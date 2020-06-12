Зеленський переходить на особливий режим роботи, особисті зустрічі скасовуються, - ОП

Через позитивний результат тесту на COVID-19 у першої леді Олени Зеленської президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи. Особисто він зустрічатиметься лише з найближчими помічниками та охороною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Згідно з Конституцією, президент не може нікому делегувати свої повноваження. Стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов’язки. Главі держави зробили тест на коронавірус. Він дав негативний результат. Ситуації самоізоляції та карантину в Конституції України передбачені не були. Саме тому ухвалено спеціальний протокол режиму роботи президента, який відповідає як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Зеленський щодня проходить тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди. Він обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим.

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"Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з главою держави, на найближчі дні виключаються. Так само виключається участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України. Коло осіб, з якими президент спілкується особисто, звужується до охорони та найближчих помічників", - наголосили в Офісі Президента.

Винятки з цього протоколу можливі лише в разі виникнення надзвичайної ситуації, яка потребуватиме негайного реагування з боку глави держави відповідно до його конституційних повноважень.

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Як повідомлялося, дружина президента України Володимира Зеленського Олена отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Вона перебуває на амбулаторному лікуванні. У глави держави та їхніх дітей тестування показало негативні результати.