УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11302 відвідувача онлайн
Новини
25 791 135
суд (11494) кримінальна справа (519) Найєм Масі (139) Єрмак Денис (93)

Суд зобов'язав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак. ДОКУМЕНТ

Суд зобов'язав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак. ДОКУМЕНТ

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав правоохоронців відкрити проти адвоката Масі Найєма кримінальне провадження за заявою брата керівника Офісу президента Дениса Єрмака.

Про це Денис Єрмак повідомив у фейсбуці, опублікувавши скриншоти рішення суду, інформує Цензор.НЕТ. В Єдиному реєстрі судових рішень документ поки відсутня.

"Суд зобов'язав поліцію відкрити справу за моєю заявою на скандального адвоката Масі-Мустафа Найєма за ст. 383 Кримінального кодексу - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину", - написав Єрмак.

Як повідомив Єрмак, йдеться про скандал навколо "плівок Єрмака", під час якого народний депутат Гео Лерос і його адвокат Масі Найєм заявили про причетність Дениса Єрмака до торгівлі державними посадами.

Також читайте: У НАБУ підтвердили, що ведуть розслідування проти Єрмака через записи розмов його брата, - ЗМІ

"По-перше, не вказано жодних фактичних обставин у справі, які повинні були бути йому відомі, адвокату Лероса, якщо вже він пише заяви подібного роду. По-друге, на відомих і оприлюднених раніше відеозаписах немає і згадки того, що мій брат може "сприяти" призначенням на якісь посади, на чому наполягає адвокат. І по-третє, жодна людина, ім'я якої звучало на записах не призначена на посаду в держорганах", - заявив Єрмак, коментуючи рішення суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брат Єрмака точно не взяв грошей, він просто базікало і припустився помилки, а Лерос - аферист, - Зеленський

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а опублікував записи депутата СН Лерос - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу Президента.

Суд зобовязав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак 01
Суд зобовязав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак 02
Суд зобовязав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак 03
Суд зобовязав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак 04
Суд зобовязав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак 05

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+80
Суд обязал полицию начать против Маси Найема дело за неправдивое сообщение о преступлении, - Денис Ермак - Цензор.НЕТ 7982
показати весь коментар
17.06.2020 15:25
+71
Як з'ясувалося, Дєніска Єрмак живий!! А братан казав, що загинув на Донбасі
показати весь коментар
17.06.2020 15:20
+71
А все почему?
Суд обязал полицию начать против Маси Найема дело за неправдивое сообщение о преступлении, - Денис Ермак - Цензор.НЕТ 8094
показати весь коментар
17.06.2020 15:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зомби восстал, *****...
показати весь коментар
17.06.2020 16:12 Відповісти
правильно! загнать его не дерево или горы в Афгане..
показати весь коментар
17.06.2020 15:49 Відповісти
Мож, лучше зельцманов, шефиров, коломойских, дубинских и прочих - в Израэль?
показати весь коментар
17.06.2020 16:01 Відповісти
на ростов тварин
показати весь коментар
17.06.2020 16:56 Відповісти
совковый антиукраинский суд иначе не может...уличенный в нарушении законов Украины должен доказывать суду свою неиновность,так во всем цивилизованом мире , окромя судов последователей и любителей совка и рашистского куйла..
показати весь коментар
17.06.2020 15:51 Відповісти
Что характерно, абсолютно все понимают, какой ******** этот Ермак, но никто ничего не делает. Нацики мочат ********, Петюня мочит здравый смысл, Медведчуки скупают телеканалы, мусора насилуют людей в отделениях. Полнейший хаос.
показати весь коментар
17.06.2020 15:52 Відповісти
Суд зобов'язав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак - Цензор.НЕТ 4023

...
показати весь коментар
17.06.2020 16:06 Відповісти
Вдруге за три дні: поліцейський б'є ногою в обличчя протестувальника навколішках. ФОТОФАКТ.https://espreso.tv/news/2020/06/17/vdruge_za_try_dni_policeyskyy_bye_nogoyu_v_oblychchya_protestuvalnyka_navkolishkakh_fotofakt
показати весь коментар
17.06.2020 15:54 Відповісти
ЧТО ЭТО ЛЮДИ?! НЕТ **** СЛОВ!!!!!!! Ермак, **** томбовский волк тебе друг!!!!
показати весь коментар
17.06.2020 15:57 Відповісти
Ахренеть!
показати весь коментар
17.06.2020 16:00 Відповісти
Під Радою мітингують проти «наступу на українську мову». Сьогодні, 17 червня, під стінами Верховної Ради проходить мітинг "проти наступу на український простір".Про це розповідає кореспондент #Букв.

За словами мітингувальників, своєю акцією вони хочуть показати, що будь-який наступ на українську мову буде зупинено.

На акції був присутній народний депутат від "Євросолідарності" і ексголова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

За його словами, у нинішньому скликанні є дуже багато народних депутатів з проросійськими поглядами.

"Ми вже втретє за період карантину намагаємося розглядати абсолютно непотрібний законопроєкт депутата Максима Бужанського ("Слуга народу"), який намагається зірвати перехід російськомовних шкіл на українську мову з 1 вересня цього року. У нас є інформація від Міністерства освіти, що вже все готово для переходу цих шкіл на українську мову. Я дуже сподіваюся, що сьогодні комітет Верховної Ради не підтримає законопроєкт Бужанського", - зазначив В'ятрович.

За його словами, позицію фракції "Євросолідарності" щодо законопроєкту Бужанського підтримують нардепи від "Голосу", частково від "Слуги народу" і "Батьківщини".
показати весь коментар
17.06.2020 16:02 Відповісти
Это какой-то абсурд с этим шевченковским судом, да и вообще со всеми судами в Украине
показати весь коментар
17.06.2020 16:03 Відповісти
Суд зобов'язав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак - Цензор.НЕТ 6691

....
показати весь коментар
17.06.2020 16:05 Відповісти
Бушует покойничек
показати весь коментар
17.06.2020 16:07 Відповісти
Ну шо,наколядовали себе все то,что врали на Пороха
показати весь коментар
17.06.2020 16:09 Відповісти
ТЫ, П#ДАР ТУПОРЫЙ, одень майку ЗЕ-Команда и поедь в любое село, например, ПЕРДИЛОВКА - местным бабкам советовать собак продать, чтобы за газ рассчитаться. ТАМ, тебя УБЛЮДОК, сразу в СОРТИРЕ и утопят. Хотя, понятно, что ты **@НЫЙ БОТ свои КОМЕНТЫ из Тамбова пишешь.
показати весь коментар
18.06.2020 14:49 Відповісти
Ермак шо дибил?
Если ЭТО не коррупция, то мошенничество! По ЛЮБОМУ преступление!
Только вопрос - братик сам сядет на нары или всей семьей!
показати весь коментар
17.06.2020 16:17 Відповісти
Дочекалися? Аби не Порошенко.
показати весь коментар
17.06.2020 16:18 Відповісти
Любитель жрать ЗЕленое говно, а ты свой адресок выложи, говноед обосранный, побеседую с тобой.
показати весь коментар
18.06.2020 09:34 Відповісти
Суд решил, что Денис Ермак имел и имеет таки право назначать людей на государственные должности, поэтому донос Найема заведомо ложный. А аргумент насчет того, что до сих пор не назначили хороший: реформа нужна как воздух.
показати весь коментар
17.06.2020 16:22 Відповісти
Всегда готовы помочь Петру Алексеичу....

Суд зобов'язав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак - Цензор.НЕТ 3459
показати весь коментар
17.06.2020 16:58 Відповісти
Два брата акробата рулят страной а Зе сидит в уголочке и подает голос когда встряхнут в стране полное отсутствие власти государственной а присутствии местечковой по интересам грабежа государства
показати весь коментар
17.06.2020 16:58 Відповісти
А теперь ******!
показати весь коментар
17.06.2020 17:03 Відповісти
так бачу, що цей дьЄРМАК хоче таки ПО-СПРАВЖНЬОМУ померти, а не на словах свого брехливого і тупого братка....
показати весь коментар
17.06.2020 17:13 Відповісти
Может они номер для КВН репетировали? Стопроцентная линия защиты.
показати весь коментар
17.06.2020 17:16 Відповісти
Чмошное, закрыло коменты у себя))) Так читай здесь) Фиг вы доплывете до средины Днепра...
показати весь коментар
17.06.2020 17:24 Відповісти
Суд зобов'язав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак - Цензор.НЕТ 4011
показати весь коментар
17.06.2020 18:17 Відповісти
Во п#дар, так и хочет выкрутится, чтоб выйти сухим из воды, но как видно - хрен тебе в твою хитрую оппу, отвечать будешь за все свои грехи, а их ой, как много!
показати весь коментар
17.06.2020 18:27 Відповісти
Дениска наконец то подал голос. Будем держать за него кулачки
показати весь коментар
17.06.2020 18:32 Відповісти
Ну, во-первых: мы с тобой не друзья; во-вторых: дело "о пленках" - пустое, только в пустой голове твоего друга; в-третьих: отвечать придется и за всё.
показати весь коментар
17.06.2020 19:01 Відповісти
Один другого стоит.
показати весь коментар
17.06.2020 22:04 Відповісти
Цікаво - чому поліція не відкрила справу стосовно завідомо неправдивого повідомлення про злочин, а саме про вбивство брата Ермака?
показати весь коментар
17.06.2020 23:06 Відповісти
Суд зобов'язав поліцію почати проти Масі Найєма справу за неправдиве повідомлення про злочин, - Денис Єрмак - Цензор.НЕТ 2138
показати весь коментар
18.06.2020 09:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 