили, що з моментом, коли вони можуть вийти на роботу, для них карантин закінчився.
Сьогодні на засіданні штабу також можуть прийняти рішення про жорсткі обмеження стосовно відвідування пляжів, або повне їх закриття.
Втім, питання по обмеженням стосовно громадського транспорту не стоїть.
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Закрыть пляжи при толпах в транспорте????
https://news.liga.net/society/news/adaptivnyy-karantin-spetsialisty-otsenili-riski-zarajeniya-koronavirusom-na-plyajah
вот почему заставляют носить намордники, а очки нет? потому что ношение очков не унизительно!
Маски - це найдешевший і мінімально необхідний засіб.
Якщо всі будуть носити маски потреби у окулярах не буде!
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
ua Александр Айвазян("зашкварився" і самоліквідувався)
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ОО
Новые очаги Covid-19 появились в Минске, сообщает телеграм-канал https://t.me/bnkbel/6335 «Баста!» .
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опозиція (і ,особливо маргінес)часто мають спільний інтерес з ворогами Держави...
працюють на одну мету -Знести Владу..
а кафешки хоть вообще бульдозерами снесите - у народа уже давно нет денег на кафешки.
деньги водились, когда при власти были плохие барыги (Порох и т.п.)
а как пришли хорошие зебилы, то кафешки уже не нужны.
Це в Києві закінчилось бабло ?
Это дополнительные меры для работы с общепитов.
Всё остальное - это оскотинивание быдла.
нэ пэрэпутай, Кутузов.
Это дополнительные меры для работы с общепитов.Всё остальное - это оскотинивание быдла. /Всё остальное -это что?Несколько примеров .Конкретных и реальных.
- посадить под домашний арест людей старше 60 лет ( это пипец - без решения суда посадить под домашний арест несколько миллионов - у меня на голову не налазит)
- запрет заходить в прибережную зону (я молчу про скверы и парки)...
... и т.п.
Быдлу просто срут на голову - а оно радуется "заботе"...
А если они видят, что какое то чмо, непонятно откуда взявшееся (у него есть эти полномочия в соответствии с Конституцией?) плоковырвшись у себя в жопе даёт дебильные указания и брешет при этом - то...