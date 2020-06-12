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Новости Взяточники
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На Луганщине налоговик попался на взятке 30 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке сотрудника управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Луганщине налоговик попался на взятке 30 тыс. грн, - ГБР 01

По предварительной информации, инспектор-налоговик оказывал давление на бизнес и препятствовал осуществлению предпринимательской деятельности. Угрожая штрафом в размере 50 тыс. грн за осуществление хозяйственной деятельности без получения соответствующей лицензии, налоговик предложил предпринимателю "решить проблему" и не привлекать его к ответственности. Свою услугу ревизор оценил в 30 тыс. грн.

На Луганщине налоговик попался на взятке 30 тыс. грн, - ГБР 02

Задержали налоговика 12 июня  в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им первой части взятки.

Также читайте: Чиновник ГНС задержан в Запорожье на взятке 20 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

На Луганщине налоговик попался на взятке 30 тыс. грн, - ГБР 03

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также смотрите: Налоговика, который должен был бороться с коррупцией, поймали на взятке в $1000, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6158) Госпогранслужба (6420) ГБР (2985) Луганская область (6495)


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ну надо же!!!!! в нашей стране этого быть не может!!
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12.06.2020 19:27 Ответить
Все они там в ГНС и держпраце взяточники,их можно сажать пачками без суда,невиновных не будет.
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12.06.2020 19:28 Ответить
Під заставу,чи на поруки?
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12.06.2020 19:30 Ответить
Как там этот, как его, Стивенсон что ли: "Да, дёшевы нынче в Париже солдаты Империи".
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12.06.2020 19:36 Ответить
не понял..- а где про блондинку: "..я бы в..л"- или малоинформативное фото..??7
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12.06.2020 23:27 Ответить
Тю...Мелочь пузатая....
А вообще, посмотрите на заголовки других статей под текстом...

Это не борьба с коррупцией !
Это имитация борьбы,в народе называется такое "Стрельба из пушки по воробьям,курам на смех!"
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13.06.2020 05:19 Ответить
 
 