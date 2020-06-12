Порошенко - Зеленському: Ви мені не ворог, я з вами не борюся. Наш ворог - агресор, який прийшов до нас зі зброєю
П'ятий президент Петро Порошенко прокоментував підозру, висунуту йому Державним бюро розслідувань.
Про це він заявив вчора в ефірі "Прямого каналу", інформує Цензор.НЕТ.
"Подивіться, що відбулося сьогодні, сьогодні пред’явили підозру у вбивстві Сергію Стерненку, лідеру одеського Правого сектору за те, що він, захищаючись/, боронився від двох нападників, які намагалися його вбити і при чому не перший раз. Сьогодні йому пред’явили підозру. Останнім часом двом фантастичним українкам, яких дякуючи зараз таким безглуздим діям влади знає вся Україна, а може і весь світ- це Софія Федина і Маруся Зверобій. Їм пред’явили підозру за пост чи в Ют’юбі,чи у Facebook. Це у якій демократичній країні світу можна собі це уявити?" - зазначив Порошенко.
Крім того, п'ятий президент згадав, що у справі Шеремета затримані троє українських добровольців, які пів року перебувають за ґратами без будь-яких доказів.
"Сьогодні знищується українська судова система. Безумовно це дискредитація України. Відсутність верховенства права, відсутність демократії, відсутність права на гарантований захист, відсутність конституційної гарантії", - додав він.
"Рік архарівці за командою влади намагалися хоч щось знайти, що підтвердити брехню, яка рік тому лилася на адресу нашої команди. Єдине, що вони змогли знайти- це безглуздя, коли я як президент, як верховний головнокомандувач, як гарант суверенітету і територіальної цілісності держави видав указ по призначенню заступника керівника збройного формування. Відповідно до конституції указ президента є обов’язковим до виконання на всій території України. Указ не скасований, є презумпція конституційності, може бути скасований лише Конституційним судом", - пояснив лідер "Європейської Солідарності".
За його словами, намагається робити дурниці про те, кому і як виконувати укази президента під час війни. Влада налякана, а значить боїться і не знає, що робити.
"Хочу звернутися до влади: "Дорогий Володимире Олександровичу, може, для вас будуть несподіванкою ці слова. Послухайте, ви мені не ворог, я з вами не борюся, навпаки як важко, наша команда завжди готова підставити плече, бо ми дуже любимо Україну. Мій ворог, агресор, який прийшов до нас зі зброєю. Повірте, це і ваш ворог. Мій ворог, ті, хто прийшли і вбивають українців. Повірте, це і ваші вороги", - зазначив п'ятий президент.
Також Порошенко нагадав, що сьогодні був переглянутий прогноз української економіки: з 5% падіння збільшений прогноз до 9% падіння.
"І коли ви відсутність хліба збираєтеся замінити поп-корном, українці дуже розумна нація і на це вдруге не поведеться. Країну треба об’єднати, державницькі сили треба об’єднати, і спільно як в 2014 разом виступити на захист нашої держави. Тоді буде успіх. Це моя порада", - підсумував він.
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Порошенко П.А. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президент Украины с 7 июня 2014.
националисты - это шавки Авакова типа нацкорпус, которые гонялись за ним по всей Украине?
с Вакарчуком боролся в коалиции? действительно?!
шо-то ты, мил человек, перепутал всё, что мог.
"Юридичний треш", за словами екс-Генпрокурора Руслана Рябошапки, у вигляді підозри, яку сьогодні намагалися оголосити Петру Порошенку підручні його наступниці Венедиктової, насправді є нічим іншим, як знаком якості, посвідкою про те, що пред'являти немає чого. Свідченням того, що протягом року вивчення під мікроскопом діяльності Порошенка за всю його каденцію, не знайшли нічого, що говорило б про якісь зловживання, корупцію і т.д.
Упродовж тривалого часу суспільству вбивали в мізки саме це - в Україні була страшенно корумпована влада. І? Хтось вибачиться?
Навіть сам сьогоднішній перебіг подій яскраво продемонстрував кричущу невпевненість у своїх силах команди Зеленського, які викликали Порошенка в якості свідка по одній справі, а оголошували підозру по іншій.
Ви ж влада. Чому така метушня, як у якихось дрібних злодюжок з підворотні?
Днями керівництво НАТО вкотре визнало Росію загрозою номер один. Але ми не чуємо чогось подібного від Зеленського, який, схоже, просто впав у фрустрацію, і вже не здатен вийти зі стану "образи" на свого попередника.
Ситуація в економіці, в міжнародній політиці, в багатьох інших сферах говорить про граничну некомпетентність кварталівської команди і кварталівського методу управління. Відповідно, і справи фабрикуються з таким же "успіхом". З такою ж безцеремонно нахабністю і необґрунтованістю, як і "розкриття" справи Шеремета. Це вже "фірмовий почерк".
Не смішно. Ганебно. Безперспективно.
https://site.ua/yevhen.bulavka/ Yevhen Bulavka
"Страну надо объединить, государственные силы надо объединить"- де ти був до виборів, коли мінтецьполивав лайном усіх, хто не підкорився? Ну, зараз зелень і висунула абсурдні звинувачення бо, голосуєш разом з ними. Тож, доки будуть потрібні голоси судове переслідування буде традиційно для України безперспективне. Судовим переслідуванням буте тільки створюватися "революційна біографія".
. Єдине, що вони змогли знайти- це безглуздя, коли я як президент, як верховний головнокомандувач, як гарант суверенітету і територіальної цілісності держави видав указ по призначенню заступника керівника збройного формування. Відповідно до конституції указ президента є обов'язковим до виконання на всій території України. Указ не скасований, є презумпція конституційності, може бути скасований лише Конституційним судом", - пояснив лідер "Європейської Солідарності"
ну ні..уя собі.. (((
Пєтя бреше ако дише...
БЕЗПРАВНЕ призначення другого першого заступника голови зовнішньої розвідки -це не призначення "заступника керівника збройного формування."
Іша справа,що не всі судові справи мають перспективи ..
может чуть не в тему,НО интересно.
Американский Сиэтл - начало ордлы???
Ниче не напоминает?
"Якщо Медведчук є сполучною ланкою між Путіним і Порошенком, туди-сюди літає, ще й чіпати не можна, журналістів якісь покидьки б'ють, а поліція не втручається, як це назвати? "Будемо проводити розслідування". Добре, ми знаємо, як ви його проведете... Це ганьба! Авіасполучення з Росією у нас немає, а цей кадр літає туди без перешкод! Ну що це таке? Мафіозні зв'язки, ось що. Я вам прямо скажу: мафія керує Україною, і очолює її Петро Порошенко. А байки про корупцію - для тих, хто не хоче слухати", - сказав Хмара
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-hmara-aviaspoluchennja-z-rosijeju-u-nas-nemaje-a-tsej-kadr-medvedchuk-litaje-tudi-bezpereshkodno-nu-shcho-tse-take-mafiozni-zv-jazki-218103.html
Я більш ніж переконаний, що Порошенко не буде балатуватись у президенти, якщо будуть зберігатись бодай якісь шанси на перемогу. Він може висунутись технічним кандидатом, на кшталт Ющенка в 2010-му, переслідуючи якісь свої інтереси. Але в президенти України в нинішніх її кордонах, він ніколи більше не піде, розуміючи наслідки!
Не злоупотребляй! Жарко!)
Порошенко разве не в одной команде с холуём охметова - зеленским голосует в парламенте ?
а, ещё есть подонок Вакарчук ... он правда встал на лыжи ...
именно Порошенко привёл клоуна к власти
правда охметов, похоже, подперекупил кварталоваца,
жаль, но Порошенко ничего не добился,
кроме победы над Тимошенко, конечно ..
мы лохи ....
А вот еще ))))........всегда НЕ нравился....занудный и не симпатичный пустобрех.
..
.....
Ага
Совершенно безосновательно так считаешь. Всё время Майдана он был "одним из"...
оставьте Петю в покое
Судить надо любого, если есть за что.
А пока в отношении Порошенко - сплошной цирк с зелеными конями.
Никогда такого не было, если Вы были на Майдане, и помните.
Всё время Майдана он был "одним из"...
В лидерах была тройка из лидеров парламентских партий на тот момент - Яценюк, Тягнибок, Кличко.
И какая была тогда роль Порошенко в этом, чем он особым отличался?
уверен, что Петя и дальше будет заниматься тем-же, если его не остановить
Политик всегда занимается политической борьбой. Что-то не так?
Пакостить? Своей дипломатической деятельностьб на благо Украины, или чем?
Попытайся отойти от штампов, что тебе внушили, подумай, и ответь, для начала, сам себе, потом напиши тут результат.
В конце концов, у него просто есть репутация среди западного истеблишмента. А это не пропьешь.
А здесь,будьте добры ,факты.....
Очередной раз сожалею,что в Украине нет закона о праве на защиту чести и достоинства....
Как в США, например. В Германии,,к сожалению,это тоже плохо работает...
Без фактов - это просто разговор ни о чем.
Я Вам два факта предоставил: депутат ВР, и имеет международный авторитет.
А у Вас?
А чем лайно, обоснуешь?
І, так! Щоб будь яка революція досягла своєї мети, в середній її фазі, потрібне тимчасове згортання деяких демократичних установ. Інакше стара система просто поглине "нові обличчя". Що саме і відбувається в країні усі останні роки. Тому після Майдану дійсно потрібен був диктатор лайт версії. Але чому саме галичанський?! Коротше- маячня.)
імітуючи її реформування - декомунізація - ні?
Потрібне тимчасове згортання деяких демократичних установ - тут теж згоден, треба було придушити московську пропаганду, але не став чи не зміг.
І придушувати потрібно було не просто московську пропаганду, потрібно було дорубувати всі інші голови вище згаданної гідри. Замість того Петро створив теплу ванну для усіляких Медведчуків-Бойків, яки перегрупувалися, ребрендувалися і залишилися в українській політиці міцною п'ятою колоною сусідньої імперії та місцевого олігархату.
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Согласен!!!
Оба должны на нарах гнить.
Уже хулиганку хотят ему пришить.
Ну, разве что, возмутился, когда Зеленский Украину проституткой назвал....
А вас,видать, это не возмутило, как и остальных из 73% ?
https://www.youtube.com/watch?v=4YaYJTboHaU
а потом зеленые все традиции преумножили , и суды от ответственности за принятия решений освободили
так че все правильно порох говорит - зеленые не враги
"Відбувається те, що ми називаємо падінням рейтингу Володимира Зеленського. В оточенні президента і сам президент можуть вважати, що боротьба із Петром Порошенком, так чи інакше, допомагає Володимиру Зеленському посилити свої позиції, отримати кращий рейтинг. Він бореться з Порошенком, значить він бореться з минулою владою, зі старими політиками", - сказав Портников.
Водночас, він звернув увагу, що чинній владі не вдалося висунути проти Порошенка жодного серйозного звинувачення. "Але ми бачимо, що поки немає проти Петра Порошенка жодного звинувачення, яке можна було б назвати звинуваченням по справі, яка дійсно шкодить державним інтересам. Шукають усіх можливостей і будуть їх шукати. При цьому, я думаю, що не виконуватимуть свого головного завдання", - переконаний Портников.
На його думку, Володимир Зеленський власноруч весь час тримає Петра Порошенка в інформаційному полі. "Очевидно, що Порошенку, як політику, який претендує на повернення своїх політичних можливостей необхідно в інформаційному полі триматися, здійснювати з цього приводу якісь зусилля. Але коли сама влада надає йому такі можливості, коли кожного дня ми говоримо про Порошенка не з того приводу, що він щось заявив чи щось зробив, а з того приводу, чи він прийшов до Державного бюро розслідувань чи до Генеральної прокуратури. Заяву зробив Александр Кваснєвський з приводу Порошенка, заяву зробив Курт Волкер. Ми бачимо кількість новин по особистості Петра Порошенка дорівнює кількості новин по особистості Володимира Зеленського", - звернув увагу Портников.
На його думку, якщо б Володимир Зеленський хотів би, щоб про Петра Порошенка забули, він мав дати йому спокій на певний час, а вже потім займатися його справами, коли можна було б сказати, що це політик-пенсіонер, який нікого не хвилює, а тим більше не хвилює чинного президента, тому що розрив між ними такий величезний, що Зеленського ця людина не має просто турбувати.
"Сам Зеленський говорить, що Порошенко себе поводить так, ніби він зараз президент України. Але проблема не в тому, як поводить себе Порошенко, проблема в тому, що Зеленський себе поводить, так, ніби зараз Порошенко президент України. До чого це призведе зрозуміло - рейтинг Порошенка зростатиме, а Зеленського - падатиме", - переконаний Портников.