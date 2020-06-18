В "ЛНР" тривають нуртування в середовищі шахтарів

Бунт у лавах шахтарів, який останніми днями був на окупованих територіях, сьогодні отримав продовження під егідою так званих "народних месників".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційний навігатор.

Так, після відправленого на ім'я так званого голови "ЛНР" Л.Пасічника відкритого листа з вимогою вирішити проблеми гірників, у відкритих джерелах було опубліковано інше звернення - від так званого "Комітету визволення Донбасу".

В цьому зверненні анонімні автори звертають увагу на катастрофічну ситуацію із заборгованістю по зарплаті шахтарям невизнаної "ЛНР" і тяжке становище тисяч сімей шахтарів, які живуть надголодь.

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У свою чергу, обіцянки так званого керівництва так званої ЛНР погасити борги перед шахтарями чотирьох страйкуючих шахт, притягти до відповідальності винних у розкраданні коштів, а також припинити переслідування шахтарів і членів їхніх сімей виконані не були. У зв'язку з цим, так званий "Комітет визволення Донбасу" зажадав від Пасічника в найкоротші терміни оприлюднити через засоби масової інформації план вирішення кризи, що склалася. Якщо ж цього не буде зроблено, шахтарі продовжать страйк.

Що найцікавіше в цій історії, то це те, що "Комітет визволення Донбасу" пригрозив звернутися до Організації Об'єднаних Націй (ООН), Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) із проханням вплинути на так звану владу так званої ЛНР.

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