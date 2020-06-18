В "ЛНР" продолжаются бурления в среде шахтеров
Бунт в рядах шахтеров, который в последние дни имел место быть на оккупированных территориях сегодня получил продолжение под эгидой так называемых "народных мстителей".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационный навигатор.
Так, после отправленного на имя так называемого главы "ЛНР" Л.Пасечника открытого письма с требованием решить проблемы горняков, в открытых источниках было опубликован другое обращение — от так называемого "Комитета освобождения Донбасса".
В данном обращение анонимные авторы обращают внимание на катастрофическую ситуацию с задолженностью по зарплате шахтерам непризнанной "ЛНР" и бедственное положение тысяч семей шахтеров, живущих впроголодь.
В свою очередь, обещания так называемого руководства так называемой ЛНР погасить долги перед шахтерами четырех бастующих шахт, привлечь к ответственности виновных в разворовывании средств, а так же прекратить преследование шахтеров и членов их семей выполнены не были. В этой связи, так называемый "Комитета освобождения Донбасса" потребовал от Пасечника в кратчайшие сроки обнародовать через средства массовой информации план решения сложившегося кризиса. Если же этого не будет сделано, шахтеры продолжат забастовку.
Что интереснее всего в этой истории, так это то, что "Комитет освобождения Донбасса" пригрозил обратится к Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой оказать влияние на так называемые власти так называемой ЛНР.
Пожалуйста, подождите...
Лягали перед українськими БМП та БТР, а страйком та ходою до керівництва "республіки" сцяться? То най жеруть те, що вибороли!
Может сложно из шахт вооружение стало доставать, БК протух?
Порошенко у них не было,
Гонтаревой у них не было,
Томоса у них не было.
все беды их минули.
На шо они жалуются ?
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Як ООН та інші міжнародні організації можуть звертатися до терористів, якими є влада окупованих територій? Шахтарі точно нічого не розуміють!
А те, хто не бурлит, зрадныкы даунбаса.
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Это не кобыла алегрова пела, мол
Вспученный мой вздрюченный
В шахте буй закрученный
Без тебя... и т.д.
чем ентот обезьянник "лнр" отличается от обезьянника "днр"?
назовите отличительные признаки... ну хотя бы один...
А если серьезно, то хватит майданить, лучше бы работали!
https://www.youtube.com/watch?v=JOWIsFJtezE&t=281s Рабочая партия России
С видео и комментариев просто угораешь - изобличают антинародный режим в "народных республиках". От резонных слов "вы сами этого добивались" просто кислотой писаются.
Как гаварицо - сасите йух маскальский....