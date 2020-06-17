Зеленський вніс у Раду законопроєкт про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації, зокрема у формі ЗНО

Президент України Володимир Зеленський вніс сьогодні в Раду законопроєкт №3669 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

"Встановити, що у зв'язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Здобувачі освіти , які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, в тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - йдеться в тексті законопроєкту.

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Законопроєкт передбачає зміну норми закону "Про освіту" щодо визначення урядом в умовах карантину тривалості навчального року, а також надання учням і студентам, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінки їхніх результатів навчання - шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

У тексті законопроєкту також зазначається, що школярі зможуть пройти ЗНО за власним бажанням.

Законопроєкт визначений президентом як невідкладний.

Державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання повинні складати закладів загальної середньої освіти, професійного (професійно-технічного) освіти, вищої освіти, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти з таких предметів: українська мова та література (частина з української мови ) (обов'язково); математика або історія України (період ХХ - початок XXI століття) (на вибір випускника); один з предметів на вибір випускника