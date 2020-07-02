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Новини Силовики
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Масова акція в центрі Києва: поліція посилила заходи безпеки, можливе тимчасове призупинення роботи наземного транспорту

Масова акція в центрі Києва: поліція посилила заходи безпеки, можливе тимчасове призупинення роботи наземного транспорту

Для громадської безпеки та порядку в центрі Києва задіяні працівники структурних підрозділів столичної поліції і військовослужбовці Національної гвардії України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва

"Сьогодні біля кількох будівель органів державної влади у центрі столиці представники однієї з політичних партій анонсували проведення акції за масової участі громадян. Відтак правоохоронці посилили заходи безпеки у місцях проведення заходів", - сказано в повідомленні.

Задля публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування. Поліцейські проводитимуть з учасниками акції превентивні заходи та профілактично-роз’яснювальні бесіди з метою не допущення будь-яких правопорушень.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Також дивіться: "Наше право жити без болю": Активісти вийшли до Офісу Президента на акцію за легалізацію медичного канабісу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того, прес-служба "Київпастрансу" повідомила, що через масові заходи з 14:00 годин дня можливе тимчасове призупинення руху тролейбусів та автобусів. За необхідності рух маршрутів буде організовано:

- тролейбус № 6 від Мінського масиву до ст.м. "Лук'янівська";

- тролейбуси №№16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва і вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

- автобус № 24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі;

- автобус № 114 від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. Лобановського.

Також дивіться: "Свободу не спинити", - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначимо, раніше "Національний корпус" повідомив: "2 липня в Києві почнеться масовий хід Національного Корпусу та союзницьких патріотичних організацій проти засилля прокремлівських сил в українській політиці. Ми йдемо в Службу безпеки України і Міністерствоюстиції вимагати рішучих дій щодо кремлівських агентів - ОПЗЖ і Партії Шарія! Ворожі агенти повинні опинитися під забороною! Це не питання дискусій - це вимога української Нації!"

Масова акція в центрі Києва: поліція посилила заходи безпеки, можливе тимчасове призупинення роботи наземного транспорту 01

Автор: 

акція (1455) Київ (19520) Київпастранс (229) Нацполіція (15191) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+78
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 9677
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02.07.2020 15:09
+60
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 5338.
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02.07.2020 15:10
+59
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 6869
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02.07.2020 15:09
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Так говорили же что этим законом ему ручки то пообрубят.
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02.07.2020 15:45 Відповісти
верно. обрубить должен НБУ. но беня получает полный контроль на тем кто ему должен был ручки обрубить. неужели это так сложно для зебилов?
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02.07.2020 15:47 Відповісти
Упс. А откуда такие достоверные сведения кто и что получает? Ибо последнее время громких заяв много, а по итогу как-то все несколько иначе получаеццо.
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02.07.2020 15:53 Відповісти
а ты сомневаешься что вазелин поставит на НБУ лояльное ему тело?
а что там с "центрэнерго" за год случилось не подскажешь?
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02.07.2020 15:58 Відповісти
"а что там с "центрэнерго" за год случилось не подскажешь"

Не подскажу - не отслеживаю.

"а ты сомневаешься что вазелин поставит на НБУ лояльное ему тело?"
Не сомневаюсь. Порошенко к примеру именно так и сделал поставив Гонтареву. А Зеленский, как я вижу, последнее время действует как Порошенко.
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02.07.2020 16:04 Відповісти
а ты поинтересуйся как вазелин в 2019 году отдал прибыльную государственную компанию бене и во что он ее превратил за год.

а если не сомневаешься - к чему вопросы?
порошенко ставил "своих" которые делали так что в Украине был рост экономики несмотря на войну. а вазелин к чему не прикоснется все в говно превращается. даже те кто за него голосовал в 2019 году
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02.07.2020 16:06 Відповісти
не думал, что толковать нужно)))
шаг за шагом...тогда закон, щаз - якова на всякого
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02.07.2020 15:32 Відповісти
Я наверное туплю. Ничего не понял.
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02.07.2020 15:46 Відповісти
похоже, что так
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02.07.2020 15:51 Відповісти
Ну так и ты не спешишь растолковать.
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02.07.2020 15:54 Відповісти
если тупишь, то это невозможно)
Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ...
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02.07.2020 16:07 Відповісти
Я в курсе. В Раду внесли постановление об увольнении топ-менеджера. Дальше. В чем катастрофа?
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02.07.2020 16:13 Відповісти
ты в курсе и уже называешь это катастрофой?...
похоже, таки, тупишь
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02.07.2020 18:14 Відповісти
Я не называю. Я спрашиваю - ты считаешь это катастрофой? Я нет.
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03.07.2020 10:07 Відповісти
"шаг за шагом", о них пишу..
о катастрофе - это ты тупишь, как сам это называешь)))
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03.07.2020 12:00 Відповісти
УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. Росiйськомовний тролль путник «повар путина» (в мiру - «недопалок»). Кожен день працює по 8 годин i залишае лайно на Цензоре.НЕТ.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
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02.07.2020 18:44 Відповісти
Господи, ще одне недолуге соєве трольча намалювалося. Методичку свіжу підкинули?
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03.07.2020 10:09 Відповісти
странник, ты за Зелей в Ростов побежишь?
Или ты здесь только виртуально?
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02.07.2020 15:33 Відповісти
Мне то зачем из своей страны бежать? Мне и здесь неплохо.
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02.07.2020 15:45 Відповісти
это пока вас пиз..ить не начали за то что вы сделали в 2019 году. подожди
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02.07.2020 15:48 Відповісти
Та я уже с 2019 года все слышу, что вот де все рухнет, гривна 150000 за бакс будет и т.д. и т.п. Страшилок предостаточно. А по факту что при Порошенко было что при Зеленском (как оказалось и что в конечном итоге приведет его к политической судьбе Порошенко). Хрен редьки конечно не слаще, но и катастрофы не наблюдаю. Не, периодически под АП говна бурлят, но это т.с. их междусобойчик. На пересичном украинце покуда никоим образом это все не отразилось.
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02.07.2020 15:51 Відповісти
конечно не отразилось
ты в магазине давно был? чего то мосейчукча не рассказывает сколько нынче борщевой набор стоит.
а бизнес который уграли за год зеленые уроды? ты слышишь потому что мы вас предупреждали - рано или поздно это будет. вазщелин пошел по пути яныка который держал курс 8 за счет ЗВР. в результате экономика упала осенью 2019, а к карантину мы подошли с дырой в бюджете в 350 млрд гривен. зашибись да? ваш идиотизм не лечится словами. вас вылечит только холодильник. когда ты начнешь ныть что тебе не платят деньги на работе, когда пенсы завоют что нет пенсий, когда бюджетники выйдут на улицы потому что уже сегодня задержка по зарплате минимум 1,5 месяца - вот тогда вернемся к разговору "никак не отразилось". вы суки думаете только желудком. вам насрать что творится в стране. вам пайку кинь вы за черта проголосуете уроды
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02.07.2020 15:57 Відповісти
Зато это будет реальный курс гривни, а не дутый за счет кредитов МВФ и переводов заробитчан.
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02.07.2020 16:07 Відповісти
кредиты МВФ и деньги заробитчан не имеют никакого отношения к курсу валюты
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02.07.2020 16:11 Відповісти
Да ну??? Порохоботы постоянно визжат, что только на заробитчанах вся экономика Украины и держится. Постоянно подсчитывали сколько денег в Украину завезено и все благодоря безвизу от Порошенко. Вы уж там в своей ботоферме определитесь, на чем держится курс гривны.
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02.07.2020 16:17 Відповісти
пример (скрин, ссылку) о том что "порохоботы постоянно визжат что только на заробитчанах держится вся экономика Украины" и про подсчет не забудь.
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02.07.2020 17:27 Відповісти
Ну зачем же так относительно борщевого набора? Почему не рассказывают? На сайте Минфина регулярно обновляются индексы. https://index.minfin.com.ua/markets/wares/foods/borzch.php Борщевого набора в том числе. И если спуститься в низ страницы то можно увидеть динамику его изменения. В среднем она одинакова. С естественными сезонными всплесками в цене. Сейчас вон по дорогому составу:

Капуста500гр.3,93 грн.
Свекла200гр.1,07 грн.
Картофель300гр.5,99 грн.
Морковь молодая200гр.3,55 грн.
Лук репчатый150гр.4,66 грн.
Помидоры красные300гр.10,98 грн.
Подсолнечное масло рафинированное30гр.1,20 грн.
Свинина ребра400гр.41,33 грн.
Итого:72,71 грн.
Что Вам не так? Или Вы считаете, что это много за 3 литра украинского борща, что вполне позволит насытить 5-6 человек?
Опять же пенсионеры пенсию как получали так и получают. Не больше может быть, но и не меньше. Мне к примеру моя теща не жаловалась, что ей задерживают. Информация о задержке бюджетникам на 1,5 месяца заработной платы тоже мимо моих глаз не пробегала. Если дадите ссылку - буду признателен. Карантин безусловно отразился на благополучии людей. Но это карантин. Его во всем мире вводят. И думаю, что будь кто другой президентом было бы то же самое. Лично я против него, т.к. судя по событиям это бессмысленное мероприятие. Но это уже другой вопрос. А выйдут или нет люди посмотрим. Лично я думаю что по данному поводу никто на улицы выходить не будет. Могут выйти, если правительство опять надумает карантин ввести. Т.к. внятного обоснования ему нет.
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02.07.2020 16:28 Відповісти
я тебе про говноканал бени который до выборов каждую неделю завывал про борщевой набор а ты мне про сайт кабмина. ты дебил?
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02.07.2020 17:28 Відповісти
А вы поменьше сбивайтесь в кучу и слушайте друг друга,начните смотреть на цифры и анализировать.
Можете зайти на сайт казначейства.столько денег даже при великом пэте никогда не было.
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02.07.2020 18:05 Відповісти
да конечно. только надо учесть что наперед забрали дивиденды за 2020 год с Нафтогаза и Ппривата. а если их отнять то на счету будет МИНУС
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02.07.2020 18:10 Відповісти
А зачем их отнимать,на местах их могут и "мыши утащить".
Долги с 18 остались,их надо было погашать,курс НБУ снизил,чтобы валютой затариться,ударило по импортёрам.Пока с мвф лясем-трясем тут и вирус подоспел.Посмотрим по второму полугодию,хотя перспективы не радужные,но и паниковать не стоит.Сейчас пена уляжется,после отставки Смолия,посмотрим на инвесторов.
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02.07.2020 20:26 Відповісти
Я не понимаю логики твоего мышления.
"ты в магазине давно был? чего то мосейчукча не рассказывает сколько нынче борщевой набор стоит."
Я не телепат. Как мне сей месидж понимать? Я так понял, что тебя сильно озаботила большая цена борщегвого набора по сравнению с ценой, что была во время правления великого сивочелого рехворматора. А говноканалы бени меня не интересуют. Все что касаемо тв - большей частью политизированная мишура от разного рода владельцев. Их смотреть можно и нужно, но сопоставлять с другими источниками информации и сильно фильтровать. Для меня лично метриками состояния жизни являются официальные данные официальных источников типа минфина и собственно то что сам вижу и что на себе ощущаю.
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03.07.2020 10:18 Відповісти
И, кстати, заметь - я с тобой общаюсь и ни разу в ходе нашего общения даже не пытался оскорбить, в отличие от тебя. Это тебя характеризует не в лучшую сторону. Если я дебил, то зачем ты со мной дискуссию ведешь?
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03.07.2020 10:20 Відповісти
ТАКОМУ ДУРНЮ, ЯК ТИ, ЩО У ВІКНО, ЩО В ДВЕРІ!! ТВОЯ РОБОТА СМЕРДІТЬ!
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02.07.2020 17:52 Відповісти
А гаслами не пробувала не спілкуватися? Може краще тебе почують.
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03.07.2020 10:11 Відповісти
Мне то зачем...Частицу "то" машинально, не думая, использует только мокша
в разговоре
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02.07.2020 18:46 Відповісти
Ві лінгвист? "Начебто" теж мокшанє використовують? Ні? Добре. Так Вас влаштовує - мені начебто ні до чого з своєї країни виїзджати. Мені й тут непогано.
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03.07.2020 10:02 Відповісти
кацап - ты говно
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02.07.2020 15:59 Відповісти
Если кто-то кое-где у нас порой... (с)
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02.07.2020 15:15 Відповісти
А завтра другая и третья потребуют. Постепенно у народа глаза открываются. И этот процесс уже не остановить
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02.07.2020 17:29 Відповісти
Открывается холодильник,- и... ВНЕЗАПНО - у народа глаза открываются! )=
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02.07.2020 17:49 Відповісти
В масках и 1,5 метра друг от друга!
Акция еще и пригород прихватят.
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02.07.2020 15:09 Відповісти
"Всем одеть намордники и радоваться!"
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02.07.2020 17:51 Відповісти
И где тут маски и социальная дистанция ?
Масова акція в центрі Києва: поліція посилила заходи безпеки, можливе тимчасове призупинення роботи наземного транспорту - Цензор.НЕТ 2815
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02.07.2020 18:44 Відповісти
а вертолеты сАбакова задействовали??
или они на охоту улетели..
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02.07.2020 15:10 Відповісти
Вони збільшують багажні відділення. Так, на всякий випадок.
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02.07.2020 15:17 Відповісти
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 6804
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02.07.2020 15:11 Відповісти
1 день на велрсипеді.
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02.07.2020 15:13 Відповісти
Яка гарна бабуся)
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02.07.2020 15:32 Відповісти
ніхера за сім днів не дійдеш, і на велосипеді без тренування не доїдеш. Україна - велика за площею країна.
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02.07.2020 18:24 Відповісти
Зеленский уходи😡
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02.07.2020 15:15 Відповісти
Этот Зе испортился, несите другого.
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02.07.2020 17:52 Відповісти
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 357.
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02.07.2020 15:16 Відповісти
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 8498
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02.07.2020 15:18 Відповісти
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02.07.2020 16:24 Відповісти
Для зебілів і юльків це погана новина, бо Турчинов у Юлі був найкращим працівником.
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02.07.2020 15:22 Відповісти
Я и на немирный путь согласен. У меня для этого всё готово, особенно отсутствие какой-либо жалости.
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02.07.2020 17:43 Відповісти
Ну что же, с почином!
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02.07.2020 15:18 Відповісти
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 4221.
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02.07.2020 15:19 Відповісти
Мальчик хочет в Тамбов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
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02.07.2020 15:20 Відповісти
Массовая акция в центре Киева: полиция усилила меры безопасности, возможно временное приостановление работы наземного транспорта - Цензор.НЕТ 4546. .
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02.07.2020 15:22 Відповісти
я думал тебе жалко *****...
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02.07.2020 15:36 Відповісти
я думал, ты прозреешь. но нет. дебилизм не лечится.
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02.07.2020 15:45 Відповісти
никогда не используй в отношении себя словосочетание: "Я думал", не смеши окружающих
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02.07.2020 15:54 Відповісти
Ростов?
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02.07.2020 15:38 Відповісти
Да какая разница, куда
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02.07.2020 15:46 Відповісти
Яка поліція? Мусора.
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02.07.2020 15:45 Відповісти
Пітушаріки чи порохоботи, чи ті і ті разом? Між ними все рівно ніякої різниці
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02.07.2020 15:48 Відповісти
Це якщо ти не бачиш ніякої різниці між кацапстаном та Україною!
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02.07.2020 16:03 Відповісти
да ****** Зеле - неужели вы все ещё этого не поняли?
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02.07.2020 16:00 Відповісти
24 августа - покажем, ху из ху в этой стране
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02.07.2020 16:01 Відповісти
Одна политическая сила, говорите? Хотят, чтоб небыло богатых?
Масова акція в центрі Києва: поліція посилила заходи безпеки, можливе тимчасове призупинення роботи наземного транспорту - Цензор.НЕТ 8690
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02.07.2020 16:07 Відповісти
как в том анекдоте, а мой дед хотел что бы не было бедных))))
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02.07.2020 16:29 Відповісти
треба чавити зелених мух по всій Україні.
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02.07.2020 16:48 Відповісти
Пример Германии налицо, дали волю националистам, которые орали Германия для немцев, взяв власть в руки они стали нацистами. Пример всем странам, не надо заигрывать с националистами.
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02.07.2020 16:51 Відповісти
Не надо заигрывать с Зелеными человечками. Взяв власть в руки, они как ржавчина разъедают другие народы и нации
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02.07.2020 17:34 Відповісти
КМДА: "Сьогодні біля кількох будівель органів державної влади у центрі столиці представники однієї з політичних партій анонсували проведення акції" - КМДА інформує киян по совєтські: "єслі кто-то коє-где у нас порой чесно жіть не хочєт" (с). Ані яка партія, ані місце проведення, ані час проведення, ані цілі проведення. Це у нас зветься "інформуванням населення" ))), щоб, не дай боже, хтось не приєднався до акції. Які вони убогі.
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02.07.2020 16:55 Відповісти
пора, пора вже вбивати, а не гинути за Україну!
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02.07.2020 17:26 Відповісти
Не пора, не пора, не пора москалеві й лохові служить
Довершилась України кривда стара,Нам пора для України жить.



Не пора, не пора, не пора
За невігласів лить свою кров...
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02.07.2020 17:39 Відповісти
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