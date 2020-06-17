"Я рад, что завели уголовное дело", - Маси Найем

Адвокат Маси Найем рад тому, что против него завели уголовное дело по заявлению брата главы ОП Дениса Ермака. И считает, что благодаря этому на содержимое "пленок Ермака" будет направлено еще большее внимание общества.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Я рад, что завели уголовное дело. Они обязаны были завести. То, что не завели — это, как бы, странно, поэтому судья их обязал. Все в рамках закона", — сказал Маси Найем.

"Это манипулятивный момент чисто для СМИ, чисто для того, чтобы доказать, что якобы все хорошо у него, и он уверен в своей правоте", — добавил он.

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Найем напомнил, что подавал заявление об уголовном преступлении не от себя лично, а в интересах своего клиента, депутата "Слуги народа" Гео Лероса. Кроме этого, пока не завершилось следствие против самого Дениса Ермака, нельзя определить, правдивым или неправдивым было сообщение о преступлении.

"Он на самом деле не хочет, чтобы это расследование было. ... Если бы он хотел, он бы сказал: ребята, давайте сделаем следующим образом. Пускай расследуют все, я готов давать всю информацию. И как только закончится уголовное дело я скажу: ребята, я честный, на меня совершили атаку, к счастью, неправильную. И, соответственно, подаем иски о защите деловой репутации на всех тех, кто утверждал, что он преступник. Вот и все. Так бы он поступил, если бы у него вправду была бы цель действовать законными инструментами", - считает Найем.

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"С точки зрения коммуникации, это неправильный шаг. Потому что мы сейчас еще больше будем обращать внимание на то, что же было на этих пленках. Если бы он хотел, чтобы они забылись, наверное, он бы сказал: ребята, ок, дождемся следствия. Но он зачем-то поднимает тему сам. Зачем? Я не понимаю этого", - добавил Найем.

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.

17 июня суд по заявлению Дениса Ермака обязал полицию начать уголовное производство против Маси Найема за заведомо неправдивое сообщение о преступлении.