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Новости Денис Ермак и Гео Лерос
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Найем Маси (137) Ермак Андрей (1240)

"Я рад, что завели уголовное дело", - Маси Найем

Адвокат Маси Найем рад тому, что против него завели уголовное дело по заявлению брата главы ОП Дениса Ермака. И считает, что благодаря этому на содержимое "пленок Ермака" будет направлено еще большее внимание общества.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Я рад, что завели уголовное дело. Они обязаны были завести. То, что не завели — это, как бы, странно, поэтому судья их обязал. Все в рамках закона", — сказал Маси Найем.

"Это манипулятивный момент чисто для СМИ, чисто для того, чтобы доказать, что якобы все хорошо у него, и он уверен в своей правоте", — добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд обязал полицию начать против Маси Найема дело за неправдивое сообщение о преступлении, - Денис Ермак. ДОКУМЕНТ

Найем напомнил, что подавал заявление об уголовном преступлении не от себя лично, а в интересах своего клиента, депутата "Слуги народа" Гео Лероса. Кроме этого, пока не завершилось следствие против самого Дениса Ермака, нельзя определить, правдивым или неправдивым было сообщение о преступлении.

"Он на самом деле не хочет, чтобы это расследование было. ... Если бы он хотел, он бы сказал: ребята, давайте сделаем следующим образом. Пускай расследуют все, я готов давать всю информацию. И как только закончится уголовное дело я скажу: ребята, я честный, на меня совершили атаку, к счастью, неправильную. И, соответственно, подаем иски о защите деловой репутации на всех тех, кто утверждал, что он преступник. Вот и все. Так бы он поступил, если бы у него вправду была бы цель действовать законными инструментами", - считает Найем.

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"С точки зрения коммуникации, это неправильный шаг. Потому что мы сейчас еще больше будем обращать внимание на то, что же было на этих пленках. Если бы он хотел, чтобы они забылись, наверное, он бы сказал: ребята, ок, дождемся следствия. Но он зачем-то поднимает тему сам. Зачем? Я не понимаю этого", - добавил Найем.

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Также на Цензор.НЕТ: Ермак знакомым рассказывает, что у него на меня огромная папка дел, что мне хана, - "слуга народа" Лерос

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.

17 июня суд по заявлению Дениса Ермака обязал полицию начать уголовное производство против Маси Найема за заведомо неправдивое сообщение о преступлении.

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Топ комментарии
+26
"Я рад, что завели уголовное дело", - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3409
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17.06.2020 16:17
+23
А зеленский рад что не заболел коронавирусом, а заболшела его Ленка
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17.06.2020 16:12
+23
- Беримор, почему они такие тупые?
- ЗЕ-билы, сээээр!
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17.06.2020 16:12
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Правила форума Совет форумчан
А зеленский рад что не заболел коронавирусом, а заболшела его Ленка
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17.06.2020 16:12 Ответить
Зачотная тупость.
Главное, что по теме новости
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17.06.2020 16:16 Ответить
"Я рад, что завели уголовное дело", - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3409
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17.06.2020 16:17 Ответить
в этой жизни каждый чему-то рад. вот человек радуется, что может присесть на тюрьму =)
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17.06.2020 16:23 Ответить
- Беримор, почему они такие тупые?
- ЗЕ-билы, сээээр!
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17.06.2020 16:12 Ответить
Я тут позавчора прочитав коротеньке оповідання, рекомендую. Хоч дія відбувається у кацапському місті Чита, але дуже легко екстраполювати на зебілів, бавовну та інших ківсяків.
Кінцівка взагалі феєрична, ледве не проіржався на весь автобус от би в реалі таке - була б єнотогенеруюча новина на Цензорі
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D1%81_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%3F Есть ли среди вас хороший адвокат?

С какого момента своей жизни я уверовал в то, что все вокруг меня - полные придурки? Есть хорошее выражение: «Если вы думаете, что вокруг вас полно идиотов - вы не правы. Их ещё больше, чем вы думаете».
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17.06.2020 16:20 Ответить
Ну вот і славно.
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17.06.2020 16:15 Ответить
ніхто не сприймає зелену шмарклю серйозно
всі радіють можливості насувати йому факів
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17.06.2020 16:18 Ответить
Теперь уже стыдно,когда на тебя зесрань не завела дело
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17.06.2020 16:19 Ответить
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17.06.2020 16:49 Ответить
Дурак ты, Маси, если рад... Посадят тебя эти твари, не сомневайся.
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17.06.2020 16:20 Ответить
Тоді він від радости піскакуватиме на нарах...Така у тих братанів Наємів логіка...Коли його брату наваляли просто на дорозі він був найщасливішою людиною...
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17.06.2020 17:21 Ответить
заслужив він, в числі всіх 73/43%зебілів.
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17.06.2020 19:12 Ответить
убитый брат дермака подал заявление ну не бред
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17.06.2020 16:21 Ответить
бактерии
"Я радий, що завели кримінальну справу", - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 2370
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17.06.2020 16:23 Ответить
"Я радий, що завели кримінальну справу", - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 2278

...
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17.06.2020 16:24 Ответить
Феєричні ідіоти нині при владі. Настільки, що навіть на конкурсі ідіотів займуть друге міце (бо ідіоти).
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17.06.2020 16:25 Ответить
Честно говоря, я вообще не понимаю, как за заявление адвоката вообще можно состряпать уголовное дело? Это просто какое-то изнасилование здравого смысла.
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17.06.2020 16:26 Ответить
Сценарий нового Геноцида украинцев. Так уже было 1918-1933 но украинцы не выучили урока истории.
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17.06.2020 16:34 Ответить
Лучший способ защиты - нападение
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18.06.2020 07:51 Ответить
 
 