На Луганщині податківця впіймали на хабарі 30 тис. грн, - ДБР. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі співробітника управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Луганській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, інспектор-податківець чинив тиск на бізнес та перешкоджав здійсненню підприємницької діяльності. Погрожуючи штрафом у розмірі 50 тис. грн за провадження господарської діяльності без отримання відповідної ліцензії, податківець запропонував підприємцю "вирішити проблему" та не притягати його до відповідальності. Свою послугу ревізор оцінив у 30 тис. грн.
Затримали податківця 12 червня в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним першої частини хабаря.
У разі доведення провини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вообще, посмотрите на заголовки других статей под текстом...
Это не борьба с коррупцией !
Это имитация борьбы,в народе называется такое "Стрельба из пушки по воробьям,курам на смех!"