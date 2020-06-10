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Раджу Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями, - Волкер

Раджу Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями, - Волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер прокоментував на своїй сторінці у твіттері переслідування п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Американський дипломат порадив Володимиру Зеленському сконцентруватися на побудові національної єдності на тлі російської агресії, а не влаштовувати політичні переслідування, передає Цензор.НЕТ.

"Вибір, кого переслідувати, - це політичне рішення, оскільки звинуватити можна кожного. Кращим було б рішення - будувати національну єдність перед лицем російської агресії на Донбасі і в Криму, як і говорив Зеленський у своєму виступі 24 серпня", - написав Волкер.

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Раджу Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями, - Волкер 01

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Порошенко Петро (15171) Волкер Курт (609)


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Топ коментарі
+68
Зебил? Пока Петя спасал страну от кацапской армии ты вместе с Зеленским бегал от повесток
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10.06.2020 18:27
+63
Зебилы, а ведь лучше сейчас отстать от Пороза чтобы потом не пришлось бежать из-за майдана. 25% не73% 25% беспредел зелёной банды терпеть не будут
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10.06.2020 18:25
+45
а ведь Бубочку будут судить!.. выборы он проиграет 100% и его будут судить..
неужели он своим чурбанчиком не понимает этого..
и прокурорскую абизянку Венедиктову, и все сепарское руководство ГБР..
и других уродцев..
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10.06.2020 18:29
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Поймите его, возможно перепутал с туалетом.
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10.06.2020 21:18 Відповісти
Мне простительно, я не лингвист и таких "народных" слов мы не изучали. А Вы, товарищ админ, постарайтесь не ставить запятую после "сюда".
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11.06.2020 06:50 Відповісти
хто гроші плате, той дєвушку і танцює
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10.06.2020 21:04 Відповісти
Зебіли в екстазі ? Вони ж саме тому =ґаласавалі= за це недорозвинене, закоплексоване, неймовірно мстиве, гидке україноненависницьке чмо, щоб воно =пасаділо= ПП ?

Я тільки не можу зрозуміти, а за що цей абсолютний примітив, повне ніщо ненавидить ПП ?
За що цей урод ще сміє мститися ПП ?
Йому Порошенко дорогу перейшов ? Не давав, може, цьому сміттю гроші заробляти на бидлі всі роки ?
Мерзота !!!
Ти і в тюрмі не сидітимеш ... Інакше скінчиш своє існування ...
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10.06.2020 20:58 Відповісти
зебіли як і само чмо зомбовані!!
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11.06.2020 07:52 Відповісти
Это не зеленский не навидит Порошенко, это Коломойский хочет отомстить за приват, за то, что пришлось сбежать из страны в Израиль. но зеля доиграется это точно, да и в обще мне кажется все доиграются и медведчук и коломойский и другие. Следующий майдан, не сомниваюсь уже, что он будет, и будет он беспощадным. 2014 год покажется детским утренником.
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11.06.2020 08:39 Відповісти
Ви ж написали, що саме за це голосували його вибоці.
Раду він фактично втратив. На кону місцеві виборb, а єдине, що залишилось - рейтинг.
Можливо в нього є ще щось особисте, та хіба вам цікаві дитячі образи?
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11.06.2020 11:06 Відповісти
Усе це дитячі комплекси вилазять - навіть зовнішнє поріняння - не на користь Зе.

Воно ж пів-порції (на ковзанах і в циліндрі - в нас був такий мем, як зараз кажуть). І шо воно при такому зрісті могло зробити в 95 кварталі Кривого рогу???? 100 відсотків, що над ним знущались - десь я вже це чула ( біографія Путлера, який ненавидить людей, які ВИЩЕ за нього
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11.06.2020 11:16 Відповісти
Мстительный Путин пообещал Зеленскому плюшку в виде образа "миротворца", в обмен на преследование тех, кто в 2014-2019 защитил Украину. Кстати в то время как нынешний Президент бегал от повесток. В пакет входит ползущая колонизация. Нынешний гарант напоминает Овоща 2006 года.
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10.06.2020 20:59 Відповісти
А чому ви вирішили, що для цього потрібно рішення суду?
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11.06.2020 10:55 Відповісти
А кого хоч переслідують палітічєскі? Хоча Пєця крав як політик.. моєе і правда палітічєскі
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10.06.2020 21:03 Відповісти
Что украл Порошенко? И почему из двадцати с лишним дел, возбуждённых против него "зе-правосудием", нет ни одного "за воровство"?
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10.06.2020 21:10 Відповісти
Аргумент не катит, ибо у нас ГБР, СБУ, ОПГУ все последние месяцы на 90% заняты одним - найти, за что посадить Порошенко. Так что если бы он хоть что-то украл, будь спокоен, радостного визга "зе-правосудия" было бы на всю Солнечную систему. Однако имеем пшик и кучу диких, маразматическо-дебильных, анекдотичных, высосанных даже не из пальца, а из того органа Зеленского, которым они любит играть на пианино, уголовных дел.
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10.06.2020 21:19 Відповісти
Вопрос остается в силе - что украл Порошенко? Сторонники Зеленского это на каждом шагу утверждают, а раз утверждают, то должны точно знать - что украл Порошенко?
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10.06.2020 21:27 Відповісти
И да, за Ахметовым "зе-правосудие" с таким энтузиазмом не гоняется, оно, вообще, за ним не гоняется, так что опять - не аргумент. И не рассказывай нам здесь, что "свои люди" Зеленского в ГБР, СБУ, ОГПУ вовсю жалеют Порошенко, являются его тайными сторонниками и поэтому не возбуждают против него дел о воровстве и коррупции.
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10.06.2020 21:29 Відповісти
Я не святий. Я щось вкрав?
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11.06.2020 10:54 Відповісти
Вскрытие покажет, что украл У меня украл 5 лет надежд
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10.06.2020 21:22 Відповісти
Забудь. Проект «Малороссія», накрився бабушкіним органом.
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10.06.2020 21:43 Відповісти
Волкер про поросятко не сказав ні слова,але поросятко 6-ть разів дзвонило-жалілося,бо гівняне воно та підле.
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10.06.2020 21:14 Відповісти
Советы вообще-то даются людям, которые делают какое-то дело, в противном случае бесполезно советовать импотенту менять позы.
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10.06.2020 21:15 Відповісти
Одно другому не мешает. Советую Курту Уолкеру не лезть в чужой огород
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10.06.2020 21:21 Відповісти
Ты, бедолага пригожинская, лучше Путину посоветуй, не лезть в чужой огород, более того, считать чужой огород своим.
Зеленскому умные люди дают умный совет, ибо он уже в двух шагах от того, чтобы стать нерукопожатным в приличном международном политическом сообществе.
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10.06.2020 21:25 Відповісти
але, Вова, тебе звонил умный человек........
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10.06.2020 21:52 Відповісти
Якщо прокасапська срана в унісон з зебілами волає "https://strana.ua/opinions/272351-dlja-nas-s-vami-zakon-odin-a-dlja-poroshenko-druhoj.html Для нас с вами закон один, а для Порошенко - другой. Это отчетливо показала процедура оглашения ему подозрения. Сегодняшнее шоу с вручением подозрения Порошенко - это позор и дно дна " - то це є показником того, на лопаті чийого млину млин сцить бенедінктова; а також на якому роялі грає клован.
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10.06.2020 21:57 Відповісти
With everyone guilty of something... Интересно, Волкер считает, что Кузьменко тоже в чём-то виновна?
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10.06.2020 22:08 Відповісти
Тупое зебилье будет продолжать с настойчивостью маньяка пробовать посадить Порошенко хоть под каким-то надуманным поводом пока не получит по ушам тупой башки. Не картины так хулиганство))
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10.06.2020 22:15 Відповісти
https://prm.ua/nashi-mizhnarodni-partneri-bachat-nebazhannya-zelenskogo-protistoyati-rosiyskiy-agresiyi-ar-yev/ Наші міжнародні партнери бачать небажання Зеленського протистояти російській агресії - Ар'єв

Президент України Володимир Зеленський демонструє нашим міжнародним партнерам своє небажання протистояти агресії Росії, захищати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, - вважає народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, про що сказав в інтерв'ю журналістам.Він підкреслив: "Що ми бачимо на сьогоднішній день? З-за невідомих обставин зникукраїнський військовослужбовець на адміністративній межі з Кримом - фактично на лінії зіткнення з російськими окупантами. Що про це сказав глава держави як головнокомандувач? Нічого".
"Він жодним чином не ініціював розслідування, не вимагав від Російської Федерації пояснень щодо того, що людина, яка знаходиться у його як Головнокомандувача підпорядкуванні, зникла на адмінкордоні з Кримом за невідомих обставин", - також сказав Володимир Ар'єв.
"Міжнародне співтовариство, наші партнери з якими ми створювали антипутінську коаліцію, бачать ці речі. Вони бачать такі сигнали. Вони бачать небажання президента Зеленського взагалі організовувати оборону України, захищати військових. І захищати не на словах, а на ділі територіальну цілісність України", - заявив представник фракції.
Депутат зауважив, що міністерству закордонних справ зараз достатньо складно працювати в таких умовах: "Фактично йдеться про балансування".
"Треба йти і доводити, що Україна сьогодні все ж таки хоче оборонятися проти РФ, готова чинити спротив, і показувати, і далі заявляти про злочини, активно відстоювати свою позицію в міжнародних судах", - переконаний він.
"Якби президент і його Офіс стояли на твердих проукраїнських позиціях і демонстрували це постійно, тоді вочевидь просувати проукраїнський порядок денний у протидії російській гібридній агресії було б набагато легше і ефективніше", - підсумував депутат.
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10.06.2020 22:49 Відповісти
З кожним днем росте огида, вже не нелюбов, а тільки огида до цієї зеленої камарильї.
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10.06.2020 22:57 Відповісти
Ото все, кто пишут против НЕлошистого сцыкуна - то не ! не люди , а боты , люди - это только те , кто любит Бубочку. Начнем считать, как быстро иссякнет в Украине запас людей -процесс пошел ...
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10.06.2020 22:57 Відповісти
да-да это знатный коммуняка и жополиз власти всех времен Льоня Кравчук НЕлоху утлумачыв
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10.06.2020 23:00 Відповісти
- https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/11/7255137/ яке ж воно брехливе і дебільне ...
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11.06.2020 01:26 Відповісти
Раджу Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями, - Волкер - Цензор.НЕТ 4494
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11.06.2020 07:36 Відповісти
зейло глуха потвора!!
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11.06.2020 07:56 Відповісти
Вчера на одном телеканале предложили народным депутатам обратиться в правоохранительные органы о возбуждении аналогичного дела по Зеленскому на тему склонения Главы СБУ Грицака к назначению своим замом Баканова.
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11.06.2020 07:59 Відповісти
Ну що? Спрацювало? Оруел зі своїм "Скотным двором" тихенько відпочивав би і палив бамбук...
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11.06.2020 11:18 Відповісти
Волкеру...а напомните,за что вас сняли с направления Украина???
Вот и не вмешивайтесь в наши внутренние дела и не покрывайте мародерство.
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11.06.2020 11:24 Відповісти
Волкер у мародера как Шредер у пуйла
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11.06.2020 11:36 Відповісти
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