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Порошенко - Зеленському: Ви мені не ворог, я з вами не борюся. Наш ворог - агресор, який прийшов до нас зі зброєю

Порошенко - Зеленському: Ви мені не ворог, я з вами не борюся. Наш ворог - агресор, який прийшов до нас зі зброєю

П'ятий президент Петро Порошенко прокоментував підозру, висунуту йому Державним бюро розслідувань.

Про це він заявив вчора в ефірі "Прямого каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Подивіться, що відбулося сьогодні, сьогодні пред’явили підозру у вбивстві Сергію Стерненку, лідеру одеського Правого сектору за те, що він, захищаючись/, боронився від двох нападників, які намагалися його вбити і при чому не перший раз. Сьогодні йому пред’явили підозру. Останнім часом двом фантастичним українкам, яких дякуючи зараз таким безглуздим діям влади знає вся Україна, а може і весь світ- це Софія Федина і Маруся Зверобій. Їм пред’явили підозру за пост чи в Ют’юбі,чи у Facebook. Це у якій демократичній країні світу можна собі це уявити?" - зазначив Порошенко.

Крім того, п'ятий президент згадав, що у справі Шеремета затримані троє українських добровольців, які пів року перебувають за ґратами без будь-яких доказів.

Також читайте: Підозри ДБР, які намагалися вручити Порошенку, зліплені на піску, - Яценюк

"Сьогодні знищується українська судова система. Безумовно це дискредитація України. Відсутність верховенства права, відсутність демократії, відсутність права на гарантований захист, відсутність конституційної гарантії", - додав він.

"Рік архарівці за командою влади намагалися хоч щось знайти, що підтвердити брехню, яка рік тому лилася на адресу нашої команди. Єдине, що вони змогли знайти- це безглуздя, коли я як президент, як верховний головнокомандувач, як гарант суверенітету і територіальної цілісності держави видав указ по призначенню заступника керівника збройного формування. Відповідно до конституції указ президента є обов’язковим до виконання на всій території України. Указ не скасований, є презумпція конституційності, може бути скасований лише Конституційним судом", - пояснив лідер "Європейської Солідарності".

За його словами, намагається робити дурниці про те, кому і як виконувати укази президента під час війни. Влада налякана, а значить боїться і не знає, що робити.

"Хочу звернутися до влади: "Дорогий Володимире Олександровичу, може, для вас будуть несподіванкою ці слова. Послухайте, ви мені не ворог, я з вами не борюся, навпаки як важко, наша команда завжди готова підставити плече, бо ми дуже любимо Україну. Мій ворог, агресор, який прийшов до нас зі зброєю. Повірте, це і ваш ворог. Мій ворог, ті, хто прийшли і вбивають українців. Повірте, це і ваші вороги", - зазначив п'ятий президент.

Читайте: Більдт про переслідування Порошенка: Якщо Зеленський піде шляхом Януковича, ця справа буде в центрі уваги європейських партнерів

Також Порошенко нагадав, що сьогодні був переглянутий прогноз української економіки: з 5% падіння збільшений прогноз до 9% падіння.

"І коли ви відсутність хліба збираєтеся замінити поп-корном, українці дуже розумна нація і на це вдруге не поведеться. Країну треба об’єднати, державницькі сили треба об’єднати, і спільно як в 2014 разом виступити на захист нашої держави. Тоді буде успіх. Це моя порада", - підсумував він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Порошенко Петро (15171) Стерненко Сергій (384) Федина Софія (72) Звіробій Маруся (43)


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Топ коментарі
+24
@Вы мне не враг, я с вами не борюсь. @

а вот это зря, это главная ошибка Порошенко, Турчинова, Яценюка и пр пост майдановской власти.
На плечах этой зеленой немочи а также Медведчука и Ко в Украину кремль и заходит...

Вы с ними не боролись а они вас никого не пожалеют.
Я все жду когда это дойдет до командиров разных уровней. Времени осталось мало.
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12.06.2020 11:30
+21
Порошенко був , є і зостанеться Президентом України. Шелупонь змиється історією, кане в Лєту. А Україна переживе оцю наругу. Слава Україні.
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12.06.2020 11:32
+21
давай давай оправдывай 73 % идиотов, которые привели на президентское кресло худшее, что могли привести....
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12.06.2020 11:32
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шо правда?! с Самим Сашком Билым боролся? Дата смерти https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 24 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2014 .
Порошенко П.А. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президент Украины с 7 июня 2014.
националисты - это шавки Авакова типа нацкорпус, которые гонялись за ним по всей Украине?
с Вакарчуком боролся в коалиции? действительно?!
шо-то ты, мил человек, перепутал всё, что мог.
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12.06.2020 13:09 Відповісти
П/остров Абшерон (БашЭрЯн-Главный муж Горящий). Слово "Башла" -начало,но бакинцы говорят БашАта.Поэтому этот п.БашАтаЯн(Главный муж гори)=ПОСЕЙДОН=Солнце, а не моря Бог(как нам пели).И поэтому, чтоб замести следы, ,в с.в. Кремль создал в Баку вокально-инструментальный ансамбль "Шерон", а его рук.говорил что ему просто так понравилось это слово. Вот так действует нынешний(но построен нами) КРЕМЛЬ(Ахыр Ян Улу-Конец горящего древнего)-МИРОВАЯ ФАБРИКА ФАЛЬСИФИКАЦИЙ.
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12.06.2020 12:14 Відповісти
Ви вперті .
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12.06.2020 12:51 Відповісти
https://site.ua/yevhen.bulavka/28905-poroshenko-chistiy-pered-zakonom-dovedeno-zelenskim/ Порошенко чистий перед законом. Доведено Зеленським

"Юридичний треш", за словами екс-Генпрокурора Руслана Рябошапки, у вигляді підозри, яку сьогодні намагалися оголосити Петру Порошенку підручні його наступниці Венедиктової, насправді є нічим іншим, як знаком якості, посвідкою про те, що пред'являти немає чого. Свідченням того, що протягом року вивчення під мікроскопом діяльності Порошенка за всю його каденцію, не знайшли нічого, що говорило б про якісь зловживання, корупцію і т.д.
Упродовж тривалого часу суспільству вбивали в мізки саме це - в Україні була страшенно корумпована влада. І? Хтось вибачиться?
Навіть сам сьогоднішній перебіг подій яскраво продемонстрував кричущу невпевненість у своїх силах команди Зеленського, які викликали Порошенка в якості свідка по одній справі, а оголошували підозру по іншій.
Ви ж влада. Чому така метушня, як у якихось дрібних злодюжок з підворотні?
Днями керівництво НАТО вкотре визнало Росію загрозою номер один. Але ми не чуємо чогось подібного від Зеленського, який, схоже, просто впав у фрустрацію, і вже не здатен вийти зі стану "образи" на свого попередника.
Ситуація в економіці, в міжнародній політиці, в багатьох інших сферах говорить про граничну некомпетентність кварталівської команди і кварталівського методу управління. Відповідно, і справи фабрикуються з таким же "успіхом". З такою ж безцеремонно нахабністю і необґрунтованістю, як і "розкриття" справи Шеремета. Це вже "фірмовий почерк".
Не смішно. Ганебно. Безперспективно.
https://site.ua/yevhen.bulavka/ Yevhen Bulavka
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12.06.2020 12:15 Відповісти
"Сегодня уничтожается украинская судебная система.", я б не сказав. Все працює як і п'ять рокі тому, і десять, і тридцять... Хіба щось в цій системі мінялося? Ах- да, була таки рехворма, коли суддям дали право оцінювати один-одного і самоуправлятися. Не оцінили вони щедрості. Тепер ПОПу довелося самому з ними зіткнутися. Хто ж міг пр теку можливість подумати?
"Страну надо объединить, государственные силы надо объединить"- де ти був до виборів, коли мінтецьполивав лайном усіх, хто не підкорився? Ну, зараз зелень і висунула абсурдні звинувачення бо, голосуєш разом з ними. Тож, доки будуть потрібні голоси судове переслідування буде традиційно для України безперспективне. Судовим переслідуванням буте тільки створюватися "революційна біографія".
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12.06.2020 12:20 Відповісти
"Дорогой Владимир Александрович,вы мне не враг,поверьте- я с вами не борюсь, наоборот когда трудно, наша ферма всегда готова подставить плечо, потому что мы очень любим Украину,поверьте!Страну надо объединить, государственные силы надо объединить,поверьте" Охотно верим,брехло.
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12.06.2020 12:20 Відповісти
Троляка схований за vpn
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12.06.2020 12:22 Відповісти
За вами з під українського проксі вже прийшли?Може то зеотара хоче поросескот згвалтувати.
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12.06.2020 12:50 Відповісти
Тобі в https://censor.net/comments/locate/3201596/019214e4-2b2d-70bd-92f5-14623e0074a8 вже доведено, що ти - касапський бот зі змінними віпіен
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12.06.2020 15:04 Відповісти
Зелепух сам робить все щоб його пихали в хвіст і гриву після свого преЗеденства.
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12.06.2020 12:21 Відповісти
Це все схоже на якусь фантасмагорію. Таке враження, що Зеленський зараз візьме та піде у відставку слідом за Вакарчуком... Ех мрії вони такі мрії.
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12.06.2020 12:21 Відповісти
Ну ты самокритичен.
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12.06.2020 12:39 Відповісти
Будь який злочинець тепер може заявити -чого ж ви мене судите -я ж теж проти Пуйла -Ми ж на одній стороні,пане Суддя !




. Єдине, що вони змогли знайти- це безглуздя, коли я як президент, як верховний головнокомандувач, як гарант суверенітету і територіальної цілісності держави видав указ по призначенню заступника керівника збройного формування. Відповідно до конституції указ президента є обов'язковим до виконання на всій території України. Указ не скасований, є презумпція конституційності, може бути скасований лише Конституційним судом", - пояснив лідер "Європейської Солідарності"

ну ні..уя собі.. (((
Пєтя бреше ако дише...

БЕЗПРАВНЕ призначення другого першого заступника голови зовнішньої розвідки -це не призначення "заступника керівника збройного формування."
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12.06.2020 12:30 Відповісти
2.Знайти на Пєтю можна багато що..

Іша справа,що не всі судові справи мають перспективи ..
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12.06.2020 12:33 Відповісти
найди помоги ваве Порошенко - Зеленському: Ви мені не ворог, я з вами не борюся. Наш ворог - агресор, який прийшов до нас зі зброєю - Цензор.НЕТ 1303
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12.06.2020 12:38 Відповісти
ой ёё туту уже писали что вава даже указ Пети не отменил по своей тупости и контузии об икону в Чернигове
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12.06.2020 12:33 Відповісти
http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/180546_anarkhisty-zakhvatili-tcentr-sietl

может чуть не в тему,НО интересно.
Американский Сиэтл - начало ордлы???
Ниче не напоминает?
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12.06.2020 12:38 Відповісти
а от для зелі ворог не кацап, який прийшов зі зброєю, а п"ятий Президент, який вчинив опір ворогу (((
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12.06.2020 12:42 Відповісти
Сильний помсти не бажає
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12.06.2020 12:47 Відповісти
ты враг народу Украины!!!!! сполучною ланкою між Порошенком і президентом Росії Володимиром Путіним є український політик Віктор Медведчук, який літає до РФ з України, незважаючи на заборону прямого авіасполучення між країнами.

"Якщо Медведчук є сполучною ланкою між Путіним і Порошенком, туди-сюди літає, ще й чіпати не можна, журналістів якісь покидьки б'ють, а поліція не втручається, як це назвати? "Будемо проводити розслідування". Добре, ми знаємо, як ви його проведете... Це ганьба! Авіасполучення з Росією у нас немає, а цей кадр літає туди без перешкод! Ну що це таке? Мафіозні зв'язки, ось що. Я вам прямо скажу: мафія керує Україною, і очолює її Петро Порошенко. А байки про корупцію - для тих, хто не хоче слухати", - сказав Хмара
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-hmara-aviaspoluchennja-z-rosijeju-u-nas-nemaje-a-tsej-kadr-medvedchuk-litaje-tudi-bezpereshkodno-nu-shcho-tse-take-mafiozni-zv-jazki-218103.html
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12.06.2020 13:01 Відповісти
особисто я навіть не сумніваюся, шо коли Петро Олексійович знову сяде у Президентське крісло, старих помилок допускати вже точно не буде!
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12.06.2020 13:01 Відповісти
Що, недоплачує вам, тролям? Це помилка. Тролям не платити - собі дорожче
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12.06.2020 13:11 Відповісти
Сісти то він зможе. От тільки явно не в Президентське крісло.
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12.06.2020 13:11 Відповісти
Теоретично камбек Петра Олексійовича справді можливий. Оскільки електоральні вподобання українців вельми роспорошені. Тому навіть кандидат з рейтингом 15% має шанс на другий тур. І якщо в суперники йому дістанеться не менш маргінальний суперник (типу Бойко), то шанси на перемогу доволі високі. Але скажи будь ласка, яким ти собі уявляється президентство людини до якої більше 70% населення ставиться відверто негативно? Спробуй хочаб замислитись які наслідки це матиме для держави! Її просто розірве за лічені місяці!
Я більш ніж переконаний, що Порошенко не буде балатуватись у президенти, якщо будуть зберігатись бодай якісь шанси на перемогу. Він може висунутись технічним кандидатом, на кшталт Ющенка в 2010-му, переслідуючи якісь свої інтереси. Але в президенти України в нинішніх її кордонах, він ніколи більше не піде, розуміючи наслідки!
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12.06.2020 13:25 Відповісти
подивимося але ти гриня сова копиюешь вскукареки з 112 го аналу нуну
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12.06.2020 13:31 Відповісти
То вони мене копіюють, бовдуре!)) Я не дивлюсь телебачення вже багато років. Тому оперую лише логікою і здоровим глуздом. У разі повернення Порошека на президентську посаду йому доведеться буквально з перших днів утримувати владу силою. Це якщо ще до інаугурації не спалахнуть заворушення. А Петро точно не який небудь Асад. Бліндаж і військова форма йому лише щоб пофоткатись.))
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12.06.2020 13:43 Відповісти
да ти шо прям сасад верхоми на т 72 в долине беккаа рядом муамир на боевых вурбульдах и героический маршаль гречко с переносным кондёром и пылесборником там же
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12.06.2020 14:02 Відповісти
А... Ты просто пьяный с полудня. Я было подумал идейному порохоботу захотелось предметной дискуссии.
Не злоупотребляй! Жарко!)
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12.06.2020 14:11 Відповісти
Якщо вже терпіли Порошенко, терпимо Зеленького то, в наступій каденціїї знову можемо потерпіти Порошенко чи Ляшко. Все рівно вибирати будемо з запропонованих.
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12.06.2020 15:24 Відповісти
по сути Порошенко как всегда лукавит
Порошенко разве не в одной команде с холуём охметова - зеленским голосует в парламенте ?
а, ещё есть подонок Вакарчук ... он правда встал на лыжи ...
именно Порошенко привёл клоуна к власти
правда охметов, похоже, подперекупил кварталоваца,
жаль, но Порошенко ничего не добился,
кроме победы над Тимошенко, конечно ..
мы лохи ....
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12.06.2020 13:23 Відповісти
Що за маячня. Зеля викормиш Коломойського.
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12.06.2020 14:52 Відповісти
https://gordonua.com/blogs/vlashchenko/okazyvaetsya-kazarin-v-strashnye-dni-krazhi-kryma-poluchil-tam-zhe-rossiyskiy-pasport-1504101.html

А вот еще ))))........всегда НЕ нравился....занудный и не симпатичный пустобрех.
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12.06.2020 13:27 Відповісти
ни порошенко ни зеленскому не враг этот агрессор, хватит этой брехни наслушались за 5 лет
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12.06.2020 13:28 Відповісти
* Мір . дружба ....жвачка * (кац) ..

..
..Порошенко - Зеленському: Ви мені не ворог, я з вами не борюся. Наш ворог - агресор, який прийшов до нас зі зброєю - Цензор.НЕТ 6096...
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12.06.2020 13:33 Відповісти
"украинцы очень умная нация и на это второй раз не поведутся"
Ага
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12.06.2020 13:51 Відповісти
И не друг и не враг, а так - мерзопакостный старый ..... .
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12.06.2020 13:57 Відповісти
Во как Петро "запел",а перед выборами говорил по другому:"кто против меня,тот за Путина","или я,или Путин,третьего не дано",ну и плакатики соответствующего содержания на каждом перекрестке вешал.А теперь как говорится "поздно Петя пить боржоми",не надо было Садового и Гриценко с говном смешивать,может и не пришлось бы сейчас по абсурдным повесткам на допросы бегать.
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12.06.2020 14:00 Відповісти
Що ти перекручуєш. Гімно метали усі, але не Порох, а в Пороха.
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12.06.2020 14:54 Відповісти
Я про мусорную свалку,в которую город Львов превратили Пецины забаганки.Теперь уж пусть Пэтро в говне бултыхается по самые уши.Он его заслужил.
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13.06.2020 14:54 Відповісти
одень дубок толи и не забудь про сш 68 из зашиты только толины дубко ух на ногах наоно берцы от толи на 1000 шагов
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12.06.2020 14:03 Відповісти
считаю что именно он организовал Майдан
Совершенно безосновательно так считаешь. Всё время Майдана он был "одним из"...
оставьте Петю в покое
Судить надо любого, если есть за что.
А пока в отношении Порошенко - сплошной цирк с зелеными конями.
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12.06.2020 15:58 Відповісти
Майдан выдвинул Порошенко в лидеры. А больше некого было. И Кличко. Но Кличко не того политического уровня. Но мэр столицы из него хороший получился.
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12.06.2020 15:06 Відповісти
Майдан выдвинул Порошенко в лидеры
Никогда такого не было, если Вы были на Майдане, и помните.
Всё время Майдана он был "одним из"...
В лидерах была тройка из лидеров парламентских партий на тот момент - Яценюк, Тягнибок, Кличко.
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12.06.2020 16:00 Відповісти
Петрусю, зеля ворог нашої держави. Про це вже можна говорити відверто.
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12.06.2020 14:32 Відповісти
Если честно, то Петя здорово Украине навредил и не один раз, достаточно вспомнить как выбирали Дрыща, как топили Юльку и получили Бульбуковича, как снова топили Юльку и получили Зелю .... я уверен, что Петя и дальше будет заниматься тем-же, если его не остановить, это значит, что придёт следующий Бульбукевич..водь Петюня не остановится
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12.06.2020 14:40 Відповісти
Если честно, то Петя здорово Украине навредил и не один раз, достаточно вспомнить как выбирали Дрыща, как топили Юльку и получили Бульбуковича,
И какая была тогда роль Порошенко в этом, чем он особым отличался?

уверен, что Петя и дальше будет заниматься тем-же, если его не остановить
Политик всегда занимается политической борьбой. Что-то не так?
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12.06.2020 16:02 Відповісти
Как сказал один перец - ты уже не директор, отдай ключи и гуляй .... а Петюня полгода болтался по Европе, раздавал советы, чего-то там пророчил и пытался вести себя как президент ... его кто нибудь уполномочивал ?
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12.06.2020 16:56 Відповісти
Он и сейчас это делает, и будет делать. Он депутат и политик, он занимается своей работой (в отличие от невнятной зелени). Я вообще не понимаю, в чем твой упрек Порошенку?
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12.06.2020 17:03 Відповісти
Так никто не сомневается, что ПеПо и дальше будет пакостить и пытаться унизить законно избранную власть ..
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12.06.2020 17:18 Відповісти
Унизить - чем? Например?
Пакостить? Своей дипломатической деятельностьб на благо Украины, или чем?
Попытайся отойти от штампов, что тебе внушили, подумай, и ответь, для начала, сам себе, потом напиши тут результат.
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12.06.2020 18:34 Відповісти
Считаешь заниматься "дипломатической деятельностью", а проще говоря отсебятиной, не имея на то полномочий не есть унижение страны? ..
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12.06.2020 19:26 Відповісти
Сорри, но он не хрен с бугра, а депутат ВР.
В конце концов, у него просто есть репутация среди западного истеблишмента. А это не пропьешь.
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12.06.2020 21:08 Відповісти
У депутата , президента и чиновника разные права, обязанности, ограничения и ответственность ...)
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12.06.2020 22:11 Відповісти
А вы откуда знаете о чём говорит Порошенко, превышает или нет он свои полномочия, как депутата ВР? А ваши домыслы .... Можете с женой на кухне их обсуждать.
А здесь,будьте добры ,факты.....
Очередной раз сожалею,что в Украине нет закона о праве на защиту чести и достоинства....
Как в США, например. В Германии,,к сожалению,это тоже плохо работает...
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13.06.2020 01:53 Відповісти
Аа, так тогда предоставьте факты в поддержку Вашей позиции, как Вам уже написала https://censor.net/user/365933.
Без фактов - это просто разговор ни о чем.
Я Вам два факта предоставил: депутат ВР, и имеет международный авторитет.
А у Вас?
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13.06.2020 11:59 Відповісти
Нет там международного авторитета, и уже давно ...
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13.06.2020 12:47 Відповісти
Это Ваше мнение? Оно противоречит фактам.
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13.06.2020 15:01 Відповісти
Порошенко і Ющенко - два Президенти яких український народ не оцінив. Тут в слово "народ" включені всі компоненти, і 73% ідіотів теж. Альтернативою їхньому європейському підходу є диктатура. Бо ніякі вибори нічого в цій країні не вирішать - нація ще не доросла. З диктатурою все погано, бо серед умовно кажучи "лівобережних" відповідальних людей нема, всі продаються та покупаються. А диктатора-галичанина ця псевдо-нація не сприйме. Маємо те що маємо. Перекладаємо вирішення проблем на плечі дітей та онуків. Скільки 20-річних поклали в сиру землю донбасу? Як казав Вій "підніміть мені вії". Вій на вас дивиться вже триста років. А ви все якогось воланда вивчаєте.
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12.06.2020 15:05 Відповісти
8ми процентне лайно злийся нарешті
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12.06.2020 15:07 Відповісти
А ведь именно эти 8 % оказались правы. Это как врачи по отношению к болезни- все умные, но как лечить знают только врачи.
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12.06.2020 15:13 Відповісти
25%
А чем лайно, обоснуешь?
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12.06.2020 16:03 Відповісти
Здебільшого якась маячня! Ющенко зрадив перший Майдан, спочатку розділивши владу з бандою Януковича, а потім взагалі передавши країну їм у брудні руки. Порошенко зрадив другий Майдан, просто очоливши стару систему, імітуючи її реформування. За ганьбою обидва поступаються хіба що "ростовському легітимному".
І, так! Щоб будь яка революція досягла своєї мети, в середній її фазі, потрібне тимчасове згортання деяких демократичних установ. Інакше стара система просто поглине "нові обличчя". Що саме і відбувається в країні усі останні роки. Тому після Майдану дійсно потрібен був диктатор лайт версії. Але чому саме галичанський?! Коротше- маячня.)
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12.06.2020 18:20 Відповісти
Лайк ща пост, але перебор.
імітуючи її реформування - декомунізація - ні?

Потрібне тимчасове згортання деяких демократичних установ - тут теж згоден, треба було придушити московську пропаганду, але не став чи не зміг.
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12.06.2020 21:12 Відповісти
Комуністи вже давно не мали повноти влади в Україні. КПУ була лише однією із багатьох голів кримінально-олігархічної гідри. Тому декомунізація, як власне і мова з вірою, це суто гуманітарні речі. Які звісно дуже потрібні, але вони не мають ніякого відношення до реформування системи влади. Вони не заважають красти.
І придушувати потрібно було не просто московську пропаганду, потрібно було дорубувати всі інші голови вище згаданної гідри. Замість того Петро створив теплу ванну для усіляких Медведчуків-Бойків, яки перегрупувалися, ребрендувалися і залишилися в українській політиці міцною п'ятою колоною сусідньої імперії та місцевого олігархату.
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13.06.2020 11:29 Відповісти
Що зараз треба робити, і кому треба робити, як Ви вважаэте?
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13.06.2020 11:51 Відповісти
Порошенко і Ющенко - два Президенти яких український народ не оцінив.

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Согласен!!!
Оба должны на нарах гнить.
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13.06.2020 12:58 Відповісти
Так а в чем именно обвиняют Порошенко? Кто знает?
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12.06.2020 15:51 Відповісти
Зеленый цирк с конями.
Уже хулиганку хотят ему пришить.
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12.06.2020 16:04 Відповісти
Хулиганство, ввоз своих картин, назначение военного чиновника, переход катерно-корабельной группы из Черного в Азовское море без разрешения кацапов. Вроде все. Может маску не одел где-то, или за отопление задолжал. Это еще в разработке спецслужб.
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12.06.2020 16:25 Відповісти
Ага, Зеленский ведет сложнейшие переговоры с Путиным в Берлине, а Порошенковцы устраивают сходняки против Зеленского. Совпадение? Не думаю. Причем Зеленский громко на весь мир заявил в глаза Путину, что под него, в отличие от мародера, никто Конституцию менять не будет. Представьте, у вас деловые переговоры, а в тылу пожар. Порошенко мочил Зеленского ниже плинтуса еще до выборов. Там специальный человечек, московские технологии.
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12.06.2020 16:13 Відповісти
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12.06.2020 17:02 Відповісти
100%
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13.06.2020 01:20 Відповісти
Где и с кем ведёт переговоры Зеленский ? И с какого перепугу ППА,,до выборов, "мочил" клоуна из 95 Квартала?
Ну, разве что, возмутился, когда Зеленский Украину проституткой назвал....
А вас,видать, это не возмутило, как и остальных из 73% ?
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13.06.2020 02:05 Відповісти
Ну вот до выборов порохоботская терминология Пояркова, Гонопольского и прочих мразей - ссыкун, брехло и т.д. ДО выборов

https://www.youtube.com/watch?v=4YaYJTboHaU
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13.06.2020 23:45 Відповісти
за судебную систему хотелось бы поподробней услышать из уст 5го , помнится из злочинной влады никого не посадили , и воры с представителями власти под ручку ходить начали
а потом зеленые все традиции преумножили , и суды от ответственности за принятия решений освободили
так че все правильно порох говорит - зеленые не враги
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12.06.2020 17:11 Відповісти
Для меня и сейчас Порошенко президент Украины, а Зеленский это какая то неуклюжая пародия на президента.
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12.06.2020 17:29 Відповісти
Это пародия на Голобородько.
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12.06.2020 19:10 Відповісти
Зеленский исправляет зашквары мародера
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12.06.2020 19:27 Відповісти
а ты пародия на человека
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13.06.2020 08:54 Відповісти
Порошенко із зеленським в шахи, а той - в Чапаєва, бо в шахи не вміє.
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12.06.2020 21:29 Відповісти
Пане Гетьмане
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13.06.2020 08:53 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_otochenni_zelenskogo_vvazhayut_scho_borotba_iz_poroshenkom_dopomagaye_yomu_otrymaty_kraschyy_reytyng Журналіст-колумніст та блогер Віталій Портников у етері програми "Суботній політклуб" на Еспресо.TV. припускає, що за допомогою порушення справ проти Петра Порошенка, в оточенні чинного президента намагаються компенсувати падіння рейтингу Володимира Зеленського, чим намагаються посилити свої позиції.
"Відбувається те, що ми називаємо падінням рейтингу Володимира Зеленського. В оточенні президента і сам президент можуть вважати, що боротьба із Петром Порошенком, так чи інакше, допомагає Володимиру Зеленському посилити свої позиції, отримати кращий рейтинг. Він бореться з Порошенком, значить він бореться з минулою владою, зі старими політиками", - сказав Портников.
Водночас, він звернув увагу, що чинній владі не вдалося висунути проти Порошенка жодного серйозного звинувачення. "Але ми бачимо, що поки немає проти Петра Порошенка жодного звинувачення, яке можна було б назвати звинуваченням по справі, яка дійсно шкодить державним інтересам. Шукають усіх можливостей і будуть їх шукати. При цьому, я думаю, що не виконуватимуть свого головного завдання", - переконаний Портников.
На його думку, Володимир Зеленський власноруч весь час тримає Петра Порошенка в інформаційному полі. "Очевидно, що Порошенку, як політику, який претендує на повернення своїх політичних можливостей необхідно в інформаційному полі триматися, здійснювати з цього приводу якісь зусилля. Але коли сама влада надає йому такі можливості, коли кожного дня ми говоримо про Порошенка не з того приводу, що він щось заявив чи щось зробив, а з того приводу, чи він прийшов до Державного бюро розслідувань чи до Генеральної прокуратури. Заяву зробив Александр Кваснєвський з приводу Порошенка, заяву зробив Курт Волкер. Ми бачимо кількість новин по особистості Петра Порошенка дорівнює кількості новин по особистості Володимира Зеленського", - звернув увагу Портников.
На його думку, якщо б Володимир Зеленський хотів би, щоб про Петра Порошенка забули, він мав дати йому спокій на певний час, а вже потім займатися його справами, коли можна було б сказати, що це політик-пенсіонер, який нікого не хвилює, а тим більше не хвилює чинного президента, тому що розрив між ними такий величезний, що Зеленського ця людина не має просто турбувати.
"Сам Зеленський говорить, що Порошенко себе поводить так, ніби він зараз президент України. Але проблема не в тому, як поводить себе Порошенко, проблема в тому, що Зеленський себе поводить, так, ніби зараз Порошенко президент України. До чого це призведе зрозуміло - рейтинг Порошенка зростатиме, а Зеленського - падатиме", - переконаний Портников.
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14.06.2020 10:48 Відповісти
Порошенко - Зеленському: Ви мені не ворог, я з вами не борюся.

Порошенко - Зеленському: Ви мені не ворог, я з вами не борюся. Наш ворог - агресор, який прийшов до нас зі зброєю - Цензор.НЕТ 97
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15.06.2020 20:08 Відповісти
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