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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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страйк (208) Луганщина (4810) шахтарі (536) Пасічник (37)

В "ЛНР" тривають нуртування в середовищі шахтарів

В

Бунт у лавах шахтарів, який останніми днями був на окупованих територіях, сьогодні отримав продовження під егідою так званих "народних месників".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційний навігатор.

Так, після відправленого на ім'я так званого голови "ЛНР" Л.Пасічника відкритого листа з вимогою вирішити проблеми гірників, у відкритих джерелах було опубліковано інше звернення - від так званого "Комітету визволення Донбасу".

В цьому зверненні анонімні автори звертають увагу на катастрофічну ситуацію із заборгованістю по зарплаті шахтарям невизнаної "ЛНР" і тяжке становище тисяч сімей шахтарів, які живуть надголодь.

Читайте також: Результат страйків на шахтах т.зв. "ЛНР": флешмоб за України було краще

У свою чергу, обіцянки так званого керівництва так званої ЛНР погасити борги перед шахтарями чотирьох страйкуючих шахт, притягти до відповідальності винних у розкраданні коштів, а також припинити переслідування шахтарів і членів їхніх сімей виконані не були. У зв'язку з цим, так званий "Комітет визволення Донбасу" зажадав від Пасічника в найкоротші терміни оприлюднити через засоби масової інформації план вирішення кризи, що склалася. Якщо ж цього не буде зроблено, шахтарі продовжать страйк.

Що найцікавіше в цій історії, то це те, що "Комітет визволення Донбасу" пригрозив звернутися до Організації Об'єднаних Націй (ООН), Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) із проханням вплинути на так звану владу так званої ЛНР.

В ЛНР тривають нуртування в середовищі шахтарів 01

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Топ коментарі
+52
бурления говен
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18.06.2020 20:32
+47
Я их вообще не понимаю !

Порошенко у них не было,

Гонтаревой у них не было,

Томоса у них не было.

все беды их минули.

На шо они жалуются ?
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18.06.2020 20:40
+41
Хотят касками настучать бабки?
Может сложно из шахт вооружение стало доставать, БК протух?
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18.06.2020 20:34
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бурления говен
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18.06.2020 20:32 Відповісти
Нє! То у вигрібну яму дріжжів закинули!
Лягали перед українськими БМП та БТР, а страйком та ходою до керівництва "республіки" сцяться? То най жеруть те, що вибороли!
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18.06.2020 20:57 Відповісти
Хай себе бурлят, будет бражка. Кому они нужны? Пукину? Он на них давно напукал, ему своих свинокацапов нечем кормить. Так что им остается только бурлить. Скоро и Крым забурлит.
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18.06.2020 21:20 Відповісти
Похоже на такой процесс, больше бурлить там нечего, "отбурлились" в 2014 году.
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18.06.2020 21:46 Відповісти
Хотят касками настучать бабки?
Может сложно из шахт вооружение стало доставать, БК протух?
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18.06.2020 20:34 Відповісти
ну так тогда им настучат приклАдами по каскам. они реально віпросили, а еще чет там тявкают - молоток в зубы и пинками под гепу или допу.
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18.06.2020 20:40 Відповісти
Борис, я великолепно помню "стучальщиков", которые маршем 3,14 ..довали на Киев. Типа самые нищеброды. Как выносило руководство мозги всему оперсоставу. У меня память норм. И организаторов установили. Но.... бабло победило зло. Сейчас икается седьмой год.
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18.06.2020 20:59 Відповісти
Тоже помню как они на Хрещатике касками стучали. И ни кто их на подвал не бросал. Пусть хавают руцький мир пока не треснут
В "ЛНР" продолжаются бурления в среде шахтеров - Цензор.НЕТ 8015
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18.06.2020 21:06 Відповісти
Да,да,длббы могут понять только через пустой желудок и то не всегда ....
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18.06.2020 21:31 Відповісти
они же наши люди!
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18.06.2020 20:35 Відповісти
Я их вообще не понимаю !

Порошенко у них не было,

Гонтаревой у них не было,

Томоса у них не было.

все беды их минули.

На шо они жалуются ?
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18.06.2020 20:40 Відповісти
Бар в забое закрыли а это нарушение прав человека, а в остальном все хорошо...
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18.06.2020 20:43 Відповісти
На Украину, она им должна и зарплаты и пенсии, на кого ж ещё рискнуть жаловаться. Их не поймешь -то "Путин введи", то "Украина плати".
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18.06.2020 21:51 Відповісти
А налоги Украине они платят, чтобы требовать платить?
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19.06.2020 07:19 Відповісти
Это понятие им неведомо. Только им "должны".
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19.06.2020 07:35 Відповісти
не были никогда
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18.06.2020 21:09 Відповісти
Видимо хотят снова Украину кормить
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18.06.2020 20:36 Відповісти
Скучили по дармоїдам
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18.06.2020 20:53 Відповісти
Дрожжи в выгребной яме?
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18.06.2020 20:36 Відповісти
Если вы не отзоветесь - мы напишем в "Спортлото"....(С)
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18.06.2020 20:38 Відповісти
кароче, организовываем "Шахтерскую Народную Республику", сносим Пасечника и всю ЛДНРовскую колорадскую нечисть, и присоединяемся к Украине..
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18.06.2020 20:38 Відповісти
Не, ну мне такая перспектива как-то это не то... я б рекомендовал остановиться на шахтерской народной республике...
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18.06.2020 20:55 Відповісти
Головне в цих протестах їм треба слідкувати за спрямуванням влади України, бо шахтарі можуть почати годувати "нахлєбніков із ЄС"😄
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18.06.2020 20:38 Відповісти
На жалість мене не пробиває. Нехай вибачають. Зато без бандерівців!
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18.06.2020 20:38 Відповісти
нууу,не знаю!столько лет "кормили" Украину эти сердобольцы и тут на тебе!а может еда с деньгами там же,где и танки с градами?им стоит поискать у себя в забоях
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18.06.2020 20:38 Відповісти
И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот
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21.06.2020 17:20 Відповісти
російські аусвайси вже отримали ,а слабо у москві касками постукати,га?
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18.06.2020 20:39 Відповісти
Объясните кто-нибудь этим долбодятлам, что международным организациям обращаться не к кому, т.к. никакой ЛНР в природе не существует.
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18.06.2020 20:41 Відповісти
їм це казали ще у 2014 році,за 6 років не дійшло і далі не дійде.дарвін їм в поміч.
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18.06.2020 20:46 Відповісти
митингуйте против оккупанта, а не в шахтах. Как призвали так и отзовите.
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18.06.2020 20:42 Відповісти
Что интереснее всего в этой истории, так это то, что "Комитет освобождения Донбасса" пригрозил обратится к Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой оказать влияние на так называемые власти так называемой ЛНР. Источник: https://censor.net.ua/n3202952
------------------------------------------------------------------------------------
Як ООН та інші міжнародні організації можуть звертатися до терористів, якими є влада окупованих територій? Шахтарі точно нічого не розуміють!
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18.06.2020 20:43 Відповісти
Больные на голову, а хотят лечить пятки.
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18.06.2020 21:53 Відповісти
А этот Комитет освобождения Донбасса от кого? От фашиздов, от украинцев? От бандеровцев?
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19.06.2020 07:22 Відповісти
Кокоє токоє еЛеНеР?

В "ЛНР" продолжаются бурления в среде шахтеров - Цензор.НЕТ 4840
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18.06.2020 20:44 Відповісти
А к путену обращаться не пробовали? Поможет. Как не помочь дамбаситам?
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18.06.2020 20:44 Відповісти
А у цих шахтарів є родичі, які вбивали українців?
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18.06.2020 20:47 Відповісти
так.
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18.06.2020 20:54 Відповісти
Тоді у шахтарів не існує жодних шансів на покращення. Тепер лише вмерти чи тікати далі, ніж бачать.
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18.06.2020 20:58 Відповісти
у них дорога только на Калыму ...на родину.
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18.06.2020 21:01 Відповісти
Так я не понял ,К ним Бандеровцы пришли или нет?
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18.06.2020 20:47 Відповісти
Шахтьори можуть тільки регулярно душить хвашистів по утрам.
В "ЛНР" продолжаются бурления в среде шахтеров - Цензор.НЕТ 5268
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18.06.2020 21:00 Відповісти
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18.06.2020 21:03 Відповісти
А шо це за алюзії? Це якась деталь від мотоцикла?
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18.06.2020 21:24 Відповісти
та ну Вас! ану включайте фантазію! ))) деталь... тільки не від моцика, а від ... пацика)))))
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19.06.2020 10:27 Відповісти
Ні... вони від них пішли.......і шахтарів накрило...
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18.06.2020 21:00 Відповісти
Ааааа, ну-ну, бурлите дальше. А вдруг шота и выбурлите.
А те, хто не бурлит, зрадныкы даунбаса.
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18.06.2020 20:47 Відповісти
В "ЛНР" продолжаются бурления в среде шахтеров - Цензор.НЕТ 227

....
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18.06.2020 20:49 Відповісти
Жаль , но бурление ни чем не закончится.. Бурление там может вызвать лишь выхлоп газов. Ведь предыдущая " смена шахтеров и комбайнеров " уже выкопала из забоев" все танки, Буки, минометы, артиллерию, и эшелоны боеприпасов. Так что в забое теперь остались только метан, угольная пыль, подземные воды и те кто кричал Путин приди..
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18.06.2020 20:49 Відповісти
Заголовок - 🤣🤣🤣
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18.06.2020 20:52 Відповісти
Cry Me A River
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18.06.2020 20:54 Відповісти
Бурленіє у череві?
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18.06.2020 20:55 Відповісти
забродило лайно) продажні хвойди)
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18.06.2020 20:56 Відповісти
нехай в шахтах танки пошукають...
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18.06.2020 20:57 Відповісти
майданить вздумали ??? ану быстро работать рабы *****!
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18.06.2020 20:59 Відповісти
Луганська газєтьонка 7 грудня 2013, - "Оні "майданят", - Донбас работаєт". В "ЛНР" продолжаются бурления в среде шахтеров - Цензор.НЕТ 8190
В "ЛНР" продолжаются бурления в среде шахтеров - Цензор.НЕТ 6977
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18.06.2020 21:09 Відповісти
Да,пусть пдрсы вспомнят как 1,5-2 тысячи вечнозеленых при Украине променяли на нищету,войну и голод при заСрахе
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18.06.2020 21:40 Відповісти
Вообще когда бурлит---то значить закипело. Чего не видим и врядли увидим. Скорее бурчит, и скорее в пузе, и скоро по логике бурчания пойдёт жидкий стул. Тут своих проблем валом.
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18.06.2020 21:00 Відповісти
Пучит... бамбас вспучило от бурленья...
Это не кобыла алегрова пела, мол
Вспученный мой вздрюченный
В шахте буй закрученный
Без тебя... и т.д.
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18.06.2020 21:01 Відповісти
говна бурлят
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18.06.2020 21:02 Відповісти
ашотакое "лнр"? и ишо вопрос -
чем ентот обезьянник "лнр" отличается от обезьянника "днр"?
назовите отличительные признаки... ну хотя бы один...
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18.06.2020 21:03 Відповісти
Да насрать
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18.06.2020 21:04 Відповісти
свежие продукты нужно кушать, чтобы "бурлений" небыло..... нету? ну дык, а кто ж вам виноват?
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18.06.2020 21:09 Відповісти
.....а что в ШАХТАХ больше танков не НАРЫЛИ ???? вас бы этими КАСКАМИ да по РОЖЕ за ПРЕДАТЕЛЬСТВО !!!
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18.06.2020 21:13 Відповісти
.....одним словом --ЛУГАНДОНИЯ !!!
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18.06.2020 21:14 Відповісти
.....на колени , за СМЕРТИ , за РАЗРУХУ , за КРОВЬ нашу УКРАИНСКУЮ !!!
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18.06.2020 21:18 Відповісти
Нема хліба? Їжте пірожені. Старовинний вихід з ніщіти в Росії.
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18.06.2020 21:19 Відповісти
Ну если пердаки поотрывает от "бурления" , никто не опечалится...
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18.06.2020 21:21 Відповісти
Це ще те питаннячко - "освобождения.." від кого (?)
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18.06.2020 21:24 Відповісти
В "ЛНР" тривають нуртування в середовищі шахтарів - Цензор.НЕТ 8505
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18.06.2020 21:36 Відповісти
с вами - это с кем?
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18.06.2020 21:44 Відповісти
С "бурлящими".
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18.06.2020 22:24 Відповісти
А чаво камни с неба уже были ?
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18.06.2020 23:15 Відповісти
Неужели? Говно бурлит... )))
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18.06.2020 21:44 Відповісти
Дайте им активированного угля,что б не бурлило.Или пусть просто полижут тот что добывают.
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18.06.2020 21:44 Відповісти
В Спортлото пусть обращаются. Почтовая марка дешевле. А результат- тот же самый будет.
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18.06.2020 21:46 Відповісти
Я потерял все сбережения за первые полтора года войны. Мои доходы в долларовом эквиваленте упали почти в два раза. Я и моя семья стали жить из-за кацапов и таких сепарских ******* существенно хуже. Сейчас еще и зеленые гниды продолжают дело ***** а их устранение тоже в копеечку влетит... Поэтому мне глубоко безразлично все что происходит в Крыму и на Донбассе с питанием и обеспечением предателей, быдла, подонков, убийц и ************** всех мастей. Пусть быстрее сдохнут а нам "Своє робить!"
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18.06.2020 21:55 Відповісти
Постучите касками и все наладится!
А если серьезно, то хватит майданить, лучше бы работали!
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18.06.2020 22:05 Відповісти
Забавный ролик
https://www.youtube.com/watch?v=JOWIsFJtezE&t=281s Рабочая партия России
С видео и комментариев просто угораешь - изобличают антинародный режим в "народных республиках". От резонных слов "вы сами этого добивались" просто кислотой писаются.
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18.06.2020 22:09 Відповісти
".....все плахие люди (не выплачивающие денюшку несчастным шахтерам!) будут сидеть в суде на одной лавке с украинскими преступниками... так называемые укрАинцы.....".....
Как гаварицо - сасите йух маскальский....
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19.06.2020 06:46 Відповісти
П. О. Х. @. Ю.
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18.06.2020 22:22 Відповісти
Что опять тварицца! Кармильцев снова биндеры абижают, не хотят уголь покупать! Это просто русофобия какая- то бесконечная, никогда такого не было и вот опять..Доколе?
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18.06.2020 22:24 Відповісти
Угу, обратятся в ООН. Типа, 'ООН введи войска'.
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18.06.2020 22:26 Відповісти
А где тимуровцы, пионэры, мать вашу! Помогите же им в конце концов одолеть ненавистных буржуинов, обманывающих трудовые коллективы.
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18.06.2020 22:30 Відповісти
Есть действующий адрес организации "Спортлото", могу скинуть этим несчастным.
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18.06.2020 22:32 Відповісти
в лигу сексуальных реформ и Спортлото не забудьте!
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18.06.2020 22:34 Відповісти
Шахтёрские бурления в ОРДЛО зародились в пустых холодильниках ? ))
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18.06.2020 22:38 Відповісти
Тюююю... А чому на заробітки в Расєю не їдуть ? Позалазили під землю, як ті кроти і працюють задарма на тих хто на "поверхні" керує і їм байдуже чи це янукович і к, чи це "народна рЄспубліка", яка дає їм дирку від бубліка !
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18.06.2020 22:50 Відповісти
Пролетарий на Буковине всегда поддержит пролетария на Домбассе. Если нет, то он пролетарии над парижей
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19.06.2020 04:59 Відповісти
Ну якщо в яму з гімном кинути дріжджі то також буде "бурление"
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19.06.2020 07:31 Відповісти
 
 