Порошенко - Зеленському: Ви мені не ворог, я з вами не борюся. Наш ворог - агресор, який прийшов до нас зі зброєю

П'ятий президент Петро Порошенко прокоментував підозру, висунуту йому Державним бюро розслідувань.

Про це він заявив вчора в ефірі "Прямого каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Подивіться, що відбулося сьогодні, сьогодні пред’явили підозру у вбивстві Сергію Стерненку, лідеру одеського Правого сектору за те, що він, захищаючись/, боронився від двох нападників, які намагалися його вбити і при чому не перший раз. Сьогодні йому пред’явили підозру. Останнім часом двом фантастичним українкам, яких дякуючи зараз таким безглуздим діям влади знає вся Україна, а може і весь світ- це Софія Федина і Маруся Зверобій. Їм пред’явили підозру за пост чи в Ют’юбі,чи у Facebook. Це у якій демократичній країні світу можна собі це уявити?" - зазначив Порошенко.

Крім того, п'ятий президент згадав, що у справі Шеремета затримані троє українських добровольців, які пів року перебувають за ґратами без будь-яких доказів.

Також читайте: Підозри ДБР, які намагалися вручити Порошенку, зліплені на піску, - Яценюк

"Сьогодні знищується українська судова система. Безумовно це дискредитація України. Відсутність верховенства права, відсутність демократії, відсутність права на гарантований захист, відсутність конституційної гарантії", - додав він.

"Рік архарівці за командою влади намагалися хоч щось знайти, що підтвердити брехню, яка рік тому лилася на адресу нашої команди. Єдине, що вони змогли знайти- це безглуздя, коли я як президент, як верховний головнокомандувач, як гарант суверенітету і територіальної цілісності держави видав указ по призначенню заступника керівника збройного формування. Відповідно до конституції указ президента є обов’язковим до виконання на всій території України. Указ не скасований, є презумпція конституційності, може бути скасований лише Конституційним судом", - пояснив лідер "Європейської Солідарності".

За його словами, намагається робити дурниці про те, кому і як виконувати укази президента під час війни. Влада налякана, а значить боїться і не знає, що робити.

"Хочу звернутися до влади: "Дорогий Володимире Олександровичу, може, для вас будуть несподіванкою ці слова. Послухайте, ви мені не ворог, я з вами не борюся, навпаки як важко, наша команда завжди готова підставити плече, бо ми дуже любимо Україну. Мій ворог, агресор, який прийшов до нас зі зброєю. Повірте, це і ваш ворог. Мій ворог, ті, хто прийшли і вбивають українців. Повірте, це і ваші вороги", - зазначив п'ятий президент.

Читайте: Більдт про переслідування Порошенка: Якщо Зеленський піде шляхом Януковича, ця справа буде в центрі уваги європейських партнерів

Також Порошенко нагадав, що сьогодні був переглянутий прогноз української економіки: з 5% падіння збільшений прогноз до 9% падіння.

"І коли ви відсутність хліба збираєтеся замінити поп-корном, українці дуже розумна нація і на це вдруге не поведеться. Країну треба об’єднати, державницькі сили треба об’єднати, і спільно як в 2014 разом виступити на захист нашої держави. Тоді буде успіх. Це моя порада", - підсумував він.