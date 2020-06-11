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Підозри ДБР, які намагалися вручити Порошенку, зліплені на піску, - Яценюк

Підозри ДБР, які намагалися вручити Порошенку, зліплені на піску, - Яценюк

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк розкритикував спроби правоохоронних органів вручити підозру п'ятого президенту Петрові Порошенку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Яценюк підкреслив: "Мої відносини як прем’єр-міністра з п’ятим президентом Петром Порошенком надто складні. І далеко не з моєї вини.

Тому я буду не про Порошенка, а про верховенство права, справедливість і успішну Україну.

Неадекватні підозри, чи то вручені, чи то не вручені колишньому президенту України, суперечать всім трьом постулатам.

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Указ про призначення якогось чиновника точно має більше законності, ніж указ про розпуск парламенту без належних підстав.

Виконавці політичних переслідувань проти Юлії Тимошенко також хотіли вислужитися. Добре відомо, чим це закінчилось.

Читайте: Раджу Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями, - Волкер

Беззаперечні докази скоєння злочину тягнуть за собою пред’явлення звинувачення і доказування вини в суді прокуратурою, а також своєї невинуватості обвинуваченим. Звинувачення мають бути беззаперечними, однозначними, ґрунтовними і неспростовними! А не зліпленими на піску. В іншому разі, результатом стане підтвердження української традиції політичних переслідувань, жорстка реакція вільного світу, шампанське в Кремлі і, як завжди, щуряча позиція всіх організаторів з показуванням пальців на самий верх.

Це не шлях успішної України і влади, якщо вона демократична".

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Топ коментарі
+35
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 690
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11.06.2020 18:24
+35
іди патєрпєвший свої платіжки подивись.

Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7054
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11.06.2020 18:27
+31
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9573
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11.06.2020 18:27
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он так и сделал)где вас таких откапывают?
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11.06.2020 19:01 Відповісти
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9011
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11.06.2020 19:00 Відповісти
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7387
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11.06.2020 19:00 Відповісти
Злочини Порошенка, як досягнення Зеленського; - їх не видко, але усі кричать, що вони Є!!!!
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11.06.2020 19:04 Відповісти
Ну так опыт "мозготрахания" за мнимые преступления успешно опробован,на том же Яценюке!!!Чего стоят заявления журнашлюх о том что Яценюк якобы украл 1 млрд со Стены и что у него в США аж 24 участка земли....и хоть Яценюк суды выиграл и журнашлюхи извинились перед ним за поклёп,но "осадок" в голове людей остался и его выкинули из политики!!!
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12.06.2020 09:09 Відповісти
ага в Израиле на берегу Мертвого моря ))))))))))
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11.06.2020 19:05 Відповісти
Хотелось бы сказать Яйценюку--не пиши нам про любовь,не поверю я--тут уже дела твои прошлые. А всё таки, наверное любит Украину, судя по словам, --или за счёт неё, делать себе состояние--вот в чём вопрос. Хотелось бы у него спросить--раз ты так проникся к Родине любовью--почему не пошёл в атаку вместе с добровольцами? Ведь всего-то было сорок лет в те времена,да и с пулей во лбу непонятно до конца--то ли они от него отскакивают, то ли не долетают,особенно когда отдыхает в кайф в Америке.
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11.06.2020 19:05 Відповісти
А он сказал,что только после твоего Зели.
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11.06.2020 19:07 Відповісти
Честно скажу--"моя"-- Юля. Не пачкай всех шоколадом,коль скоро сам вляпался.
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11.06.2020 19:16 Відповісти
Але підозри кролику закарбовані в стіні!
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11.06.2020 19:06 Відповісти
Ватан тут тебе не место, потому что ты черт.
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11.06.2020 19:12 Відповісти
А за пребрыком слышны разрывы ватных пердаков. Ватаны беснуются, от пороха уже и след простых, а ватаны от одного его имени в штаны люрят. Ниче козлятина, мы вас в конце потом с лестницы спустим.
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11.06.2020 19:11 Відповісти
Два другаПодозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3731
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11.06.2020 19:13 Відповісти
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 789
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11.06.2020 19:15 Відповісти
Похож,похож пэтро.Такойже шыкаладный и в средине много брэхлывых пуков.
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11.06.2020 19:18 Відповісти
тримай патєрпєвший

Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4174
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11.06.2020 19:20 Відповісти
Огнетушитель пригодится Петру Пидазрилому
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11.06.2020 19:24 Відповісти
Порошенко так ***********, що зелєбобіки третій день на білих каменях живуть.
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11.06.2020 19:26 Відповісти
их тут валом.шо не ник,то петин вогнегаснык
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11.06.2020 19:26 Відповісти
порошковый,шо ты тут своё хфото лепишь?
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11.06.2020 19:25 Відповісти
все як зєлєпупенський любить.
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11.06.2020 19:27 Відповісти
"пили шура,пили"(с)
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11.06.2020 19:47 Відповісти
не в нюх тобі тема про те що зєлєньовський наркоман.
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11.06.2020 20:18 Відповісти
"В МИД Грузии вызвали посла Украины из-за заявления Саакашвили"
не власть, а большая сплошная ЗЕжопа
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11.06.2020 19:16 Відповісти
Кролику вслед за Барыгой до буцегарні самий час.. От і казиться! Бо знає, що шкурку знімуть.
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11.06.2020 19:30 Відповісти
Шо там Сєня ! Навіть люди,що посадили Юльку з Луценком шоковані !
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2776
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11.06.2020 19:32 Відповісти
Кореш за кореша мазу всегда потянет. Мурка бис
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8217
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11.06.2020 19:39 Відповісти
Це точно.Адже з 2014 Рєнат був в бєгах.З 6 вересня 2019 року зняли з розшуку.Корєш виручив .Тепер він -нардеп.
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11.06.2020 19:51 Відповісти
Ну так венедіктова аж цілий доктор юридичних наук. Правда іспит з правознавства під час конкурсу у ВС не здала, але то таке...
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11.06.2020 19:41 Відповісти
2016 рік - Коломойский, Яценюк и Коболев тайно встречались у Авакова (СХЕМИ)
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11.06.2020 19:35 Відповісти
какая мнрзкая харя
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11.06.2020 19:35 Відповісти
Они слеплены не на песке. Они слеплены из дерьма в которое превращается страна при шморклях.
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11.06.2020 19:39 Відповісти
Ексміністр Охорони здоров"я Уляна Супрун про корисну і шкідливу зелень
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5550
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11.06.2020 19:59 Відповісти
Слеплено на песке...из гавна...высранного портновым...
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11.06.2020 20:00 Відповісти
«Ти не один». Нововиявлений союз Коломойського та Медведчука (розслідування)https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html
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11.06.2020 20:00 Відповісти
ЯЦЕНЮК! КОГДА ВЕРНЕШЬ УКРАДЕННИЕ ДЕНЬГИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТЕНЫ????? ТЕБЕ МЕСТО В ОДНОЙ КАМЕРЕ С БАРЫГОЙ ПОРОШЕНКОЮ И ДО ТЕБЯ ОЧЕРЕДЬ ДОЙТЕТ, ЧЕСТНЫЙ ТЫ НАШ!!!
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11.06.2020 20:10 Відповісти
Та успокойся уже.
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11.06.2020 20:23 Відповісти
СМИ РФ о Яценюке/"Во время первой чеченской войны Яценюк лично пытал и убивал российских солдат в Грозном", - глава Следкома РФ/"Яценюк был в войсковой каске и расстреливал российских военных из автомата Калашникова", - фрагмент из уголовного дела Карпюка и Клыха/Российские СМИ сообщили новые подробности о "чеченской кампании" Яценюка: "Несмотря на внешний тщедушный вид, он является довольно опасным убийцей"/ О Зеленском пока ничего подобного СМИ РФ не сообщают.Но мы то знаем..............
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11.06.2020 20:55 Відповісти
Ау, гавночерпальщики!
Спим?
Где подробности про украденный Яценюком миллиард, я вас спрашиваю!
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11.06.2020 21:09 Відповісти
Вылезло.....
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11.06.2020 21:18 Відповісти
Підозри ДБР, які намагалися вручити Порошенку, зліплені на піску, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8716
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11.06.2020 21:39 Відповісти
Шо, братец кролик переживает, шо он следующий?
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12.06.2020 02:46 Відповісти
"10 квітня цього року ДБР за погодженням з Офісом генпрокурора України оголосило мені підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень в умовах особливого періоду. Цією підозрою мені інкримінувалося те, що в 2018 році я, перебуваючи на посаді голови СЗР України, на підставі, на думку ДБР та Офісу генпрокурора, завідомо незаконного Указу Президента України № 225/2018 від 31.07.2018 р. «Про призначення С.Семочка першим заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України» наказав вважати цього військовослужбовця таким, що приступив до виконання своїх службових обов'язків. Цим, на думку ДБР та Офісу генпрокурора, я спричинив тяжкі наслідки у вигляді нарахованого С.Семочку грошового забезпечення та надання доступу до документів, що становлять державну таємницю", - зазначив Божок.
За його словами, 21 квітня Печерський райсуд столиці, а також 9 червня Апеляційний суд міста Києва, розглядаючи клопотання Офісу генпрокурора про обрання йому запобіжного заходу, визнали зазначену підозру необґрунтованою, а посилання на завдання матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу. ???
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12.06.2020 07:49 Відповісти
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