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Новини Хабарники
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На Луганщині податківця впіймали на хабарі 30 тис. грн, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі співробітника управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Луганській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Луганщині податківця впіймали на хабарі 30 тис. грн, - ДБР 01

За попередньою інформацією, інспектор-податківець чинив тиск на бізнес та перешкоджав здійсненню підприємницької діяльності. Погрожуючи штрафом у розмірі 50 тис. грн за провадження господарської діяльності без отримання відповідної ліцензії, податківець запропонував підприємцю "вирішити проблему" та не притягати його до відповідальності. Свою послугу ревізор оцінив у 30 тис. грн.

На Луганщині податківця впіймали на хабарі 30 тис. грн, - ДБР 02

Затримали податківця 12 червня в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним першої частини хабаря.

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На Луганщині податківця впіймали на хабарі 30 тис. грн, - ДБР 03

У разі доведення провини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Податківця, який мав боротися з корупцією, спіймали на хабарі $1000, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4702) Держприкордонслужба ДПСУ (5974) ДБР (3488) Луганська область (4877)


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ну надо же!!!!! в нашей стране этого быть не может!!
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12.06.2020 19:27 Відповісти
Все они там в ГНС и держпраце взяточники,их можно сажать пачками без суда,невиновных не будет.
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12.06.2020 19:28 Відповісти
Під заставу,чи на поруки?
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12.06.2020 19:30 Відповісти
Как там этот, как его, Стивенсон что ли: "Да, дёшевы нынче в Париже солдаты Империи".
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12.06.2020 19:36 Відповісти
не понял..- а где про блондинку: "..я бы в..л"- или малоинформативное фото..??7
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12.06.2020 23:27 Відповісти
Тю...Мелочь пузатая....
А вообще, посмотрите на заголовки других статей под текстом...

Это не борьба с коррупцией !
Это имитация борьбы,в народе называется такое "Стрельба из пушки по воробьям,курам на смех!"
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13.06.2020 05:19 Відповісти
 
 