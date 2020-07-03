Зеленський призначив ще 37 суддів. ПЕРЕЛІК
Президент України Володимир Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 37 суддів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, відповідний указ №265/2020 президент підписав 2 липня.
Так, Зеленський призначив суддів у міські та районні суди Вінницької (4), Волинської (2), Донецької (1), Житомирської (1), Закарпатської (1), Запорізької (1), Івано-Франківської (2), Львівської (2 ) областей, міста Львова (2), Миколаївської (1), Одеської (1), Полтавської (4), Рівненської (1), Сумської (2) областей, міста Суми (1), Тернопільської (1), Черкаської (7), Чернівецької (1) та Чернігівської (2) областей.
Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський призначив 27 суддів у місцевих загальних судах.
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СУДЫ ЗАВАЛЕНЫ ДЕЛАМИ, АЛКАШИ ЗА РУЛЕМ ГУЛЯЮТ СВОБОДНЫМИ.
Тысячи пьяных за рулем и хулиганов избежали наказания, поскольку судить их было некому. В семи судах по Украине нет ни одного судьи, еще в восьми - есть, но судить не имеют права. В целом же в Украине не хватает более двух тысяч судей.
В частности, Валентина Троцюк - новая и единственная судья Радивиловского райсуда. Почти год здесь не было ни одного заседания, потому что некому было проводить. Тамошние судьи ушли в отставку, командированные имели право судопроизводства лишь год. И если уголовные дела еще можно направлять в другие суды, то иные - не рассматривались. "На сегодня в производстве есть около 1100 дел об административных правонарушениях и около тысячи гражданских дел", - отметила Троцюк. Люди ждали разводов, алиментов и наследства, а мелкие хулиганы, семейные дебоширы и пьяные водители оставались безнаказанными. "По нашим подсчетам около 600 правонарушителей избежали ответственности", - отметил руководитель аппарата Радивиловского районного суда Юрий Мартын.
Срок привлечения по закону - три месяца. В частности, весной не могли лишить родительских прав Веронику. У нее - пятеро детей. Она поднимала на них руку, психологически давила, пила.
В службе по делам детей отметили, что, к счастью, пока ждали судью - удалось пристроить детей в спеццентры и не вернуть матери. Накануне она с ножом напала на сожителя. "Во время ссоры причинила ножевое ранение потерпевшему, в результате которого последний скончался", - сообщил руководитель следственного отделения Радивиловской полиции Сергей Ясинский. Сейчас Вероника находится в следственном изоляторе.
Однако когда услышит приговор за убийство и когда ее смогут лишить прав на детей - неизвестно. Ибо хотя судья уже и есть, но судить не может: еще не присягнула. "Около 7 тысяч должностей судей в Украине. Сейчас пока работает 4 900 судей. То есть, вы сами почувствуете, какой безумный кадровый голод", - рассказал заместитель председателя Совета судей Украины Егор Краснов.
После присяги могли бы восстановить работу восемь судов из 15 парализованных в Украине. Но дата возобновления пока неизвестна. Да и один судья на район - мало. О кипы дел говорит судья Гощанского райсуда. Он ждет назначения коллеги, потому что здесь почти два года единственный. По штату должно быть три. Поэтому судья работает ненормированно. Его рекорд - почти 70 заседаний по админматериалам в день. "Европейские стандарты и те расчеты, которые проводит Государственная судебная администрация, - до 200 дел должна быть нагрузка на судей в год, а у нас такая статистика: 140 в месяц", - отметил судья Гощанского районного суда Дмитрий Пацко.
До того, как он стал здесь единственным судьей, - его коллеги ушли в отставку, а сам Дмитрий Пацко ждал продолжения полномочий - Гощанский суд полтора года тоже был парализован. Среди сотен правонарушителей, которые тогда избежали ответственности, был местный священник. Отец Дмитрий на праздник Дмитрия возле села Дмитровка совершил пьяное ДТП сразу с четырьмя автомобилями. "Дело в отношении отца Дмитрия было закрыто в связи с окончанием срока привлечения к ответственности", - сообщила заместитель руководителя аппарата Гощанского районного суда Юлия Ищенко. Ч
тобы судебная система заработала, нужна высшая квалификационная комиссия судей. В Украине ее сейчас нет вообще. Судей назначают по рекомендациям бывшей, уже расформированной. Кандидатов на судейские должности - 467. А надо минимум вчетверо больше. Новую комиссию создать не могут, потому что в законодательство внесли изменения, и чтобы ее сформировать - нужны международные представители. "Эти международные институты не делегировали своих представителей в свою комиссию, поэтому она фактически она вообще не была создана", - отметил Егор Краснов. Поэтому судьи снова ожидают изменений к закону о судоустройстве и статусе судей. Когда это произойдет - тоже пока без ответа. Напомним, в октябре прошлого года Верховная Рада приняла судебную реформу Зеленского.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/ukraine-kriticheski-ne-hvataet-sudey-tysyachi-narushiteley-izbegayut-nakazaniya-novosti-ukrainy-11060255.html?fbclid=IwAR18_FmM1yNyl5djyuw_GRT3QLy85DxQcTvN6mWy-bmgrzhzEmW0m3nciXI
Зеля, окстись!
Как же теперь Порошенко будет виноват в провале реформы судебной системы?
Как его сажать в тюрьму?
Думаю 80-90% назначенных с охренительными косяками и "хвостами"!!!!