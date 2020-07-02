Масова акція в центрі Києва: поліція посилила заходи безпеки, можливе тимчасове призупинення роботи наземного транспорту
Для громадської безпеки та порядку в центрі Києва задіяні працівники структурних підрозділів столичної поліції і військовослужбовці Національної гвардії України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва
"Сьогодні біля кількох будівель органів державної влади у центрі столиці представники однієї з політичних партій анонсували проведення акції за масової участі громадян. Відтак правоохоронці посилили заходи безпеки у місцях проведення заходів", - сказано в повідомленні.
Задля публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування. Поліцейські проводитимуть з учасниками акції превентивні заходи та профілактично-роз’яснювальні бесіди з метою не допущення будь-яких правопорушень.
Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.
Крім того, прес-служба "Київпастрансу" повідомила, що через масові заходи з 14:00 годин дня можливе тимчасове призупинення руху тролейбусів та автобусів. За необхідності рух маршрутів буде організовано:
- тролейбус № 6 від Мінського масиву до ст.м. "Лук'янівська";
- тролейбуси №№16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва і вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
- автобус № 24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі;
- автобус № 114 від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. Лобановського.
Зазначимо, раніше "Національний корпус" повідомив: "2 липня в Києві почнеться масовий хід Національного Корпусу та союзницьких патріотичних організацій проти засилля прокремлівських сил в українській політиці. Ми йдемо в Службу безпеки України і Міністерствоюстиції вимагати рішучих дій щодо кремлівських агентів - ОПЗЖ і Партії Шарія! Ворожі агенти повинні опинитися під забороною! Це не питання дискусій - це вимога української Нації!"
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а что там с "центрэнерго" за год случилось не подскажешь?
Не подскажу - не отслеживаю.
"а ты сомневаешься что вазелин поставит на НБУ лояльное ему тело?"
Не сомневаюсь. Порошенко к примеру именно так и сделал поставив Гонтареву. А Зеленский, как я вижу, последнее время действует как Порошенко.
а если не сомневаешься - к чему вопросы?
порошенко ставил "своих" которые делали так что в Украине был рост экономики несмотря на войну. а вазелин к чему не прикоснется все в говно превращается. даже те кто за него голосовал в 2019 году
шаг за шагом...тогда закон, щаз - якова на всякого
Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ...
похоже, таки, тупишь
о катастрофе - это ты тупишь, как сам это называешь)))
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
Или ты здесь только виртуально?
ты в магазине давно был? чего то мосейчукча не рассказывает сколько нынче борщевой набор стоит.
а бизнес который уграли за год зеленые уроды? ты слышишь потому что мы вас предупреждали - рано или поздно это будет. вазщелин пошел по пути яныка который держал курс 8 за счет ЗВР. в результате экономика упала осенью 2019, а к карантину мы подошли с дырой в бюджете в 350 млрд гривен. зашибись да? ваш идиотизм не лечится словами. вас вылечит только холодильник. когда ты начнешь ныть что тебе не платят деньги на работе, когда пенсы завоют что нет пенсий, когда бюджетники выйдут на улицы потому что уже сегодня задержка по зарплате минимум 1,5 месяца - вот тогда вернемся к разговору "никак не отразилось". вы суки думаете только желудком. вам насрать что творится в стране. вам пайку кинь вы за черта проголосуете уроды
Капуста500гр.3,93 грн.
Свекла200гр.1,07 грн.
Картофель300гр.5,99 грн.
Морковь молодая200гр.3,55 грн.
Лук репчатый150гр.4,66 грн.
Помидоры красные300гр.10,98 грн.
Подсолнечное масло рафинированное30гр.1,20 грн.
Свинина ребра400гр.41,33 грн.
Итого:72,71 грн.
Что Вам не так? Или Вы считаете, что это много за 3 литра украинского борща, что вполне позволит насытить 5-6 человек?
Опять же пенсионеры пенсию как получали так и получают. Не больше может быть, но и не меньше. Мне к примеру моя теща не жаловалась, что ей задерживают. Информация о задержке бюджетникам на 1,5 месяца заработной платы тоже мимо моих глаз не пробегала. Если дадите ссылку - буду признателен. Карантин безусловно отразился на благополучии людей. Но это карантин. Его во всем мире вводят. И думаю, что будь кто другой президентом было бы то же самое. Лично я против него, т.к. судя по событиям это бессмысленное мероприятие. Но это уже другой вопрос. А выйдут или нет люди посмотрим. Лично я думаю что по данному поводу никто на улицы выходить не будет. Могут выйти, если правительство опять надумает карантин ввести. Т.к. внятного обоснования ему нет.
Можете зайти на сайт казначейства.столько денег даже при великом пэте никогда не было.
Долги с 18 остались,их надо было погашать,курс НБУ снизил,чтобы валютой затариться,ударило по импортёрам.Пока с мвф лясем-трясем тут и вирус подоспел.Посмотрим по второму полугодию,хотя перспективы не радужные,но и паниковать не стоит.Сейчас пена уляжется,после отставки Смолия,посмотрим на инвесторов.
"ты в магазине давно был? чего то мосейчукча не рассказывает сколько нынче борщевой набор стоит."
Я не телепат. Как мне сей месидж понимать? Я так понял, что тебя сильно озаботила большая цена борщегвого набора по сравнению с ценой, что была во время правления великого сивочелого рехворматора. А говноканалы бени меня не интересуют. Все что касаемо тв - большей частью политизированная мишура от разного рода владельцев. Их смотреть можно и нужно, но сопоставлять с другими источниками информации и сильно фильтровать. Для меня лично метриками состояния жизни являются официальные данные официальных источников типа минфина и собственно то что сам вижу и что на себе ощущаю.
в разговоре
Акция еще и пригород прихватят.
или они на охоту улетели..
несите другого.
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Довершилась України кривда стара,Нам пора для України жить.
Не пора, не пора, не пора
За невігласів лить свою кров...