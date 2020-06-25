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У МВС мають намір посилити відповідальність за образи поліцейських

У МВС мають намір посилити відповідальність за образи поліцейських

Заступнику міністра внутрішніх справ Антону Геращенко доручили завдання розробити законопроєкт щодо збільшення штрафу за образи поліцейських. Це питання порушили після подій під судом у справі активіста Сергія Стерненка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Геращенко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше того, він заявив, що будуть запроваджувати додаткову відповідальність для тих, хто труїть газовими балончиками поліцейських або інших учасників акції.

"Коли під відео сльозогінний газ використовується проти поліцейських або інших учасників акції - це вже не мирна акція протесту", - вважає Геращенко.

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Як він розповів, це буде додаткова кваліфікуюча ознака. У статті кримінального кодексу про хуліганство як обтяжуюча обставина вказується використання кастетів, біт, і туди додадуть ще і сльозогінний газ.

"Тоді за це можна буде отримати реальний термін", - додав заступник голови МВС.

Нагадаємо, коли суд обирав Стерненку запобіжний захід, під будівлею зібралися сотні людей на підтримку активіста. Тоді між активістами і поліцейськими сталися сутички.

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Топ коментарі
+41
"мусора нє люді" (с) А.Аваков
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25.06.2020 09:35
+39
Какие обидчивые.Зеркало виноато.
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25.06.2020 09:34
+38
Т.е. оскорбления теперь тоже прерогатива исключительно полиции.
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25.06.2020 09:36
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Слышали, что повелители промычели? Мусорилл позорных больше *********** не называть! А обращаться в позе смирного рака и мычеть "гаспадин милициянт"
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25.06.2020 11:40 Відповісти
Вірною дорогою йдете, товаріщі. Путінською. Там теж почали з посилення відповідальності за образу поліції. А тепер вже голосують за Батюшку Царя. Путлера-І.
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25.06.2020 11:53 Відповісти
Какой у ментуры нежный внутренний мир! Тогда следует усилить ответственность за ментовский беспредел - иначе, какой же смысл в этом нововведении.
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25.06.2020 11:55 Відповісти
Может Антон скажет нам, за какие именно заслуги их "уважать"? За изнасилования, за избиения и пытки? Или может за крышевание наркоты, проституции, и игровых притонов?
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25.06.2020 11:55 Відповісти
ого... Бачу, понєслись "закони" аля расєя? Ну ну....
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25.06.2020 11:56 Відповісти
О чем не скажешь о случае в Кагарлыке,какое должно быть у людей отношение?Повода нет.
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25.06.2020 12:24 Відповісти
ЧАСИ ЯНУОВОЩА СХОЖЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ
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25.06.2020 12:27 Відповісти
Давно вже...
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25.06.2020 13:43 Відповісти
Во многих демократических странах для этих целей у полицейских имеются штатные электрошокеры. Но за его неправомерное применение, как и за пистолет - придётся отвечать.
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25.06.2020 12:36 Відповісти
Всі рівні перед законом, проте поліція вважає себе рівшішою та безкарно порушує закони, потім скріває факти, залякує свідків. Факт, те що частина поліцейських заслуговує покарання, проте вони ухиляючись від закону самі провокують такі наслідки тому повинні відповідати більше.
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25.06.2020 12:43 Відповісти
Введите штрафы за оскорбления президента кублом парашенки!!!По масштабам наполнения казны сравнимы с автом.штрафами.
А ментам??...так после Кагарлыка - планка доверия на нуле.
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25.06.2020 12:48 Відповісти
Мусора ********. !
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25.06.2020 12:52 Відповісти
Тварюки,нічого крім відрази невикликають
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25.06.2020 13:49 Відповісти
"Новые помощники" мусоров - Илья Кива и титушки ОПЗЖ-ФСБ (организация "Патриоты -За жизнь"). Слова Кивы - "Люди не понимают, что происходит, ведь стали нередки случаи проявления агрессии под патриотическими и националистическими лозунгами. А СБУ, прокуратура просто наблюдатели в этих ситуациях с проявлением экстремизма. Мы за справедливость и закон! И мы готовы помогать вам в наведении порядка!" ФСБ-шная агентура распространяется уже на всю Украину!
У МВС мають намір посилити відповідальність за образи поліцейських - Цензор.НЕТ 4534
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25.06.2020 13:22 Відповісти
Запам'ятайте що, немає різниці песики, зелені чи зажопці. То чиновники-бюрократи грають з нами в поганого та гарного поліцая. Вони по-суті всі однакові.
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25.06.2020 14:12 Відповісти
В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит, и туда добавят еще и слезоточивый газ.Источник: https://censor.net/n3204235

Ну вы поняли с чего начать и чем заканчивать...
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25.06.2020 13:41 Відповісти
то мусора з дубинами та газов звичайні ******** чи все таки терористи, які залякують народ застосуванням сили?
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25.06.2020 14:13 Відповісти
Так! Мусора - терористи які залякують народ застосуванням сили.
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25.06.2020 15:31 Відповісти
ну во первых, "мусор" - это не оскорбление, а суть нынешней украинской правоохороной системы.
а во-вторых, пусть мусора сначала за свои действия понесут ответ.
и чем больше таких законов, тем раньше это настанет.
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25.06.2020 13:45 Відповісти
Лайно неможливо образити Принципово Неможливо...Від лягашів смердить гірше ніж,від бомжів
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25.06.2020 13:47 Відповісти
Геращенко место на нарах!
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25.06.2020 14:00 Відповісти
Ничего нового!Когда любой человек поступает на работу в силовые органы,он тут же начинает считать себя не народным защитником и слугой-а " государственным помазанником " на трон "вершителя судьб" !!! А так как в копы идут(и шли) простые пацаны из подворотни и ничего не умеющие бездельники-то и их методы решения в области законности,те же что и на разборках в подворотнях и кабаках:"..сразу в морду,за то что ты не так на него посмотрел,не то ему сказал и не то на него подумал..."
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25.06.2020 14:32 Відповісти
А разве собаку можно оскорбить?
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25.06.2020 20:21 Відповісти
Коліном флойдів не давити,а задавили-одразу на коліна ставайте.
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26.06.2020 03:56 Відповісти
разогнать ненужную полицию и установить народный контроль...
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26.06.2020 04:49 Відповісти
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