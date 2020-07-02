Масова акція в центрі Києва: поліція посилила заходи безпеки, можливе тимчасове призупинення роботи наземного транспорту

Для громадської безпеки та порядку в центрі Києва задіяні працівники структурних підрозділів столичної поліції і військовослужбовці Національної гвардії України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва

"Сьогодні біля кількох будівель органів державної влади у центрі столиці представники однієї з політичних партій анонсували проведення акції за масової участі громадян. Відтак правоохоронці посилили заходи безпеки у місцях проведення заходів", - сказано в повідомленні.

Задля публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування. Поліцейські проводитимуть з учасниками акції превентивні заходи та профілактично-роз’яснювальні бесіди з метою не допущення будь-яких правопорушень.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

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Крім того, прес-служба "Київпастрансу" повідомила, що через масові заходи з 14:00 годин дня можливе тимчасове призупинення руху тролейбусів та автобусів. За необхідності рух маршрутів буде організовано:

- тролейбус № 6 від Мінського масиву до ст.м. "Лук'янівська";

- тролейбуси №№16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва і вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

- автобус № 24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі;

- автобус № 114 від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. Лобановського.

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Зазначимо, раніше "Національний корпус" повідомив: "2 липня в Києві почнеться масовий хід Національного Корпусу та союзницьких патріотичних організацій проти засилля прокремлівських сил в українській політиці. Ми йдемо в Службу безпеки України і Міністерствоюстиції вимагати рішучих дій щодо кремлівських агентів - ОПЗЖ і Партії Шарія! Ворожі агенти повинні опинитися під забороною! Це не питання дискусій - це вимога української Нації!"