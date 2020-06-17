"Я радий, що завели кримінальну справу", - Масі Найєм

Адвокат Масі Найєм радий тому, що проти нього завели кримінальну справу за заявою брата глави ОП Дениса Єрмака. І вважає, що завдяки цьому на вміст "плівок Єрмака" буде скеровано ще більшу увагу суспільства.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Я радий, що завели кримінальну справу. Вони зобов'язані були завести. Те, що не завели - це, як би, дивно, тому суддя їх зобов'язав. Все в рамках закону", - сказав Масі Найєм.

"Це маніпулятивний момент чисто для ЗМІ, чисто для того, щоб довести, що нібито все добре у нього, і він упевнений у своїй правоті", - додав він.

Найєм нагадав, що подавав заяву про кримінальний злочин не сам від себе особисто, а в інтересах свого клієнта, депутата "Слуги народу" Гео Лероса. Крім цього, поки не завершилося слідство проти самого Дениса Єрмака, не можна визначити, правдивим чи неправдивим було повідомлення про злочин.

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"Він насправді не хоче, щоб це розслідування було. ... Якби він хотів, він би сказав: хлопці, зробімо таким чином. Нехай розслідують все, я готовий давати всю інформацію. І як тільки закінчиться кримінальна справа я скажу: хлопці, я чесний, на мене здійснили атаку, на щастя, неправильну. І, відповідно, подаємо позови про захист ділової репутації на всіх тих, хто стверджував, що він злочинець. Ось і все. Так би він вчинив, якби у нього справді була б мета діяти законними інструментами", - вважає Найєм.

"З точки зору комунікації, це неправильний крок. Тому що ми зараз ще більше будемо звертати увагу на те, що ж було на цих плівках. Якби він хотів, щоб вони забулися, напевно, він би сказав: хлопці, ок, дочекаємося слідства. Але він чомусь порушує тему сам. Навіщо? Я не розумію цього", - додав Найєм.

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а опублікував записи депутата СН Лерос - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента.