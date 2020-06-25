У МВС мають намір посилити відповідальність за образи поліцейських
Заступнику міністра внутрішніх справ Антону Геращенко доручили завдання розробити законопроєкт щодо збільшення штрафу за образи поліцейських. Це питання порушили після подій під судом у справі активіста Сергія Стерненка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Геращенко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Більше того, він заявив, що будуть запроваджувати додаткову відповідальність для тих, хто труїть газовими балончиками поліцейських або інших учасників акції.
"Коли під відео сльозогінний газ використовується проти поліцейських або інших учасників акції - це вже не мирна акція протесту", - вважає Геращенко.
Як він розповів, це буде додаткова кваліфікуюча ознака. У статті кримінального кодексу про хуліганство як обтяжуюча обставина вказується використання кастетів, біт, і туди додадуть ще і сльозогінний газ.
"Тоді за це можна буде отримати реальний термін", - додав заступник голови МВС.
Нагадаємо, коли суд обирав Стерненку запобіжний захід, під будівлею зібралися сотні людей на підтримку активіста. Тоді між активістами і поліцейськими сталися сутички.
Будь ласка, зачекайте...
А ментам??...так после Кагарлыка - планка доверия на нуле.
Ну вы поняли с чего начать и чем заканчивать...
а во-вторых, пусть мусора сначала за свои действия понесут ответ.
и чем больше таких законов, тем раньше это настанет.