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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський переходить на особливий режим роботи, особисті зустрічі скасовуються, - ОП

Зеленський переходить на особливий режим роботи, особисті зустрічі скасовуються, - ОП

Через позитивний результат тесту на COVID-19 у першої леді Олени Зеленської президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи. Особисто він зустрічатиметься лише з найближчими помічниками та охороною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Згідно з Конституцією, президент не може нікому делегувати свої повноваження. Стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов’язки. Главі держави зробили тест на коронавірус. Він дав негативний результат. Ситуації самоізоляції та карантину в Конституції України передбачені не були. Саме тому ухвалено спеціальний протокол режиму роботи президента, який відповідає як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Зеленський щодня проходить тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди. Він обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Люди мають зрозуміти - тільки дотримання маскового режиму і соціальної дистанції може врятувати від COVID-19

"Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з главою держави, на найближчі дні виключаються. Так само виключається участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України. Коло осіб, з якими президент спілкується особисто, звужується до охорони та найближчих помічників", - наголосили в Офісі Президента.

Винятки з цього протоколу можливі лише в разі виникнення надзвичайної ситуації, яка потребуватиме негайного реагування з боку глави держави відповідно до його конституційних повноважень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафи за порушення карантину в кафе у Хмельницькому виписано власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову та Ляшку, - поліція

Як повідомлялося, дружина президента України Володимира Зеленського Олена отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Вона перебуває на амбулаторному лікуванні. У глави держави та їхніх дітей тестування показало негативні результати.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+42
Зеленский переходит на особый режим работы, личные встречи отменяются, - ОП - Цензор.НЕТ 8760
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12.06.2020 20:31
+41
Зеленский переходит на особый режим работы, личные встречи отменяются, - ОП - Цензор.НЕТ 5040
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12.06.2020 20:41
+38
Зеленский безнадежен, его уже возят как цирковую, дрессированную обезьянку по стране.
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12.06.2020 21:10
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Пусть она это своему мужу скажет.
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12.06.2020 21:15 Відповісти
В Египет или Израиль самоизолируется? Или таки Оман?
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12.06.2020 21:04 Відповісти
Не,бери ближе-таганРОГ
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12.06.2020 21:08 Відповісти
рассея. Там большая часть его денег.
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12.06.2020 21:12 Відповісти
Не,бери ближе-таганРОГ
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12.06.2020 21:17 Відповісти
*упс фофка и ленка-сцыкло,не берут друг у друга в ро...
На карантин обеих нах...
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12.06.2020 21:26 Відповісти
Зеленський переходить на особливий режим роботи, особисті зустрічі скасовуються, - ОП - Цензор.НЕТ 775
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12.06.2020 21:07 Відповісти
Может, наконец, он заодно сдаст тесты не неркозависимость?
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13.06.2020 19:09 Відповісти
ну! а вы говорите дурак, дурак! а ведь придумал как от Ленки избавится! а то Мендель ревнует.
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12.06.2020 21:07 Відповісти
ссыт зеЛеный чмырь!народ тебя всеравно достанет!
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12.06.2020 21:09 Відповісти
Конечно он ссыт...но от чего?! Чего так быстро спрятался в "бункер"?! С короновирусом что то не так?!..."запой"- как с Ельциным?!... что то собрался учудить против Украины его завхоз Ермак?! Или он просто копирует стиль жизни, московского царя?!
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13.06.2020 10:40 Відповісти
Зеленский безнадежен, его уже возят как цирковую, дрессированную обезьянку по стране.
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12.06.2020 21:10 Відповісти
почему "уже".. он ей был изначально
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12.06.2020 21:35 Відповісти
изначально он был на велосипеде
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12.06.2020 22:41 Відповісти
Не,на велоЗЕПЕДе...
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13.06.2020 11:58 Відповісти
Не,на велоЗЕПЕДе...
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13.06.2020 11:58 Відповісти
https://site.ua/paul.andreev/28978-parodiya-na-diktaturu/ Пародія на диктатуру

Хочу обговорити одну дуже небезпечну для президента рису його характеру.
Мстивість.
Не така, як у Ліама Нісона в "Заручниці", не "але коли ти відмовишся її відпустити, я тобі обіцяю, я тебе знайду да вб'ю", ні.
А така як "Ви про мене шось погане сказали, а я, маючи владу, натравлю на вас мусорів, СБУ, прокуратуру, ДБР та суддів".
Не жартуватиму про потерпілого, бо це вже не смішно. Не казатиму про Порошенка, Омеляна та інших.
Але очевидно, що система, яка починає обслуговувати інтереси однієї людини та її ватно-реваншистського оточення (в цю скарбничку йдуть справи проти Стерненка, "справа Шеремета", за якою люди вже півроку сидять, та падіння Сівухи), рано чи пізно починає робити помилки, які грають проти тих, хто користується її послугами.
Мерзенно, що людина, яка побудувала кар'єру на дебільному висміюванні політиків (коли висміювала вади вимови або зовнішність), дірвавшись до влади починає мститися за не надто приємні слова у свій бік.
Мерзенно, що людина, яка йшла на вибори з лозунгами щодо кумів та сватів, сама розпихала у владу кварталівців та їхніх кумів/сватів. Прямо новий рівень кумівства заснувала. А тепер примушує правоохоронну систему цих кварталівців обслуговувати.
Мерзенно, що людина, яка патякала про Медведчука та закидала попередникам якесь із ним співробітництво, врешті-решт виявилася одним із тих, хто цілком прозоро на цього Медведчука працював (а до цього ще й на Фірташа, про що багато хто забув).
Мерзенно, що самозакохана людина, яка має фізичну потребу купатися в оплесках, яка не може жити без вилизування власної сраки оточуючими, зараз в телефонному режимі намагається керувати судами, банками та губернаторами.
Мерзенно, що "проста людина з народу", кров від крові та плоть від плоті його, увібрала в себе все найгірше, що цей народ має: рішалово, корупцію, кумівство, мстивість та дріб'язковість. А тепер швидко зрозуміла, що єдиний її шанс втриматися при владі - спробувати побудувати диктатуру.
Але є одне але. Для побудови диктатури потрібні хоч якісь яйця. Потрібно не казати "ну хай там суд вирішує" або "якщо вони помилился, хтось відповідатиме". Потрібно прямо казати "цих сук посадимо, тих гандонів розстріляємо". Інакше якось не дуже віриться.
Диктатура не соромиться визнавати себе такою і має достатньо сміливості, щоб нести відповідальність за власну політику.
А наш президент не має ні сміливості, ні навіть розуміння, що таке ця "відповідальність". Як показує перший його рік, він здатний лише на купання у теплій ванні найближчого оточення, на дріб'язкові уколи опонентів та на збагачення кола тих, із ким працював. А, забув ще кортежі з 15-ти машин. Куди ж без них!
Пародія на президента може побудувати тільки пародію на диктатуру.
І з цією пародією ми з вами впораємося швидше, ніж свого часу впоралися з овочевою.
https://site.ua/paul.andreev/ Павло Поцелуєв
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12.06.2020 21:11 Відповісти
В 2014 р Порошенка обрали президентом випадково, з переляку. Це врятувало Україну на деякий час. Натомість в 2019 р зеленського обрали президентом закономірно. Саме на такого президента і заслуговує український народ (його велика більшість), який має ментальність кріпака. Тому не впевнена, що буде легко впоратись з зебандою. Поки що вони роблять все, що хочуть.
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13.06.2020 02:35 Відповісти
Медийная активность Зеленского на фоне падающего рейтинга выглядит жалко. Как оправдание, а не как рассказ о новой стратегии Президента. Увы. Стратегии нет, результатов нет, есть кадровое безумие и бессмысленный самопиар и ложь, которые, опять таки - понижают рейтинг.
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12.06.2020 21:11 Відповісти
Потому что не за рейтинг надо ему бороться. А (хотя бы!!!) обещания свои предвыборные вспомнить и взяться за их выполнение.
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12.06.2020 21:14 Відповісти
Будучи в домашней самоизоляции Зеленский, возможно, соизволит почитать Фейсбук и другие соцсети. А в этом случае он, не исключено, поймет, что возвращаться в кресло президента ему вообще не стоит…
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12.06.2020 21:17 Відповісти
Ждём скорых новостей о них с пляжей и отелей Индийского океана.
Там, обычно, с ними ещё и Патрушев всплывает с самолётом.
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13.06.2020 07:15 Відповісти
Зеленский не осознает, что он уже безнадежно застрял в трясине, которую создали для него его «люби друзи». В трясине внутренних терок и интриг, сплетен, слухов и фейков. И вся энергия уходит именно туда, а не на реанимацию страны.
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12.06.2020 21:13 Відповісти
Да дело не в "трясине о любых друзей"-а в том что предидущий образ жизни наложить на него отпечаток!!!!Ведь раньше у него были творческие гастроли(с положительными эмоциями),а потом длительный отдых и никакой ответственности за что либо-то есть,был сам себе хозяин!!!!!!А сейчас нужно КАЖДЫЙ ДЕНЬ ХОДИТЬ НА РАБОТУ и любой поступок как под микроскопом!И что самое ГЛАВНОЕ-ему никто не хлопает по пол часа,за любое сказанное им слово!!!
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13.06.2020 11:00 Відповісти
Вы, Владимир Александрович, не более, чем дрессированная обезьянка в окне Банковой, которую жулики и идиоты периодически показывают народу, чтобы отвлечь его от собственного воровства и приближения к пропасти.
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12.06.2020 21:15 Відповісти
Щодня здає тест ПЛР? Якими це такими видатними здібностями володієш, шелупень зєбанута, щоб кожного дня витрачати державні кошти на недешеві тести?
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12.06.2020 21:18 Відповісти
Получил звиздюлину от Европейского парламента за политические преследования и решил спрятаться от послов, которые могут запросить личную встречу, посмотреть в глаза?
Похоже, Зеля не собирается останавливаться в своих, мягко говоря, глупостях.
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12.06.2020 21:19 Відповісти
Поскольку первая леди живет вместе с семьей, на самоизоляцию, очевидно, должны будут отправиться и ее супруг-президент с детьми. Даже несмотря на то, что их тесты показали отрицательный результат (ведь инкубационный период коронавируса составляет 14 дней).
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12.06.2020 21:20 Відповісти
Зеленський переходить на особливий режим роботи, особисті зустрічі скасовуються, - ОП - Цензор.НЕТ 2730
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12.06.2020 21:22 Відповісти
Достроково усрався - злякався "неіснуючого" вірусу. Нехай піде шаурму зїсть - відразу попустить, чи коксу нехай нюхне, як раніше ********.
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12.06.2020 21:22 Відповісти
Ведь Зеленский как раз на днях признался в том, что недавно обдумывал идею, не заразиться ли ему самому коронавирусом - «чтобы быть ближе к народу».
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12.06.2020 21:23 Відповісти
поэтому было принято решение заразить ленку
многоходовочка...
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12.06.2020 23:59 Відповісти
Зеленський переходить на особливий режим роботи, особисті зустрічі скасовуються, - ОП - Цензор.НЕТ 1055
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12.06.2020 21:23 Відповісти
Офис президента уточняет, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.
Отмечается, что во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.
Где и когда именно могло произойти заражение - пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование.
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12.06.2020 21:25 Відповісти
"первая леди)) писец... короче, Ленка чувствует себя нормально. И бубочка тоже..."

Да всем плевать, да хоть бы и передохли эти криворожские ублюдки. Украине было бы облегчение...
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13.06.2020 10:41 Відповісти
Никакого Зе тоже нет - есть маленький остервенелый мальчик из Кривого Рога, что мечется по гламурном комнатам, истерит и осознает ,что богатые дяди, что вели его на эшафот больше не с ним...
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12.06.2020 21:28 Відповісти
Куда уж особеннее. И так нихрена не делал, а теперь так уж совсем "заработается", бедняга. Зато, как и мечтал, заизолировался на Банковой. Жаль, что не изолентой.
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12.06.2020 21:29 Відповісти
широко известно, что тесты по качеству дерьсо и дают 30% ошибок. в том числе ложно положительных, поэтому надо делать не менее трёх тестов.
Но тут скорее всего манипуляция пацанчика, желающего по тихому слинять в отпуск с Ленкой.
Ждите фоток с пляжика в Омане в красных труселях
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12.06.2020 21:29 Відповісти
Есть вариант еще проще, в который я верю больше. Не было никакого положмительного теста. Все это часть тупого зеленого шоу.
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12.06.2020 22:19 Відповісти
може бути
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12.06.2020 23:21 Відповісти
Если Ленка подхватила, а бубочка нє, то вАзникаєтЬ вАпрос. ПАчЄму? Или не даётЬ или бобочка нє хочєт... А пАчєму нє хочєтЬ?...
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12.06.2020 21:33 Відповісти
Не может, как и во всем остальном.
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12.06.2020 21:41 Відповісти
опять почки наркоманские отказывают?
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12.06.2020 21:40 Відповісти
лохотрон для зейло посіпак ця "хвороба" тут інше цікаво, що оно путін-***** під цю зелену падаль може віджати частку півдня Країни щоб воду на Крим направити...
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12.06.2020 21:46 Відповісти
Завтра скаже що теж підчепив вірухан, а ще через кілька днів дивіться свіжі фотки з відпочинку в Омані.
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12.06.2020 22:02 Відповісти
Чтоб это не был хитрый план.
Есть опасность вторжения к 24 июня в Херсонскую обл,для взятия контроля над Каховским водохранилищем,для подачи воды в Крым. Была инфа,что со стороны Крыма чистят канал.Значит готовяться.
Зеля не раз выручал Путина .
Если предположим,такой план есть-Зеленский может срочно "заболеть "к 24му числу,чтоб самоустраниться от реакции на вторжение.А чтоб не закралось сомнений в правдивости "болезни"-заранее болеет жена.
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12.06.2020 22:03 Відповісти
Если серьезно,то в ваших размышлениях есть логика!)
Вполне реальная ситуация,я по крайней мере не удивлюсь совсем.
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12.06.2020 22:21 Відповісти
Вполне себе годная версия..его однозначно будут убирать,но делать это надо красиво,т.е.сцать зебильному лохторату в очи,надо грамотно.
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12.06.2020 22:50 Відповісти
Странное совпадение.
Он сам мечтал заразиться и самоизолироваться и вдруг такой " подарок судьбы" от жены, и теперь уже вынужденная самоизоляция.Такое впечатление ,что его просто решили спрятать Или от неприятных встреч, или от каких то грядущих событий, о которых мы еще не знаем,но очевидно знают в его окружении..
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12.06.2020 22:14 Відповісти
Бубочка в чергову, вже напевно восьму за рік, відпустку зібрався, от легенду й придумав.
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12.06.2020 22:24 Відповісти
Зеленський переходить на особливий режим роботи, особисті зустрічі скасовуються, - ОП - Цензор.НЕТ 2764
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12.06.2020 22:40 Відповісти
ВАЗэлин, по примеру своего кумира- Путлера , затаиться в бункере?
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12.06.2020 22:24 Відповісти
сказку придумали - впереди Оман 2 .
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12.06.2020 22:43 Відповісти
І шо,даже відосіков не буде?
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12.06.2020 22:44 Відповісти
В бункер это чучело ватное.
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12.06.2020 22:52 Відповісти
На четыре года ?
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12.06.2020 22:53 Відповісти
пожиттєво, а краще у формалін та возити по світу показувати "гАварящую сабачку", що колись стала ************ цілої країни. Возити за гроші, звичайно...
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13.06.2020 00:04 Відповісти
Ще один в бункер поліз.
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12.06.2020 23:33 Відповісти
Артисты погорелого театра. Нет слов одни буквы.
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12.06.2020 23:36 Відповісти
Это один из вариантов отмазки, шобы шлепер-2 больше не чудил на людях.
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12.06.2020 23:45 Відповісти
Саакашвили при понижении собственного рейтинга ушел в отставку и объявил внеочередные выборы. Настоящий мужчина!!!
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12.06.2020 23:50 Відповісти
а был ли мальчик?
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12.06.2020 23:52 Відповісти
А може ломка у Нелоха?
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12.06.2020 23:55 Відповісти
у віслюка Оманського особливий режим роботи весь час-відосики, шаурма, брехня, знову відосики, знову брехня...

ЗеБіли мліють від захоплення своїм кумиром, Янелох не брехав ні рік тому, не бреше і зараз, всі свої передвиборні обіцянки шмаркля впроваджує в життя...

тепер всі ЗеБіли ***********, щасливі і повністю задоволені, ЗеБіли весело живуть, живуть, як ніколи до цього, живуть, забувши про всі негаразди та колишнє зубожіння, мрії збуваються...Амінь.
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13.06.2020 00:00 Відповісти
Нелох явно на коксе с Богданом сидел. Это уже даже Ермак подтверждает. Очередной период ломки.
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13.06.2020 00:03 Відповісти
нє, ну как мы этих лохов хАхлов? ах, ах, ах..

Зеленський переходить на особливий режим роботи, особисті зустрічі скасовуються, - ОП - Цензор.НЕТ 8899
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13.06.2020 00:09 Відповісти
-Так Миколаївна виглядає наш президент.
Зеленський переходить на особливий режим роботи, особисті зустрічі скасовуються, - ОП - Цензор.НЕТ 2780
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13.06.2020 00:13 Відповісти
Теперь гарант сериальчик сможет досмотреть и новый начать.
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13.06.2020 00:21 Відповісти
"особливий режим роботи"? та хай не париться і просто подає у відставку, як вакарчук - І ВСІ ДІЛА!!!! НЕМАЄ РОБОТИ - НЕМАЄ ОСОБЛИВОГО РЕЖИМУ!
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13.06.2020 01:06 Відповісти
ленка на стороне нагуляла?
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13.06.2020 01:51 Відповісти
Зеленський переходить на особливий режим роботи, особисті зустрічі скасовуються, - ОП - Цензор.НЕТ 8314
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13.06.2020 02:02 Відповісти
В БУНКЕР! КАК ВОВА ПАХАН!
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13.06.2020 02:45 Відповісти
Вот такая забавная хронология:
https://censor.net/news/3201650/fraktsiya_es_zayavila_o_nezakonnoyi_slejke_za_poroshenko_i_trebuet_obyasneniyi_ot_zelenskogo_fotoreportaj
https://censor.net/news/3201767/zelenskiyi_perehodit_na_osobyyi_rejim_raboty_lichnye_vstrechi_otmenyayutsya_op

Теперь ЗЕ спрятался в домике и никого не хочет видеть.
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13.06.2020 03:30 Відповісти
Какой нафик домик?! Опущенным стал уже и внутри страны, шарахаться будут все, не только лидеры иностранных держав.
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13.06.2020 05:45 Відповісти
ЭТО ТА КОТОРАЯ ПОСТИЛА ПОСТ , ПРО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ,ЗА ТО ЧТО СООБЩИШЬ КООРДИНАТЫ ВСУ НА ДОНБАСЕ.
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13.06.2020 06:14 Відповісти
Да!
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13.06.2020 10:13 Відповісти
бубочка давно хотел приболеть... вот и приболел... это чтобы в дальнейшем был иммунитет...
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13.06.2020 06:49 Відповісти
Зедебил все-таки нашел способ как устроить себе отпуск)))
Дебил, б.ля!
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13.06.2020 10:12 Відповісти
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13.06.2020 14:56 Відповісти
А это с какого горба?? Он же хотел заразится. Так понимаем некто услышал его молитвы. Или то, что я сказал ...это перебор???
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13.06.2020 10:31 Відповісти
https://rvun.livejournal.com/ rvun https://ibigdan.livejournal.com/25161018.html?thread=941426746#t941426746 June 11 2020, 11:16:02 UTC
карочі - всий інтернет забитий якимсь інтерв'ю зеленського про те, що Порох маніпулятор, з ним не можна домовлятися. Знаєте, що це?
Це закіпає вода в казані в якому сидить Зе. І вже навіть мантри Єрмака не заспокоюють Зе.
Рік тому "в панєдєльнік ти закончіш". "Я твій вирок".
Через рік: "Він все ще вважає себе президентом". "З ним не можна домовлятися". Крига скрасла, пацани, поциєнт потік.
Карочі, не ховайте далеко шмайсера.
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13.06.2020 12:19 Відповісти
Замечательно! Теперь всем будет управлять кацапская крыса в лице Эрмака?!
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13.06.2020 19:21 Відповісти
Мда. "Зеленський переходить на особливий режим роботи"
Янукович теж колись перейшов на "особливий режим роботи"
Так що досвід у Верховної Ради уже є.
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13.06.2020 21:30 Відповісти
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