Зеленський вніс у Раду законопроєкт про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації, зокрема у формі ЗНО
Президент України Володимир Зеленський вніс сьогодні в Раду законопроєкт №3669 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
"Встановити, що у зв'язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Здобувачі освіти , які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, в тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - йдеться в тексті законопроєкту.
Законопроєкт передбачає зміну норми закону "Про освіту" щодо визначення урядом в умовах карантину тривалості навчального року, а також надання учням і студентам, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінки їхніх результатів навчання - шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
У тексті законопроєкту також зазначається, що школярі зможуть пройти ЗНО за власним бажанням.
Законопроєкт визначений президентом як невідкладний.
Державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання повинні складати закладів загальної середньої освіти, професійного (професійно-технічного) освіти, вищої освіти, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти з таких предметів: українська мова та література (частина з української мови ) (обов'язково); математика або історія України (період ХХ - початок XXI століття) (на вибір випускника); один з предметів на вибір випускника
Будь ласка, зачекайте...
73,22% вже пройшли онлайн «Свати», нащо їм ще чимось засмічувати голови?
А родители выпускников пусть готовят бабло - теперь, как и в старые добрые времена, при вступлении в престижные университеты придется проходить конкурс на материальную состоятельность и коррупционное собеседование.
Хто полуниці збирає, хто у Гарварді викладає...
І понімают.
Блть, все хоче розвалити, віслюк довбаний.
"4-1. Установити, що у зв'язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.
Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням".
Якщо бояться коронавіруса, то все одно прийдеться вступні іспити здавати в університеті. Тіж самі скупчення людей.
Адже ж можна так бути"0" і стати ого!!!!!!!!
Теер знову за вступ будуть бабло вимагати.
Боротьба з корупцією у дії.
Или вначале все сломаем (много ума не надо). а потом будем думать.
В Украине проведено всего три реформы с 1996 года:
- денежная - гривна;
- упрощенная система налогообложения и отчетности (единый налог - Кужель - 1998г.);
- ЗНО.
Давай теперь и это поломаем. Мозгов же нет что-то сделать. Давай ломать.
При чем здесь этот ваш COVID-19?
Пришел здоровый ученик, зашел в стерильный класс (обеспечте), в маске, сел за парту в социальной отдаленности от других и самостоятельно работает над заданием.
У вас было 2,5 месяца, чтобы все это подготовить, а не совать в Раду закон. Закон про что, про возобновление коррупции при поступлении в ВУЗы. Тупость дичайшая, компетенции ноль, управляемости процессами в стране нет.