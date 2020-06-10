Раджу Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями, - Волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер прокоментував на своїй сторінці у твіттері переслідування п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Американський дипломат порадив Володимиру Зеленському сконцентруватися на побудові національної єдності на тлі російської агресії, а не влаштовувати політичні переслідування, передає Цензор.НЕТ.

"Вибір, кого переслідувати, - це політичне рішення, оскільки звинуватити можна кожного. Кращим було б рішення - будувати національну єдність перед лицем російської агресії на Донбасі і в Криму, як і говорив Зеленський у своєму виступі 24 серпня", - написав Волкер.

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