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В МВД намерены усилить ответственность за оскорбления полицейских

В МВД намерены усилить ответственность за оскорбления полицейских

Заму министра внутренних дел Антону Геращенко поручили задание разработать законопроект по поводу увеличения штрафа за оскорбления полицейских. Этот вопрос подняли после событий под судом по делу активиста Сергея Стерненко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Геращенко рассказал в интервью РБК-Украина.

Более того, он заявил, что будут вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит газовыми баллончиками полицейских или других участников акции.

"Когда под видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции - это уже не мирная акция протеста", - считает Геращенко.

Как он рассказал, это будет дополнительный квалифицирующий признак. В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит, и туда добавят еще и слезоточивый газ.

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"Тогда за это можно будет получить реальный срок", - добавил замглавы МВД.

Напомним, когда суд избирал Стерненко меру пресечения, то под зданием собрались сотни людей в поддержку активиста. Тогда между активистами и полицейскими произошли столкновения.
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Топ комментарии
+41
"мусора нє люді" (с) А.Аваков
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25.06.2020 09:35
+39
Какие обидчивые.Зеркало виноато.
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25.06.2020 09:34
+38
Т.е. оскорбления теперь тоже прерогатива исключительно полиции.
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25.06.2020 09:36
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Слышали, что повелители промычели? Мусорилл позорных больше *********** не называть! А обращаться в позе смирного рака и мычеть "гаспадин милициянт"
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25.06.2020 11:40 Ответить
Вірною дорогою йдете, товаріщі. Путінською. Там теж почали з посилення відповідальності за образу поліції. А тепер вже голосують за Батюшку Царя. Путлера-І.
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25.06.2020 11:53 Ответить
Какой у ментуры нежный внутренний мир! Тогда следует усилить ответственность за ментовский беспредел - иначе, какой же смысл в этом нововведении.
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25.06.2020 11:55 Ответить
Может Антон скажет нам, за какие именно заслуги их "уважать"? За изнасилования, за избиения и пытки? Или может за крышевание наркоты, проституции, и игровых притонов?
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25.06.2020 11:55 Ответить
ого... Бачу, понєслись "закони" аля расєя? Ну ну....
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25.06.2020 11:56 Ответить
О чем не скажешь о случае в Кагарлыке,какое должно быть у людей отношение?Повода нет.
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25.06.2020 12:24 Ответить
ЧАСИ ЯНУОВОЩА СХОЖЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ
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25.06.2020 12:27 Ответить
Давно вже...
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25.06.2020 13:43 Ответить
Во многих демократических странах для этих целей у полицейских имеются штатные электрошокеры. Но за его неправомерное применение, как и за пистолет - придётся отвечать.
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25.06.2020 12:36 Ответить
Всі рівні перед законом, проте поліція вважає себе рівшішою та безкарно порушує закони, потім скріває факти, залякує свідків. Факт, те що частина поліцейських заслуговує покарання, проте вони ухиляючись від закону самі провокують такі наслідки тому повинні відповідати більше.
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25.06.2020 12:43 Ответить
Введите штрафы за оскорбления президента кублом парашенки!!!По масштабам наполнения казны сравнимы с автом.штрафами.
А ментам??...так после Кагарлыка - планка доверия на нуле.
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25.06.2020 12:48 Ответить
Мусора ********. !
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25.06.2020 12:52 Ответить
Тварюки,нічого крім відрази невикликають
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25.06.2020 13:49 Ответить
"Новые помощники" мусоров - Илья Кива и титушки ОПЗЖ-ФСБ (организация "Патриоты -За жизнь"). Слова Кивы - "Люди не понимают, что происходит, ведь стали нередки случаи проявления агрессии под патриотическими и националистическими лозунгами. А СБУ, прокуратура просто наблюдатели в этих ситуациях с проявлением экстремизма. Мы за справедливость и закон! И мы готовы помогать вам в наведении порядка!" ФСБ-шная агентура распространяется уже на всю Украину!
У МВС мають намір посилити відповідальність за образи поліцейських - Цензор.НЕТ 4534
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25.06.2020 13:22 Ответить
Запам'ятайте що, немає різниці песики, зелені чи зажопці. То чиновники-бюрократи грають з нами в поганого та гарного поліцая. Вони по-суті всі однакові.
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25.06.2020 14:12 Ответить
В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит, и туда добавят еще и слезоточивый газ.Источник: https://censor.net/n3204235

Ну вы поняли с чего начать и чем заканчивать...
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25.06.2020 13:41 Ответить
то мусора з дубинами та газов звичайні ******** чи все таки терористи, які залякують народ застосуванням сили?
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25.06.2020 14:13 Ответить
Так! Мусора - терористи які залякують народ застосуванням сили.
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25.06.2020 15:31 Ответить
ну во первых, "мусор" - это не оскорбление, а суть нынешней украинской правоохороной системы.
а во-вторых, пусть мусора сначала за свои действия понесут ответ.
и чем больше таких законов, тем раньше это настанет.
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25.06.2020 13:45 Ответить
Лайно неможливо образити Принципово Неможливо...Від лягашів смердить гірше ніж,від бомжів
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25.06.2020 13:47 Ответить
Геращенко место на нарах!
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25.06.2020 14:00 Ответить
Ничего нового!Когда любой человек поступает на работу в силовые органы,он тут же начинает считать себя не народным защитником и слугой-а " государственным помазанником " на трон "вершителя судьб" !!! А так как в копы идут(и шли) простые пацаны из подворотни и ничего не умеющие бездельники-то и их методы решения в области законности,те же что и на разборках в подворотнях и кабаках:"..сразу в морду,за то что ты не так на него посмотрел,не то ему сказал и не то на него подумал..."
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25.06.2020 14:32 Ответить
А разве собаку можно оскорбить?
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25.06.2020 20:21 Ответить
Коліном флойдів не давити,а задавили-одразу на коліна ставайте.
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26.06.2020 03:56 Ответить
разогнать ненужную полицию и установить народный контроль...
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26.06.2020 04:49 Ответить
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