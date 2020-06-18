В "ЛНР" продолжаются бурления в среде шахтеров

Бунт в рядах шахтеров, который в последние дни имел место быть на оккупированных территориях сегодня получил продолжение под эгидой так называемых "народных мстителей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационный навигатор.

Так, после отправленного на имя так называемого главы "ЛНР" Л.Пасечника открытого письма с требованием решить проблемы горняков, в открытых источниках было опубликован другое обращение — от так называемого "Комитета освобождения Донбасса".

В данном обращение анонимные авторы обращают внимание на катастрофическую ситуацию с задолженностью по зарплате шахтерам непризнанной "ЛНР" и бедственное положение тысяч семей шахтеров, живущих впроголодь.

В свою очередь, обещания так называемого руководства так называемой ЛНР погасить долги перед шахтерами четырех бастующих шахт, привлечь к ответственности виновных в разворовывании средств, а так же прекратить преследование шахтеров и членов их семей выполнены не были. В этой связи, так называемый "Комитета освобождения Донбасса" потребовал от Пасечника в кратчайшие сроки обнародовать через средства массовой информации план решения сложившегося кризиса. Если же этого не будет сделано, шахтеры продолжат забастовку.

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Что интереснее всего в этой истории, так это то, что "Комитет освобождения Донбасса" пригрозил обратится к Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой оказать влияние на так называемые власти так называемой ЛНР.

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