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Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
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Найєм Масі (139) Єрмак Андрій (1352)

"Я радий, що завели кримінальну справу", - Масі Найєм

Адвокат Масі Найєм радий тому, що проти нього завели кримінальну справу за заявою брата глави ОП Дениса Єрмака. І вважає, що завдяки цьому на вміст "плівок Єрмака" буде скеровано ще більшу увагу суспільства.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Я радий, що завели кримінальну справу. Вони зобов'язані були завести. Те, що не завели - це, як би, дивно, тому суддя їх зобов'язав. Все в рамках закону", - сказав Масі Найєм.

"Це маніпулятивний момент чисто для ЗМІ, чисто для того, щоб довести, що нібито все добре у нього, і він упевнений у своїй правоті", - додав він.

Найєм нагадав, що подавав заяву про кримінальний злочин не сам від себе особисто, а в інтересах свого клієнта, депутата "Слуги народу" Гео Лероса. Крім цього, поки не завершилося слідство проти самого Дениса Єрмака, не можна визначити, правдивим чи неправдивим було повідомлення про злочин.

Також читайте: Суд зобов'язав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак. ДОКУМЕНТ

"Він насправді не хоче, щоб це розслідування було. ... Якби він хотів, він би сказав: хлопці, зробімо таким чином. Нехай розслідують все, я готовий давати всю інформацію. І як тільки закінчиться кримінальна справа я скажу: хлопці, я чесний, на мене здійснили атаку, на щастя, неправильну. І, відповідно, подаємо позови про захист ділової репутації на всіх тих, хто стверджував, що він злочинець. Ось і все. Так би він вчинив, якби у нього справді була б мета діяти законними інструментами", - вважає Найєм.

"З точки зору комунікації, це неправильний крок. Тому що ми зараз ще більше будемо звертати увагу на те, що ж було на цих плівках. Якби він хотів, щоб вони забулися, напевно, він би сказав: хлопці, ок, дочекаємося слідства. Але він чомусь порушує тему сам. Навіщо? Я не розумію цього", - додав Найєм.

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а опублікував записи депутата СН Лерос - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента.

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Топ коментарі
+26
"Я рад, что завели уголовное дело", - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3409
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17.06.2020 16:17
+23
А зеленский рад что не заболел коронавирусом, а заболшела его Ленка
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17.06.2020 16:12
+23
- Беримор, почему они такие тупые?
- ЗЕ-билы, сээээр!
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17.06.2020 16:12
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А зеленский рад что не заболел коронавирусом, а заболшела его Ленка
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17.06.2020 16:12 Відповісти
Зачотная тупость.
Главное, что по теме новости
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17.06.2020 16:16 Відповісти
"Я рад, что завели уголовное дело", - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3409
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17.06.2020 16:17 Відповісти
в этой жизни каждый чему-то рад. вот человек радуется, что может присесть на тюрьму =)
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17.06.2020 16:23 Відповісти
- Беримор, почему они такие тупые?
- ЗЕ-билы, сээээр!
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17.06.2020 16:12 Відповісти
Я тут позавчора прочитав коротеньке оповідання, рекомендую. Хоч дія відбувається у кацапському місті Чита, але дуже легко екстраполювати на зебілів, бавовну та інших ківсяків.
Кінцівка взагалі феєрична, ледве не проіржався на весь автобус от би в реалі таке - була б єнотогенеруюча новина на Цензорі
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D1%81_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%3F Есть ли среди вас хороший адвокат?

С какого момента своей жизни я уверовал в то, что все вокруг меня - полные придурки? Есть хорошее выражение: «Если вы думаете, что вокруг вас полно идиотов - вы не правы. Их ещё больше, чем вы думаете».
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17.06.2020 16:20 Відповісти
Ну вот і славно.
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17.06.2020 16:15 Відповісти
ніхто не сприймає зелену шмарклю серйозно
всі радіють можливості насувати йому факів
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17.06.2020 16:18 Відповісти
Теперь уже стыдно,когда на тебя зесрань не завела дело
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17.06.2020 16:19 Відповісти
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17.06.2020 16:49 Відповісти
Дурак ты, Маси, если рад... Посадят тебя эти твари, не сомневайся.
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17.06.2020 16:20 Відповісти
Тоді він від радости піскакуватиме на нарах...Така у тих братанів Наємів логіка...Коли його брату наваляли просто на дорозі він був найщасливішою людиною...
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17.06.2020 17:21 Відповісти
заслужив він, в числі всіх 73/43%зебілів.
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17.06.2020 19:12 Відповісти
убитый брат дермака подал заявление ну не бред
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17.06.2020 16:21 Відповісти
бактерии
"Я радий, що завели кримінальну справу", - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 2370
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17.06.2020 16:23 Відповісти
"Я радий, що завели кримінальну справу", - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 2278

...
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17.06.2020 16:24 Відповісти
Феєричні ідіоти нині при владі. Настільки, що навіть на конкурсі ідіотів займуть друге міце (бо ідіоти).
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17.06.2020 16:25 Відповісти
Честно говоря, я вообще не понимаю, как за заявление адвоката вообще можно состряпать уголовное дело? Это просто какое-то изнасилование здравого смысла.
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17.06.2020 16:26 Відповісти
Сценарий нового Геноцида украинцев. Так уже было 1918-1933 но украинцы не выучили урока истории.
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17.06.2020 16:34 Відповісти
Лучший способ защиты - нападение
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18.06.2020 07:51 Відповісти
 
 