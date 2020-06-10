Советую Зеленскому заняться укреплением государства, а не политическими преследованиями, - Волкер
Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, влиятельный американский дипломат Курт Волкер прокомментировал на своей странице в твиттере преследования пятого Президента Украины Петра Порошенко.
Американский дипломат посоветовал Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования.
"Выбор, кого преследовать, - это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение - строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа ", - написал Волкер.
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Я тільки не можу зрозуміти, а за що цей абсолютний примітив, повне ніщо ненавидить ПП ?
За що цей урод ще сміє мститися ПП ?
Йому Порошенко дорогу перейшов ? Не давав, може, цьому сміттю гроші заробляти на бидлі всі роки ?
Мерзота !!!
Ти і в тюрмі не сидітимеш ... Інакше скінчиш своє існування ...
Раду він фактично втратив. На кону місцеві виборb, а єдине, що залишилось - рейтинг.
Можливо в нього є ще щось особисте, та хіба вам цікаві дитячі образи?
Воно ж пів-порції (на ковзанах і в циліндрі - в нас був такий мем, як зараз кажуть). І шо воно при такому зрісті могло зробити в 95 кварталі Кривого рогу???? 100 відсотків, що над ним знущались - десь я вже це чула ( біографія Путлера, який ненавидить людей, які ВИЩЕ за нього
Зеленскому умные люди дают умный совет, ибо он уже в двух шагах от того, чтобы стать нерукопожатным в приличном международном политическом сообществе.
Президент України Володимир Зеленський демонструє нашим міжнародним партнерам своє небажання протистояти агресії Росії, захищати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, - вважає народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, про що сказав в інтерв'ю журналістам.Він підкреслив: "Що ми бачимо на сьогоднішній день? З-за невідомих обставин зникукраїнський військовослужбовець на адміністративній межі з Кримом - фактично на лінії зіткнення з російськими окупантами. Що про це сказав глава держави як головнокомандувач? Нічого".
"Він жодним чином не ініціював розслідування, не вимагав від Російської Федерації пояснень щодо того, що людина, яка знаходиться у його як Головнокомандувача підпорядкуванні, зникла на адмінкордоні з Кримом за невідомих обставин", - також сказав Володимир Ар'єв.
"Міжнародне співтовариство, наші партнери з якими ми створювали антипутінську коаліцію, бачать ці речі. Вони бачать такі сигнали. Вони бачать небажання президента Зеленського взагалі організовувати оборону України, захищати військових. І захищати не на словах, а на ділі територіальну цілісність України", - заявив представник фракції.
Депутат зауважив, що міністерству закордонних справ зараз достатньо складно працювати в таких умовах: "Фактично йдеться про балансування".
"Треба йти і доводити, що Україна сьогодні все ж таки хоче оборонятися проти РФ, готова чинити спротив, і показувати, і далі заявляти про злочини, активно відстоювати свою позицію в міжнародних судах", - переконаний він.
"Якби президент і його Офіс стояли на твердих проукраїнських позиціях і демонстрували це постійно, тоді вочевидь просувати проукраїнський порядок денний у протидії російській гібридній агресії було б набагато легше і ефективніше", - підсумував депутат.
Вот и не вмешивайтесь в наши внутренние дела и не покрывайте мародерство.