Зеленський переходить на особливий режим роботи, особисті зустрічі скасовуються, - ОП
Через позитивний результат тесту на COVID-19 у першої леді Олени Зеленської президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи. Особисто він зустрічатиметься лише з найближчими помічниками та охороною.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Згідно з Конституцією, президент не може нікому делегувати свої повноваження. Стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов’язки. Главі держави зробили тест на коронавірус. Він дав негативний результат. Ситуації самоізоляції та карантину в Конституції України передбачені не були. Саме тому ухвалено спеціальний протокол режиму роботи президента, який відповідає як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що Зеленський щодня проходить тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди. Він обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим.
"Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з главою держави, на найближчі дні виключаються. Так само виключається участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України. Коло осіб, з якими президент спілкується особисто, звужується до охорони та найближчих помічників", - наголосили в Офісі Президента.
Винятки з цього протоколу можливі лише в разі виникнення надзвичайної ситуації, яка потребуватиме негайного реагування з боку глави держави відповідно до його конституційних повноважень.
Як повідомлялося, дружина президента України Володимира Зеленського Олена отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Вона перебуває на амбулаторному лікуванні. У глави держави та їхніх дітей тестування показало негативні результати.
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На карантин обеих нах...
Хочу обговорити одну дуже небезпечну для президента рису його характеру.
Мстивість.
Не така, як у Ліама Нісона в "Заручниці", не "але коли ти відмовишся її відпустити, я тобі обіцяю, я тебе знайду да вб'ю", ні.
А така як "Ви про мене шось погане сказали, а я, маючи владу, натравлю на вас мусорів, СБУ, прокуратуру, ДБР та суддів".
Не жартуватиму про потерпілого, бо це вже не смішно. Не казатиму про Порошенка, Омеляна та інших.
Але очевидно, що система, яка починає обслуговувати інтереси однієї людини та її ватно-реваншистського оточення (в цю скарбничку йдуть справи проти Стерненка, "справа Шеремета", за якою люди вже півроку сидять, та падіння Сівухи), рано чи пізно починає робити помилки, які грають проти тих, хто користується її послугами.
Мерзенно, що людина, яка побудувала кар'єру на дебільному висміюванні політиків (коли висміювала вади вимови або зовнішність), дірвавшись до влади починає мститися за не надто приємні слова у свій бік.
Мерзенно, що людина, яка йшла на вибори з лозунгами щодо кумів та сватів, сама розпихала у владу кварталівців та їхніх кумів/сватів. Прямо новий рівень кумівства заснувала. А тепер примушує правоохоронну систему цих кварталівців обслуговувати.
Мерзенно, що людина, яка патякала про Медведчука та закидала попередникам якесь із ним співробітництво, врешті-решт виявилася одним із тих, хто цілком прозоро на цього Медведчука працював (а до цього ще й на Фірташа, про що багато хто забув).
Мерзенно, що самозакохана людина, яка має фізичну потребу купатися в оплесках, яка не може жити без вилизування власної сраки оточуючими, зараз в телефонному режимі намагається керувати судами, банками та губернаторами.
Мерзенно, що "проста людина з народу", кров від крові та плоть від плоті його, увібрала в себе все найгірше, що цей народ має: рішалово, корупцію, кумівство, мстивість та дріб'язковість. А тепер швидко зрозуміла, що єдиний її шанс втриматися при владі - спробувати побудувати диктатуру.
Але є одне але. Для побудови диктатури потрібні хоч якісь яйця. Потрібно не казати "ну хай там суд вирішує" або "якщо вони помилился, хтось відповідатиме". Потрібно прямо казати "цих сук посадимо, тих гандонів розстріляємо". Інакше якось не дуже віриться.
Диктатура не соромиться визнавати себе такою і має достатньо сміливості, щоб нести відповідальність за власну політику.
А наш президент не має ні сміливості, ні навіть розуміння, що таке ця "відповідальність". Як показує перший його рік, він здатний лише на купання у теплій ванні найближчого оточення, на дріб'язкові уколи опонентів та на збагачення кола тих, із ким працював. А, забув ще кортежі з 15-ти машин. Куди ж без них!
Пародія на президента може побудувати тільки пародію на диктатуру.
І з цією пародією ми з вами впораємося швидше, ніж свого часу впоралися з овочевою.
https://site.ua/paul.andreev/ Павло Поцелуєв
Там, обычно, с ними ещё и Патрушев всплывает с самолётом.
Похоже, Зеля не собирается останавливаться в своих, мягко говоря, глупостях.
многоходовочка...
Отмечается, что во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.
Где и когда именно могло произойти заражение - пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование.
Да всем плевать, да хоть бы и передохли эти криворожские ублюдки. Украине было бы облегчение...
Но тут скорее всего манипуляция пацанчика, желающего по тихому слинять в отпуск с Ленкой.
Ждите фоток с пляжика в Омане в красных труселях
Есть опасность вторжения к 24 июня в Херсонскую обл,для взятия контроля над Каховским водохранилищем,для подачи воды в Крым. Была инфа,что со стороны Крыма чистят канал.Значит готовяться.
Зеля не раз выручал Путина .
Если предположим,такой план есть-Зеленский может срочно "заболеть "к 24му числу,чтоб самоустраниться от реакции на вторжение.А чтоб не закралось сомнений в правдивости "болезни"-заранее болеет жена.
Вполне реальная ситуация,я по крайней мере не удивлюсь совсем.
Он сам мечтал заразиться и самоизолироваться и вдруг такой " подарок судьбы" от жены, и теперь уже вынужденная самоизоляция.Такое впечатление ,что его просто решили спрятать Или от неприятных встреч, или от каких то грядущих событий, о которых мы еще не знаем,но очевидно знают в его окружении..
ЗеБіли мліють від захоплення своїм кумиром, Янелох не брехав ні рік тому, не бреше і зараз, всі свої передвиборні обіцянки шмаркля впроваджує в життя...
тепер всі ЗеБіли ***********, щасливі і повністю задоволені, ЗеБіли весело живуть, живуть, як ніколи до цього, живуть, забувши про всі негаразди та колишнє зубожіння, мрії збуваються...Амінь.
https://censor.net/news/3201650/fraktsiya_es_zayavila_o_nezakonnoyi_slejke_za_poroshenko_i_trebuet_obyasneniyi_ot_zelenskogo_fotoreportaj
https://censor.net/news/3201767/zelenskiyi_perehodit_na_osobyyi_rejim_raboty_lichnye_vstrechi_otmenyayutsya_op
Теперь ЗЕ спрятался в домике и никого не хочет видеть.
Дебил, б.ля!
карочі - всий інтернет забитий якимсь інтерв'ю зеленського про те, що Порох маніпулятор, з ним не можна домовлятися. Знаєте, що це?
Це закіпає вода в казані в якому сидить Зе. І вже навіть мантри Єрмака не заспокоюють Зе.
Рік тому "в панєдєльнік ти закончіш". "Я твій вирок".
Через рік: "Він все ще вважає себе президентом". "З ним не можна домовлятися". Крига скрасла, пацани, поциєнт потік.
Карочі, не ховайте далеко шмайсера.
Янукович теж колись перейшов на "особливий режим роботи"
Так що досвід у Верховної Ради уже є.