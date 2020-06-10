Советую Зеленскому заняться укреплением государства, а не политическими преследованиями, - Волкер

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, влиятельный американский дипломат Курт Волкер прокомментировал на своей странице в твиттере преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Американский дипломат посоветовал Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования.

"Выбор, кого преследовать, - это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение - строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа ", - написал Волкер.

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