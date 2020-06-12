На Луганщине налоговик попался на взятке 30 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке сотрудника управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, инспектор-налоговик оказывал давление на бизнес и препятствовал осуществлению предпринимательской деятельности. Угрожая штрафом в размере 50 тыс. грн за осуществление хозяйственной деятельности без получения соответствующей лицензии, налоговик предложил предпринимателю "решить проблему" и не привлекать его к ответственности. Свою услугу ревизор оценил в 30 тыс. грн.

Задержали налоговика 12 июня в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им первой части взятки.

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В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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