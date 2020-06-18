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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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забастовка (318) Луганщина (6429) шахтеры (655) Пасечник (37)

В "ЛНР" продолжаются бурления в среде шахтеров

В

Бунт в рядах шахтеров, который в последние дни имел место быть на оккупированных территориях сегодня получил продолжение под эгидой так называемых "народных мстителей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационный навигатор.

Так, после отправленного на имя так называемого главы "ЛНР" Л.Пасечника открытого письма с требованием решить проблемы горняков, в открытых источниках было опубликован другое обращение — от так называемого "Комитета освобождения Донбасса".

В данном обращение анонимные авторы обращают внимание на катастрофическую ситуацию с задолженностью по зарплате шахтерам непризнанной "ЛНР" и бедственное положение тысяч семей шахтеров, живущих впроголодь.

В свою очередь, обещания так называемого руководства так называемой ЛНР погасить долги перед шахтерами четырех бастующих шахт, привлечь к ответственности виновных в разворовывании средств, а так же прекратить преследование шахтеров и членов их семей выполнены не были. В этой связи, так называемый "Комитета освобождения Донбасса" потребовал от Пасечника в кратчайшие сроки обнародовать через средства массовой информации план решения сложившегося кризиса. Если же этого не будет сделано, шахтеры продолжат забастовку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результат забастовок на шахтах т.н. "ЛНР": флешмоб при Украине было лучше

Что интереснее всего в этой истории, так это то, что "Комитет освобождения Донбасса" пригрозил обратится к Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой оказать влияние на так называемые власти так называемой ЛНР.

В ЛНР продолжаются бурления в среде шахтеров 01

Читайте также: Оккупанты на Донбассе задерживают шахтеров за участие в забастовках, - правозащитники

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Топ комментарии
+52
бурления говен
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18.06.2020 20:32
+47
Я их вообще не понимаю !

Порошенко у них не было,

Гонтаревой у них не было,

Томоса у них не было.

все беды их минули.

На шо они жалуются ?
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18.06.2020 20:40
+41
Хотят касками настучать бабки?
Может сложно из шахт вооружение стало доставать, БК протух?
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18.06.2020 20:34
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бурления говен
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18.06.2020 20:32 Ответить
Нє! То у вигрібну яму дріжжів закинули!
Лягали перед українськими БМП та БТР, а страйком та ходою до керівництва "республіки" сцяться? То най жеруть те, що вибороли!
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18.06.2020 20:57 Ответить
Хай себе бурлят, будет бражка. Кому они нужны? Пукину? Он на них давно напукал, ему своих свинокацапов нечем кормить. Так что им остается только бурлить. Скоро и Крым забурлит.
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18.06.2020 21:20 Ответить
Похоже на такой процесс, больше бурлить там нечего, "отбурлились" в 2014 году.
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18.06.2020 21:46 Ответить
Хотят касками настучать бабки?
Может сложно из шахт вооружение стало доставать, БК протух?
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18.06.2020 20:34 Ответить
ну так тогда им настучат приклАдами по каскам. они реально віпросили, а еще чет там тявкают - молоток в зубы и пинками под гепу или допу.
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18.06.2020 20:40 Ответить
Борис, я великолепно помню "стучальщиков", которые маршем 3,14 ..довали на Киев. Типа самые нищеброды. Как выносило руководство мозги всему оперсоставу. У меня память норм. И организаторов установили. Но.... бабло победило зло. Сейчас икается седьмой год.
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18.06.2020 20:59 Ответить
Тоже помню как они на Хрещатике касками стучали. И ни кто их на подвал не бросал. Пусть хавают руцький мир пока не треснут
В "ЛНР" продолжаются бурления в среде шахтеров - Цензор.НЕТ 8015
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18.06.2020 21:06 Ответить
Да,да,длббы могут понять только через пустой желудок и то не всегда ....
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18.06.2020 21:31 Ответить
они же наши люди!
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18.06.2020 20:35 Ответить
Я их вообще не понимаю !

Порошенко у них не было,

Гонтаревой у них не было,

Томоса у них не было.

все беды их минули.

На шо они жалуются ?
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18.06.2020 20:40 Ответить
Бар в забое закрыли а это нарушение прав человека, а в остальном все хорошо...
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18.06.2020 20:43 Ответить
На Украину, она им должна и зарплаты и пенсии, на кого ж ещё рискнуть жаловаться. Их не поймешь -то "Путин введи", то "Украина плати".
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18.06.2020 21:51 Ответить
А налоги Украине они платят, чтобы требовать платить?
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19.06.2020 07:19 Ответить
Это понятие им неведомо. Только им "должны".
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19.06.2020 07:35 Ответить
не были никогда
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18.06.2020 21:09 Ответить
Видимо хотят снова Украину кормить
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18.06.2020 20:36 Ответить
Скучили по дармоїдам
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18.06.2020 20:53 Ответить
Дрожжи в выгребной яме?
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18.06.2020 20:36 Ответить
Если вы не отзоветесь - мы напишем в "Спортлото"....(С)
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18.06.2020 20:38 Ответить
кароче, организовываем "Шахтерскую Народную Республику", сносим Пасечника и всю ЛДНРовскую колорадскую нечисть, и присоединяемся к Украине..
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18.06.2020 20:38 Ответить
Не, ну мне такая перспектива как-то это не то... я б рекомендовал остановиться на шахтерской народной республике...
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18.06.2020 20:55 Ответить
Головне в цих протестах їм треба слідкувати за спрямуванням влади України, бо шахтарі можуть почати годувати "нахлєбніков із ЄС"😄
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18.06.2020 20:38 Ответить
На жалість мене не пробиває. Нехай вибачають. Зато без бандерівців!
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18.06.2020 20:38 Ответить
нууу,не знаю!столько лет "кормили" Украину эти сердобольцы и тут на тебе!а может еда с деньгами там же,где и танки с градами?им стоит поискать у себя в забоях
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18.06.2020 20:38 Ответить
И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот
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21.06.2020 17:20 Ответить
російські аусвайси вже отримали ,а слабо у москві касками постукати,га?
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18.06.2020 20:39 Ответить
Объясните кто-нибудь этим долбодятлам, что международным организациям обращаться не к кому, т.к. никакой ЛНР в природе не существует.
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18.06.2020 20:41 Ответить
їм це казали ще у 2014 році,за 6 років не дійшло і далі не дійде.дарвін їм в поміч.
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18.06.2020 20:46 Ответить
митингуйте против оккупанта, а не в шахтах. Как призвали так и отзовите.
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18.06.2020 20:42 Ответить
Что интереснее всего в этой истории, так это то, что "Комитет освобождения Донбасса" пригрозил обратится к Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой оказать влияние на так называемые власти так называемой ЛНР. Источник: https://censor.net.ua/n3202952
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Як ООН та інші міжнародні організації можуть звертатися до терористів, якими є влада окупованих територій? Шахтарі точно нічого не розуміють!
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18.06.2020 20:43 Ответить
Больные на голову, а хотят лечить пятки.
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18.06.2020 21:53 Ответить
А этот Комитет освобождения Донбасса от кого? От фашиздов, от украинцев? От бандеровцев?
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19.06.2020 07:22 Ответить
Кокоє токоє еЛеНеР?

В "ЛНР" продолжаются бурления в среде шахтеров - Цензор.НЕТ 4840
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18.06.2020 20:44 Ответить
А к путену обращаться не пробовали? Поможет. Как не помочь дамбаситам?
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18.06.2020 20:44 Ответить
А у цих шахтарів є родичі, які вбивали українців?
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18.06.2020 20:47 Ответить
так.
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18.06.2020 20:54 Ответить
Тоді у шахтарів не існує жодних шансів на покращення. Тепер лише вмерти чи тікати далі, ніж бачать.
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18.06.2020 20:58 Ответить
у них дорога только на Калыму ...на родину.
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18.06.2020 21:01 Ответить
Так я не понял ,К ним Бандеровцы пришли или нет?
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18.06.2020 20:47 Ответить
Шахтьори можуть тільки регулярно душить хвашистів по утрам.
В "ЛНР" продолжаются бурления в среде шахтеров - Цензор.НЕТ 5268
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18.06.2020 21:00 Ответить
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18.06.2020 21:03 Ответить
А шо це за алюзії? Це якась деталь від мотоцикла?
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18.06.2020 21:24 Ответить
та ну Вас! ану включайте фантазію! ))) деталь... тільки не від моцика, а від ... пацика)))))
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19.06.2020 10:27 Ответить
Ні... вони від них пішли.......і шахтарів накрило...
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18.06.2020 21:00 Ответить
Ааааа, ну-ну, бурлите дальше. А вдруг шота и выбурлите.
А те, хто не бурлит, зрадныкы даунбаса.
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18.06.2020 20:47 Ответить
В "ЛНР" продолжаются бурления в среде шахтеров - Цензор.НЕТ 227

....
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18.06.2020 20:49 Ответить
Жаль , но бурление ни чем не закончится.. Бурление там может вызвать лишь выхлоп газов. Ведь предыдущая " смена шахтеров и комбайнеров " уже выкопала из забоев" все танки, Буки, минометы, артиллерию, и эшелоны боеприпасов. Так что в забое теперь остались только метан, угольная пыль, подземные воды и те кто кричал Путин приди..
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18.06.2020 20:49 Ответить
Заголовок - 🤣🤣🤣
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18.06.2020 20:52 Ответить
Cry Me A River
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18.06.2020 20:54 Ответить
Бурленіє у череві?
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18.06.2020 20:55 Ответить
забродило лайно) продажні хвойди)
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18.06.2020 20:56 Ответить
нехай в шахтах танки пошукають...
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18.06.2020 20:57 Ответить
майданить вздумали ??? ану быстро работать рабы *****!
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18.06.2020 20:59 Ответить
Луганська газєтьонка 7 грудня 2013, - "Оні "майданят", - Донбас работаєт". В "ЛНР" продолжаются бурления в среде шахтеров - Цензор.НЕТ 8190
В "ЛНР" продолжаются бурления в среде шахтеров - Цензор.НЕТ 6977
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18.06.2020 21:09 Ответить
Да,пусть пдрсы вспомнят как 1,5-2 тысячи вечнозеленых при Украине променяли на нищету,войну и голод при заСрахе
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18.06.2020 21:40 Ответить
Вообще когда бурлит---то значить закипело. Чего не видим и врядли увидим. Скорее бурчит, и скорее в пузе, и скоро по логике бурчания пойдёт жидкий стул. Тут своих проблем валом.
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18.06.2020 21:00 Ответить
Пучит... бамбас вспучило от бурленья...
Это не кобыла алегрова пела, мол
Вспученный мой вздрюченный
В шахте буй закрученный
Без тебя... и т.д.
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18.06.2020 21:01 Ответить
говна бурлят
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18.06.2020 21:02 Ответить
ашотакое "лнр"? и ишо вопрос -
чем ентот обезьянник "лнр" отличается от обезьянника "днр"?
назовите отличительные признаки... ну хотя бы один...
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18.06.2020 21:03 Ответить
Да насрать
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18.06.2020 21:04 Ответить
свежие продукты нужно кушать, чтобы "бурлений" небыло..... нету? ну дык, а кто ж вам виноват?
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18.06.2020 21:09 Ответить
.....а что в ШАХТАХ больше танков не НАРЫЛИ ???? вас бы этими КАСКАМИ да по РОЖЕ за ПРЕДАТЕЛЬСТВО !!!
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18.06.2020 21:13 Ответить
.....одним словом --ЛУГАНДОНИЯ !!!
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18.06.2020 21:14 Ответить
.....на колени , за СМЕРТИ , за РАЗРУХУ , за КРОВЬ нашу УКРАИНСКУЮ !!!
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18.06.2020 21:18 Ответить
Нема хліба? Їжте пірожені. Старовинний вихід з ніщіти в Росії.
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18.06.2020 21:19 Ответить
Ну если пердаки поотрывает от "бурления" , никто не опечалится...
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18.06.2020 21:21 Ответить
Це ще те питаннячко - "освобождения.." від кого (?)
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18.06.2020 21:24 Ответить
В "ЛНР" тривають нуртування в середовищі шахтарів - Цензор.НЕТ 8505
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18.06.2020 21:36 Ответить
с вами - это с кем?
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18.06.2020 21:44 Ответить
С "бурлящими".
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18.06.2020 22:24 Ответить
А чаво камни с неба уже были ?
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18.06.2020 23:15 Ответить
Неужели? Говно бурлит... )))
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18.06.2020 21:44 Ответить
Дайте им активированного угля,что б не бурлило.Или пусть просто полижут тот что добывают.
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18.06.2020 21:44 Ответить
В Спортлото пусть обращаются. Почтовая марка дешевле. А результат- тот же самый будет.
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18.06.2020 21:46 Ответить
Я потерял все сбережения за первые полтора года войны. Мои доходы в долларовом эквиваленте упали почти в два раза. Я и моя семья стали жить из-за кацапов и таких сепарских ******* существенно хуже. Сейчас еще и зеленые гниды продолжают дело ***** а их устранение тоже в копеечку влетит... Поэтому мне глубоко безразлично все что происходит в Крыму и на Донбассе с питанием и обеспечением предателей, быдла, подонков, убийц и ************** всех мастей. Пусть быстрее сдохнут а нам "Своє робить!"
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18.06.2020 21:55 Ответить
Постучите касками и все наладится!
А если серьезно, то хватит майданить, лучше бы работали!
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18.06.2020 22:05 Ответить
Забавный ролик
https://www.youtube.com/watch?v=JOWIsFJtezE&t=281s Рабочая партия России
С видео и комментариев просто угораешь - изобличают антинародный режим в "народных республиках". От резонных слов "вы сами этого добивались" просто кислотой писаются.
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18.06.2020 22:09 Ответить
".....все плахие люди (не выплачивающие денюшку несчастным шахтерам!) будут сидеть в суде на одной лавке с украинскими преступниками... так называемые укрАинцы.....".....
Как гаварицо - сасите йух маскальский....
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19.06.2020 06:46 Ответить
П. О. Х. @. Ю.
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18.06.2020 22:22 Ответить
Что опять тварицца! Кармильцев снова биндеры абижают, не хотят уголь покупать! Это просто русофобия какая- то бесконечная, никогда такого не было и вот опять..Доколе?
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18.06.2020 22:24 Ответить
Угу, обратятся в ООН. Типа, 'ООН введи войска'.
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18.06.2020 22:26 Ответить
А где тимуровцы, пионэры, мать вашу! Помогите же им в конце концов одолеть ненавистных буржуинов, обманывающих трудовые коллективы.
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18.06.2020 22:30 Ответить
Есть действующий адрес организации "Спортлото", могу скинуть этим несчастным.
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18.06.2020 22:32 Ответить
в лигу сексуальных реформ и Спортлото не забудьте!
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18.06.2020 22:34 Ответить
Шахтёрские бурления в ОРДЛО зародились в пустых холодильниках ? ))
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18.06.2020 22:38 Ответить
Тюююю... А чому на заробітки в Расєю не їдуть ? Позалазили під землю, як ті кроти і працюють задарма на тих хто на "поверхні" керує і їм байдуже чи це янукович і к, чи це "народна рЄспубліка", яка дає їм дирку від бубліка !
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18.06.2020 22:50 Ответить
Пролетарий на Буковине всегда поддержит пролетария на Домбассе. Если нет, то он пролетарии над парижей
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19.06.2020 04:59 Ответить
Ну якщо в яму з гімном кинути дріжджі то також буде "бурление"
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19.06.2020 07:31 Ответить
 
 