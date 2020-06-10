РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8998 посетителей онлайн
Новости
19 949 243

Советую Зеленскому заняться укреплением государства, а не политическими преследованиями, - Волкер

Советую Зеленскому заняться укреплением государства, а не политическими преследованиями, - Волкер

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, влиятельный американский дипломат Курт Волкер прокомментировал на своей странице в твиттере преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Американский дипломат посоветовал Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования.

"Выбор, кого преследовать, - это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение - строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа ", - написал Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко после визита в Офис Генпрокурора: Венедиктова получила четкое указание от Зеленского по вручению мне подозрения

Советую Зеленскому заняться укреплением государства, а не политическими преследованиями, - Волкер 01

Также читайте: ГБР заявило о вручении подозрения Порошенко. Адвокат лидера "ЕС" говорит, что была лишь "попытка"

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Порошенко Петр (19599) Волкер Курт (627)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+68
Зебил? Пока Петя спасал страну от кацапской армии ты вместе с Зеленским бегал от повесток
показать весь комментарий
10.06.2020 18:27
+63
Зебилы, а ведь лучше сейчас отстать от Пороза чтобы потом не пришлось бежать из-за майдана. 25% не73% 25% беспредел зелёной банды терпеть не будут
показать весь комментарий
10.06.2020 18:25
+45
а ведь Бубочку будут судить!.. выборы он проиграет 100% и его будут судить..
неужели он своим чурбанчиком не понимает этого..
и прокурорскую абизянку Венедиктову, и все сепарское руководство ГБР..
и других уродцев..
показать весь комментарий
10.06.2020 18:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Поймите его, возможно перепутал с туалетом.
показать весь комментарий
10.06.2020 21:18 Ответить
Мне простительно, я не лингвист и таких "народных" слов мы не изучали. А Вы, товарищ админ, постарайтесь не ставить запятую после "сюда".
показать весь комментарий
11.06.2020 06:50 Ответить
хто гроші плате, той дєвушку і танцює
показать весь комментарий
10.06.2020 21:04 Ответить
Зебіли в екстазі ? Вони ж саме тому =ґаласавалі= за це недорозвинене, закоплексоване, неймовірно мстиве, гидке україноненависницьке чмо, щоб воно =пасаділо= ПП ?

Я тільки не можу зрозуміти, а за що цей абсолютний примітив, повне ніщо ненавидить ПП ?
За що цей урод ще сміє мститися ПП ?
Йому Порошенко дорогу перейшов ? Не давав, може, цьому сміттю гроші заробляти на бидлі всі роки ?
Мерзота !!!
Ти і в тюрмі не сидітимеш ... Інакше скінчиш своє існування ...
показать весь комментарий
10.06.2020 20:58 Ответить
зебіли як і само чмо зомбовані!!
показать весь комментарий
11.06.2020 07:52 Ответить
Это не зеленский не навидит Порошенко, это Коломойский хочет отомстить за приват, за то, что пришлось сбежать из страны в Израиль. но зеля доиграется это точно, да и в обще мне кажется все доиграются и медведчук и коломойский и другие. Следующий майдан, не сомниваюсь уже, что он будет, и будет он беспощадным. 2014 год покажется детским утренником.
показать весь комментарий
11.06.2020 08:39 Ответить
Ви ж написали, що саме за це голосували його вибоці.
Раду він фактично втратив. На кону місцеві виборb, а єдине, що залишилось - рейтинг.
Можливо в нього є ще щось особисте, та хіба вам цікаві дитячі образи?
показать весь комментарий
11.06.2020 11:06 Ответить
Усе це дитячі комплекси вилазять - навіть зовнішнє поріняння - не на користь Зе.

Воно ж пів-порції (на ковзанах і в циліндрі - в нас був такий мем, як зараз кажуть). І шо воно при такому зрісті могло зробити в 95 кварталі Кривого рогу???? 100 відсотків, що над ним знущались - десь я вже це чула ( біографія Путлера, який ненавидить людей, які ВИЩЕ за нього
показать весь комментарий
11.06.2020 11:16 Ответить
Мстительный Путин пообещал Зеленскому плюшку в виде образа "миротворца", в обмен на преследование тех, кто в 2014-2019 защитил Украину. Кстати в то время как нынешний Президент бегал от повесток. В пакет входит ползущая колонизация. Нынешний гарант напоминает Овоща 2006 года.
показать весь комментарий
10.06.2020 20:59 Ответить
А чому ви вирішили, що для цього потрібно рішення суду?
показать весь комментарий
11.06.2020 10:55 Ответить
А кого хоч переслідують палітічєскі? Хоча Пєця крав як політик.. моєе і правда палітічєскі
показать весь комментарий
10.06.2020 21:03 Ответить
Что украл Порошенко? И почему из двадцати с лишним дел, возбуждённых против него "зе-правосудием", нет ни одного "за воровство"?
показать весь комментарий
10.06.2020 21:10 Ответить
Аргумент не катит, ибо у нас ГБР, СБУ, ОПГУ все последние месяцы на 90% заняты одним - найти, за что посадить Порошенко. Так что если бы он хоть что-то украл, будь спокоен, радостного визга "зе-правосудия" было бы на всю Солнечную систему. Однако имеем пшик и кучу диких, маразматическо-дебильных, анекдотичных, высосанных даже не из пальца, а из того органа Зеленского, которым они любит играть на пианино, уголовных дел.
показать весь комментарий
10.06.2020 21:19 Ответить
Вопрос остается в силе - что украл Порошенко? Сторонники Зеленского это на каждом шагу утверждают, а раз утверждают, то должны точно знать - что украл Порошенко?
показать весь комментарий
10.06.2020 21:27 Ответить
И да, за Ахметовым "зе-правосудие" с таким энтузиазмом не гоняется, оно, вообще, за ним не гоняется, так что опять - не аргумент. И не рассказывай нам здесь, что "свои люди" Зеленского в ГБР, СБУ, ОГПУ вовсю жалеют Порошенко, являются его тайными сторонниками и поэтому не возбуждают против него дел о воровстве и коррупции.
показать весь комментарий
10.06.2020 21:29 Ответить
Я не святий. Я щось вкрав?
показать весь комментарий
11.06.2020 10:54 Ответить
Вскрытие покажет, что украл У меня украл 5 лет надежд
показать весь комментарий
10.06.2020 21:22 Ответить
Забудь. Проект «Малороссія», накрився бабушкіним органом.
показать весь комментарий
10.06.2020 21:43 Ответить
Волкер про поросятко не сказав ні слова,але поросятко 6-ть разів дзвонило-жалілося,бо гівняне воно та підле.
показать весь комментарий
10.06.2020 21:14 Ответить
Советы вообще-то даются людям, которые делают какое-то дело, в противном случае бесполезно советовать импотенту менять позы.
показать весь комментарий
10.06.2020 21:15 Ответить
Одно другому не мешает. Советую Курту Уолкеру не лезть в чужой огород
показать весь комментарий
10.06.2020 21:21 Ответить
Ты, бедолага пригожинская, лучше Путину посоветуй, не лезть в чужой огород, более того, считать чужой огород своим.
Зеленскому умные люди дают умный совет, ибо он уже в двух шагах от того, чтобы стать нерукопожатным в приличном международном политическом сообществе.
показать весь комментарий
10.06.2020 21:25 Ответить
але, Вова, тебе звонил умный человек........
показать весь комментарий
10.06.2020 21:52 Ответить
Якщо прокасапська срана в унісон з зебілами волає "https://strana.ua/opinions/272351-dlja-nas-s-vami-zakon-odin-a-dlja-poroshenko-druhoj.html Для нас с вами закон один, а для Порошенко - другой. Это отчетливо показала процедура оглашения ему подозрения. Сегодняшнее шоу с вручением подозрения Порошенко - это позор и дно дна " - то це є показником того, на лопаті чийого млину млин сцить бенедінктова; а також на якому роялі грає клован.
показать весь комментарий
10.06.2020 21:57 Ответить
With everyone guilty of something... Интересно, Волкер считает, что Кузьменко тоже в чём-то виновна?
показать весь комментарий
10.06.2020 22:08 Ответить
Тупое зебилье будет продолжать с настойчивостью маньяка пробовать посадить Порошенко хоть под каким-то надуманным поводом пока не получит по ушам тупой башки. Не картины так хулиганство))
показать весь комментарий
10.06.2020 22:15 Ответить
https://prm.ua/nashi-mizhnarodni-partneri-bachat-nebazhannya-zelenskogo-protistoyati-rosiyskiy-agresiyi-ar-yev/ Наші міжнародні партнери бачать небажання Зеленського протистояти російській агресії - Ар'єв

Президент України Володимир Зеленський демонструє нашим міжнародним партнерам своє небажання протистояти агресії Росії, захищати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, - вважає народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, про що сказав в інтерв'ю журналістам.Він підкреслив: "Що ми бачимо на сьогоднішній день? З-за невідомих обставин зникукраїнський військовослужбовець на адміністративній межі з Кримом - фактично на лінії зіткнення з російськими окупантами. Що про це сказав глава держави як головнокомандувач? Нічого".
"Він жодним чином не ініціював розслідування, не вимагав від Російської Федерації пояснень щодо того, що людина, яка знаходиться у його як Головнокомандувача підпорядкуванні, зникла на адмінкордоні з Кримом за невідомих обставин", - також сказав Володимир Ар'єв.
"Міжнародне співтовариство, наші партнери з якими ми створювали антипутінську коаліцію, бачать ці речі. Вони бачать такі сигнали. Вони бачать небажання президента Зеленського взагалі організовувати оборону України, захищати військових. І захищати не на словах, а на ділі територіальну цілісність України", - заявив представник фракції.
Депутат зауважив, що міністерству закордонних справ зараз достатньо складно працювати в таких умовах: "Фактично йдеться про балансування".
"Треба йти і доводити, що Україна сьогодні все ж таки хоче оборонятися проти РФ, готова чинити спротив, і показувати, і далі заявляти про злочини, активно відстоювати свою позицію в міжнародних судах", - переконаний він.
"Якби президент і його Офіс стояли на твердих проукраїнських позиціях і демонстрували це постійно, тоді вочевидь просувати проукраїнський порядок денний у протидії російській гібридній агресії було б набагато легше і ефективніше", - підсумував депутат.
показать весь комментарий
10.06.2020 22:49 Ответить
З кожним днем росте огида, вже не нелюбов, а тільки огида до цієї зеленої камарильї.
показать весь комментарий
10.06.2020 22:57 Ответить
Ото все, кто пишут против НЕлошистого сцыкуна - то не ! не люди , а боты , люди - это только те , кто любит Бубочку. Начнем считать, как быстро иссякнет в Украине запас людей -процесс пошел ...
показать весь комментарий
10.06.2020 22:57 Ответить
да-да это знатный коммуняка и жополиз власти всех времен Льоня Кравчук НЕлоху утлумачыв
показать весь комментарий
10.06.2020 23:00 Ответить
- https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/11/7255137/ яке ж воно брехливе і дебільне ...
показать весь комментарий
11.06.2020 01:26 Ответить
Раджу Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями, - Волкер - Цензор.НЕТ 4494
показать весь комментарий
11.06.2020 07:36 Ответить
зейло глуха потвора!!
показать весь комментарий
11.06.2020 07:56 Ответить
Вчера на одном телеканале предложили народным депутатам обратиться в правоохранительные органы о возбуждении аналогичного дела по Зеленскому на тему склонения Главы СБУ Грицака к назначению своим замом Баканова.
показать весь комментарий
11.06.2020 07:59 Ответить
Ну що? Спрацювало? Оруел зі своїм "Скотным двором" тихенько відпочивав би і палив бамбук...
показать весь комментарий
11.06.2020 11:18 Ответить
Волкеру...а напомните,за что вас сняли с направления Украина???
Вот и не вмешивайтесь в наши внутренние дела и не покрывайте мародерство.
показать весь комментарий
11.06.2020 11:24 Ответить
Волкер у мародера как Шредер у пуйла
показать весь комментарий
11.06.2020 11:36 Ответить
Страница 3 из 3
 
 