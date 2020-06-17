УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9651 відвідувач онлайн
Новини
25 424 32
законопроєкт (3547) Зеленський (22399) ЗНО (322)

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації, зокрема у формі ЗНО

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації, зокрема у формі ЗНО

Президент України Володимир Зеленський вніс сьогодні в Раду законопроєкт №3669 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

"Встановити, що у зв'язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Здобувачі освіти , які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, в тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - йдеться в тексті законопроєкту.

Також читайте: Повернення корупції у виші через скасування ЗНО не буде, - Шмигаль

Законопроєкт передбачає зміну норми закону "Про освіту" щодо визначення урядом в умовах карантину тривалості навчального року, а також надання учням і студентам, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінки їхніх результатів навчання - шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

У тексті законопроєкту також зазначається, що школярі зможуть пройти ЗНО за власним бажанням.

Законопроєкт визначений президентом як невідкладний.

Державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання повинні складати закладів загальної середньої освіти, професійного (професійно-технічного) освіти, вищої освіти, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти з таких предметів: українська мова та література (частина з української мови ) (обов'язково); математика або історія України (період ХХ - початок XXI століття) (на вибір випускника); один з предметів на вибір випускника

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
фигляр-недоучка, убери свои зеленые лапки от ЗНО!
показати весь коментар
17.06.2020 14:00
+35
Зеленский, а чего ты мелочишься? Давай и независимость Украины объявим не обязательной.
А родители выпускников пусть готовят бабло - теперь, как и в старые добрые времена, при вступлении в престижные университеты придется проходить конкурс на материальную состоятельность и коррупционное собеседование.
показати весь коментар
17.06.2020 14:02
+26
У меня нет слов. Вернее есть, только они все нецензурные.
показати весь коментар
17.06.2020 14:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прем"єр шмигав що буде, а цей навпаки.
показати весь коментар
17.06.2020 14:00 Відповісти
Ну, а дійсно, нащо воно?
73,22% вже пройшли онлайн «Свати», нащо їм ще чимось засмічувати голови?
показати весь коментар
17.06.2020 14:17 Відповісти
фигляр-недоучка, убери свои зеленые лапки от ЗНО!
показати весь коментар
17.06.2020 14:00 Відповісти
але з цим неможливо погодитися! це ж майбутнє наших дітей, у що вони віритимуть?
показати весь коментар
17.06.2020 14:32 Відповісти
Зеленский, а чего ты мелочишься? Давай и независимость Украины объявим не обязательной.
А родители выпускников пусть готовят бабло - теперь, как и в старые добрые времена, при вступлении в престижные университеты придется проходить конкурс на материальную состоятельность и коррупционное собеседование.
показати весь коментар
17.06.2020 14:02 Відповісти
А шо, у нас була независимость или образование, оно нам уже не нужно. КЛУБНИКУ собирать можно и без этого. И это не только его заслуга, а всех предыдущих. Верной дорогой двигаемся, ПАНЫ.
показати весь коментар
17.06.2020 14:20 Відповісти
Ну чому?
Хто полуниці збирає, хто у Гарварді викладає...
показати весь коментар
17.06.2020 14:28 Відповісти
Правильно,нехай школярі замість знань з математики і хімії циркові трюки та естрадні номери вчителям показуть. А ****.
показати весь коментар
17.06.2020 14:02 Відповісти
Здається що кловани, в найближчому майбутньому, цю нещасну країну завалять.
показати весь коментар
17.06.2020 14:04 Відповісти
не работает ни один государственный институт - де факто этой страны уже нет
показати весь коментар
17.06.2020 17:55 Відповісти
У меня нет слов. Вернее есть, только они все нецензурные.
показати весь коментар
17.06.2020 14:09 Відповісти
А от якраз, то і є їх рідна мова, на якій: «ОНІ ДУМАЮТ».
І понімают.
показати весь коментар
17.06.2020 14:21 Відповісти
Батьки готовте грош1 на екзаменатор1в.
показати весь коментар
17.06.2020 14:09 Відповісти
2020 -- год ка-вэ-энщиков...
показати весь коментар
17.06.2020 14:10 Відповісти
Давай, Зюзя, не зупиняйся - впроваджуй зкріпне кацапське ЕГЭ.
Блть, все хоче розвалити, віслюк довбаний.
показати весь коментар
17.06.2020 14:12 Відповісти
Ну вот и отлично, шанс купить место у того кто имеет бабки! А детки из бедных семей, которые старались, учились хорошо, чтобы на бюджет поступить, будут в пролете. Ура, товарищи!
показати весь коментар
17.06.2020 14:17 Відповісти
А кто-нибудь текст законопроекта читал??? Это не отмена ЗНО!!! Это отмена итоговой аттестации в виде ЗНО!!! ЗНО сдается добровольно, кто хочет, а точнее кому оно необходимо для поступления в ВНЗ.

"4-1. Установити, що у зв'язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.
Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням".
показати весь коментар
17.06.2020 14:25 Відповісти
3,14 БОЛЬШЕ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ НАЗАД В РАШОСТАН
показати весь коментар
17.06.2020 14:28 Відповісти
Я щось не розумію, ну відмінять ЗНО, то тоді як в університет поступити?
Якщо бояться коронавіруса, то все одно прийдеться вступні іспити здавати в університеті. Тіж самі скупчення людей.
показати весь коментар
17.06.2020 14:30 Відповісти
Не отменяют ЗНО) Отменяют итоговую аттестацию в виде ЗНО. Совсем просто - аттестат в школе можно будет получить БЕЗ ЗНО, а для поступления ЗНО необходимо! Просто освободили от ЗНО тех, кто не собирается поступать в ВНЗ
показати весь коментар
17.06.2020 14:34 Відповісти
Ну, якщо так, то логічно.
показати весь коментар
17.06.2020 14:37 Відповісти
Как там в мультике: нисиво ни панимаю
показати весь коментар
17.06.2020 15:08 Відповісти
ДЕГЕНЕРАТ!!!!!! ЩО ТИ РОБИШ!
показати весь коментар
17.06.2020 15:15 Відповісти
Нельзя отменять ЗНО! Ведь благодаря этому еще и держится школа. А заболеваемость все равно растет. Провели бы в мае, уже забыли бы...
показати весь коментар
17.06.2020 15:22 Відповісти
ПТУ-шник заліз руйнувати освіту, яку по щабельках будували розумні люди і вчені.
показати весь коментар
17.06.2020 15:23 Відповісти
Сам нічого не вчив , хоча мав можливість без бабла і поступити і закінчити , але є невігласом Тепер воліє щоби інші з нього приклад брали.
Адже ж можна так бути"0" і стати ого!!!!!!!!
Теер знову за вступ будуть бабло вимагати.
Боротьба з корупцією у дії.
показати весь коментар
17.06.2020 15:43 Відповісти
оно еще и хитрожопое, заигрывает с будущими голосами "по приколу"
показати весь коментар
17.06.2020 16:00 Відповісти
тупой и ещё тупее ...
показати весь коментар
17.06.2020 16:29 Відповісти
И, наверное, он так же определил порядок поступления выпускников 2020 в ВУЗы.
Или вначале все сломаем (много ума не надо). а потом будем думать.
В Украине проведено всего три реформы с 1996 года:
- денежная - гривна;
- упрощенная система налогообложения и отчетности (единый налог - Кужель - 1998г.);
- ЗНО.
Давай теперь и это поломаем. Мозгов же нет что-то сделать. Давай ломать.
При чем здесь этот ваш COVID-19?
Пришел здоровый ученик, зашел в стерильный класс (обеспечте), в маске, сел за парту в социальной отдаленности от других и самостоятельно работает над заданием.
У вас было 2,5 месяца, чтобы все это подготовить, а не совать в Раду закон. Закон про что, про возобновление коррупции при поступлении в ВУЗы. Тупость дичайшая, компетенции ноль, управляемости процессами в стране нет.
показати весь коментар
17.06.2020 16:49 Відповісти
 
 