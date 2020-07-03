Зеленський призначив ще 37 суддів. ПЕРЕЛІК

Президент України Володимир Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 37 суддів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, відповідний указ №265/2020 президент підписав 2 липня.

Так, Зеленський призначив суддів у міські та районні суди Вінницької (4), Волинської (2), Донецької (1), Житомирської (1), Закарпатської (1), Запорізької (1), Івано-Франківської (2), Львівської (2 ) областей, міста Львова (2), Миколаївської (1), Одеської (1), Полтавської (4), Рівненської (1), Сумської (2) областей, міста Суми (1), Тернопільської (1), Черкаської (7), Чернівецької (1) та Чернігівської (2) областей.







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Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський призначив 27 суддів у місцевих загальних судах.