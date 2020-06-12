На Луганщині податківця впіймали на хабарі 30 тис. грн, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі співробітника управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Луганській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, інспектор-податківець чинив тиск на бізнес та перешкоджав здійсненню підприємницької діяльності. Погрожуючи штрафом у розмірі 50 тис. грн за провадження господарської діяльності без отримання відповідної ліцензії, податківець запропонував підприємцю "вирішити проблему" та не притягати його до відповідальності. Свою послугу ревізор оцінив у 30 тис. грн.

Затримали податківця 12 червня в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним першої частини хабаря.

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У разі доведення провини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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