У трьох областях не зафіксовано нових випадків COVID-19, - РНБО

В Україні за минулу добу нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 не встановлено в Дніпропетровській, Миколаївській, Полтавській області, найбільше хворих зафіксовано у Львівській області та м.Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано у Львівській області (136), у Києві (53), у Закарпатській (48), Чернівецькій (43), Житомирській та Донецькій (42).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 30 нових випадки захворювання на COVID-19 і 11 одужання за добу, зараз в області хворіє 538 осіб (на 19 більше за добу);

- у Волинській області - 40 випадків захворювання, 1 - смерті, зараз хворіє 946 осіб (на 39 більше за добу);

- у Дніпропетровській області випадків захворювання, смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 255 осіб;

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- у Донецькій області 42 людини захворіли, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 158 осіб (на 42 більше за добу);

- у Житомирській області 42 нові випадки захворювання за добу, зараз хворіє 521 особа (на 42 більше за добу);

- у Закарпатській області 48 осіб захворіли, 2 померли і 2 одужали, зараз хворіє 952 особи (на 44 більше за добу);

- у Запорізькій області 2 людини захворіли, випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 178 осіб (на 2 більше за добу);

- в Івано-Франківській області 38 осіб захворіли, 1 людина померла і 17 одужали, зараз хворіє 645 осіб (на 20 більше за добу);

- у Києві підтверджено 53 нові випадки захворювання COVID-19 та 2 - смерті, зараз у столиці хворіє 2703 особи (на 51 більше за добу);

- у Київській області 29 осіб захворіли і 44 одужали, зараз хворіє 1214 осіб (за добу на 15 менше);

- у Кіровоградській області 4 випадки захворювання, зараз хворіє 80 осіб (на 4 більше за добу);

- у Луганській області 1 новий випадок захворювання, зараз хворіє 10 осіб (на 1 більше за добу);

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- у Львівській області 136 нових випадків захворювання, 3 смерті та 14 - одужання, зараз хворіє 2206 осіб (на 119 більше за добу);

- у Миколаївській області випадків захворювання, смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 102 особи;

- в Одеській області 18 осіб захворіли, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 658 осіб (на 18 більше за добу);

- у Полтавській області нових випадків захворювання, смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз, як і добою раніше, хворіє 8 осіб;

- у Рівненській області 28 нових випадків захворювання та 36 - одужання, зараз хворіють 1007 осіб (на 8 менше за добу);

- у Сумській області 12 осіб захворіли, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіють 59 осіб (на 12 більше за добу);

- у Тернопільській області 40 нових випадків захворювання та 2 одужання, зараз хворіє 419 осіб (на 38 більше за добу);

- у Харківській області 21 новий випадок захворювання, 1 - смерті і 26 - одужання, зараз хворіє 742 особи (за добу на 6 менше);

- у Херсонській області 3 нові випадки захворювання, нових випадків смерті та одужання не було, зараз хворіє 6 осіб (за добу на 3 більше);

- у Хмельницькій області 3 людини захворіли, зараз хворіє 129 осіб (на 3 більше за добу);

- у Черкаській області 9 осіб захворіли, нових випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 177 осіб (на 9 більше за добу);

- у Чернівецькій області підтверджено 43 нові випадки захворювання COVID-19, 1 смерті і 18 випадків одужання, зараз в області хворіє 2551 особа (на 24 більше, ніж напередодні);

- у Чернігівській області 14 нових випадків захворювання, 1 новий випадок смерті, зараз хворіє 333 особи (на 13 більше за добу).

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